Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM В Петербурге встречают рейс с соотечественниками из США. Борт с гражданами РФ вылетел из Майами накануне ночью и уже приземлился в «Пулково» — почти на час раньше запланированного, около 11:00 мск.

Туристы в аэропорту Дарья Драй © ИА REGNUM

Как уточнили в Смольном, с борта сойдут 66 жителей Петербурга и Ленобласти, а также ближайших регионов, после чего самолет направится в Москву с оставшимися 280 пассажирами.

В аэропорту прибывшие сдадут тесты на коронавирус, их осмотрят врачи, их багаж продезинфицируют, представители Роспотребнадзора вручат им предписания об обязательной строгой самоизоляции на 14 дней. Затем на специальных автобусах в сопровождении экипажей ГИБДД прибывших граждан развезут по домам.

Если они не могут отправиться на изоляцию домой или живут в другом городе, им придется поселиться на эти две недели в обсерваторе в Курортном районе Петербурга.

Заметим, за два месяца в Россию смогли вернуться около 3 тыс. петербуржцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Вывозной борт с гражданами России из Лондона приземлился в Петербурге