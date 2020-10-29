Москва, , 13:04 — REGNUM Дешёвые кредиты и низкие процентные ставки не смогут поддержать спрос потребителей на стабильно высоком уровне. Об этом сегодня, 29 октября, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на форуме «ВТБ капитала», передаёт ТАСС.

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По мнению Набиуллиной, бюджетная и денежно-кредитная политика многое могут сделать, но не всё. Необходимо восставить доходы населения страны.

«Если процентные ставки будут очень низкие, но люди не будут понимать, в какие сроки у них восстанавливаются доходы, насколько сохраняются рабочие места, то они не будут тратить», — пояснила глава ЦБ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки не всегда влечёт снижение всех остальных ставок в экономике в целом.

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