Москва, , 11:46 — REGNUM Федеральный бюджет 2020 года является ответом на чрезвычайные изменения в экономической ситуации России. Об этом 29 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»

«Бюджет 2020 года — это ответ на те чрезвычайные изменения в экономике нашей страны, которые произошли в результате пандемии. Резко сократился частный спрос. Безусловно, государство должно на это реагировать. И мы отреагировали на это увеличением бюджетных расходов», — заявил Силуанов.

Поддержка граждан и поддержки экономики обошлась в 4,5 трлн рублей, напомнил он.

«Безусловно, у нас не было таких возможностей без увеличения дефицита и ресурсов на рынка, осуществления дополнительной мобилизации расходов бюджета», — указал министр.

«Но это не может продолжаться бесконечно. Действительно, 2020 год — чрезвычайный период реагирования на складывающуюся ситуацию. Поэтому наша задача была в том, чтобы сделать плавный переход к нормальной бюджетной политике. И мы в рамках трёхлетнего бюджета, обсуждение которого прошло уже в первом чтении в Госдуме, поставили себе задачу выйти к нормальной бюджетной политике к 2022 году», — пояснил Силуанов.

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