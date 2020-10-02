Москва, , 07:22 — REGNUM Удалённый режим работы должны постепенно освоить до 50% сотрудников организаций Москвы в соответствии с рекомендацией городских властей, заявил заместитель московского мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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«Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удалённую работу», — сказал заммэра, слова которого приводит РИА Новости.

Ефимов подчеркнул, что от предприятий, которые в способны соблюсти эту рекомендацию, потребовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% персонала. Он добавил, что с 5 октября, на удалёнку в городе должны перейти около двух миллионов человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за неделю рекомендации по переводу сотрудников организаций на удалённый режим работы не дали никакого эффекта.

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