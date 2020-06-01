Санкт-Петербург, 1 июня, 2020, 12:07 — ИА Регнум. В аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса поступило почти тысяча жалоб от горожан, которые чаще всего жалуются на плохое информирование населения, на дефицит официальных разъяснений по ключевым вопросам жизни в условиях ограничений и проблемы с получением медпомощи. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба аппарата петербургского омбудсмена.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в метро Петербурга

С 25 по 31 мая к уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Александру Шишлову поступило 131 обращение, а с начала апреля — 911. Все они относятся к действию в городе режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как отмечают в аппарате уполномоченного, большинство жалоб были связаны с недостаточным информированием людей обо всех сферах жизнедеятельности в период эпидемии: с дефицитом официальных разъяснений о механизмах получения плановой медицинской помощи, социальной поддержки; о правоприменении нормативных актов, вводящих ограничительные меры; о порядке изоляции (карантина) прибывших из иностранных государств и неблагополучных регионов России; об осуществлении захоронений.

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«Петербургским управлением Роспотребнадзора не была поддержана позиция омбудсмена о необходимости обоснования и обязательного доведения до жителей города превентивных мер, направленных на противодействие распространению коронавируса (публикации предписаний, в частности, о запрете осуществления ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза, а затем — о внесенных в документ изменениях)», — отметили в аппарате уполномоченного.

Как подчеркнули в пресс-службе, свое решение главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова объяснила уполномоченному тем, что предписания Роспотребнадзора выдаются конкретным должностным лицам правительства Санкт-Петербурга. Поскольку они нормативными актами не являются, то и правовых оснований для их опубликования нет.

Александр Шишлов также отметил, что несмотря на публикацию разъяснений о достигнутых городскими властями с Роспотребнадзором договоренностях о возможностях проведения церемоний прощания с умершими в крематории, по-прежнему остается много неурегулированных вопросов.

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Среди нерешенных вопросов все также остаются: закрытие гемодиализных отделений больниц в связи с перепрофилированием стационаров под лечение пациентов с коронавирусом; неудовлетворительная работа Городской станции скорой медицинской помощи; отсутствие должной реакции правоохранительных органов на сообщения о конфликтах с членами семьи и соседями, обострившимися в связи с длительным нахождением людей дома.

«Недостаточность принимаемых органами государственной власти мер для предотвращения семейно-бытового насилия и защиты находящихся в группе риска женщин приводит к трагедиям», — отметили в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге.

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Также омбудсмен продолжает получать обращения российских и иностранных граждан с просьбами о помощи во въезде в Россию, а также в выезде за границу по гуманитарным причинам.

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Кроме того, в эпоху пандемии особую помощь требуют и медики, которые, несмотря на предпринимаемые на федеральном и региональном уровне меры, по-прежнему испытывают проблемы с нехваткой средств индивидуальной защиты и специального оборудования (в не перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19 медучреждениях), невыплатой стимулирующих и страховых выплат. А также в связи повышенными нагрузками и нерегулярным обследованием на COVID-19.

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«Из более чем трех тысяч заразившихся COVID-19 медицинских работников Санкт-Петербурга федеральные страховые выплаты пока получили только 24 медработника (по данным регионального отделения Фонда социального страхования на 25 мая), — говорится в сообщении аппарата уполномоченного по правам человека. — С жалобами на неполучение «коронавирусных» выплат к Уполномоченному обратились уборщиц и лифтеры роддома № 16, которые также работают с пациентами с COVID-19 (уборщицы зачастую выполняя работу санитарок)».

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