Магнитогорск, Челябинская область, , 11:02 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области наказаны сотрудники торговых точек, которые не использовали маски. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Сотрудники полиции проверили несколько торговых объектов. В одном торговом центре в четырёх павильонах не было обнаружено масок. В отношении должностных лиц были составлены протоколы. В другом ТЦ наказали продавца и должностное лицо.

Нарушения также были выявлены в других магазинах и в одной из столовых. Всего только за 2 октября проверяющие выявили более десяти нарушений. Вскоре все торговые объекты проверят повторно.