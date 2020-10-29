Москва, , 12:09 — REGNUM Россия выгодно отличается от других стран БРИКС сравнительно низкими долгосрочными ставками. Об этом 29 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»

«Это оценивают и инвесторы. Посмотрите долгосрочные ставки в России — они существенно ниже, чем в большинстве стран БРИКС… Ставки долгосрочные на наши бумаги определяют и долгосрочную стоимость кредитных ресурсов. В России это около 6%, в Турции — 14−15%, в ЮАР — 9−10%, в Бразилии около 8%», — заявил Силуанов.

«Здесь мы выглядим очень неплохо по сравнению с другими странами с развивающимися экономиками. За счёт чего? За счёт того, что мы проводим бюджетную политику прогнозируемую. За счёт того, что мы проводим бюджетную политику сбалансированную и скоординированную с политикой Центрального банка», — указал он.