Москва, , 12:19 — REGNUM В России есть инструменты, которые позволяют реализовывать поставленные в экономике задачи. Об этом 29 октября заявил помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин на форуме «Россия зовёт», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время мероприятия ведущий задал вопрос не следует ли в России применять практику координации денежно-кредитной и фискальной политики, а не реализовывать эти меры по отдельности. Также ведущий поинтересовался, как Орешкин видит будущую государственную политику по обеспечению роста экономики

«У нас много стандартных инструментов, которые позволят обеспечить выполнение целей, которые стоят», — сказал Орешкин.

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