Москва, , 12:25 — REGNUM Вопрос выхода из кризиса не упирается в одну лишь бюджетную и денежно-кредитную политику. Об этом 29 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»

«Бюджетная и кредитно-денежная политики много могут сделать, но не всё. И это очень упрощённое понимание, что спрос определяется чисто денежно-кредитной и бюджетной политикой», — заявила Набиуллина.

«Вы представьте себе людей. Мы хотим, чтобы они стали больше потреблять. Даже если будут процентные ставки очень низкие, но люди не будут понимать, как, в какие сроки у них будет восстанавливаться доход, насколько это восстановление будет устойчиво, насколько рабочие места будут сохраняться — они не будут тратить. А как во многих странах, будут делать сбережения, исходя из предусмотрительности», — указала она.

Такая же логика работает в отношении предприятий, продолжила председатель Банка России.

«Какой бы дешёвый кредит ни был, чтобы расширять производство, инвестировать, нужно понимать, что есть спрос, есть сбыт и так далее», — подчеркнула она.