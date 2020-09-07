После дистанционного обучения 1 сентября начался новый учебный год. Школы открылись в очном режиме, однако для них разработаны специальные правила. Для того, чтобы войти в школу, ученики должны пройти термометрию. Из многих школ уже сообщают о больших очередях на входе. Учеников с симптомами ОРВИ не пускают в школы. А некоторые учебные заведения снова возвращаются на некоторое время на дистанционное обучение из-за вспышек коронавируса. О том, как проходит учебный процесс, реакции учителей, родителей читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

06:37 04.09.2020 В Амурской области в Алексеевской гимназии Благовещенска учащиеся 10 класса получили ожоги глаз из-за того, что учительница забыла выключить кварцевую лампу. Об этом: В Приамурье школьники получили ожоги глаз из-за включённой кварцевой лампы

08:35 04.09.2020 Общеобразовательные организации Ингушетии, в том числе малокомплектные, начали предоставлять всем младшим школьникам бесплатное горячее питание, на сайтах школ опубликованы варианты меню. С тем, как это организовано в нескольких из них, ознакомился первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко в ходе рабочей поездки в республику. Цитата сайта Министерства просвещения России.

08:37 04.09.2020 Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Екатерина Толстикова вместе с рабочей группой принимает участие в проверке образовательных организаций Дагестана. В сопровождении сотрудников минобрнауки Дагестана и представителей Общероссийского народного фронта замминистра посетила сегодня школы Хасавюртовского и Кизилюртовского районов. Делегация проверила состояние пищеблоков и столовых, встретилась с поставщиками продуктов, поварами и родителями учащихся. Также Екатерина Толстикова посетила новую школу села Теречное и Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Петраковской и Гельбахской общеобразовательных организаций. Она оценила современную инфраструктуру учебных организаций, побеседовала с руководством школ, педагогами и родителями. «Теречное — довольно большое село. Когда-то здесь была старая аварийная школа на 120 мест, ребята учились в три смены. Сейчас это новая школа на 300 мест с одной сменой. И сегодня мы приехали посмотреть, как здесь налажена работа, и проконтролировать организацию питания детей. Мы видим хорошие условия, младшим классам предоставлено бесплатное здоровое питание. Радует, что родители школьников высоко оценили и это, и саму школу. Для них это своего рода праздник. В Дагестане очень трепетно относятся к образованию — это одна из традиций республики. Отрадно, что и в этом селе теперь ребята могут учиться в комфортных и современных условиях», — отметила заместитель министра. Цитата сайта министерства просвещения России.

08:38 04.09.2020 Минпросвещения России призвало регионы уделять особое внимание реализации необходимых мер по защите здоровья таким образом, чтобы ситуация не приводила к обратному эффекту и не возникали очереди и излишнее скопление людей при входе в образовательные организации.

08:39 04.09.2020 Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил позитивную тенденцию в повышенном внимании всех регионов к необходимым шагам, при этом указав, что при организации проходного режима школы должны соблюдать все меры по защите здоровья и безопасности и не допускать скопления людей. «Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнёт понижаться. Призываю субъекты Российской Федерации отдельно это проконтролировать», — подчеркнул он. Цитата сайта министерства просвещения России.

08:41 04.09.2020 Алтайский край. Сегодня, 4 сентября, в 11:00 местного времени в прямом эфире пройдет традиционный «Разговор с министром». Темой разговора с министром образования и науки Алтайского края Максимом Костенко станет начало нового учебного года. Прямой эфир пройдёт на странице ведомства в видеохостинге YouTube и вInstagram-аккаунте.

08:55 04.09.2020 Бесплатное питание, которое для школьников младших классов должны были организовать в российских регионах, оказалось не совсем бесплатным. К примеру, в Алтайском крае, как следует из официального сообщения регионального министерства образования, если какая-то школа собирает деньги на питание в начальной школе — это незаконно. Для остальных категорий, то есть тех, кто не является обучающимися начальной школы, пока сохраняется сумма 4,85 рублей. Читайте подробнее: Алтайские школьники младших классов платят за горячее питание

09:16 04.09.2020 Оперативный штаб (Тюмень) опроверг информацию некоторых СМИ о дефиците продуктов в школах, расположенных в труднодоступных населенных пунктах Тобольского района. Как сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер, на 31 августа школа в Ачирах, в которой учатся 78 детей, располагала достаточным запасом продовольствия: круп, фруктов и овощей, макаронных изделий, молочных, мясных и куриных продуктов. Не испытывают недостатка в продуктах и филиалы школы в населенных пунктах Иземеть и Ишменево. «К компании «Ютэйр» нет репутационных претензий, она завезла продукты в школы Заболотья вовремя и в полном объеме, — подчеркнул Райдер. — Продукты длительного хранения и продукты на первые две недели сентября, включая фрукты и овощи были завезены вовремя».Администрация Тобольского района взяла ситуацию под контроль». Читайте также: Тюменские власти опровергают слухи об оставшихся без продовольствия школах

09:58 04.09.2020 В Алтайском крае ведется мониторинг организации горячего питания в школах региона. educaltai.ru⠀

10:27 04.09.2020 В Чувашии дошкольные образовательные организации, которые с начала пандемии коронавируса работали в формате дежурных групп, возвращаются в прежний режим работы. Подробности в материале: Детсады в Чувашии возобновят работу в полном режиме

11:06 04.09.2020 ФСБ сообщили о задержании 13 человек в ряде регионов России за подготовку массовых убийств. Один из задержанных за подготовку убийств планировал теракт в одной из школ на линейке 1 сентября.

12:01 04.09.2020 Вопрос номер один: разве министр не знает, что далеко не все школы имеют просторные школьные рекреации? Вопрос номер два: разве в министерстве не знают, что у школ нет возможности сделать так, чтобы школьники соблюдали социальную дистанцию? Вопрос номер три: разве не понятно, что вне школы дети общаются, вместе гуляют, живут в семьях, где контактируют с братьями, сестрами, родителями… в чём тогда смысл всех этих масок и разведения потоков? Вопрос номер четыре: почему за шесть месяцев, которые дети не учились, нельзя было выработать четкие требования, которые бы выполняли и школы, и родители не считали их показухой? Подробности в материале: Оставьте детей в покое! Новые скандалы в системе образования

12:21 04.09.2020 В Алтайском крае ведется мониторинг организации горячего питания в школах региона. educaltai.ru⠀

12:46 04.09.2020 В новом учебном году в школах Алтайского края ввели бесплатное горячее питание для учеников первых-четвертых классов. На эти цели из федерального бюджета региону выделили 350 миллионов рублей. Но родители школьников недовольны. Утверждают, что якобы когда с них собирали деньги, меню было куда разнообразнее. Кроме того, непонятно, почему детей первой и второй смен кормят совершенно по-разному. Цитата ИА «Амител».

12:48 04.09.2020 Алтайский край. Первые бесплатные обеды в барнаульских школах вызвали вопросы у родителей. Особенно у тех, чьи дети учатся в разные смены. Учеников первой смены на завтрак кормят кашами, творожными запеканками и бутербродами с сыром и маслом. Детям, которые посещают образовательное учреждение во вторую, повезло намного больше. В их рационе на обед все, как у героя фильма «Операция Ы»: первое (суп), второе (не шашлык, конечно, но гуляш, рыба, фрикадельки и так далее) и компот. По словам директора комбината школьного питания «Глобус» Евгения Скурлатова, чья организация кормит большую часть учеников в городе, за три дня ему позвонили десятки родителей. Всех интересует, почему вторую смену кормят более сытными продуктами. Оказалось все очень просто: в первой смене дети получают завтрак, а во второй — полноценный обед. Цитата ИА «Амител».

12:48 04.09.2020 Школьное питание. Алтайский край. educaltai.ru⠀

12:52 04.09.2020 В Новосибирской области первая учебная неделя в школах прошла в штатном режиме. Об этом заявили в правительстве региона. В регионе создан оперативный штаб, где информация и обратная связь аккумулируется ежедневно — для принятия оперативных решений. Сегодня, 4 сентября, участники оперштаба подвели итоги первой учебной недели. Отмечается, что, несмотря на нестандартную текущую ситуацию, первые дни занятий в целом прошли в штатном режиме, без чрезвычайных ситуаций. Читайте подробнее: Новосибирский оперштаб: первая учебная неделя прошла в штатном режиме

14:35 04.09.2020 Возможной причиной переноса начала занятий в Забайкальском государственном университете является смерть от COVID-19 декана энергетического факультета Забайкальского государственного университета Сергея Мирошникова. По данным пресс-службы вуза, он скончался в Чите 1 сентября на 61-м году жизни. «Коллектив Забайкальского государственного университета выражает глубокую скорбь по поводу безвременного ухода Сергея Филипповича Мирошникова и приносит соболезнования родным и близким», — сказано в официальном сообщении. Читайте подробнее: Жертвой COVID-19 стал декан Забайкальского госуниверситета

14:54 04.09.2020 Центральная избирательная комиссия России подготовит предложения по совмещению школьных занятий и голосования, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.

15:17 04.09.2020 В дни голосования учебный процесс в Хакасии прерываться не будет. Об этом сообщили 4 сентября в республиканском министерстве образования и науки. Об этом: Минобрнауки Хакасии: выборы на учебный процесс не повлияют

15:19 04.09.2020 Учащихся школы № 10 Великого Новгорода с 4 сентября перевели на домашнее обучение в связи с выявлением коронавирусной инфекции у одного из педагогов учебного заведения. Об этом сообщили в мэрии города. Подробности: В Великом Новгороде 600 школьников отправили домой из-за коронавируса

15:54 04.09.2020 В сургутской школе №9 (ХМАО) класс отправили на карантин по COVID-19. У педагога младших классов обнаружен коронавирус, сообщает «СургутИнформ-ТВ». Отмечается, что учительница 1 сентября встречала детей в маске. На следующий день она ушла на больничный. Класс отправили на дистанционное обучение. Подробности в материале: В Югре заражение педагога коронавирусом перевело класс на «дистант»

15:56 04.09.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов просит главу ФАС Игоря Артемьева дать оценку повышению тарифов мобильными операторами, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября. Читайте также: ФАС просят дать оценку повышению тарифов на интернет и связь

17:02 04.09.2020 Данные российских и зарубежные учёных свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция практически не передаётся от детей к взрослым, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Подробности в материале: Глава Роспотребнадзора: дети практически не заражают коронавирусом взрослых

17:13 04.09.2020 На сегодняшний день серьёзные сбои с обеспечением бесплатного горячего питания в школах отсутствуют. Об этом по итогам встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Очень важная тема — это горячее питание. <…> По итогам трех дней мы не видим серьезных сбоев», — сказал Кравцов. Читайте подробнее: Минпросвещения не видит сбоев в организации горячего питания в школах

18:56 04.09.2020 Обложка. Школа. Иван Шилов © ИА REGNUM

19:37 04.09.2020 В школе №126 города Снежинска Челябинской области оказалось сорвано начало учебного года. По данным прокуратуры, здание не было готово к 1 сентября. Причиной стало несвоевременное выполнение подрядчиком электромонтажных работ. Руководство школы со своей стороны не обеспечило должного контроля за соблюдением контракта. Читайте также: Подрядчик сорвал начало учебного года в челябинской школе

19:55 04.09.2020 Пора задуматься о последствиях самоизоляции — о готовивших теракты в школах Государству и обществу предстоит решить очень сложную задачу — психологические и патопсихологические последствия длительной самоизоляции. Об этом 4 сентября ИА REGNUM заявил депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), комментируя информацию о том, что в Красноярске задержали школьника, готовившего теракт в одном из учебных учреждений города.

21:33 04.09.2020 Сергей Кравцов. edu.gov.ru

22:45 04.09.2020 Эксперт: после периода самоизоляции нужно усилить профилактику преступлений Готовившийся теракт в школе в Волгограде подтверждает мысль о необходимости профилактики преступлений и терроризма в период после снятия противоэпидемических ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 сентября заявил председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров.

11:53 05.09.2020 Предварительный национальный стандарт для школьной формы, действие которого начнется 1 января 2021 года и продолжится в течение двух лет, утвердил Росстандарт. Об этом 4 сентября сообщила организация Роскачество. Читайте подробнее: Росстандарт утвердил предварительный стандарт для формы школьников

15:03 05.09.2020 Одним из путей решения проблемы имущественного расслоения среди учащихся школ является введение национального стандарта школьной формы, которую в скором времени представит Минпромторг. Однако тут есть аргументы как за, так и против данного решения. Мнения на эту тему 5 сентября приводит портал Оctagon.media. Подробности в материале: Школьная форма — аргументы за и против

05:12 На Сахалине в понедельник, 7 сентября, переведены на дистанционное обучение ещё два класса, так как у учащихся лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом. Об этом: На Сахалине пять классов ушли на дистанционное обучение из-за коронавируса

05:58 Едва начавшись, новый учебный год прерван в двух школах Забайкалья. Как сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на руководителя комитета образования Читинского района Игоря Бянкина, причиной тому послужили вспышки коронавируса в общеобразовательных учреждениях, расположенных, в посёлке Новокручининский и селе Маккавеево Читинского района. Подробности в материале: Две забайкальские школы ушли на карантин: SARS-CoV-2 выявлен у педагогов

07:08 Школьники. Фото: nso.ru.

08:22 Чебоксарах проводится прокурорская проверка по факту инцидента, который произошёл в одной из городских школ. Причиной стала аудиозапись с урока, где учитель русского называет детей «нищебродами, дармоедами». Подробнее: В Чебоксарах учительница обозвала детей «нищебродами и дармоедами»

08:31 В Хабаровске все ученики с первого по четвертый классы обеспечены бесплатным горячим питанием в школах. В общей сложности завтракают и обедают за казенный счёт 35 400 учащихся. Читайте подробнее: В Хабаровске 180 рублей стоит бесплатное питание на одного младшеклассника

08:42 В школе № 38 в Чебоксарах. Фото: ИА REGNUM

08:49 В образовательные учреждения Тувы школьников будут допускать к очным занятиям только после проверки температуры. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования республики, таковы санитарные требования, утверждённые главным санитарным врачом РФ. Читайте также: Школьников в Туве, отказавшихся от термометрии, не допустят к урокам

09:23 Министр образования Башкирии Айбулат Хажин заявил о переводе более 300 учеников из трёх сельских школ региона на дистанционный формат обучения из-за выявленных случаев коронавируса.

10:15 Школьная столовая. Фото: nso.ru

10:16 В Междуреченске у одного из учителей школы №12 выявили коронавирус. Образовательное учреждение на сутки закроют на дезинфекцию. Об этом сообщает редакция «Сибдепо» со ссылкой на администрацию города. Уточняется, что заразилась учительница начальных классов. Она госпитализирована в инфекционную больницу Новокузнецка. Читайте подробнее: Учителя одной из кузбасских школ госпитализировали с COVID-19

10:26 Бесплатное горячее питание для учащихся в новом учебном году организовано в 90% школах Дагестана. Пока не готовы обеспечивать детей таким питанием 150 общеобразовательных учреждений республики, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. Читайте подробнее: В Дагестане 150 школ пока не могут обеспечивать учащихся горячим питанием

10:54 Ученики, приходя в школы, порой не готовы к приему здоровой пищи. Об этом 7 сентября сообщил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин на оперативном совещании в республиканском правительстве. Глава Башкирии Радий Хабиров, отметил, что в республике некоторые родители выказывают недовольство качеством школьного питания, и попросил чиновников пояснить этот вопрос. Об этом: В Башкирии отреагировали на жалобы родителей на качество школьного питания

10:55 Во всех школах Алтайского края (а их в регионе 1081) организовано горячее бесплатное питание для учащихся начальных классов. Об этом сообщает сегодня, 7 сентября, официальный телеграм-канал региона. При этом чиновники, как пишет altaikrai, скромно умалчивают, что с 1 сентября 2020 г. в крае на месяц отменили сумму краевой компенсации на школьное питание детям из малоимущих семей. Она составляла смехотворные 4 рубля 85 копеек. «На эти деньги часть школьников в качестве школьного питания получали только чай и хлеб, потому что у их родителей недостаточно денег. Нам понятно, почему отменили 4,85 для начальных классов — их же теперь кормят бесплатно. Но зачем отменять для остальных? Да и вообще в государстве не должно быть школьников, которые питаются чаем и хлебом. Вне зависимости от достатка родителей», — отмечают авторы канала «Алтайские крайности». Читайте подробнее: На Алтае «забыли» обеспечить питанием малоимущих школьников

11:05 Учащиеся дагестанских школ с нового учебного года должны питаться продукцией местных производителей. Об этом заявил глава субъекта Владимир Васильев на совещании по вопросу организации бесплатного горячего питания в школах республики. Об этом: Глава Дагестана призвал кормить школьников республики местной продукцией

11:13 В школах Камчатки в первый досрочный день выборов губернатора будут отменены уроки, сообщили ТАСС в минобре региона. «В школах будут сформированы избирательные участки, а руководству учебных заведений в этот день предложено провести спортивные мероприятия, или так называемый «день здоровья», — говорится в сообщении.

12:09 На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями. Об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». «Проблемы связаны в основном с организационными решениями. Мы можем закупить массу дезинфицирующих средств, но всё зависит от человеческого фактора. Например, скапливаются очереди на входе в школы», — сказал Глушко. Об этом: В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

12:22 65 школьных стоматологических кабинетов открыли в Башкирии в 2019—2020 годах. Об этом 7 сентября сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в республиканском правительстве. По его словам, данная работа проходит в рамках реализации модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!». Читайте также: В школах Башкирии открылись 65 стоматологических кабинетов

12:43 В Кемеровской области коронавирус выявили в школах Киселевска и Анжеро-Судженска. По данным регионального Роспотребнадзора, в Киселевске заразился ученик 3-го класса школы № 25, а в образовательной школе № 38 Анжеро-Судженска COVID-19 подтвердился у учителя, пишет NGS42.ru Об этом: Ещё в двух кузбасских школах выявили коронавирус

13:40 90% школ в Дагестане успели обеспечить бесплатным горячим питанием для младшеклассников. Фото: dagminobr.ru

13:40 Мать одного из учеников школы № 22 в Ростове-на-Дону (Пролетарский район) заявила о массовом нарушении санитарных требований. Женщина через социальные сети призвала власти обратить внимание «на халатное отношение» к школьникам. «В период пандемии коронавируса данная школа не соблюдает вообще никаких требований и рекомендаций, для сохранения здоровья школьников, а создаёт самый настоящий рассадник для вируса. О какой защите детей и готовности школ, нам рассказывают? Где она?» — задаётся вопросом подписчица паблика «Ростов Главный». Читайте подробнее: Ростовчанка заявила о массовом нарушении санитарных требований в школе № 22

13:48 Среди учащихся и сотрудников школ в Татарии за первую учебную неделю не выявлено случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом: В школах Татарии за неделю не выявили вспышек коронавируса

13:50 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал утренние скопления учеников на входах в школы из-за измерения температуры. Подробности в материале: Краснодарский губернатор прокомментировал очереди на термометрию в школах

14:07 Как минимум, шесть преподавателей Алтайского техникума кинологии и предпринимательства и три педагога Барнаульской детской школы искусств № 3 заболели после заражения коронавирусом. В остальных образовательных организациях единичные случаи заражения, пояснила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории краевого управления Роспотребнадзора Ольга Егорова. Впрочем, заболевших может быть и больше. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, бесконтактные градусники, которыми оснастили школы, могут показывать «температуру трупа». К примеру, в учебном заведении, расположенном в Индустриальном районе Барнаула, учеников на уроки пропускают с температурой +30 — +32 °C. Аналогичным «остыванием» могут похвастаться и преподаватели. К примеру сегодня, 7 сентября у учителя информатики температура тела, судя по показаниям градусника, составляла целых +23,5 °C. В школе говорят, что это пока абсолютный «рекорд» по данному показателю. Читайте подробнее: «Температура трупа»: коронавирус пришел в алтайские учебные заведения

14:16 Если бы директора российских школ стали действовать по шаблону, как того требует министерство просвещения РФ, то школы бы вообще не открылись. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Читайте также: Министерство просвещения РФ призвали не давить на директоров школ

14:59 В Красноярске учеников третьего класса школы №34 перевели на дистанционное обучение. В одном из классов выявили ученика с коронавирусом. Читайте подробнее: Учеников красноярской школы отправили на «дистанционку» из-за коронавируса

15:01 В Аджарии, в городах Батуми и Кобулети первые две недели ученики будут учиться дистанционно. Это заявление, как передает «Общественное телевидение», 7 сентября сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария после завершения заседания межведомственного комитета. Читайте также: В двух городах Грузии школьнику начнут учиться дистанционно — Гахария

15:34 Петропавловская средняя школа имени Героя Советского Союза Д.А. Жукова открыла двери для учеников и учителей после завершения капитального ремонта. altairegion22.ru

15:42 Заболевание подтверждено у нескольких педагогов и сотрудников школы №6 в Выксе. Обучение переведена дистанционный формат, срок прекращения карантина не сообщается. Подробности в материале: В Нижегородской области школу закрыли на карантин из-за COVID-19

16:28 Навести порядок с графиками прихода детей в школы, чтобы решить вопрос утренних очередей потребовал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев 7 сентября на аппаратном совещании. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города. «Что за толпы стоят по утрам и вечерам у школ? Посмотрите еще раз графики. Надо приходить с разницей в полчаса, чтобы не было очередей», — дал поручение Развожаев директору департамента образования города Елене Богомоловой. Читайте также: «Толпы стоят»: глава Севастополя потребовал навести порядок в школах

17:08 Урок здоровья в школе Краснодарского края. minobr.krasnodar.ru

17:38 Случаи заражения коронавирусом обнаружены уже в шести школах Екатеринбурга. Об этом в соцсетях написал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Об этом: Коронавирус обнаружили уже в шести школах Екатеринбурга

17:51 Учеников ещё одной школы в Костромской области отправили на карантин Подробности:https://regnum.ru/news/society/3056248.html

18:01 В Екатеринбурге детский сад «Радуга» закрыт на карантин. Причиной стала коронавирусная инфекция, написал в соцсетях свердловский губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, COVID-19 заболел педагог этого учреждения. В детском саду № 67 по той же причине были закрыты две группы. А в детсадах № 75 и № 339, где, соответственно, выявлены заболевшие ребёнок и педагог, приостановили по одной из групп. Об этом: Коронавирус ограничил работу четырёх детских садов Екатеринбурга

18:55 Урок здоровья в школе Краснодарского края. minobr.krasnodar.ru.

19:28 В Тюмени двухнедельный карантин по коронавирусу объявлен в 11 «В» классе гимназии Тюменского государственного университета. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Читайте также: В тюменской гимназии на карантин ушёл выпускной класс

20:08 В 2021 году планируется расширить возможности суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» и увеличить количество вузов-участников. В этом году в работе сервиса приняли участие 54 российских вуза из 8 федеральных округов. Всего им воспользовались в 2020 году около 20 тысяч абитуриентов. Среди подавших заявления о согласии на зачисление через сервис «Поступление в вуз онлайн» более 60% были включены в приказ, с 1 сентября они уже начали свое обучение. Суперсервис разработан Минобрнауки, Минкомсвязи и Рособрнадзором как дистанционная технология, позволяющая упростить и оптимизировать процедуру поступления в университет, и был впервые применен в этом году в качестве одного из способов дистанционного поступления.

20:37 Дистанционное образование. Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

20:42 В Сургуте (ХМАО) ещё один класс средней школы №9 переведён на дистанционное обучение из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «СургутИнформТВ». Напомним, 4 сентября коронавирус был выявлен у педагога из второго класса. Детей перевели на «дистанционку». А 7 сентября на дистанционную форму обучения переведён девятый класс. Читайте подробнее: Ещё один класс в школе Сургута переведён на «дистанционку» из-за COVID-19

21:26 Петропавловская средняя школа имени Героя Советского Союза Д.А. Жукова открыла двери для учеников и учителей после завершения капитального ремонта. altairegion22.ru

22:02 В администрации Курской области рассказали подробности о выявленных за первую учебную неделю случаях заражения коронавирусом в школах и детском саду. Читайте также: Курские чиновники рассказали об очагах коронавируса в школах и детсадах

22:44 Пустой учебный класс. Дарья Антонова © ИА REGNUM