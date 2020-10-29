Москва, , 11:57 — REGNUM Западные страны не смогли эффективно побороть последствия экономического кризиса из-за пандемии коронавируса. Об этом 29 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»

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"Резкий выход, конечно, будет характеризоваться тем, что мы можем подорвать основы стабильности и основы экономики. В то же время и долгий выход, как это, мы видим, происходит в ряде стран Запада с развитыми экономиками, тоже имеет риски. Потому что длительный выход усиливает дисбаланс в экономике, длительный выход может подорвать и перспективы роста», — заявил Силуанов.

По его словам, в западных странах мягкая денежно-кредитная политика и мягкая бюджетная политика уже не может оказать серьёзных стимулирующих воздействий на экономику.

«Поэтому для нас, считаю, это не есть тот путь, по которому нам нужно идти. Здесь Россия как раз демонстрирует свои усилия и возможности для того, чтобы показать пример — как это можно делать», — указал он.