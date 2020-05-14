Санкт-Петербург, , 22:22 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за пандемии пока не отмечают роста числа жалоб граждан на домашнее насилие. Однако чиновники, специалисты кризисных центров и благотворительных организаций ожидают увеличения количества таких обращений сразу же после снятия всех ограничительных мер.

Девушка на фоне Исаакиевского собора Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам заместителя председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елены Фридриковой, хотя в эти дни всем рекомендовано оставаться дома, не для всех самоизоляция безопасна — даже в окружении самых близких людей. В настоящий момент чиновники резкого роста числа обращений не наблюдают, однако опасаются, что всё изменится в первые дни, как только будут сняты ограничительные меры.

«Анализируя статистику по обращениям на горячую линию или по фактическому обращению граждан по той или иной услуге, мы видим, что она остается примерно в том же объеме аналогичной прошлому году, — отметила Фридрикова. — В течение 2019 года в условиях стационара получили помощь 114 женщин, которые пострадали от насилия. В течение четырех месяцев 2020 года в отделениях для «женщин в опасности» находятся шесть женщин».

По словам чиновницы, сейчас соцработники прилагают максимальные усилия для того, чтобы в будущем было проще и быстрее оказывать помощь. Для этого в медицинских учреждениях создаются новые ресурсные кризисные центры, дополнительные специальные отделения для оказания помощи.

«Наши горожане знают, что жертвами насилия чаще всего становятся женщины, дети, подростки и лица пожилого возраста. Треть петербуржцев признали, что среди родственников, друзей и знакомых есть те, кто уже подвергался домашнему насилию. Лично с этой проблемой столкнулись 26% населения», — отметила Елена Фридрикова.

Если верить статистике, реже всего домашнее насилие встречается в семьях с высоким доходом — 9,5%, в то время как в семьях со средним доходом — в 15%, с низким — в 22% семей.

«Все специалисты с тревогой ожидают летнего отдыха», — подытожила зампред комитета по соцполитике Петербурга.

В свою очередь начальник управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлия Кулагина отметила, что в городе на Неве развита многоуровневая система профилактики. Помимо этого, на протяжении нескольких лет в Петербурге проводится целенаправленная профилактическая и предупредительная работа.

«Согласно статистике, наблюдается снижение преступности в сфере семейно-бытовых отношений. На сегодняшний день на профилактическом учёте стоит чуть более 4,5 тысячи лиц, совершивших правонарушение в семейно-бытовых отношениях, — сказала Кулагина. — Из общего числа тех преступлений, которые были совершены у нас в городе, преступления, совершенные на бытовой почве — 2,9%, в общей массе это незначительный процент».

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В части профилактики сотрудники полиции проводят беседы и работу с теми, кто был поставлен на контроль. Однако на практике полицейские сталкиваются с тем, что большинство потерпевших женщин не обращаются в органы внутренних дел.

«На сегодняшний день мы пока не увидели всплеска семейного насилия», — отметила Кулагина.

Директор кризисного центра помощи женщинам Марина Гречишкина также отметила, что специалисты центра «телефона доверия», которые отслеживают каждый звонок, рассматривают каждую ситуацию и выявляют скрытое насилие, какого-то всплеска ситуаций, связанных с семейным насилием, пока не заметили.

«С 1 по 13 мая на телефон доверия поступило 113 обращений, из них всего 12 связано с насилием», — отметила Гречишкина.

Однако, по словам председателя правления Межрегиональной общественной организации поддержки семьи, материнства и детства «Врачи Детям» Светланы Суворовой, они наблюдают противоположную статистику. Количество обращений, по сравнению с прошлым годом, от детей в связи с ситуациями с серьезными конфликтами в семье, ситуациями насилия в отношении родителя — возросло.

«Если мы анализируем статистику прошлых лет, то строчка «конфликты в семье», с которой обращаются дети, — вторая строчка топа. Что нас больше всего тревожит, это первая строчка — депрессия, и строчка суицидов поднялась. Мы чаще стали отмечать, что детям некомфортно в изоляции, они чаще стали видеть конфликты и прямое насилие в семье», — подытожила Суворова.

По сравнению с прошлым годом количество таких обращений на кризисный телефон центра увеличилось на 200−300 звонков, из-за чего организации пришлось расширить штат волонтеров.

Председатель координационного совета Санкт-Петербургской общественной организации «Институт недискриминационных гендерных отношений. Кризисный центр для женщин» Елена Болюбах отмечает, что пик обращений на их горячую линию пришелся на начало апреля.

«Мы до самоизоляции и так работали на пределе пропускной способности. Сейчас в онлайн-приемных получили прирост обращений более чем в два раза, порядка 600 обращений, в то время как в апреле 2019 года их было порядка 200», — пояснила специалист.

Такую активность в организации связывают с тем, что не все жертвы домашнего насилия могут позвонить на горячую линию и рассказать о ситуации в семье, когда источник насилия находится рядом.

«У нас было очень непростое начало апреля, после чего мы обратились с запросом к отельерам Петербурга, и четыре отеля предоставили 20 помещений для размещения женщин вместе с детьми, — отметила Болюбах. — Также нас поддержала (креативное пространство) «Новая Голландия», которая предоставляет питание женщинам».

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Помимо этого, в организации сравнили показатели по обращениям к правовому сервису на сайте в ситуации насилия. За четыре месяца 2019 года в алгоритм по побоям заходило 1380 человек, а за этот же период 2020 года — 9624 человека, что говорит о востребованности такой информации в наши дни. Ввиду чего в организации также ожидают роста обращений после того, как будет снят режим самоизоляции.

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