Ижевск, , 09:04 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов планирует объявить о новых решениях на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил на аппаратном совещании в правительстве республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

«В течение сегодняшнего и завтрашнего дней мы примем определенные решения, связанные с эпидемической ситуацией распространения новой коронавирусной инфекции и пневмонии», — цитирует главу региона «Коммерсантъ-Ижевск».

Бречалов добавил, что будет принято решение об учителях, которые входят в группу риска. Однако какие-именно меры будут предприняты, он не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 5 октября выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 117 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 5932 случаев.

Впервые число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в республике превысило сто случаев по состоянию на 26 сентября, с этого момента ежедневно в регионе выявляется от 100 до 118 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В Удмуртии зафиксирован резкий рост числа случаев заражения коронавирусом