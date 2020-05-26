Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM Более трех тысяч медицинских работников Санкт-Петербурга заразились коронавирусной инфекцией во время исполнения своих должностных обязанностей, восемь из них умерли.

Об этом 26 мая заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, президент Российского кардиологического общества, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его данным, в Петербурге с начала пандемии среди медиков произошло более трех тысяч случаев заражения коронавирусом на рабочем месте.

«Большинство из них связано с выполнением своих должностных обязанностей, восемь человек погибло», — отметил Шляхто.

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Напомним, по неофициальным данным, которыми делятся родственники и коллеги умерших медиков, в Петербурге за апрель—май скончалось уже более 20 медработников — врачей, медсестер, санитарок, сотрудников скорой помощи.

Однако официальное заключение о смерти от COVID-19 выдаёт только специальная комиссия. Она рассматривает летальные исходы в срок от нескольких дней до нескольких недель и сообщает данные обезличенно. Точная причина смерти сообщается только родственникам умершего.

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