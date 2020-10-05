Москва, 5 октября, 2020, 14:12 — ИА Регнум. 5 октября в оперативном штабесообщили о выявлении за сутки 10 888 новых случаев коронавируса. Впервые с мая в течение двух дней подряд показатели превысили отметку в 10 тысяч новых зараженных.

Максим Додонов ИА Красная Весна Удаленная работа

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Новые общенациональные ограничения не анонсируются. Напротив, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что останавливать экономическую деятельность не планируется, а рост числа новых зараженных — это повод для мобилизации и большей осторожности граждан.

Но об ужесточении режима (или об активной к этому подготовке) заговорили в десятках регионов. В Москве с 5 октября компаниямрекомендовано перевести половину своих офисных сотрудников на «удаленку». Подготовка к принятию аналогичных мер идёт и в других регионах.

Так, власти Ярославской области призвали работодателей добровольно переводить сотрудников на удаленный режим работы, а всех граждан — соблюдать действующие ограничения. В противном случае ужесточение мер «станет неизбежным». Новые ограничения будут введены ив Удмуртии.

В надежде избежать не слишком полезных экономике новых ограничений в регионах ужесточают контроль за соблюдением уже введенных мер. Больше всего внимания уделяется «местам скопления граждан». В целом ряде регионов закрывают магазины, где выявлены нарушения. А в Магнитогорске отправились на поискипродавцов без масок.

Но не все уверены в том, что претензии нужно предъявлять именно продавцам (официантам, контролерам в транспорте и т. п.). Ограничения не соблюдают как раз «потребители», их-то и надо штрафовать — с таким призывомобратились оренбургские бизнесмены.

К таким призывам прислушались власти на Среднем Урале — и отчиталисьо сотнях оштрафованных. Активизировали проверки и в Ростове-на-Дону, где патрули выявили отсутствие масокна лицах трех офисных работников.

Еще один способ избежать нового карантина — отказ от «мероприятий», без которых можно обойтись. К этому ужепризвали власти Подмосковья. В Забайкалье ограничить коллективные формы досуга предложил Роспотребнадзор. Массовые мероприятия запретили в Севастополе, правда, только с 12 октября.

Но если у работающих граждан еще сохраняется надежда избежать ограничений, то у тех, кому «до», и тех, кому «за», такой надежды всё меньше.

Волну рекомендаций о самоизоляции для граждан старше 65 лет продолжили вБашкирии иКузбассе. На дистанционное обучение уходят все школьники Сахалина, предполагается, что такой же сценарий в ближайшие дни ждет Москву и Ульяновскую область. Хотя, возможно, переход на дистанционное обучение удастся некоторое время откладывать, объявляя всё новые внеплановые каникулы.