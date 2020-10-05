Оренбург, , 09:34 — REGNUM Заместитель председателя Совета предпринимателей Оренбурга Татьяна Демина обратилась к главе Оренбурга Владимиру Ильиных с призывом штрафовать горожан, которые игнорируют масочный режим, но не юрлиц и предпринимателей, которые соблюдает все меры предосторожности.

Штраф Uriston.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Видеобращение опубликовано в интернете. Демина подчеркнула, что проверки должны быть объективными и следует прекратить штрафовать предпринимателей, которые соблюдают масочный режим и обеспечивают на входе посетителей средствами индивидуальной защиты и антисептиком. Сотрудники не могут силой воздействовать на нерадивых посетителей, которые не используют средства индивидуальной защиты. Власти обязаны проводить разъяснительную работу с населением и штрафовать за безответственное отношение к себе и окружающим именно таких посетителей.

Читайте также: В Оренбуржье закрыты ещё 12 торговых объектов

Тему поддержал председатель профсоюза предпринимателей Оренбурга Максим Скивко. «Должна быть четко разделена зона ответственности между предпринимателями и жителями города», — подчеркнул он.

Скивко отметил, что у водителя автобуса должны быть в наличие для продажи средства индивидуальной защиты, на объектах торговли на входе — антисептик для обработки рук. Маски и перчатки организации предоставляют клиентам на платной либо бесплатной основе по своему выбору.

Напомним, в Оренбуржье в начале октября начались массовые проверки общественного транспорта и объектов торговли на предмет соблюдения губернаторского указа и санэпидтребований. По предварительным итогам проверок было отмечено, что 90% пассажиров автобусов игнорируют масочный режим. Начальник управления транспорта министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Дмитрий Михайлов подчеркнул, что пассажиры также несут материальную ответственность за нарушение масочного режима.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье пассажиры автобусов игнорируют масочный режим

Читайте развитие сюжета: Больницу № 5 Уфы перепрофилируют под оказание помощи пациентам с COVID-19