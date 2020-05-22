Санкт-Петербург, , 23:01 — REGNUM Смольный подготовил рекомендации для проведения ритуального прощания с умершими в Петербурге с соблюдением требований эпидемической безопасности. Конкретные правила разработаны после того, как губернатор Александр Беглов и Роспотребнадзор договорились смягчить запрет на прощания, который ранее был тотальным.

Директор ГУП «Ритуальные услуги» Андрей Грачев сообщил, что прощаться родственники смогут только в том случае, если умерший не был заражен коронавирусом. Происходить все будет в среднем зале крематория с отдельным входом, где нанесут специальную разметку, чтобы люди не подходили друг к другу ближе, чем на 1,5−2 метра.

Так на одного человека отведут порядка 3 кв. метров, если же запланировано отпевание — 5 кв. метров. В ближайшее время можно будет переоборудовать и другие залы, уточнил Грачев.

Родственники должны будут надеть перчатки и маски и не контактировать с телом покойного. В связи с этим оно будет находиться в гробу на постаменте под герметичным куполом. Тело умершего будут подавать из изолированного технологического помещения, что тоже исключает его контакт с прибывшими в крематорий.

По словам Грачева, Санкт-Петербургский крематорий работает в штатном режиме. Кремация происходит в день оформления, урна с прахом выдается через пять дней. В среднем кремируют до 150 тел в сутки.

Тела умерших с подозрением на коронавирус или погибших от COVID-19 из клиник и морга доставляют в крематорий или на кладбище спецтранспортом. Все автомобили прошли сертификацию, а экипажи обеспечены средствами защиты. Они должны облачаться в противочумные костюмы, маски, респираторы и перчатки — как латексные, так и хлопчатобумажные. После доставки тела умершего к месту захоронения или кремации все подвергают санитарной обработке, как и сам автомобиль.

Умерших от COVID-19 кремируют в отдельно стоящем цехе № 2 крематория без каких-либо ритуальных церемоний прощания.

На Новом Колпинском городском кладбище и кладбище Илики выделены специальные участки — по 2 га на каждом — для захоронения людей с COVID-19. На сегодняшний день там в общей сложности похоронили 71 человека: 49 человек на Новом Колпинском городском кладбище и 22 человека на кладбище Илики.

При этом оба кладбища являются общественными и приспособлены для захоронения всех граждан, так что усопших с коронавирусом хоронят строго на отдельных участках. При этом если COVID-19 не является причиной смерти по документам, то человека могут похоронить на любом петербургском кладбище, утверждают власти.

Между тем на определение COVID-19 как основной причины смерти у специальной комиссии уже уходит около месяца — люди, о смерти которых оперативный штаб отчитывался 21 мая, скончались еще во второй половине апреля.

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