Екатеринбург, , 11:41 — REGNUM В Свердловской области за 3 и 4 октября было составлено порядка 1500 протоколов на нарушителей масочного режима. Об этом сообщает оперштаб региона.

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Также проверяющие провели почти 21 профилактическую беседу. Всего же было проверено примерно 6 тыс. объектов торговли и 3 тыс. — общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, проверки провели сотрудники регионального министерства общественной безопасности, Росгвардии, полиции, а также муниципальные администрации и профильные ведомства. Напомним, масочный режим действует в Свердловской области с мая. Однако до сих пор очень многие его не соблюдают ни в торговых точках, ни в общественном транспорте. В связи с этим ответственные за своё здоровье граждане вынуждены прибегать к дополнительным мерам самозащиты от коронавируса, например, носят защитные экраны и другие приспособления для защиты глаз и лица в целом.

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