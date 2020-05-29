Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге разгорается очередной скандал в медицинской среде, хотя городские власти возникшую ситуацию таковой не считают. Стоматологи, которых переквалифицировали для забора анализов у коронавирусных пациентов, посетовали на отсутствие дополнительных выплат, на что чиновники ответили, что никаких нарушений по начислению дополнительных средств нет.

Обращеине врача. Фото: //www.facebook.com/

О ситуации, возникшей в городской поликлинике №38 Центрального района, рассказала депутат муниципалитета «Гавань» Нэлли Вавилина, которой пожаловалась медработник поликлиники.

По словам врача-стоматолога Екатерины, в начале апреля стоматологическое отделение было закрыто, а почти всех сотрудников перевели во вновь сформированное подразделение «По контролю распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Медики должны были забирать биоматериал у людей с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него. Таким образом, врачи брали мазки на дому, выезжая к пациентам в составе бригады или выходя к ним на дом и в поликлинике каждый будний день.

«В итоге, за апрель каждому из нас выплатили чуть выше нашей средней зарплаты, а дополнительные выплаты за COVID в расчетных листках за прель либо вообще не значатся, либо совсем незначительные и явное не соответствуют размеру обещанные федеральных выплат (кому-то, например, 900 рублей заплатили, кому-то 1800)», — говорится в обращении петербурженки.

В начале, начальство поликлиники просило медиков подождать, но после того, как губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался, что все выплаты за апрель проведены в полном объеме, медики стали бить в набат. Все обращения на горячую линию 112, в комитет по здравоохранению города и на сайт Госуслуг остались без ответа.

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Нэлли Вавилина призвала главу Центрального района Александра Мейксина и депутата ЗакСа Бориса Вишневского вмешаться в ситуацию и помочь медикам. В результате парламентарий обратился к вице-губернатору Олегу Эргашеву и губернатору города Александру Беглову.

«Я написал Беглову. Угадайте, что было дальше? Перед ними извинились и все выплатили? Или их начали прессовать? То-то. При этом только что вице-губернатор Эргашев мне сообщил, что готов брать на контроль каждый факт применения мер к медикам, сообщающим о проблемах», — заметил Вишневский.

В свою очередь, к ситуации подключились и администрация района, которая сообщила, что в связи с данным обращением была инициирована полная проверка всех начисленных и произведенных выплат. И как итог, никаких нарушений в выплатах обнаружено не было.

Как отметили районные власти, в поликлинике было создано временное структурное подразделение из 25 врачей-стоматологов. Перед началом работы они прошли обучение по COVID-19 и инструктаж под контролем врача-инфекциониста.

«По словам главврача, всеми сотрудниками временного подразделения были подписаны соглашения сторон трудового договора, где прописаны трудовые функции, объем выполняемой работы, время работы и прочие условия труда. По результатам работы сотрудникам временного структурного подразделения в полном объеме начислены и выплачены полагающиеся выплаты в соответствии с постановлением правительства РФ от 02.04.2020 года № 415, в размере 450 118,98 рублей», — отметили в пресс-службе.

В свою очередь главный врач поликлиники №38 призвал депутатов не спекулировать на данной теме и не зарабатывать себе политических очков за счет врачей.

«Мы ценим их труд и первые, кто заинтересован, чтобы все интересы тех, кто сегодня борется с COVID-19 были соблюдены», — заявил главврач Сергей Уваров.

Он пояснил, что в поликлинике в настоящий момент трудится 251 человек и 92 человека задействовано в непосредственно работе с новой коронавирусной инфекцией. За время работы всем врачам, включая врачей скорой помощи, сделано выплат на сумму около 7 млн рублей. Всего на базе поликлиники сделано 3 729 тестов. 178 пациентов находится под наблюдением участковой службы и врачей специалистов.

Работа в медучреждения в настоящий момент ориентирована на квартирную помощь, участковые терапевты делают до 21 вызовов в день, силами бригад скорой помощи выполняется до 57 вызовов в сутки.

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Добавим, что в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга ИА REGNUM ответили на вопрос лаконично, что поликлиника относится к ведению Центрального района, и что «никакого скандала нет».

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