В режиме полной готовности: новый учебный год — все новости
После дистанционного обучения 1 сентября начался новый учебный год. Школы открылись в очном режиме, однако для них разработаны специальные правила.
Для того, чтобы войти в школу, ученики должны пройти термометрию. Из многих школ уже сообщают о больших очередях на входе.
Учеников с симптомами ОРВИ не пускают в школы.
А некоторые учебные заведения снова возвращаются на некоторое время на дистанционное обучение из-за вспышек коронавируса.
О том, как проходит учебный процесс, реакции учителей, родителей читайте в трансляции ИА REGNUM.
В Амурской области в Алексеевской гимназии Благовещенска учащиеся 10 класса получили ожоги глаз из-за того, что учительница забыла выключить кварцевую лампу.
Об этом: В Приамурье школьники получили ожоги глаз из-за включённой кварцевой лампы
Общеобразовательные организации Ингушетии, в том числе малокомплектные, начали предоставлять всем младшим школьникам бесплатное горячее питание, на сайтах школ опубликованы варианты меню. С тем, как это организовано в нескольких из них, ознакомился первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко в ходе рабочей поездки в республику.
Цитата сайта Министерства просвещения России.
Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Екатерина Толстикова вместе с рабочей группой принимает участие в проверке образовательных организаций Дагестана.
В сопровождении сотрудников минобрнауки Дагестана и представителей Общероссийского народного фронта замминистра посетила сегодня школы Хасавюртовского и Кизилюртовского районов. Делегация проверила состояние пищеблоков и столовых, встретилась с поставщиками продуктов, поварами и родителями учащихся.
Также Екатерина Толстикова посетила новую школу села Теречное и Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Петраковской и Гельбахской общеобразовательных организаций.
Она оценила современную инфраструктуру учебных организаций, побеседовала с руководством школ, педагогами и родителями.
«Теречное — довольно большое село. Когда-то здесь была старая аварийная школа на 120 мест, ребята учились в три смены. Сейчас это новая школа на 300 мест с одной сменой. И сегодня мы приехали посмотреть, как здесь налажена работа, и проконтролировать организацию питания детей. Мы видим хорошие условия, младшим классам предоставлено бесплатное здоровое питание. Радует, что родители школьников высоко оценили и это, и саму школу. Для них это своего рода праздник. В Дагестане очень трепетно относятся к образованию — это одна из традиций республики. Отрадно, что и в этом селе теперь ребята могут учиться в комфортных и современных условиях», — отметила заместитель министра.
Цитата сайта министерства просвещения России.
Минпросвещения России призвало регионы уделять особое внимание реализации необходимых мер по защите здоровья таким образом, чтобы ситуация не приводила к обратному эффекту и не возникали очереди и излишнее скопление людей при входе в образовательные организации.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил позитивную тенденцию в повышенном внимании всех регионов к необходимым шагам, при этом указав, что при организации проходного режима школы должны соблюдать все меры по защите здоровья и безопасности и не допускать скопления людей.
«Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнёт понижаться. Призываю субъекты Российской Федерации отдельно это проконтролировать», — подчеркнул он.
Цитата сайта министерства просвещения России.
Алтайский край. Сегодня, 4 сентября, в 11:00 местного времени в прямом эфире пройдет традиционный «Разговор с министром». Темой разговора с министром образования и науки Алтайского края Максимом Костенко станет начало нового учебного года.
Прямой эфир пройдёт на странице ведомства в видеохостинге YouTube и вInstagram-аккаунте.
Бесплатное питание, которое для школьников младших классов должны были организовать в российских регионах, оказалось не совсем бесплатным. К примеру, в Алтайском крае, как следует из официального сообщения регионального министерства образования, если какая-то школа собирает деньги на питание в начальной школе — это незаконно. Для остальных категорий, то есть тех, кто не является обучающимися начальной школы, пока сохраняется сумма 4,85 рублей.
Читайте подробнее: Алтайские школьники младших классов платят за горячее питание
Оперативный штаб (Тюмень) опроверг информацию некоторых СМИ о дефиците продуктов в школах, расположенных в труднодоступных населенных пунктах Тобольского района.
Как сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер, на 31 августа школа в Ачирах, в которой учатся 78 детей, располагала достаточным запасом продовольствия: круп, фруктов и овощей, макаронных изделий, молочных, мясных и куриных продуктов. Не испытывают недостатка в продуктах и филиалы школы в населенных пунктах Иземеть и Ишменево.
«К компании «Ютэйр» нет репутационных претензий, она завезла продукты в школы Заболотья вовремя и в полном объеме, — подчеркнул Райдер. — Продукты длительного хранения и продукты на первые две недели сентября, включая фрукты и овощи были завезены вовремя».Администрация Тобольского района взяла ситуацию под контроль».
Читайте также: Тюменские власти опровергают слухи об оставшихся без продовольствия школах
В Чувашии дошкольные образовательные организации, которые с начала пандемии коронавируса работали в формате дежурных групп, возвращаются в прежний режим работы.
Подробности в материале: Детсады в Чувашии возобновят работу в полном режиме
ФСБ сообщили о задержании 13 человек в ряде регионов России за подготовку массовых убийств. Один из задержанных за подготовку убийств планировал теракт в одной из школ на линейке 1 сентября.
Вопрос номер один: разве министр не знает, что далеко не все школы имеют просторные школьные рекреации?
Вопрос номер два: разве в министерстве не знают, что у школ нет возможности сделать так, чтобы школьники соблюдали социальную дистанцию?
Вопрос номер три: разве не понятно, что вне школы дети общаются, вместе гуляют, живут в семьях, где контактируют с братьями, сестрами, родителями… в чём тогда смысл всех этих масок и разведения потоков?
Вопрос номер четыре: почему за шесть месяцев, которые дети не учились, нельзя было выработать четкие требования, которые бы выполняли и школы, и родители не считали их показухой?
Подробности в материале: Оставьте детей в покое! Новые скандалы в системе образования
В новом учебном году в школах Алтайского края ввели бесплатное горячее питание для учеников первых-четвертых классов. На эти цели из федерального бюджета региону выделили 350 миллионов рублей. Но родители школьников недовольны. Утверждают, что якобы когда с них собирали деньги, меню было куда разнообразнее. Кроме того, непонятно, почему детей первой и второй смен кормят совершенно по-разному.
Цитата ИА «Амител».
Алтайский край. Первые бесплатные обеды в барнаульских школах вызвали вопросы у родителей. Особенно у тех, чьи дети учатся в разные смены. Учеников первой смены на завтрак кормят кашами, творожными запеканками и бутербродами с сыром и маслом. Детям, которые посещают образовательное учреждение во вторую, повезло намного больше. В их рационе на обед все, как у героя фильма «Операция Ы»: первое (суп), второе (не шашлык, конечно, но гуляш, рыба, фрикадельки и так далее) и компот.
По словам директора комбината школьного питания «Глобус» Евгения Скурлатова, чья организация кормит большую часть учеников в городе, за три дня ему позвонили десятки родителей. Всех интересует, почему вторую смену кормят более сытными продуктами. Оказалось все очень просто: в первой смене дети получают завтрак, а во второй — полноценный обед.
Цитата ИА «Амител».
В Новосибирской области первая учебная неделя в школах прошла в штатном режиме. Об этом заявили в правительстве региона.
В регионе создан оперативный штаб, где информация и обратная связь аккумулируется ежедневно — для принятия оперативных решений. Сегодня, 4 сентября, участники оперштаба подвели итоги первой учебной недели. Отмечается, что, несмотря на нестандартную текущую ситуацию, первые дни занятий в целом прошли в штатном режиме, без чрезвычайных ситуаций.
Читайте подробнее: Новосибирский оперштаб: первая учебная неделя прошла в штатном режиме
Возможной причиной переноса начала занятий в Забайкальском государственном университете является смерть от COVID-19 декана энергетического факультета Забайкальского государственного университета Сергея Мирошникова. По данным пресс-службы вуза, он скончался в Чите 1 сентября на 61-м году жизни.
«Коллектив Забайкальского государственного университета выражает глубокую скорбь по поводу безвременного ухода Сергея Филипповича Мирошникова и приносит соболезнования родным и близким», — сказано в официальном сообщении.
Читайте подробнее: Жертвой COVID-19 стал декан Забайкальского госуниверситета
Центральная избирательная комиссия России подготовит предложения по совмещению школьных занятий и голосования, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.
В дни голосования учебный процесс в Хакасии прерываться не будет. Об этом сообщили 4 сентября в республиканском министерстве образования и науки.
Об этом: Минобрнауки Хакасии: выборы на учебный процесс не повлияют
Учащихся школы № 10 Великого Новгорода с 4 сентября перевели на домашнее обучение в связи с выявлением коронавирусной инфекции у одного из педагогов учебного заведения. Об этом сообщили в мэрии города.
Подробности: В Великом Новгороде 600 школьников отправили домой из-за коронавируса
В сургутской школе №9 (ХМАО) класс отправили на карантин по COVID-19. У педагога младших классов обнаружен коронавирус, сообщает «СургутИнформ-ТВ».
Отмечается, что учительница 1 сентября встречала детей в маске. На следующий день она ушла на больничный. Класс отправили на дистанционное обучение.
Подробности в материале: В Югре заражение педагога коронавирусом перевело класс на «дистант»
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов просит главу ФАС Игоря Артемьева дать оценку повышению тарифов мобильными операторами, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.
Читайте также: ФАС просят дать оценку повышению тарифов на интернет и связь
Данные российских и зарубежные учёных свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция практически не передаётся от детей к взрослым, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Подробности в материале: Глава Роспотребнадзора: дети практически не заражают коронавирусом взрослых
На сегодняшний день серьёзные сбои с обеспечением бесплатного горячего питания в школах отсутствуют. Об этом по итогам встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Очень важная тема — это горячее питание. <…> По итогам трех дней мы не видим серьезных сбоев», — сказал Кравцов.
Читайте подробнее: Минпросвещения не видит сбоев в организации горячего питания в школах
В школе №126 города Снежинска Челябинской области оказалось сорвано начало учебного года. По данным прокуратуры, здание не было готово к 1 сентября. Причиной стало несвоевременное выполнение подрядчиком электромонтажных работ. Руководство школы со своей стороны не обеспечило должного контроля за соблюдением контракта.
Читайте также: Подрядчик сорвал начало учебного года в челябинской школе
Пора задуматься о последствиях самоизоляции — о готовивших теракты в школах
Государству и обществу предстоит решить очень сложную задачу — психологические и патопсихологические последствия длительной самоизоляции. Об этом 4 сентября ИА REGNUM заявил депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), комментируя информацию о том, что в Красноярске задержали школьника, готовившего теракт в одном из учебных учреждений города.
Эксперт: после периода самоизоляции нужно усилить профилактику преступлений
Готовившийся теракт в школе в Волгограде подтверждает мысль о необходимости профилактики преступлений и терроризма в период после снятия противоэпидемических ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 сентября заявил председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров.
Предварительный национальный стандарт для школьной формы, действие которого начнется 1 января 2021 года и продолжится в течение двух лет, утвердил Росстандарт. Об этом 4 сентября сообщила организация Роскачество.
Читайте подробнее: Росстандарт утвердил предварительный стандарт для формы школьников
Одним из путей решения проблемы имущественного расслоения среди учащихся школ является введение национального стандарта школьной формы, которую в скором времени представит Минпромторг. Однако тут есть аргументы как за, так и против данного решения. Мнения на эту тему 5 сентября приводит портал Оctagon.media.
Подробности в материале: Школьная форма — аргументы за и против
На Сахалине в понедельник, 7 сентября, переведены на дистанционное обучение ещё два класса, так как у учащихся лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом.
Об этом: На Сахалине пять классов ушли на дистанционное обучение из-за коронавируса
Едва начавшись, новый учебный год прерван в двух школах Забайкалья. Как сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на руководителя комитета образования Читинского района Игоря Бянкина, причиной тому послужили вспышки коронавируса в общеобразовательных учреждениях, расположенных, в посёлке Новокручининский и селе Маккавеево Читинского района.
Подробности в материале: Две забайкальские школы ушли на карантин: SARS-CoV-2 выявлен у педагогов
Чебоксарах проводится прокурорская проверка по факту инцидента, который произошёл в одной из городских школ. Причиной стала аудиозапись с урока, где учитель русского называет детей «нищебродами, дармоедами».
Подробнее: В Чебоксарах учительница обозвала детей «нищебродами и дармоедами»
В Хабаровске все ученики с первого по четвертый классы обеспечены бесплатным горячим питанием в школах. В общей сложности завтракают и обедают за казенный счёт 35 400 учащихся.
Читайте подробнее: В Хабаровске 180 рублей стоит бесплатное питание на одного младшеклассника
В школе № 38 в Чебоксарах.
Фото: ИА REGNUM
В образовательные учреждения Тувы школьников будут допускать к очным занятиям только после проверки температуры. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования республики, таковы санитарные требования, утверждённые главным санитарным врачом РФ.
Читайте также: Школьников в Туве, отказавшихся от термометрии, не допустят к урокам
Министр образования Башкирии Айбулат Хажин заявил о переводе более 300 учеников из трёх сельских школ региона на дистанционный формат обучения из-за выявленных случаев коронавируса.
В Междуреченске у одного из учителей школы №12 выявили коронавирус. Образовательное учреждение на сутки закроют на дезинфекцию. Об этом сообщает редакция «Сибдепо» со ссылкой на администрацию города. Уточняется, что заразилась учительница начальных классов. Она госпитализирована в инфекционную больницу Новокузнецка.
Читайте подробнее: Учителя одной из кузбасских школ госпитализировали с COVID-19
Бесплатное горячее питание для учащихся в новом учебном году организовано в 90% школах Дагестана. Пока не готовы обеспечивать детей таким питанием 150 общеобразовательных учреждений республики, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
Читайте подробнее: В Дагестане 150 школ пока не могут обеспечивать учащихся горячим питанием
Ученики, приходя в школы, порой не готовы к приему здоровой пищи. Об этом 7 сентября сообщил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин на оперативном совещании в республиканском правительстве.
Глава Башкирии Радий Хабиров, отметил, что в республике некоторые родители выказывают недовольство качеством школьного питания, и попросил чиновников пояснить этот вопрос.
Об этом: В Башкирии отреагировали на жалобы родителей на качество школьного питания
Во всех школах Алтайского края (а их в регионе 1081) организовано горячее бесплатное питание для учащихся начальных классов. Об этом сообщает сегодня, 7 сентября, официальный телеграм-канал региона. При этом чиновники, как пишет altaikrai, скромно умалчивают, что с 1 сентября 2020 г. в крае на месяц отменили сумму краевой компенсации на школьное питание детям из малоимущих семей. Она составляла смехотворные 4 рубля 85 копеек.
«На эти деньги часть школьников в качестве школьного питания получали только чай и хлеб, потому что у их родителей недостаточно денег. Нам понятно, почему отменили 4,85 для начальных классов — их же теперь кормят бесплатно. Но зачем отменять для остальных? Да и вообще в государстве не должно быть школьников, которые питаются чаем и хлебом. Вне зависимости от достатка родителей», — отмечают авторы канала «Алтайские крайности».
Читайте подробнее: На Алтае «забыли» обеспечить питанием малоимущих школьников
Учащиеся дагестанских школ с нового учебного года должны питаться продукцией местных производителей. Об этом заявил глава субъекта Владимир Васильев на совещании по вопросу организации бесплатного горячего питания в школах республики.
Об этом: Глава Дагестана призвал кормить школьников республики местной продукцией
В школах Камчатки в первый досрочный день выборов губернатора будут отменены уроки, сообщили ТАСС в минобре региона.
«В школах будут сформированы избирательные участки, а руководству учебных заведений в этот день предложено провести спортивные мероприятия, или так называемый «день здоровья», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями. Об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
«Проблемы связаны в основном с организационными решениями. Мы можем закупить массу дезинфицирующих средств, но всё зависит от человеческого фактора. Например, скапливаются очереди на входе в школы», — сказал Глушко.
Об этом: В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей
65 школьных стоматологических кабинетов открыли в Башкирии в 2019—2020 годах. Об этом 7 сентября сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в республиканском правительстве.
По его словам, данная работа проходит в рамках реализации модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!».
Читайте также: В школах Башкирии открылись 65 стоматологических кабинетов
В Кемеровской области коронавирус выявили в школах Киселевска и Анжеро-Судженска. По данным регионального Роспотребнадзора, в Киселевске заразился ученик 3-го класса школы № 25, а в образовательной школе № 38 Анжеро-Судженска COVID-19 подтвердился у учителя, пишет NGS42.ru
Мать одного из учеников школы № 22 в Ростове-на-Дону (Пролетарский район) заявила о массовом нарушении санитарных требований. Женщина через социальные сети призвала власти обратить внимание «на халатное отношение» к школьникам.
«В период пандемии коронавируса данная школа не соблюдает вообще никаких требований и рекомендаций, для сохранения здоровья школьников, а создаёт самый настоящий рассадник для вируса. О какой защите детей и готовности школ, нам рассказывают? Где она?» — задаётся вопросом подписчица паблика «Ростов Главный».
Читайте подробнее: Ростовчанка заявила о массовом нарушении санитарных требований в школе № 22
Среди учащихся и сотрудников школ в Татарии за первую учебную неделю не выявлено случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Об этом: В школах Татарии за неделю не выявили вспышек коронавируса
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал утренние скопления учеников на входах в школы из-за измерения температуры.
Подробности в материале: Краснодарский губернатор прокомментировал очереди на термометрию в школах
Как минимум, шесть преподавателей Алтайского техникума кинологии и предпринимательства и три педагога Барнаульской детской школы искусств № 3 заболели после заражения коронавирусом. В остальных образовательных организациях единичные случаи заражения, пояснила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории краевого управления Роспотребнадзора Ольга Егорова.
Впрочем, заболевших может быть и больше. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, бесконтактные градусники, которыми оснастили школы, могут показывать «температуру трупа».
К примеру, в учебном заведении, расположенном в Индустриальном районе Барнаула, учеников на уроки пропускают с температурой +30 — +32 °C. Аналогичным «остыванием» могут похвастаться и преподаватели. К примеру сегодня, 7 сентября у учителя информатики температура тела, судя по показаниям градусника, составляла целых +23,5 °C. В школе говорят, что это пока абсолютный «рекорд» по данному показателю.
Читайте подробнее: «Температура трупа»: коронавирус пришел в алтайские учебные заведения
Если бы директора российских школ стали действовать по шаблону, как того требует министерство просвещения РФ, то школы бы вообще не открылись. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Читайте также: Министерство просвещения РФ призвали не давить на директоров школ
В Красноярске учеников третьего класса школы №34 перевели на дистанционное обучение. В одном из классов выявили ученика с коронавирусом.
Читайте подробнее: Учеников красноярской школы отправили на «дистанционку» из-за коронавируса
В Аджарии, в городах Батуми и Кобулети первые две недели ученики будут учиться дистанционно. Это заявление, как передает «Общественное телевидение», 7 сентября сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария после завершения заседания межведомственного комитета.
Читайте также: В двух городах Грузии школьнику начнут учиться дистанционно — Гахария
Заболевание подтверждено у нескольких педагогов и сотрудников школы №6 в Выксе. Обучение переведена дистанционный формат, срок прекращения карантина не сообщается.
Подробности в материале: В Нижегородской области школу закрыли на карантин из-за COVID-19
Навести порядок с графиками прихода детей в школы, чтобы решить вопрос утренних очередей потребовал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев 7 сентября на аппаратном совещании. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.
«Что за толпы стоят по утрам и вечерам у школ? Посмотрите еще раз графики. Надо приходить с разницей в полчаса, чтобы не было очередей», — дал поручение Развожаев директору департамента образования города Елене Богомоловой.
Читайте также: «Толпы стоят»: глава Севастополя потребовал навести порядок в школах
Случаи заражения коронавирусом обнаружены уже в шести школах Екатеринбурга. Об этом в соцсетях написал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.
Об этом: Коронавирус обнаружили уже в шести школах Екатеринбурга
Учеников ещё одной школы в Костромской области отправили на карантин
Подробности:https://regnum.ru/news/society/3056248.html
В Екатеринбурге детский сад «Радуга» закрыт на карантин. Причиной стала коронавирусная инфекция, написал в соцсетях свердловский губернатор Евгений Куйвашев.
По его словам, COVID-19 заболел педагог этого учреждения. В детском саду № 67 по той же причине были закрыты две группы. А в детсадах № 75 и № 339, где, соответственно, выявлены заболевшие ребёнок и педагог, приостановили по одной из групп.
Об этом: Коронавирус ограничил работу четырёх детских садов Екатеринбурга
В Тюмени двухнедельный карантин по коронавирусу объявлен в 11 «В» классе гимназии Тюменского государственного университета. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Читайте также: В тюменской гимназии на карантин ушёл выпускной класс
В 2021 году планируется расширить возможности суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» и увеличить количество вузов-участников. В этом году в работе сервиса приняли участие 54 российских вуза из 8 федеральных округов. Всего им воспользовались в 2020 году около 20 тысяч абитуриентов. Среди подавших заявления о согласии на зачисление через сервис «Поступление в вуз онлайн» более 60% были включены в приказ, с 1 сентября они уже начали свое обучение.
Суперсервис разработан Минобрнауки, Минкомсвязи и Рособрнадзором как дистанционная технология, позволяющая упростить и оптимизировать процедуру поступления в университет, и был впервые применен в этом году в качестве одного из способов дистанционного поступления.
В Сургуте (ХМАО) ещё один класс средней школы №9 переведён на дистанционное обучение из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «СургутИнформТВ».
Напомним, 4 сентября коронавирус был выявлен у педагога из второго класса. Детей перевели на «дистанционку». А 7 сентября на дистанционную форму обучения переведён девятый класс.
Читайте подробнее: Ещё один класс в школе Сургута переведён на «дистанционку» из-за COVID-19
В администрации Курской области рассказали подробности о выявленных за первую учебную неделю случаях заражения коронавирусом в школах и детском саду.
Читайте также: Курские чиновники рассказали об очагах коронавируса в школах и детсадах
В Ненецком автономном округе многодетным семьям на подготовку детей к школе выделили 13,5 млн рублей. Размер выплаты не — более девяти тысяч рублей на каждого ребёнка.
Об этом: В НАО многодетным семьям выделят 13,5 млн рублей на школьные траты