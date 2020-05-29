Мировые государства начинают приходить в себя после пандемии коронавируса. Так, в Италии, которая наиболее пострадала от пандемии коронавируса среди всех стран ЕС, за сутки 28 мая скончалось 70 человек, что в разы ниже по сравнению с показателями конца апреля. Руководство ряда государств отменяют прежде введённые ограничения. Так, в Турции жителям страны разрешили перемещаться между городами с 1 июня, а в Англии в середине июня возобновится футбольное первенство. Параллельно власти мировых стран начинают реализовывать экономические меры, призванные стабилизировать ситуацию в государствах. Так, ключевые туристические страны уже объявили об открытии курортного сезона в ближайшие месяцы. О том, как мир продолжает бороться с SARS-CoV-2, рассказывает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

21:34 28.05.2020 Все школы Франции были закрыты в марте, после введения карантина из-за COVID-19. К настоящему моменту начальные школы во Франции уже заработали, однако средние и старшие классы еще не учатся. Подробности в материале: Правительство Франции пообещало ускорить открытие школ

21:34 28.05.2020 Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что матчи футбольной Серии А возобновятся 20 июня.

21:40 28.05.2020 Пандемия коронавируса — это очень плохой «подарок» из Китая, заявил 28 мая президент США Дональд Трампна своей странице в Twitter. «По всему миру движется коронавирус, очень плохой «подарок» из Китая. Плохо!» — написал Дональд Трамп. Читайте также: Трамп вновь назвал коронавирус «плохим подарком» из Китая

21:43 28.05.2020 В Турции с 1 июня будут существенно ослаблены ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Подробности в материале: Президент Турции объявил об ослаблении карантина в стране с 1 июня

21:43 28.05.2020 Власти Хорватии приняли решение отменить ранее действовавшие в связи с борьбой с COVID-19 ограничения на въезд в страну граждан десяти государств Европейского союза. Читайте также: Власти Хорватии снимают ограничения на въезд для 10 стран Евросоюза

21:54 28.05.2020 Во Франции за последние сутки скончались 66 пациентов с COVID-19, в больницы поступило 253 новых инфицированных коронавирусом, сообщает генеральная дирекция здравоохранения страны. Об этом: Во Франции за сутки скончались 66 пациентов с COVID-19

21:55 28.05.2020 Список жертв эпидемии коронавируса увеличился во Франции за последние сутки ещё на 66 человек, сообщает 28 мая Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны. По данным ведомства, теперь общее число умерших от COVID-19 составляет 28 662 человека. Читайте также: Во Франции сообщили о 66 умерших от COVID-19 за сутки

22:38 28.05.2020 Согласно актуальному отчету Africa CDC, в странах Северной Африки подтверждены 37 566 случаев и 1708 смертей от COVID-19. В Западной Африке — 31 279 заболевших и 663 смерти. В Южной Африке — 27 858 заболевших и 575 смертей. Об этом: Число случаев COVID-19 в Африке приблизилось к 125000

22:44 28.05.2020 Число выявленных случаев COVID-19 в мире достигло почти 5,6 миллионов. Читайте также: ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире достигло 5,6 миллионов

22:57 28.05.2020 В Турции откроются кафе, рестораны, парки и спортивные сооружения. Запрет на междугородные поездки также будет снят. Ограничения пока сохранятся для граждан старше 65 лет и младше 18 лет. Читайте подробнее: Эрдоган объявил о смягчении карантина в Турции

23:11 28.05.2020 «Мы предупреждаем людей, чтобы они перестали их укрывать. Эти беглецы представляют серьезную опасность», — заявили в полиции Зимбабве. Читайте также: В Зимбабве из карантина сбежали сто человек

23:16 28.05.2020 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после снятия карантинных ограничений всем гражданам страны нужно делать «три важные вещи». Подробности в материале: Эрдоган назвал «три важные вещи» после снятия карантина

23:30 28.05.2020 В Йемене зафиксирован наивысший уровень смертности от COVID-19 среди всех стран мира, заявил 28 мая на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его словам, в этой стране до 17% заболевших умирают. Читайте также: В ООН определили страну с самой высокой смертностью от COVID-19

23:37 28.05.2020 Вторая партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких будет готова к отправке из США в Россию на следующей неделе, сообщили в Белом доме. Подробности в материале: В США уточнили сроки отправки в Россию второй партии аппаратов ИВЛ

00:15 29.05.2020 В Мали за прошедшие сутки выявили 78 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба малийского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Мали выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом

00:40 29.05.2020 В Ираке за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 322 человека, сообщает пресс-служба иракского минздрава. Читайте также: В Ираке за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом

00:48 29.05.2020 Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Египте достигло 20 793, из них 1127 — вновь выявленные за последние сутки, 28 мая сообщается на странице в Facebook египетского министерства здравоохранения. Читайте также: В Египте выявили более тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки

01:18 29.05.2020 Правительство Ливана одобрило законопроект о выделении 1,2 триллиона ливанских фунтов (около $800 млн) на программу социальной поддержки в стране, сообщает Синьхуа. Читайте также: Правительство Ливана выделило $800 млн на социальную поддержку

01:29 29.05.2020 Наиболее высокая смертность от заболевания COVID-19 в мире выявлена в йеменском городе Аден, где число погибших составляет около 17% от количества всех заболевших, 29 мая заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с журналистами. Подробности в материале: В ООН выявили государство с самой высокой смертностью от COVID-19

01:40 29.05.2020 «Перед нами две опции — или мы приучимся беспрекословно выполнять меры по защите здоровья, которые являются необходимой предпосылкой для нормализации ситуации, или несоблюдение мер рискует привести к повторному введению ограничений и строгих мер», — заявил глава минздрава на своей странице в социальной сети Facebook. Читайте также: Минздрав Македонии: ограничения могут вернуть из-за отсутствия масок

01:41 29.05.2020 Напомним, парламент Северной Македонии был распущен 16 февраля в связи с предстоящими досрочными выборами, которые, однако, были отменены из-за распространения коронавируса. В настоящий момент лидер СДСМ Зоран Заев настаивает на скорейшем проведении выборов, невзирая на коронавирус. Чтобы прибавить веса своим словам политик заявил, что граждане должны приучиться жить с коронавирусом. Подробности в материале: Глава правительства Македонии: выборы — через 22 дня после отмены режима ЧП

01:43 29.05.2020 С 28 мая в крае отменено действие индивидуального графика выхода граждан на улицу, разрешена деятельность кафе и ресторанов. Ожидается, что карантин будет отменен до конца мая. Читайте также: В Косово выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом

01:58 29.05.2020 По данным министерства здравоохранения Киргизии, большинство выявленных в республике заразившихся коронавирусом — это граждане в возрасте от 20 до 55 лет. Подробности в материале: В Киргизии чаще всего заражаются SARS-CoV-2 граждане в возрасте 20 — 55 лет

02:17 29.05.2020 В Грузии с 29 мая возобновляет работу общественный транспорт, остановленный 31 марта в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции. На маршруты выходят автобусы и маршрутные такси во всех городах Грузии, включая Тбилиси, где граждане могут также пользоваться метрополитеном. Читайте также: В Грузии возобновляет работу общественный транспорт

02:20 29.05.2020 Если предпринятые Ираном и Туркменией совместные меры по противодействию распространению коронавируса будут признаны достаточно эффективными, то официальный Тегеран откроет иранско-туркменскую границу уже 1 июня 2020 года. Об этом: Иран планирует открыть границу с Туркменией 1 июня

02:37 29.05.2020 В Турции количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа с начала пандемии превысило 160 тысяч к 28 мая, сообщает пресс-служба турецкого министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Турции количество случаев заражения коронавирусом превысило 160 тыс

03:06 29.05.2020 В Бразилии зафиксирован рекордный суточный прирост числа зараженных коронавирусом нового типа — 26 417 новых случаев заражения, сообщает пресс-служба бразильского министерства здравоохранения. Читайте также: В Бразилии за сутки выявили более 25 тыс. зараженных коронавирусом

04:56 29.05.2020 Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике увеличилось на 3377 и достигло 81 400, сообщил заместитель мексиканского министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель 28 мая на брифинге. Читайте также: В Мексике число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 80 тысяч

05:01 29.05.2020 В Южной Корее за сутки выявили 58 зараженных коронавирусом нового типа человек, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний при минздраве республики. Читайте также: В Южной Корее выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом

05:16 29.05.2020 Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Канаде увеличилось до 88 512, из них 610 — вновь выявленные, 28 мая сообщается на сайте канадского министерства здравоохранения. Читайте также: В Канаде зарегистрировали более 88 тысяч случаев заражения коронавирусом

05:48 29.05.2020 В Колумбии за прошедшие сутки выявили 1262 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава на официальной странице в Twitter. Об этом: В Колумбии за сутки выявили более 1200 случаев заражения SARS-CoV-2

06:36 29.05.2020 Власти Колумбии продлили режим общенационального карантина до 1 июля в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters. Читайте также: В Колумбии продлили режим общенационального карантина

06:50 29.05.2020 В Сингапуре выздоровевших пациентов с диагнозом COVID-19 можно будет выписывать из больниц без проведения подтверждающих тестов на отсутствие коронавируса через 21 день после постановки диагноза. Об этом 29 мая со ссылкой на министерство здравоохранения Сингапура сообщает газета The Straits Times. Об этом: В Сингапуре выздоровевших будут отпускать из больниц без повторных тестов

06:53 29.05.2020 Решение продлить режим всеобщего карантина в Боливии, действующий из-за распространения нового коронавируса, приняли власти страны, 28 мая заявила боливийский министр коммуникаций Исабель Фернандес на брифинге. Читайте подробнее: В Боливии на месяц продлили карантин из-за коронавируса

06:57 29.05.2020 В Германии за прошедшие сутки выявили 741 случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института Роберта Коха. Читайте подробнее: В Германии за сутки выявили 741 случай заражения коронавирусом

07:27 29.05.2020 По меньшей мере 90 тысяч мечетей и молельных домов возобновят прием прихожан в Саудовской Аравии 31 мая на рассветную молитву после отмены соответствующего запрета, 28 мая сообщается на странице в Twitter министерства по исламским делам королевства. Читайте подробнее: В Саудовской Аравии объявили об открытии мечетей

07:44 29.05.2020 Власти Туниса приняли специальный санитарный протокол для деятельности организаций туристического сектор, 28 мая сообщает портал Webdo. В документе представлен список, включающий около 250 различных мер, которые предписано соблюдать данным организациям. Читайте также: В Тунисе утвердили санитарный протокол для туристического сектора — СМИ

08:01 29.05.2020 Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил, что государство выступает за открытие границ с европейскими соседями с 15 июня 2020 года, передает BFM TV. Об этом: Франция выступает за открытие границ с европейскими соседями

08:08 29.05.2020 Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Канады на данный момент превысило 88 тысяч человек. Об этом 28 мая сообщает канадский минздрав. Об этом: В Канаде количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 превысило 88 тысяч

08:19 29.05.2020 Зонтичная организация домов престарелых в Нидерландах Actiz предлагает ускорить смягчение карантинных мер. По мнению организации, домам престарелых ещё до 15 июля должно быть разрешено допускать более одного посетителя на каждого жильца. Об этом: Дома престарелых в Нидерландах предлагают ускорить смягчение карантина

08:20 29.05.2020 Кемпинги и отели под открытым небом смогут принимать отдыхающих со 2 июня во Франции, за исключением региона Иль-де-Франс и ряда других областей, где открытие откладывается на 22 июня, передает BFM TV. Читайте также: Кемпинги и отели под открытым небом откроются во Франции в июне

08:22 29.05.2020 Новым министром здравоохранения Боливии исполняющей обязанности президента страны Жанин Аньес назначена Эйди Рока. Об этом 29 мая сообщает телеканал Unitel. Подробности в материале: В Боливии назначили нового министра здравоохранения

08:24 29.05.2020 В апреле 2020 года индекс промышленного производства в Южной Корее сократился на 2,5%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны. Читайте также: В Южной Корее фиксируют спад индекса промышленного производства

08:24 29.05.2020 28 мая глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 63 иранца умерли от коронавирусной инфекции за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 7 627. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: Джаханпур: 63 иранца с COVID-19 скончались за последние 24 часа

08:25 29.05.2020 Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен испытывает «разочарование» по поводу низких темпов тестирования на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 28 мая сообщила шведская газета Aftonbladet. Читайте также: Премьер Швеции прокомментировал низкие темпы тестирования на коронавирус

08:30 29.05.2020 Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 46 человек. Такие данные 28 мая обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 28 мая сообщили шведские газеты Fria Tider и Aftonbladet. Об этом: В Швеции за сутки скончались 46 человек с COVID-19

08:31 29.05.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Зимбабве увеличилось более чем в два раза — с 56 до 132 за прошедшие сутки. Подробности в материале: В Зимбабве вдвое возросло число выявленных случаев заражения коронавирусом

08:31 29.05.2020 Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил об открытии театров и кинотеатров в рамках второй фазы снятия карантинных мер, передает BFM TV. Об этом: Во Франции откроют театры и кинотеатры

08:32 29.05.2020 Общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на территории Перу в настоящее время превысило 141 тысячу человек. Об этом 29 мая сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Перу количество выявленных заражённых коронавирусом превысило 141 тысячу

08:36 29.05.2020 В армии Южной Кореи выявили еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Подробности в материале: В Южной Корее еще один военнослужащий заразился коронавирусом

08:44 29.05.2020 За минувшие сутки на территории Колумбии зафиксировали свыше 1200 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 мая сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter. Подробности в материале: В Колумбии за сутки выявили свыше 1200 случаев заражения SARS-CoV-2

08:47 29.05.2020 Измеряют температуру у прохожих на улице. Бразилия. russian.news.cn

08:49 29.05.2020 Правительство Нидерландов приняло решение о только частичной отмене штрафа для предприятий за увольнения. Ранее предполагалось полностью отменить штраф в рамках второго пакета мер поддержки предпринимательства в условиях коронакризиса. Однако под давлением критики со стороны оппозиционных партий и профсоюзов правительство пересмотрело это намерение. Читайте также: В Нидерландах пересмотрели решение об отмене штрафа за увольнения

08:50 29.05.2020 В Пермском крае за сутки, на утро 29 мая, из больниц выписано 47 пациентов, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Общее число оправившихся от коронавирусной инфекции приближается к 900 и составляет на сегодня 871. Подробности в материале: В Прикамье от COVID-19 излечились почти 900 человек

08:54 29.05.2020 Короткометражный фильм по заказу британского телеканала BBC, в котором рассказывается о жизни в самоизоляции, снял американский кинорежиссер Мартин Скорсезе. Об этом сообщили журналисты издания The Hollywood Reporter. Об этом: Мартин Скорсезе снял короткометражный фильм о пандемии и изоляции

08:55 29.05.2020 27 мая директор аэропорта иранской провинции Хорасанэ Разави заявил, что рейс из афганской столицы Кабул в иранский Мешхед был впервые произведён с момента начала вспышки коронавируса (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 мая. Читайте подробнее: Рейс Кабул-Мешхед возобновил полёты в эпоху COVID-19

08:55 29.05.2020 За прошедшие 24 часа на территории Бразилии от COVID-19 скончались 1 156 человек, что является наиболее высоким показателем в стране с начала пандемии коронавируса. Об этом 29 мая сообщает министерство здравоохранения страны. Подробности в материале: В Бразилии за сутки скончались свыше 1,1 тыс. пациентов с COVID-19

08:59 29.05.2020 На Северном Кипре за последние 41 день не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Читайте подробнее: На Северном Кипре уже 41 день не выявляют случаи заражения коронавирусом

09:00 29.05.2020 Нидерландские железные дороги готовы к «коронавирусному расписанию», которое будет действовать с 1 июня. Электрички, вокзалы и стоянки для велосипедов оборудованы в соответствии с требованием соблюдения дистанции в 1,5 метра. Сотрудники будут снабжены масками и лицевыми экранами. Читайте также: Нидерландские железные дороги переходят на «коронавирусное расписание»

09:01 29.05.2020 27 мая Иран открыл пограничный терминал Базарган, при этом ожидается, что для торговли с Исламской Республикой соседний Ирак откроет пограничный пункт Шаламче на следующей неделе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 мая. Читайте подробнее: Иран открывает границы с Ираком

09:09 29.05.2020 Общее число выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в Турции за прошедшие сутки увеличилось на 1186 и достигло 160 979. Это следует из данных инфографики, которые опубликовал 29 мая министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в соцсети Facebook. Об этом: В Турции за сутки выявили более 1100 случаев заражения SARS-CoV-2

09:10 29.05.2020 Ни одного нового случая коронавируса не было выявлено в Новой Зеландии на протяжении недели. В стране остался единственный пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает 29 мая новозеландский минздрав. Читайте подробнее: В Новой Зеландии остался лишь один пациент с COVID-19

09:11 29.05.2020 В правительстве Танзании отрицают, что страна не справляется с пандемией коронавируса, после недавнего предупреждения посольства США о риске «экспоненциального роста» числа случаев заболевания в стране. Правительство Танзании столкнулось с обвинениями в сокрытии информации о масштабах вспышки заболевания в стране. К настоящему моменту прошел месяц с тех пор, как правительство опубликовало какие-либо данные о смертельных случаях или новых заболевших COVID-19. Об этом: В Танзании отрицают неготовность противостоять пандемии

09:14 29.05.2020 Правительство Нидерландов 28 мая объявило о выделении 566 миллионов евро на поддержку местных властей. Деньги предназначены на компенсацию провинций, муниципалитетов и советов по управлению водными ресурсами за понесённый им вследствие коронакризиса финансовый урон. Конечная цель компенсаций — обеспечение поддержания уровня услуг населению. Читайте подробнее: В Нидерландах выделят 566 млн евро на возмещение ущерба от коронавируса

09:20 29.05.2020 Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за прошедшие сутки увеличилось на 182 и достигло 45 950. Об этом 29 мая сообщает Национальный институт здравоохранения страны. Подробности в материале: В Нидерландах общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 достигло 45950

09:27 29.05.2020 Оппозиция Грузии оказалась на одной стороне с вирусом. Так 28 мая оценил нападки представителей оппозиционных партий на выступление премьер-министра страны Георгия Гахарии вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте подробнее: Вице-спикер парламента Грузии: «Оппозиция и вирус на одной стороне»

09:29 29.05.2020 Аэропорт Орли в Париже, закрытый с 31 марта, возобновит коммерческие пассажирские рейсы 26 июня 2020 года, «оптимизируя инфраструктуру аэропорта» в соответствии со спросом, сообщает Le Figaro. Подробности в материале: Открытие аэропорта Орли в Париже запланировано на конец июня — СМИ

09:33 29.05.2020 В настоящее время у 96 человек из 100 тысяч служащих миротворческих сил ООН подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Об этом 29 мая сообщил глава отдела коммуникаций департамента операций ООН по поддержанию мира Ник Бернбэк. Подробности в материале: Около 100 миротворцев ООН заразились SARS-CoV-2

09:37 29.05.2020 На Украине выявили 22 811 случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: За сутки на Украине выявили 249 случаев заражения коронавирусом

09:38 29.05.2020 Восемь новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки выявили в Грузии. Об этом 29 мая сообщают на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили восемь случаев заражения коронавирусом

09:38 29.05.2020 В Южной Корее намерены выделить дополнительные средства на поддержку бюджетных авиакомпаний, испытывающих временные трудности из-за коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на главу Комиссии по финансовому надзору страны. Об этом: В Южной Корее могут предоставить дополнительную финпомощь авиакомпаниям

09:41 29.05.2020 За последние сутки общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Индии возросло на более чем 7,4 тысячи и в настоящее время составляет 165 799. Это следует из данных индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Читайте подробнее: В Индии за сутки выявили 7,4 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

09:43 29.05.2020 27 мая иранский чиновник, занимающийся вопросами науки и технологий, заявил, что Иран экспортирует как маски N95, так и оборудование для их изготовления. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 мая. Читайте подробнее: Иран экспортирует маски N95 и оборудование для их производства

09:52 29.05.2020 Депутаты Сейма (парламента) Латвии 83 голосами «за» проголосовали за дальнейшее смягчение условий режима ЧС в стране. Подробности в материале: В Латвии с 1 июня планируют смягчить режим ЧС

09:53 29.05.2020 За минувшие сутки на территории Таиланда было выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 29 мая рассказал пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией страны Тхависин Висануйотхин. Об этом: В Таиланде за сутки выявили 11 случаев заражения SARS-COV-2

09:57 29.05.2020 В тюрьме Ирака от заболевания COVID-19 скончались трое заключенных. Подробности в материале: В Ираке в тюрьме от COVID-19 скончались трое заключенных

09:58 29.05.2020 Правительство Индонезии поддерживает заявление Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), в котором содержится настоятельный призыв ко всем сторонам конфликтов временно прекратить боевые действия для содействия оказанию гуманитарной помощи в зонах конфликта во время пандемии, сообщает Antara. Читайте подробнее: Индонезия выступила за прекращение конфликтов во время пандемии

10:01 29.05.2020 Оказание всех видов услуг, приостановленных из-за угрозы распространения коронавируса в Агентстве обслуживания МВД Грузии, будет возобновлено с 1 июня. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба ведомства. Читайте также: Угроза коронавируса: МВД Грузии в июне возобновит оказание всех видов услуг

10:09 29.05.2020 В Швеции сняли ограничения на проведение профессиональных спортивных игр. С 14 июня власти разрешили проводить футбольные матчи и состязания по легкой атлетике для спортсменов, достигших совершеннолетия. Об этом 29 мая сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции возобновляются футбольный сезон и соревнования по легкой атлетике

10:12 29.05.2020 Власти Австрии с сегодняшнего дня возобновляют работу гостиниц, объектов туризма и отдыха, а также проведение массовых мероприятий численностью до 100 человек. Об этом сообщил глава австрийского минздрава Рудольф Аншобер. Читайте подробнее: В Австрии возобновили работу гостиницы и объекты туризма

10:17 29.05.2020 29 мая открывается глобальный онлайн-кинофестиваль We Are One («Мы едины»). В течение десяти дней поклонники киноискусства смогут смотреть лучшие фестивальные работы последних лет. Сделать это можно бесплатно в ограниченное время. Также все зрители могут перечислить средства в благотворительный фонд для борьбы с пандемией коронавируса. Полнометражные художественные картины, короткометражные ленты, музыкальные шоу предоставили ведущие киносмотры и конкурсы мира, среди них форумы в Берлине, Каннах, Венеции, Сан-Себастьяне, Токио. Всего будет демонстрироваться более ста фильмов. Читайте также: «Мы едины»: открывается глобальный онлайн-кинофестиваль

10:17 29.05.2020 Руководитель Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) призвал активизировать усилия по борьбе с коронавирусом, поскольку вирус все быстрее распространяется в местных сообществах по всему континенту. Читайте также: Эксперты призывают усилить меры по борьбе с коронавирусом в Африке

10:19 29.05.2020 Фонд института короля Седжона (KSIF) предоставит учебные материалы учебным заведениям и культурным центрам, расположенным в 30 странах, в которых изучают корейский язык. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей фонда. Подробности в материале: Фонд института короля Седжона поставит учебные материалы в 30 стран

10:31 29.05.2020 В Грузии использование кондиционеров в магазинах, офисах и других общественных местах запрещено из-за опасности распространения коронавируса. Об этом 28 мая журналистам рассказал заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, сообщает Sova.news. Читайте подробнее: В Грузии запретили включать кондиционеры в магазинах и офисах

10:41 29.05.2020 Запрет на экспорт с территории страны, в том числе в страны — участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ряда товаров медицинского назначения до 1 июля текущего года продлило правительство Белоруссии. Соответствующее распоряжение правительства республики 29 мая размещено на белорусском правовом интернет-портале. Подробности в материале: В Белоруссии до 1 июля продлили запрет экспорта медицинских товаров

10:45 29.05.2020 Реальное число случаев заражения коронавирусом в Нигерии «может быть в четыре раза больше», чем сообщается в официальных данных. Об этом заявили в Медицинской ассоциации Нигерии. До сих пор власти западноафриканской страны подтвердили 8733 случая заражения коронавирусом. Читайте также: Угроза коронавируса: в Нигерии обеспокоены низким уровнем тестирования

10:51 29.05.2020 В Южной Корее представили дополнительные меры по предотвращению возможного распространения коронавирусной инфекции в учебных заведениях столичного региона страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства образования. Читайте также: Угроза коронавируса: в школах столичного региона Южной Кореи введут допмеры

10:59 29.05.2020 Занимающиеся спортом люди в США. russian.news.cn

11:03 29.05.2020 Президент Индонезии Джоко Видодо и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID-19, сообщает Antara. Об этом: Состоялся телефонный разговор глав Индонезии и Турции

11:10 29.05.2020 Ряд ганских оппозиционных депутатов выступил с предложением о временном закрытии здания парламента. К настоящему времени в Гане подтвердили около 7000 случаев заражения коронавирусом Читайте подробнее: Угроза коронавируса: депутаты в Гане предлагают закрыть парламент

11:20 29.05.2020 Утром 29 мая в Риксдаге Швеции проходят дебаты о нынешней эпидемиологической ситуации в домах престарелых по всей стране. Разговор политиков, принадлежащих к разным политическим партиям, отнюдь не является легким, учитывая вспышки коронавирусной инфекции в специальных учреждениях по уходу за стариками и высокой смертности среди старших возрастов шведского населения. Об этом 29 мая сообщило шведское агентство SVT Nyheter. Подробности в материале: В парламенте Швеции развернулись дебаты о коронавирусе в домах престарелых

11:22 29.05.2020 Большая часть спортивных секций в Цхинвале возобновили работу после перерыва на два месяца. Об этом 29 мая сообщает агентство «Рес» со ссылкой на Комитет по молодёжной политике, спорту и туризму Южной Осетии. Читайте подробнее: В Цхинвале возобновили работу спортивные секции

11:28 29.05.2020 Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 заставила многих людей по всему миру изменить свой образ жизни и оставаться дома, чтобы избежать риска заражения. Особую группу риска для COVID-19 составляют лица пожилого возраста. Однако что делать тем старикам в домах престарелых, где персонал отказывается приходить на работу и заботиться о них? С таким вопросом неожиданно столкнулись власти Стокгольмского региона. Об этом 29 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте подробнее: В Швеции сотрудники домов престарелых отказываются работать из-за пандемии

11:37 29.05.2020 Власти Кении подтвердили 147 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число выявленных в стране случаев достигло 1618. Пик заражений в восточноафриканской стране прогнозируют на август — сентябрь 2020 года. Читайте также: Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Кении превысило 1600

11:38 29.05.2020 В Швеции представители Партии Центра раскритиковали меры правительства по преодолению пандемии коронавирусной инфекции. Центристы требуют изменить стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом, активизировав имеющиеся ресурсы для увеличения темпов тестирования на коронавирус. Об этом 29 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter. Читайте также: В Швеции потребовали изменить стратегию борьбы с коронавирусом

11:38 29.05.2020 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в страну из-за пандемии вернулись 103 774 индонезийских граждан, сообщает Antara. Читайте также: Почти 104 тысячи граждан Индонезии вернулись на родину из-за рубежа

11:50 29.05.2020 За минувшие сутки в Грузии было выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом, заявила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. По ее информации, источники заражения новых пациентов известны: 2 из них относятся к так называемому Болнисскому кластеру, а 6 человек доставлены в клиники из зон карантина. Состояние новых пациентов врачи оценивают как легкое или средней тяжести. Резко улучшилось и состояние ранее помещенных в эту клинику трех тяжелых пациентов. Читайте также: В Грузии за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

11:52 29.05.2020 Масштабы распространения коронавируса в Абхазии были бы меньше, если бы не безответственность курсантов российских вузов, вернувшихся в страну на каникулы. Такое заявление 28 мая сделал премьер-министр республики Александр Анкваб во время заседания координационного штаба, сообщает Apsny Online. Подробности в материале: Анкваб рассказал, кто виноват в распространении коронавируса в Абхазии

11:59 29.05.2020 Согласно последнему опросу, проведенному в период с 8 по 13 мая специалистами Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям, население станы в настоящий момент является более подготовленным к различным кризисам после того, как пандемия коронавируса застала всех врасплох. Интересно, что большую готовность противостоять вызовам демонстрируют женщины. Об этом 29 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте подробнее: В Швеции женщины более подготовлены к кризисам — опрос

12:04 29.05.2020 Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии продолжает расти, сообщает Detik. Читайте подробнее: В Индонезии выявлено 25216 случаев заражения SARS-CoV-2

12:05 29.05.2020 Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на территории Польши на сегодняшний день составляет почти 23 тысячи человек. Об этом 29 мая сообщает польский минздрав. Читайте подробнее: В Польше за сутки выявили 141 случай заражения SARS-CoV-2

12:17 29.05.2020 Пандемии коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на рынок труда Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства труда. Читайте также: В Южной Корее рассказали, как коронавирус повлиял на рынок труда

12:20 29.05.2020 Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом на территории Литвы за прошедшие сутки возросло на 6 человек. Об этом 29 мая сообщает сайт правительства страны, посвященный борьбе с коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: В Литве за стуки выявили шесть случаев заражения коронавирусом

12:34 29.05.2020 С утра 29 мая в Тбилиси и других городах Грузии возобновили работу все виды муниципального транспорта, в том числе Тбилисский метрополитен, автобусы и микроавтобусы. Подробности в материале: В Грузии возобновил работу муниципальный транспорт

12:38 29.05.2020 Пандемия в большей степени является явлением политическим, чем медицинским. Об этом сегодня, 29 мая заявил Александр Лукашенко, посещая Минский тракторный завод. «На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. Читайте также: «На Западе дикая безработица, люди кастрюлями барабанят» — Лукашенко

12:39 29.05.2020 С начала лета в Таиланде местные власти намерены ослабить карантинные мер для большинства предприятий, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявили в правительстве страны, передаёт 29 мая агентство Reuters. Об этом: В Таиланде сократят комендантский час

12:44 29.05.2020 Всего в Албании выявлено 1099 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в стране 215 активных случаев COVID-19. 851 человек уже излечился. 33 пациента скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом: В Албании за сутки выявили 23 случая заражения коронавирусом

12:53 29.05.2020 Совмин Белоруссии постановлением № 319 продлил запрет на вывоз ряда медицинских товаров до 1 июля. Текст документа опубликован на Национальном правовом Интернет-портале. Предыдущий аналогичный запрет действовал до 1 июня (постановление № 149). Решение было принято в ситуации дефицита медицинских товаров, необходимых для борьбы с официально непризнанной в Белоруссии пандемией. Читайте подробнее: Правительство Белоруссии продлило запрет на вывоз медтоваров

12:58 29.05.2020 Несмотря на пандемию коронавируса, продовольственную ситуацию в КНДР сложно назвать катастрофической, сообщает американский портал 38 North. Подробности в материале: Продовольственная ситуация в КНДР не катастрофическая — аналитики

12:58 29.05.2020 Власти эмирата Дубай распорядились открыть для посещений четыре пляжа и главные парки. Читайте также: В Дубае открылись пляжи и парки

13:01 29.05.2020 Южнокорейская авиакомпания T’Way Airlines организует второй чартерный рейс для эвакуации сограждан из Кыргызстана. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании. Подробности в материале: Авиакомпания T’way Airlines эвакуирует из Киргизии около 170 человек

13:03 29.05.2020 Итоги прокатившейся по миру пандемии коронавируса подводить рано, но некоторые уроки мы уже извлекли, получив новые знания о SARS-CoV-2. В конечном итоге это позволит по-другому назначать лечение. Новая инфекция показала, что некоторые старые подходы не работают, мы имеем дело с абсолютно новым вирусом. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева) Александр Румянцев. Подробности в материале: Уроки коронавируса: к биологической войне нужна лучшая подготовка

13:06 29.05.2020 В Пакистане за последние сутки выявили 2 тыс. 801 случай заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Пакистане за сутки выявили 2801 случай заражения коронавирусом

13:11 29.05.2020 Руководство школы в Танзании опровергло сообщения о том, что оно обратилось с просьбой к учащимся выпускного класса прийти на занятия, которые возобновятся на следующей неделе, с деньгами для покупки имбиря и лимонов, чтобы повысить иммунитет против COVID-19. Школы в Танзании вновь открываются с 1 июня для всех учащихся выпускных классов. Подробности в материале: Руководство школы в Танзании отрицает сбор средств на закупку имбиря

13:15 29.05.2020 За прошедшие сутки на территории Ирана было выявлено 2 819 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 мая рассказал официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN. Читайте подробнее: В Иране за сутки выявили 2819 случаев заражения SARS-CoV-2

13:27 29.05.2020 За последние сутки общее количество выявленных зараженных коронавирусом в Бельгии выросло на 212 человек и достигло 58 061 случая. Об этом 29 мая сообщает бельгийский минздрав. Читайте подробнее: В Бельгии общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 выросло до 58061

13:29 29.05.2020 В связи с новой вспышкой коронавируса в Южной Корее 830 образовательных учреждений не возобновили работу. Об этом 29 мая сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства образования. Читайте также: Из-за коронавируса в Южной Корее не открылись 830 учебных заведений

13:31 29.05.2020 Празднование Дня Панчасилы или Дня пяти основополагающих принципов руководства Индонезией состоится 1 июня 2020 года при соблюдении строгого медицинского протокола, сообщает Kompas. Об этом: День Панчасилы отметят в Индонезии 1 июня

13:32 29.05.2020 Власти Швеции разрешили проведение спортивных соревнований, остановленных из-за пандемии коронавируса, с 14 июня. Об этом: В Швеции разрешили проведение спортивных соревнований с 14 июня

13:42 29.05.2020 Россия вскоре поставит своим партнёрам из Содружества независимых государств (СНГ) тесты для проведения миллиона исследований в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ. «Главная задача — выявлять болезнь на ранних стадиях. И для этого санитарные службы наших стран обмениваются методиками борьбы с инфекцией, оказывают необходимую помощь с тест-системами, расходными материалами», — заявил Мишустин. Читайте подробнее: Мишустин рассказал о поставках тест-систем партнёрам из СНГ

13:49 29.05.2020 Страны Содружества независимых государств (СНГ) получат более надёжную правовую основу для реализации совместных противоэпидемических действий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ. «Мы уже накопили немалый практический опыт борьбы с распространением инфекции. И возможности нашей системы здравоохранения позволяют нам бороться за жизнь каждого пациента. Тем не менее, стоящая перед нами задачи объективно требует усиления практического взаимодействия в области санитарной охраны», — заявил Мишустин. Об этом: Мишустин призвал вывести меры санитарной охраны СНГ на новый уровень

14:04 29.05.2020 Коронавиурс — это только наполовину болезнь, остальное в нем является политикой. Такое мнение 29 мая высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения им Минского тракторного завода, его слова приводит пресс-служба белорусского президента. Читайте также: Лукашенко о COVID-19: «Это больше, чем болезнь»

14:09 29.05.2020 Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер призвал к «ответственности и гражданственности», утверждая, что война против COVID-19 во Франции и мире не выиграна, сообщает Le Figaro. Читайте подробнее: Глава МВД Франции призвал жителей быть ответственными

14:10 29.05.2020 Люди в масках. Работающий магазин в период пандемии. США. russian.news.cn

14:11 29.05.2020 Белорусские власти оказались правы в своем решении не останавливать производственный процесс в условиях пандемии коронавируса. Такое мнение 29 мая высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения им Минского тракторного завода, его слова приводит пресс-служба президента страны. Об этом: Лукашенко о «богатом Западе»: «Дикая безработица»

14:12 29.05.2020 В марте 2020 года 97% гостиниц Италии были фактически закрыты в связи со введёнными из-за эпидемии ограничениями, сообщили в профильной национальной бизнес-ассоциации отельеров Federalberghi.Проблемы на гостиничном рынке усугубляются еще и тем, что около половины отелей располагаются в арендованных помещениях, за которые нужно было продолжать вносить плату, отметили также эксперты. Читайте также: 97% гостиниц Италии в период карантина были закрыты

14:15 29.05.2020 Эпидемия коронавируса идет на спад во всех регионах Италии, заявил глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.При этом Италия по-прежнему «разделена» на три части: самая большая доля новых заражений (более двух третей) — на севере страны, в центре ситуация более благоприятна, в южных регионах новых заражений — еще меньше, чем в центральных.В то же время важно помнить, что вирус всё еще «находится на территории Италии», и продолжать соблюдать утверждённые меры санитарной безопасности, это наиболее эффективный путь для полной победы над эпидемией, сказал Брузаферро. Читайте подробнее: Эпидемия идёт на спад во всех регионах Италии — врачи

14:16 29.05.2020 1 июня президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведет шестое заседание чрезвычайного экономического совета, на котором будет обсуждаться третьего дополнительного бюджета, направленный на борьбу с коронавирусом и его последствиями. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента. Об этом: В Южной Корее намерены выделить допсредства на борьбу с коронавирусом

14:16 29.05.2020 С большой долей вероятности осенью 2020 года Италию ждёт вторая волна эпидемии коронавируса, заявил глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.Осень — «подходящее» время для распространения респираторных инфекций, поскольку сокращается количество солнечных дней, а люди реже проводят время активно на открытом воздухе, добавил он. Подробности в материале: Вторая волна эпидемии в Италии вполне вероятна — врачи

14:18 29.05.2020 Правительство Италии может пересмотреть своё решение об открытии сообщения между регионами страны с 3 июня, передает Corriere della Sera со ссылкой на осведомлённые источники.Проблема заключается в том, что в отдельных регионах (прежде всего в Ломбардии) число новых заражённых хотя и сокращается, но остаётся по-прежнему высоким, а власти при этом хотят снять ограничения на перемещения для всех регионов страны одновременно.Выбирать, по данным источников издания, будут из двух вариантов: перемещения будут разрешены либо с 3, либо с 10 июня, но в любом случае — в отношении всех без исключения регионов страны. Читайте также: Власти Италии могут отложить открытие границ между регионами

14:27 29.05.2020 Уполномоченные представители стран-членов Сообщества развития Юга Африки (САДК), в том числе их генеральные секретари в организации, предложили снять все ограничения, наложенные на торговлю внутри сообщества в связи с пандемией коронавируса. Об этом: Странам-членам САДК рекомендовали снять торговые ограничения

14:38 29.05.2020 За прошедшие сутки общее число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 191 и почти достигло 19 тысяч. Об этом 29 мая сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны. Подробности в материале: В Румынии за сутки выявили 191 случай заражения SARS-CoV-2

14:39 29.05.2020 Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет осенью 2020 года, однако точных дат пока нет, заявили 29 мая в МИД РФ. Подробности в материале: В МИД России рассказали о сроках проведения саммита БРИКС

14:58 29.05.2020 В министерстве здравоохранения Северной Македонии предупредили, что в случае, если граждане будут пренебрегать предписанными мерами по предотвращению распространения коронавируса — ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции, то отмененные только вчера жесткие меры, в т.ч. комендантский час, будут возвращены. Подробности в материале: В Македонии выявили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

15:02 29.05.2020 За минувшие сутки на территории Южной Осетии был выявлен ещё один заразившийся новым коронавирусом. Об этом 29 мая сообщает Юго-Осетпотребнадзор республики. Читайте подробнее: В Южной Осетии выявили новый случай заражения SARS-CoV-2

15:07 29.05.2020 Российский бизнесмен Виктор Вексельберг просил швейцарские банки о разморозке части его средств, чтобы направить их на борьбу с пандемией коронавируса. Однако во всех случаях следовал отказ, заявил он 29 мая в рамках онлайн-сессии Недели российского бизнеса РСПП. Читайте подробнее: Вексельбергу отказали в разморозке швейцарских счетов для борьбы с COVID-19

15:10 29.05.2020 Пожилая женщина в маске и перчатках. Цюрих, Швейцария. (сс) Silvision

15:21 29.05.2020 В Южном Тель-Авиве наблюдается вспышка коронавируса, вероятная причина которой — нелегальные мигранты из Африки. Об этом: Мигранты поставили Израиль под угрозу новой вспышки коронавируса?

15:26 29.05.2020 В общей сложности в Киргизии выявлено 1 662 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них среди медицинских работников — 330. Читайте подробнее: В Киргизии выявили еще 68 случаев заражения коронавирусом. Всего — 1662‬

15:29 29.05.2020 Министерство здравоохранения Киргизии получило от южнокорейских властей и бизнесменов 26 950 ПЦР-тестов и два комплекта оборудования с расходными материалами для тестирования на коронавирус. Читайте также: Южная Корея подарила Киргизии тесты на коронавирус стоимостью $328 тысяч

15:29 29.05.2020 Весь мир постепенно возвращается к обычной жизни после карантина. О том, как этот процесс организован в разных странах. Похоже, что на решение о том, с чего начать выход с карантина влияют особенности местной психологии той или иной страны. Читайте подробнее: Мир ослабляет карантин: кто и как это делает в разных странах

15:32 29.05.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, переданные средства являются частью более широкой программы помощи Польши странам Западных Балкан. На данный момент Косово применяет более строгие меры по борьбе с коронавирусом, чем соседние Албания и Северная Македония, что, если верить статистике, дало достаточно благоприятные результаты. Однако стоит отметить, что Косово до сих пор страдает от нехватки тестов на коронавирус. Читайте подробнее: Польша передала Косово 100 тысяч масок и 10 тысяч литров антисептика

15:33 29.05.2020 Социальная дистанция у магазина в городе Прудник (Польша) в период пандемии. (сс) Wlodek k1

15:36 29.05.2020 Правительство Индонезии разрешит спортсменам вернуться к тренировкам и продолжить готовиться к национальным спортивным соревнованиям, сообщает Antara. Читайте подробнее: Власти Индонезии разрешат спортсменам вернуться к тренировкам

15:37 29.05.2020 Нападение стаи обезьян на лаборанта произошло в медицинском колледже в индийском городе Мирут. Животные забрали у медработника образцы крови пациентов с COVID-19, сообщает 29 мая Reuters. Подробности в материале: В Индии обезьяны отобрали у лаборанта пробы крови на COVID-19

15:45 29.05.2020 С 1 июня ношение масок на улицах Венеции перестанет быть обязательным, соответствующее распоряжение подписал губернатор Венето Лука Дзайа.В общественных местах закрытого типа использование масок будет по-прежнему необходимо. Читайте также: Губернатор Венеции разрешил ходить по улицам без масок

15:47 29.05.2020 С пятницы возобновлён допуск туристов в кафедральный собор Милана (Duomo).Проведение месс и других религиозных церемоний в миланском соборе, как и в других храмах Италии, возобновилось 18 мая.Стоимость билетов для посещения музея собора временно снижена вдвое. Врачей и медсестер, работавших с заражёнными коронавирусом, будут впускать бесплатно, их спутников — за половину установленной стоимости.Перед входом в музей собора и на его террасу посетителям будут измерять температуру, они должны быть в масках, установлены аппараты с санитайзерами, все находящиеся в музее должны сохранять дистанцию не менее двух метров. Об этом: Миланский собор открыли для туристов

15:47 29.05.2020 В Бангладеш за последние сутки выявили 2 тыс. 523 случая заражения коронавирусом. Читайте также: В Бангладеш за сутки выявили свыше 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

15:49 29.05.2020 Министерство иностранных дел Италии должно вызвать посла Нидерландов и потребовать объяснений и извинений за публикацию в одном из основных изданий этой страны, написала на своей странице в Facebook лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони. Речь идет об издании Elsevier Weekblad, на обложке которого авторы «сатирически» противопоставили трудящуюся северную Европу и отдыхающую (в пляжном шезлонге) Европу южную. Таким образом голландские журналисты хотели показать своё несогласие с тем, что страны южной Европы (прежде всего Италия) получат значительную часть новых «антикоронавирусных» фондов ЕС как государства, наиболее пострадавшие от пандемии. «Эти господа из Нидерландов, создавшие посреди Европы «налоговый рай», не имеют никакого права нас поучать», — написала лидер «Братьев Италии». Подробности в материале: Итальянские правые призывают МИД вызвать на ковёр посла Нидерландов

15:51 29.05.2020 При наиболее благоприятном развитии событий по итогам 2020 года ВВП Италии снизится на 9%, при наименее благоприятном — на 13%, заявил глава Центробанка страны Иньяцио Виско.Если худшего сценария удастся избежать, то уже в 2021 году экономика сможет «отыграть» половину потерь нынешнего года, в противном случае возвращение к докризисным показателям может оказаться очень долгим, сказал он.По официальным данным национальной службы статистики Istat, в первом квартале 2020 года ВВП Италии снизился на 5,4%. Читайте также: Центробанк Италии: ВВП страны за год снизится на 9−13%

15:51 29.05.2020 Будучи крупнейшей партией Швеции, согласно февральским опросам этого года, Шведские демократы теперь потеряли почти 6% электоральной поддержки избирателей. Лидер партии Джимми Окессон объясняет такое снижение рейтингов нынешней пандемией коронавируса и отсутствием политического конфликта, вследствие которого оппозиция могла бы противопоставить свою повестку действующему правительству Швеции, находящемуся под контролем Социал-демократов. Об этом 29 мая сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter. Читайте также: Эффект коронавируса: оппозиция в Швеции теряет политические очки

15:56 29.05.2020 Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 84 человека. Такие данные 29 мая обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 29 мая сообщили шведские газеты Fria Tider и Aftonbladet. Подробности в материале: В Швеции за сутки скончались 84 пациета с COVID-19

16:03 29.05.2020 Галерея Лафайет в Париже откроется для посетителей в субботу, 30 мая 2020 года, после того, как парижский универмаг был почти три месяца закрыт из-за эпидемии COVID-19, Le Figaro. Читайте подробнее: Галерея Лафайет в Париже откроется для посетителей

16:08 29.05.2020 Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен объявил о возвращении системы образования к привычному ритму работы уже этой осенью. По словам министра образования Швеции Анны Экстрём, ученики старших классов средней школы смогут присутствовать на занятиях уже с 15 июня. Об этом 29 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Подробности в материале: В Швеции откроются образовательные учреждения

16:18 29.05.2020 За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на три. Об этом 29 мая пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC). Читайте также: В Латвии за сутки выявили три случая заражения коронавирусом

16:27 29.05.2020 Наземная перевозка пассажиров между регионами Киргизии остается под запретом. Читайте подробнее: Киргизия возобновит внутренние авиарейсы уже с 8 июня

16:27 29.05.2020 Латвия направила в Испанию гуманитарный груз для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Латвии Янис Беркис журналистам портала минобороны Латвии Sargs.lv. Об этом: Латвия направила гумпомощь Испании для борьбы с коронавирусом

16:32 29.05.2020 О продлении до 15 июня особого карантинного режима в Азербайджане сообщили 29 мая в правительстве страны. При принятии решения учитывались рекомендации ВОЗ и ситуация с числом заболевших и выздоравливающих. При этом вводится масочный режим при посещении общественных мест и при поездках пассажирским транспортом. Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 4759, летальных исходов 56, число излечившихся — 3022. Подробности в материале: Азербайджан продлевает карантин до середины июня

16:32 29.05.2020 В Латвии в мае в бюджет инкассировано на 23% налогов меньше, чем запланировано. Об этом 29 мая сообщила глава Государственной службы доходов (СГД) страны Иева Яаунземе в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения. Об этом: В Латвии план по сбору налогов в мае пока выполнен на 77%

16:34 29.05.2020 В Финляндии за последние сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 29 мая Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL). С учётом этих данных, общее число заразившихся составило 6776 человек. Читайте также: В Финляндии заявили о 314 умерших от COVID-19

16:46 29.05.2020 Перелёты в другие страны возобновляет Пакистан с 31 мая, сообщили 29 мая в пакистанском Управлении гражданской авиации. Об этом: Авиационные власти Пакистана открывают границы

16:59 29.05.2020 Обнаружение антител IGG при тестировании на коронавирус указывает на то, что человек уже переболел инфекцией ранее. Об этом 29 мая заявил директор научно-клинического Центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор Казанского федерального университета Альберта Ризванов на телеканале «Россия 24». «Согласно рекомендациям Минздрава, Роспотребнадзора, наличие антител IGG совершенно не свидетельствует о том, что человек болен. Единственный тест, который однозначно может сказать, болеет ли он COVID-19 или нет, это генетический (тест) ПЦР (полимеразная цепная реакция)», — заявил Ризванов. Об этом: Тесты на коронавирус: на что указывают их результаты?

17:22 29.05.2020 После 9 июня в Латвии работу смогут возобновить казино и игровые залы, деятельность которых была приостановлена на время действия режима ЧС. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил журналистам глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш. Читайте также: После 9 июня в Латвии вновь откроются казино и игровые залы

17:25 29.05.2020 Количество умерших от COVID-19 достигло в Швеции 4350 человек, сообщил 29 мая на пресс-конференции главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл. По его словам, на сегодняшний день в стране зафиксировано 36 476 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Швеции число умерших от COVID-19 превысило 4,3 тыс. человек

17:38 29.05.2020 Правительство Латвии согласовало и передало на рассмотрение Сейма (парламента) страны пакет мер по поддержке предпринимателей и населения, пострадавших от экономических последствий пандемии коронавируса. Теперь Сейм должен утвердить согласованный правящей коалицией пакет мер. Об этом пишет 29 мая портал LSM. Читайте подробнее: В Латвии разработали пакет мер по поддержке предпринимателей

18:11 29.05.2020 Латвийские банки на данный момент дали клиентам отсрочку по выплатам в отношении 11 756 заключенных ранее кредитных договоров из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом 29 мая сообщила Dienas Business председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Санита Баяре. Подробности в материале: Банки Латвии приостановили действие кредитных договоров на 773 млн евро

18:43 29.05.2020 В Риме за последние сутки зафиксированы лишь три новых случая заражения коронавирусом, сообщили в администрации столичного региона Лацио.В целом в регионе за сутки зафиксировано 16 случаев. Оба показателя — самые низкие с момента начала эпидемии в Италии. Об этом: В Риме за день зафиксированы лишь три новых случая коронавируса

18:45 29.05.2020 Действия руководителей отдельных стран ЕС, которые договариваются о «туристических коридорах» и открывают границы лишь с некоторыми из своих соседей, недопустимы, заявил губернатор Венето (Венеция) Лука Дзайа.В качестве примера он привел действия властей Швейцарии, Хорватии, Греции, которые открыли границы и разрешили въезд жителям всех соседних и близко расположенных стран, кроме Италии.Такой подход недопустим, решения должны приниматься на уровне ЕС и не носить дискриминационного характера, сказал Дзайа. Ситуация с коронавирусом во Франции ничем не лучше, чем в Италии, однако почему-то именно к Италии многие в ЕС относятся как к лепрозорию, добавил он. Подробности в материале: Губернатор Венеции: некоторые в ЕС относятся к Италии как к лепрозорию

18:52 29.05.2020 По данным навечер пятницы, в Италииумерли33 229человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на87(днём ранее — на70). Выздоровели152 844человека, за день этот показатель увеличился на2240(днем ранее — на3503). Число подтвержденных носителей увеличилось на516(днем ранее — на593). Подробности в материале: Коронавирус в Италии: число новых заражений снизилось до 500

18:59 29.05.2020 Ученым из Университета Чжан Гун (CGU) в Тайване удалось выделить антитело, способное препятствовать проникновению в организм человека всех четырёх известных на сегодняшний день штаммов коронавируса. Об этом: Тайваньские учёные выделили антитело, блокирующее все штаммы коронавируса

19:30 29.05.2020 Согласно отчету министерства здравоохранения Испании, за последние семь дней в стране было зарегистрировано 39 смертей от COVID-19, с начала эпидемии погибли 27 121 человек. Об этом: В Испании за сутки умерли всего двое от COVID-19

19:57 29.05.2020 Парижский Лувр планирует открыться для посетителей с 6 июля. Подробности в материале: Парижский Лувр запланировал своё открытие в начале июля

20:44 29.05.2020 Белоруссия успешно перенесёт вторую волну пандемии. Об этом сегодня, 29 мая, в Минске заявил Александр Лукашенко. Во время выступления на Минском тракторном заводе Лукашенко прокомментировал предположения о второй, осенней волне коронавируса, и заявил, что к этому времени многие в Белоруссии перенесут эту инфекцию и выработают к ней иммунитет. По его мнению, 90% заболевших переносят это заболевание бессимптомно, сообщает президентская пресс-служба. Читайте подробнее: Лукашенко: «Люди одурманены, даже слугам правительства трудно разобраться»

21:24 29.05.2020 На территории Британии за последние сутки 324 умерли человека с диагнозом COVID-19, сообщает 29 мая официальный сайт британского правительства. По словам главы минфина Британии Риши Сунака, общее число умерших от COVID-19 в стране достигло 38 161. Читайте также: В Британии за сутки от COVID-19 умерли 324 человека

21:33 29.05.2020 Положительный результат дал тест на коронавирус жены президента Бурунди Дениз Букуми Нкурунзизы, сообщает 29 мая CGTN Africa. Подробности в материале: Жена президента Бурунди заразилась коронавирусом

21:35 29.05.2020 Во Франции за сутки скончались 52 пациента с COVID-19, госпитализированы 255 новых инфицированных коронавирусом, сообщает генеральная дирекция здравоохранения страны. Читайте подробнее: Во Франции за сутки скончались 52 пациента с COVID-19

21:40 29.05.2020 Скорая медицинская помощь во Франции. Russian.news.cn

21:46 29.05.2020 За последние сутки в штате Нью-Йорк было зарегистрировано рекордно низкое число смертей от COVID-19, заявил 29 мая губернатор штата Эндрю Куомо. По его информации, за день умерли 67 человек с диагнозом COVID-19. Из них в больницах умерли 46 человек, а ещё 21 скончался в домах престарелых. Читайте также: В штате Нью-Йорк заявили о рекордно низком числе смертей от COVID-19

21:49 29.05.2020 В Турции за последние сутки выявлен 1141 новый случай заражения коронавирусом, 28 пациентов скончались, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Подробности в материале: В Турции за сутки выявлено 1,1 тысячи случаев заражения коронавирусом

21:50 29.05.2020 Дошкольные образовательные учреждения в Киргизии смогут возобновить работу с 5 июня, но только после проверки, которую будет проводить спецкомиссия. Читайте также: Детские сады в Киргизии возобновят работу с 5 июня

21:51 29.05.2020 За всё время наблюдений в Таджикистане наличие SARS-CoV-2 подтвердилось у 3686 человек. На счету у нового штамма коронавируса, согласно официальной статистике, в этой стране 47 летальных исходов. Об этом: Коронавирус: в Таджикистане снижается число новых подтверждённых случаев

21:52 29.05.2020 Странам СНГ необходимо наладить эффективные механизмы сотрудничества в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов заявил в ходе саммита глав правительств Содружества независимых государств. Об этом: МИД Туркмении: Странам СНГ нужна научная дипломатия для борьбы с COVID-19

22:02 29.05.2020 Число заражённых коронавирусом достигло в Вооруженных силах США 9449 человек, указано 29 мая в официальных сводках Пентагона. Положительный результат тестирования на коронавирус выявлен у 6278 военнослужащих, 1083 членов их семей, 1475 сотрудников гражданского персонала и 613 работников компаний-подрядчиков Пентагона. Читайте также: В Вооруженных силах США почти 9,5 тыс. человек заражены коронавирусом

22:12 29.05.2020 К настоящему моменту в 54 государствах — членах Африканского союза зарегистрировано 130 275 случаев COVID-19, 29 мая сообщает Africa CDC. Читайте подробнее: В Африке от COVID-19 погибли 3800 человек

22:18 29.05.2020 Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрывают все отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Читайте также: Трамп: Соединенные Штаты разрывают все отношения с ВОЗ

22:31 29.05.2020 33-летний уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес заявил, что пандемия коронавируса пошла ему на пользу. Читайте также: Суарес отметил положительную сторону пандемии коронавируса

22:33 29.05.2020 Руководство госагентства «Туркменские речные и морские пути» обсудило с представителями Всемирной организации здравоохранения особенности профилактики коронавируса среди работников морского транспорта. Читайте также: ВОЗ и чиновники Туркмении озаботились профилактикой коронавируса у моряков

23:04 29.05.2020 Президент США Дональд Трамп обвинил Китайскую Народную Республику и Всемирную организацию здравоохранения виноватыми в распространении коронавируса SARS-CoV-2. Читайте подробнее: Трамп: в распространении SARS-CoV-2 виноваты ВОЗ и Китай

23:11 29.05.2020 Количество подтверждённых случаев COVID-19 в Египте достигло 22 082, причём за последние сутки прирост оказался максимальным с начала пандемии, сообщили 29 мая в египетском минздраве. Об этом: В Египте за сутки выявлено почти 1,3 тыс. случаев COVID-19

23:38 29.05.2020 Во всём мире зафиксировано 107 740 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных превысило 5,7 млн человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ: за сутки в мире выявлено 107 тысяч новых инфицированных коронавирусом

00:18 30.05.2020 В Турции 30 и 31 мая в 15 провинциях вновь будет введен комендантский час. Подробности в материале: В Турции 30 и 31 мая вновь ввели комендантский час

00:52 30.05.2020 В Эфиопии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 137 человек, сообщает эфиопское министерство здравоохранения в официальном заявлении. Читайте также: В Эфиопии за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом

01:10 30.05.2020 Количество заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах снижается по всей стране, заявил президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме. Подробности в материале: Трамп отчитался о снижении числа заражений коронавирусом в США

01:26 30.05.2020 Прогноз, опубликованный американским Центром по контролю и профилактике заболеваний, опирается на более чем дюжину индивидуальных прогнозов от внешних институтов и исследователей. Новые прогнозы, опубликованные в четверг, прогнозируют около 123 200 смертей к 20 июня, с возможным диапазоном от 115 400 до 134 800 смертей. Читайте также: В США ожидают еще около 20 тысяч смертей от COVID-19 в следующие три недели

01:30 30.05.2020 Более 2 миллионов жителей Нью-Йорка были заражены коронавирусом уже к концу марта, что примерно в 10 раз больше официального количества, согласно новому исследованию. Официальные данные говорят о примерно 189 000 выявленных случаях заражения к концу марта. Это означает, что около 1,8 миллиона случаев потенциально остались незамеченными. Читайте подробнее: Коронавирус распространялся в Нью-Йорке быстрее, чем считалось: ученые

01:31 30.05.2020 29 мая министерство здравоохранения Израиля сообщило о новых выявленных случаях заражения коронавирусом. Таких случаев с вечера 27 мая — 79, что является максимальным показателем за истекшие две недели. Об этом: Израиль стоит на пороге возвращения карантинных ограничений

02:43 30.05.2020 Решение президента США Дональда Трампа разорвать отношения с Всемирной организации здравоохранения является ужасным, заявил глава минздрава Ирландии Саймон Харрис на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: Глава минздрава Ирландии назвал «ужасным» решение Трампа по ВОЗ

03:33 30.05.2020 США прекращают отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в момент, когда миру необходима консолидация усилий в борьбе с пандемией, заявила 29 мая журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. Читайте подробнее: Захарова раскритиковала решение США прекратить отношения с ВОЗ

03:51 30.05.2020 В Мексике за прошедшие сутки выявили 3 227 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава. Читайте подробнее: Число зараженных коронавирусом в Мексике приблизилось к 85 тыс

03:54 30.05.2020 Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценивает ущерб, который будет нанесён разрывом отношений с Соединёнными Штатами, заявила 30 мая журналистам представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Читайте также: Всемирная организация здравоохранения оценит ущерб от действий США

04:20 30.05.2020 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии за сутки увеличилось на 26 928 и достигло 465 166. Об этом 29 мая сообщается на странице в Twitter бразильского министерства здравоохранения. Об этом: В Бразилии выявили новый рекорд по случаям заражения SARS-CoV-2 за сутки

04:27 30.05.2020 В американском Нью-Йорке могут начать снимать с 8 июня карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса нового типа, заявил губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции. Читайте также: Губернатор Нью-Йорка не исключил частичного снятия карантина в июне

05:22 30.05.2020 В Южно-Африканской Республике за прошедшие сутки выявили 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны. Читайте подробнее: ЮАР обновила антирекорд по выявленным заражения коронавирусом за сутки

06:04 30.05.2020 Запрет на пересечение границ Коста-Рики для иностранных граждан продлен на месяц до 30 июня решением властей государства, заявил министр здравоохранения страны Даниэль Салас, 29 мая сообщает Costa Rica Hoy. Читайте также: В Коста-Рике на один месяц продлили запрет на пересечение границ

06:17 30.05.2020 Власти Турции распорядились открыть ряд мечетей в стране для посещения прихожанами, передает телеканал NHK. Читайте также: В Турции открыли для посещения некоторые мечети

06:50 30.05.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 39 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили 39 зараженных коронавирусом

06:54 30.05.2020 Требования, которые должны будут соблюдать рестораны и кафе Бельгии в рамках их открытия после карантина, обнародовали бельгийские власти, 30 мая передает телеканал RTBF. Читайте также: В Бельгии объявили требования для открытия организаций общепита

06:55 30.05.2020 В Индии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 170 тыс. и достигло 173 763 к 30 мая, сообщает пресс-служба индийского минздрава. Читайте подробнее: В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 170 тыс

07:17 30.05.2020 В Германии за 30 мая выявили 738 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха. Читайте подробнее: В Германии за сутки выявили 738 случаев заражения коронавирусом

07:35 30.05.2020 В Уругвае из-за встречи с заражённой коронавирусом чиновницей президент Луис Лакалье Поу и несколько членов правительства ушли на карантин. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба президентской администрации. Читайте подробнее: Чиновница с коронавирусом «отправила» на карантин президента Уругвая

07:45 30.05.2020 В Мьянме за прошедшие сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны. Читайте подробнее: В Мьянме за сутки выявили 17 зараженных коронавирусом

07:55 30.05.2020 Рынок морепродуктов в городе Ухань (Китай) не был первоначальным источником нового коронавируса, заявили китайские учёные из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний (CDC). Подробнее: В Китае опровергли версию о происхождении коронавируса на рынке в Ухане

08:05 30.05.2020 Пассажирам троллейбусов в городе Гродно в Белоруссии необходимо соблюдать масочный режим, сообщили 29 мая в пресс-службе УГП «Гродненское троллейбусное управление». Подробности в материале: В белорусском Гродно пассажиров троллейбусов обязали носить маски

08:07 30.05.2020 Дания и Норвегия снимут введенные после начала пандемии коронавирусной инфекции ограничения на передвижение между странами для туристических поездок. Однако подчеркивается, что в данное соглашение не войдет Швеция, эпидемиологическая ситуация в которой по-прежнему воспринимается неоднозначно. Об этом 29 мая сообщила шведское издание SVT Nyheter. Об этом: Жизнь после коронавируса: Дания и Норвегия откроют свои границы

08:09 30.05.2020 Три консультативных органа при правительстве Нидерландов рекомендуют властям страны отказаться от терминов вроде «полутораметровое общество» и «новая нормальность». Читайте также: В Нидерландах посоветовали отказаться от «новой нормальности»

08:11 30.05.2020 Премьер-министр Франции Эдуар Филипп предложил перенести на 4 октября 2020 года референдум о независимости Новой Каледонии, первоначально запланированный на 6 сентября 2020 года, из-за материально-технических трудностей, вызванных эпидемией COVID-19, сообщает Le Figaro. Читайте подробнее: Во Франции предложили перенести референдум о независимости Новой Каледонии

08:12 30.05.2020 Первоначальным источником появления нового коронавируса является не рынок морепродуктов в Ухане. К такому выводу 30 мая пришли ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР, сообщает Daily Mail. Читайте также: В КНР опровергли версию о появлении SARS-CoV-2 на рынке морепродуктов

08:13 30.05.2020 Шведские демократы, представители Умеренной коалиционной партии и «Христианских демократов», требуют создания специальной комиссии для расследования всех последствий коронавирусной инфекции в Швеции. Теперь к данному требованию присоединились центристы. Об этом 29 мая сообщила шведская газета Expressen. Об этом: В Швеции требуют создать комиссию для расследования борьбы с COVID-19

08:21 30.05.2020 За минувшие стуки на территории Германии было выявлено 738 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 мая сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте подробнее: В Германии выявили 738 случаев заражения SARS-COV-2 за сутки

08:33 30.05.2020 Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи провел 29 мая видеоконференцию с представителями южнокорейских дипломатических ведомств в странах Центральной Америки, с которыми обсудил пути укрепления сотрудничества между Южной Кореей и странами Америки после пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны. Подробности в материале: Сеул намерен развивать сотрудничество со странами Центральной Америки

08:34 30.05.2020 Представители южнокорейской железнодорожной корпорации Korea Rail Network Authority и Главного управления инфраструктуры инвестиций (AYGM) провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили пути сотрудничества в сфере железных дорог. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Об этом: Бизнесмены Южной Кореи развивают «железнодорожное» сотрудничество с Турцией

08:35 30.05.2020 С 2 июня большинство средних школ в Нидерландах один день в неделю вернётся к классному преподаванию. В остальные дни преподавание по-прежнему будет дистанционным. Такой вывод можно сделать на основе опроса, проведённого среди 400 директоров школ. Подробности в материале: Школы в Нидерландах возвращаются к классному преподаванию

08:35 30.05.2020 С 5 июня в Молдавии допускается проведение церковных богослужений внутри храмов с участием верующих, сообщается в решении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, опубликованном 29 мая. Об этом: В Молдавии с 5 июня разрешат церковные службы в храмах с участием верующих

08:39 30.05.2020 29 мая глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 114 931 человек из общего числа 146 668 заражённых коронавирусом (COVID-19) выжили и выздоровели. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: Джаханпур: число смертей от COVID-19 в Иране достигло 7677

08:42 30.05.2020 На территории Китая за последние 24 часа выявили 4 активных случая заражения коронавирусом и ещё четырех его носителей без симптомов. Об этом 30 мая сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. Читайте также: В Китае за сутки выявили восемь случаев заражения SARS-CoV-2

08:49 30.05.2020 В Грузии новые правила работы магазинов одежды, составленные для их работы в условиях распространения коронавируса, разрешают оставить примерочные. Инструкции для торговых объектов 29 мая опубликовал грузинский минздрав. Читайте также: Угроза коронавируса: в Грузии ввели новые правила работы магазинов одежды

08:58 30.05.2020 В Южной Корее продолжают выписывать из больниц военнослужащих, у которых ранее был выявлен коронавирус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Подробности в материале: В Южной Корее увеличилось число военных, вылеченных от COVID-19

09:03 30.05.2020 Опубликованы новые правила для работы гостиниц в Грузии для профилактики распространения коронавируса. Инструкции 29 мая опубликовало министерство здравоохранения страны. Читайте подробнее: Угроза коронавируса: в Грузии опубликовали правила работы гостиниц

09:08 30.05.2020 За минувшие сутки на территории Таиланда был выявлен только один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 мая рассказала на пресс-брифинге в Бангкоке помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией страны Пханпрапха Йонтракун. Читайте подробнее: В Таиланде за сутки выявили один случай заражения SARS-CoV-2

09:19 30.05.2020 В Молдавии с 8 июня возобновят работу торговые центры на территории всей республики, а также магазины в них, сообщается в тексте решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, опубликованном 29 мая. Читайте подробнее: В Молдавии с 8 июня частично откроются торговые центры

09:22 30.05.2020 В первый день возобновления работы общественного транспорта в Грузии, 29 мая, водители автобусов раздавали пассажирам использованные защитные маски. Об этом сообщает «Радио Марнеули». Об этом: В Грузии пассажирам автобусов раздавали использованные маски

09:32 30.05.2020 Расследование обстоятельств катастрофы, произошедшей на японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима», вынуждены были из-за пандемии коронавируса отложить власти страны. Об этом 30 мая сообщает агентство Kyodo. Читайте подробнее: В Японии отложили расследование причин аварии на АЭС «Фукусима — 1»

09:35 30.05.2020 Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предоставило медицинскую помощь Иракскому Курдистану. Читайте подробнее: Власти ОАЭ предоставили медицинскую помощь Иракскому Курдистану

09:43 30.05.2020 С 1 июня по всей территории Молдавии возобновляют работу рынки, сообщает 29 мая NewsMaker. md со ссылкой Национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении. Читайте также: В Молдавии с 1 июня возобновят работу рынки

09:48 30.05.2020 На Украине выявили 23 204 случая заражения коронавирусом, выздоровели 9311 человек. Об этом: За сутки на Украине выявили 393 случая заражения коронавирусом

09:50 30.05.2020 Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Индии за последние сутки возросло на более чем 7,9 тысячи и теперь составляет 173 763. Об этом 30 мая свидетельствуют данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Подробности в материале: В Индии за сутки выявили свыше 7,9 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

10:00 30.05.2020 В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что Индонезия готова принять участие в совместном производстве вакцины против COVID-19 вместе с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китаем, сообщает Antara. Подробности в материале: Индонезия готова вместе с АСЕАН и КНР принять участие в создании вакцины

10:03 30.05.2020 Новые инструкции по работе ресторанов в условиях распространения коронавируса разработало министерство здравоохранения Грузии. Они были опубликованы ведомством 29 мая. Подробности в материале: Минздрав Грузии разработал инструкции по работе ресторанов и кафе

10:12 30.05.2020 По причине возрастания количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Израиле возобновляется работа мобильных пунктов проверок на SARS-CoV-2. Об этом 30 мая сообщает Служба скорой помощи Маген Давид Адом. Подробности в материале: В Израиле возобновляют работу мобильные пункты проверок на SARS-CoV-2

10:20 30.05.2020 За прошедшие сутки в Грузии выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Официальные данные опубликованы 30 мая на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили 11 случаев заражения коронавирусом

10:26 30.05.2020 В провинции Бали объявили о 23 новых случаях заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik. Об этом: На острове Бали подтвердили 443 случая заражения SARS-CoV-2

10:39 30.05.2020 Пандемия коронавируса нанесла «удар» по спортивной индустрии Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма страны. Читайте подробнее: В Южной Корее выделят $16 млн на поддержку спортивной индустрии

10:47 30.05.2020 В Молдавии с подозрением на COVID-19 за минувшие сутки поступили 116 человек, сообщает 30 мая пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии. Подробности в материале: В Молдавии от COVID-19 вылечились еще 177 человек

10:47 30.05.2020 За минувшие сутки в Грузии подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусом, девять из которых — в Тбилиси. Как сообщила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, девять жителей столицы являются контактами пациента, у которого был коронавирус был подтвержден ранее. А ещё два случая зафиксированы в Болнисском муниципалитете. Читайте также: В Грузии выявили 11 носителей коронавируса

10:54 30.05.2020 Сезон грузинской Национальной лиги 2020 года возобновится с 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии (ФФГ) на официальном сайте. Читайте также: Чемпионат Грузии по футболу возобновится с 25 июня

10:57 30.05.2020 В Приднестровье коронавирус за минувшие сутки лабораторно подтвердили еще у десяти человек, сообщили 30 мая в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили 10 случаев заражения коронавирусом

11:04 30.05.2020 Новый случай заражения коронавирусом был выявлен в Южной Осетии. Об этом 30 мая сообщает агентство «Рес». Подробности в материале: В Южной Осетии выявлен новый случай заражения коронавирусом

11:08 30.05.2020 В министерстве здравоохранения Сингапура заявили, что за сутки в стране было выписано из больниц рекордное число пациентов, вылечившихся от коронавируcной инфекции, сообщает Detik. Об этом: В Сингапуре за сутки выписали рекордное число переболевших COVID-19

11:29 30.05.2020 По данным министерства иностранных дел Индонезии, за сутки у 15 индонезийских граждан за границей подтвердили SARS-CoV-2, сообщает Kompas. Читайте подробнее: За сутки у 15 граждан Индонезии за рубежом подтвердили SARS-CoV-2

11:33 30.05.2020 Представители статистических управлений Южной Кореи и Чехии провели 28 мая видеоконференцию, в ходе которой обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в области статистики и международного сотрудничества в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского статистического управления. Об этом: Южная Корея и Чехия намерены развивать сотрудничество в сфере статистики

11:35 30.05.2020 В Steam состоялся релиз стратегической игры COVID: The Outbreak, в которой геймерам предстоит управлять мировой организацией, борющейся с пандемией. Игра появилась в сервисе 29 мая. Читайте подробнее: В Steam состоялся релиз игры COVID: The Outbreak про борьбу с эпидемией

11:53 30.05.2020 Общее количество выздоровевших от COVID-19 на территории Польши перевалило за 11 тысяч пациентов. Об этом 30 мая сообщает польский минздрав. Подробности в материале: Число вылечившихся от COVID-19 в Польше превысило 11 тысяч человек

12:01 30.05.2020 Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в Эстонии за прошедшие сутки увеличилось на 6 и стало составлять 1 856 человек. Об этом 30 мая сообщает департамент здоровья страны. Читайте также: В Эстонии за сутки выявили шесть случаев заражения SARS-CoV-2

12:02 30.05.2020 Штрафы, выписанные жителям Грузии за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП) и комендантского часа нужно будет урезать. Такое заявление 29 мая сделал лидер большинства в грузинском парламенте Мамука Мдинарадзе, сообщает Общественное телевидение. Читайте также: В Грузии могут снизить штрафы за нарушение режима ЧП

12:05 30.05.2020 Вице-президент Индонезии Маруф Амин признал, что в результате пандемии индонезийское правительство получило большой опыт, сообщает Kompas. Подробнее в материале: Вице-президент Индонезии о пандемии: правительство получило большой опыт

12:17 30.05.2020 Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что по состоянию на 30 мая 2020 года в стране выявлено 25 773 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik. Читайте также: В Индонезии подтвердили 25,7 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2

12:21 30.05.2020 На одной из американских военных баз в Южной Корее подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Об этом: На базе США в Южной Корее выявили два случая заражения коронавирусом

12:23 30.05.2020 Власти Саудовской Аравии проведут конференцию по Йемену, на которой обсудят угрозу распространения коронавирусной инфекции. Читайте также: В Саудовской Аравии пройдет конференция по Йемену

12:33 30.05.2020 Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) объяснил разрыв отношений США и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) предвыборной кампанией Дональда Трампа и попыткой переложить ответственность, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая. Читайте подробнее: В Госдуме объяснили решение Трампа разорвать отношения США с ВОЗ

12:57 30.05.2020 Управление гражданской авиации Молдавии утвердило на период с 15 по 28 июня ряд чартерных рейсов, которые будут совершаться компанией «Fly ONE», сообщили 29 мая в пресс-службе Управления гражданской авиации Молдавии. Подробности в материале: В Молдавии утвердили ряд чартерных рейсов на 15 — 28 июня

12:58 30.05.2020 13 членов вооружённых формирований Украины находятся в госпиталях с COVID-19. Подробности в материале: За сутки в ВСУ выявили 20 случаев заражения коронавирусом

13:07 30.05.2020 Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале рассказал о том, как работают тесты на выявлениеCOVID-19. Существует несколько групп: «ПЦР тест на собственно наличие вируса. Не определение его по косвенным признакам, а непосредственно определение РНК самого вируса. С лабораторной точки зрения очень точный тест. То есть он точно определяет: есть ли в присланном материале вирус или нет. Ключевое слово тут — в присланном материале. Например, кровь больного гепатитом. Там вирус либо есть — значит болен, либо нет — значит здоров…» Читайте подробнее: Доктор Мясников рассказал, как работают различные тесты на COVID-19

13:11 30.05.2020 Четыре тысячи медицинских масок были подарены Армении грузинской стороной. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба государственного «Партнерского фонда Грузии», занимающегося поощрением инвестиций в страну. Об этом: Грузия передала Армении четыре тысячи медицинских масок

13:18 30.05.2020 Решение президента США Дональда Трампа о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) является разочаровывающим для здравоохранения мира. Такое мнение 30 мая высказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Читайте подробнее: Глава минздрава Германии разочарован разрывом отношений между США и ВОЗ

13:26 30.05.2020 Южнокорейская компания Doosan Corporation временно приостановит работу завода по производству промышленного транспорта (подразделение Doosan Industrial Vehicle), расположенного в Инчхоне. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании. Читайте подробнее: Doosan Corporation временно приостановит работу завода в Южной Корее

13:36 30.05.2020 Аграрный рынок Навтлуги в Тбилиси возобновил работу после простоя в течение двух месяцев. Об этом 30 мая сообщает Национальное агентство продовольствия Грузии. Об этом: В Тбилиси возобновил работу один из старейших аграрных рынков

13:37 30.05.2020 Вспышка заражения коронавирусом выявлена в украинском футбольном клубе «Карпаты» (Львов). Из-за этого матч между «Карпатами» и «Мариуполем», который должен был состояться 31 мая, отменён. Об этом: На Украине отменили матч «Карпаты» — «Мариуполь» из-за вспышки коронавируса

14:00 30.05.2020 В Пакистане за сутки выявили 2 тыс. 429 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Пакистане за сутки выявили свыше 2,4 тыс. случаев заражения коронавирусом

14:08 30.05.2020 Опрос среди представителей бизнеса Грузии об основных проблемах, возникших после распространения коронавируса, провела консалтинговая компания PwC Georgia. Результаты исследования были опубликованы 29 мая. Об этом: Названы основные проблемы бизнеса в Грузии из-за коронавируса — опрос

14:09 30.05.2020 Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Афганистане за сутки составило 866. Об этом 30 мая сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав. Об этом: В Афганистане за сутки выявили 866 случаев заражения SARS-CoV-2

14:23 30.05.2020 Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Омана перевалило за 10 тысяч. Об этом 30 мая сообщает минздрав страны. Об этом: Общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в Омане превысило 10 тысяч

14:24 30.05.2020 Руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал сограждан не поддаваться панике из-за роста 30 мая числа выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте подробнее: В Грузии призвали не паниковать из-за роста статистики заражений SARS-CoV-2

14:25 30.05.2020 Во Франции доступ болельщикам на спортивные мероприятия может быть разрешён с конца июля. Читайте также: Во Франции могут разрешить доступ болельщикам на спортивные мероприятия

14:36 30.05.2020 Общее количество новых зараженных коронавирусом в Бельгии за прошедшие сутки выросло на 125 и теперь составляет 58 186. Об этом 30 мая рассказали в кризисном центре министерства здравоохранения страны. Об этом: В Бельгии за сутки выявили 125 случаев заражения SARS-CoV-2

14:44 30.05.2020 Правила поведения для посетителей рынков в Грузии разработало министерство здравоохранения страны. Они были опубликованы ведомством 29 мая. Читайте подробнее: В Грузии ввели новые правила для посетителей рынков

11:16 01.06.2020 В Юго-Осетинском государственном драматическом театре имени Коста Хетагурова с 1 июня артисты возобновили работу после перерыва, продлившегося из-за карантинных мер три месяца. Об этом сообщает агентство «Рес».

11:21 01.06.2020 Решение властей Швеции не объявлять локдаун с последующим объявлением жесткого карантина теперь является спорным моментом в шведской стратегии против коронавируса. Однако такое решение шведского правительства привело к позитивным последствиям для лесозаготовочной промышленности страны, так как шведские лесопильные комбинаты продолжали работать, в то время как их канадские конкуренты были вынуждены приостановить свое производство, что помогло шведским увеличить свою долю на рынке в Китае и США. Об этом 1 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте также: Лесокомбинаты Швеции увеличили свою долю на рынках КНР и США

11:30 01.06.2020 По предварительной оценке, эффективность первого российского препарата от коронавируса прямого действия «Авифавира» составляет 90%. Об этом 1 июня заявил заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По данному показателю российский препарат существенно обходит американский. В ближайшее время планируется провести масштабное новое исследование лекарства на людях, чтобы уточнить степень его эффективности. Об этом: Эффективность российского препарата от коронавируса оценивается в 90%

11:31 01.06.2020 В КНДР приступили к поэтапному возобновлению занятий в начальных, средних и старших школах, прерванных из-за пандемии коронавируса, сообщает Центральный комитет КНДР по телевидению и радиовещанию (KCBC). Подробности в материале: В КНДР приступили к поэтапному открытию образовательных учреждений

11:36 01.06.2020 В целях оказания партнерам по СНГ методической помощи в борьбе с COVID-19 Роспотребнадзором на регулярной основе в режиме видеоконференции проводятся консультации для профильных специалистов по вопросам, связанным с предупреждением и предотвращением распространения нового коронавируса. Такая работа вносит вклад в объединение усилий стран региона в борьбе с пандемией, а также — в укрепление совместного сотрудничества в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. «Проведение совместных консультаций и выработка согласованных шагов по противодействию пандемии, готовность помочь друг другу, способствуют стабилизации ситуации на едином эпидемиологическом пространстве ЕАЭС и СНГ», — об этом сказано в пресс-релизе данного ведомства. Читайте подробнее: Рука помощи: Роспотребнадзор помогает партнерам по СНГ в борьбе с COVID-19

11:38 01.06.2020 Президент дубайской авиакомпании Emirates Тим Кларк заявил, что на полное восстановление прежнего положения компании может потребоваться четыре года. Подробности в материале: Авиакомпании Emirates потребуется четыре года для восстановления — Reuters

11:43 01.06.2020 За прошедшие сутки в Латвии не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 1 июня пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC). Читайте подробнее: В Латвии за сутки не выявили новых случаев коронавируса

11:44 01.06.2020 Общее количество новых носителей коронавируса в Польше за последние сутки увеличилось на 202 и приблизилось к 24 тысячам человек. Об этом 1 июня сообщает польский минздрав. Читайте подробнее: В Польше за сутки выявили 202 случая заражения SARS-CoV-2

11:56 01.06.2020 Министр иностранных дел Танзании профессор Паламагамба Кабуди призвал страны-члены Сообщества развития Юга Африки (САДК) уважать права дальнобойщиков, перевозящих товары через границы стран организации во время пандемии коронавируса. Об этом: МИД Танзании сообщил о нарушении прав дальнобойщиков в странах САДК

11:58 01.06.2020 В Великобритании открылись учебные заведения, которые были закрыты на протяжении 10 недель в связи с введенными в королевстве карантинными мерами. Читайте подробнее: В Великобритании частично открылись образовательные учреждения

12:03 01.06.2020 Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индии за последние сутки возросло на более чем 8,3 тысячи и превысило 190 тысяч. Это следует 1 июня из данных индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Читайте также: Количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 в Индии превысило 190 тысяч

12:05 01.06.2020 Количество новых случаев коронавируса в Грузии неуклонно растет, и если 30 мая было зафиксировано 11 новых положительных тестов, 31 мая их число достигло 26, а на 1 июня были подтверждены еще 11 новых случаев. Читайте также: Количество новых случаев коронавируса в Грузии растет

12:06 01.06.2020 Около 29,8 тысяч детей в Грузии не имеют возможности помыть руки водой с мылом, соответственно находятся под высоким риском заражения коронавирусом, считают в грузинском представительстве Детского фонда ООН (UNICEF). Как говорится в специальном заявлении, опубликованном представительством фонда в связи с Международным днем защиты детей, данные основаны на результатах проведенного в Грузии многоиндикаторного кластерного исследования. Об этом: UNICEF: в Грузии высок риск заражения коронавирусом до 30 тысяч детей

12:09 01.06.2020 В ДНР и ЛНР по состоянию на 1 июня зафиксировали 539 и 419 случаев заражения коронавирусом соответственно. Об этом: В ДНР выявили 539 случаев заражения коронавирусом

12:21 01.06.2020 Лекарство для лечения гепатита C софосбувир защитило культуру клеток мозга от коронавируса нового типа. Такое исследование провели американские молекулярные биологи, публикация об опытах размещена в электронной научной библиотеке bioRxiv. Читайте подробнее: Биологи испытали лекарство от гепатита C против коронавируса

12:24 01.06.2020 Министр природных ресурсов и туризма Танзании Хамис Кигвангалла заявил о необходимости возобновления работы туристического сектора страны, несмотря на пандемию коронавируса. Читайте также: В Танзании заявили о необходимости возобновления работы турсектора

12:26 01.06.2020 По оценкам Пенсионного агентства Швеции, в следующем году ожидается уменьшение размера пенсий, рассчитываемых по накопительной системе. Сокращение оценивается на уровне 1,5%. Так, по оценкам ведомства, больше всего пострадают те, кто имеет «довольно низкую» пенсию. Об этом 1 мая сообщило шведское агентство SVT Nyheter. Об этом: Эффект коронавируса: в Швеции призвали задуматься о будущих пенсиях

12:29 01.06.2020 За минувшие сутки на территории Литвы было выявлено три новых случая заражения SARS-CoV-2, в результате чего их общее количество стало 1 678. Об этом 1 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с коронавирусной инфекцией. Читайте также: В Литве за сутки выявили три случая заражения коронавирусом

12:31 01.06.2020 Оставшаяся часть южнокорейского военного подразделения Hanbit Unit отправится чартерным рейсом в Южный Судан. Об этом 1 июня сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте подробнее: Южная Корея завершает ротацию воинского контингента в Южном Судане

12:33 01.06.2020 Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявляет, что никто не хочет возвращаться назад и опять закрывать экономику, но для этого все граждане должны выполнять элементарные требования: ношение маски, соблюдение социальной дистанции и беречь экономику. Читайте также: Премьер Грузии призвал граждан соблюдать элементарные правила

12:34 01.06.2020 Более 50 тысяч самозанятых граждан, оставшихся без доходов, к 1 июня смогли получить компенсацию от государства. Об этом журналистам рассказала и. о. заместителя директора Агентства содействия трудоустройству Нино Велтаури, сообщает агентство Black Sea Press. Об этом: В Грузии более 50 тысяч самозанятых получили компенсацию

12:36 01.06.2020 В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Швеции, связанная напрямую с коронавирусом, стабилизировалась, однако в обществе, как и среди ученых, нарастает беспокойство о возможных серьезных последствиях второй волны пандемии. Об этом 1 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter. Подробности в материале: В Швеции прокомментировали возможность второй волны коронавируса

12:37 01.06.2020 Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки возросло на один и теперь составляет 1870 человек. Об этом 1 июня сообщает департамент здоровья страны. Об этом: В Эстонии количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 достигло 1870

12:42 01.06.2020 В течение последнего семидневного периода в Швеции вновь был зарегистрирован самый высокий в мире показатель смертности на душу населения. Антирекорд был поставлен по той же причине, что и ранее — вследствие высокого уровня смертности от COVID-19. Об этом 31 мая сообщила шведская газета Fria Tider. Читайте подробнее: В Швеции снова зафиксировали высокую смертность от COVID-19

13:04 01.06.2020 Решение президента США Дональда Трампа о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в данный момент является «неправильным сигналом в неподходящее время». Такое мнения 1 июня высказал министр иностранных Германии Хайко Маас изданиям медиагруппы Funke. Подробности в материале: Глава МИД Германии раскритиковал решение Трампа о разрыве отношений с ВОЗ

13:07 01.06.2020 Российские туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил 1 июня посол этой страны Москве Паскуале Терраччано. Подробности в материале: Посол Италии заявил о планах открыть границы для туристов из РФ с 15 июня

13:08 01.06.2020 Жители Грузии исправно носят защитные маски в общественном транспорте. Это заявление сделала министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе, 1 июня сообщает интернет-издание Sova.news. Об этом: Минздрав Грузии проверил соблюдение масочного режима в транспорте

13:14 01.06.2020 Добровольный взнос со стороны России в бюджет Международного Комитета Красного Креста (МККК) составит 500 тыс. швейцарских франков, деньги предназначены для борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном 1 июня на официальном портале правовой информации. Подробности в материале: Россия направит Красному Кресту $520 тыс. для борьбы с коронавирусом

13:17 01.06.2020 Министр образования, науки и технологии Танзании профессор Джойс Ндаличако запретила школьникам и студентам приходить на занятия со спиртом, лимоном или имбирем после возобновления работы учебных заведений по окончании карантина. Об этом: Школьникам и студентам в Танзании запретили приносить на занятия спирт

13:19 01.06.2020 В карантинном пространстве, оборудованном в пансионате «Айтар» для прибывающих в Абхазию из-за границы, не осталось курсантов российских военных вузов. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба министерства обороны республики. Об этом: В Абхазии из карантина выпустили всех курсантов российских военных вузов

13:27 01.06.2020 Новый скачок подтвержденных случаев заражения коронавирусом — почти 3 тысячи человек — зафиксировали за прошедшие сутки на территории Ирана. Об этом 1 июня рассказал официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN. Об этом: В Иране за сутки выявили почти 3 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

13:31 01.06.2020 На карантин после прибытия в Новую Зеландию для продолжения съемок сиквелов «Аватара» посадили продюсера картины Джона Ландау и режиссера Джеймса Кэмерона. Об этом сообщил Ландау на своей странице в соцсети Instagram. Читайте также: Джеймса Кэмерона в Новой Зеландии обязали пройти 14-дневный карантин

13:34 01.06.2020 В настоящее время в Швеции эпидемиологическая ситуация продолжает меняться к лучшему. Все меньше людей, инфицированных коронавирусом, нуждаются в интенсивном лечении в реанимации, а число смертей от COVID-19 уменьшается. Об этом 1 июня сообщила шведская газета Expressen. Об этом: Количество смертей от COVID-19 в Швеции уменьшается — Expressen

13:36 01.06.2020 В Сингапуре за сутки выявили 408 случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: За сутки в Сингапуре выявили 408 случаев заражения коронавирусом

13:43 01.06.2020 За минувшие сутки на Филиппинах были выявлены 552 новых случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 1 июня стало известно из данных минздрава страны. Подробности в материале: На Филиппинах за сутки выявили 552 случая заражения коронавирусом

13:45 01.06.2020 Самым крупным очагом распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Грузии является село Мушевани Болнисского муниципалитета. Об этом 1 июня рассказал журналистам руководитель Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте подробнее: В Грузии назвали самый крупный очаг распространения коронавируса

13:48 01.06.2020 В Ливане продолжают смягчать ограничения, введённые в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно заявлению регионального МВД, с 1 июня будет сокращён комендантский час. Он будет действовать с 00:00 до 05:00. Подробности в материале: Ливан перешёл к третьему этапу отмены карантинных мер

13:49 01.06.2020 С начала апреля из Вьетнама вывезены 668 граждан России, сообщил 1 июня представитель генконсульства РФ в Хошимине в Telegram-канале. Об этом: С начала апреля из Вьетнама вывезли почти 700 граждан России

14:20 01.06.2020 Школьники Польши могут возобновить обучение в обычном режиме, прерванное из-за пандемии коронавируса, с сентября текущего года. Об этом 1 июня рассказал на пресс-конференции в пятницу министр национального образования страны Дариуш Пионтковский. Читайте также: Министр национального образования Польши: «Мы остаемся в режиме эпидемии»

14:22 01.06.2020 В Омане за сутки выявили 786 случаев заражения коронавирусом. Об этом: В Омане за сутки выявили 786 случаев заражения коронавирусом

14:23 01.06.2020 Сегодня система здравоохранения Грузии подготовлена намного лучше, чем в начале пандемии, поэтому может эффективнее управлять рисками, заявила министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге в администрации правительства 1 июня. Подробности в материале: Министр здравоохранения Грузии: сегодня мы можем лучше управлять рисками

14:26 01.06.2020 3 июня правительство Италии снимет еще два ограничения, введенных на период эпидемии — на перемещение между регионами и на выезд из страны и въезд в нее, под запретом останутся только развлекательные мероприятия с присутствием зрителей, передает Mediaset.Предполагается, что работа театров и кинотеатров будет возобновлена 15 июня, в их отношении также будут действовать некоторые из мер санитарной безопасности. Читайте подробнее: Театры и кинотеатры Италии откроются для посетителей 15 июня

14:29 01.06.2020 С 15 июня министерство национальной обороны Польши начинает программу военной подготовки для тех, кто потерял работу из-за эпидемии коронавируса. Об этом 30 мая объявил министр обороны ПольшиМариуш Блащак. «Мне известно, что вирус вызвал потерю работы, в связи с этим сегодня я принял решение возобновить и активизировать военную подготовку. Мы готовы обучить до 20 тысяч человек. Приоритетом являются люди, которые потеряли работу в результате коронавируса», — передаёт слова министра «Польское радио». Читайте подробнее: В Польше потерявших работу из-за эпидемии приглашают в армию

14:30 01.06.2020 Для посещения Сардинии с 3 июня, когда будут открыты границы между регионами Италии и государственная граница, всем желающим будет достаточно лишь заранее сообщить о своем намерении посетить остров, заявил губернатор Сардинии Кристиан Солинас.Ранее представители местных властей выступали с инициативой впускать на остров только по предъявлению пройденного текста на коронавирус с отрицательным результатам, однако эта инициатива не нашла понимания у правительства Италии. Подробности в материале: Для визита на Сардинию понадобится предварительное уведомление — губернатор

14:32 01.06.2020 В понедельник был возобновлен допуск туристов в римский Колизей.Согласно действующим в Италии и в регионе Лацио санитарным правилам, посетители должны носить маски и соблюдать дистанцию. Читайте подробнее: Римский Колизей открыли для туристов

14:33 01.06.2020 Министерство здравоохранения Литвы сегодня, 1 июня, опубликовало список 24 стран, прибывающим из которых нет необходимости самоизолироваться на 14 дней, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Литва опубликовала список стран, прибывшим из которых не нужна самоизоляция

14:42 01.06.2020 Жесткие карантинные меры, которые ранее для профилактики эпидемии коронавируса были введены в Грузии, не стоит возвращать. Так 1 июня прокомментировал скачок числа выявленных в сутки заражений коронавирусом руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии врач-иммунолог Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте также: В Грузии не нужно снова вводить жесткие карантинные меры — иммунолог

14:43 01.06.2020 За минувшие сутки в Литве только у трёх человек выявлены положительные результаты анализов на новую коронавирусную инфекцию. Подробности в материале: В Литве за сутки выявили три новых случая заражения коронавирусом

14:51 01.06.2020 Правительство Южной Кореи прогнозирует увеличение темпов экономического роста страны в 2020 году на 0,1%, сообщает KBS. Об этом: Власти Южной Кореи спрогнозировали темпы роста экономики в 2020 году

14:55 01.06.2020 Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Румынии за последние сутки выросло на 124 и теперь составляет 19 398. Об этом 1 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны. Подробности в материале: В Румынии за сутки выявили 124 случая заражения SARS-CoV-2

14:59 01.06.2020 Процесс выплаты компенсаций гражданам Грузии уже начался и процесс приема документов на получение социальной помощи продлится до 1 июля, заявила министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге в администрации правительства 1 июня. Читайте также: Грузия: прием документов на получение компенсации продлится до 1 июля

15:01 01.06.2020 Правительство Латвии на текущей неделе объявит о закупке 400 000 защитных масок для малообеспеченных. Об этом сообщила 1 июня директор департамента внутреннего рынка минэкономики Латвии Инга Апсите в ходе вебинара, организованного Центром по защите прав потребителей. Читайте подробнее: Власти Латвии закупят партию защитных масок для малообеспеченных

15:13 01.06.2020 Церемония в память о событиях 1989 года на пекинской площади Тяньаньмэнь впервые запрещена в Гонконге. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на организаторов акции. Читайте также: В Гонконге впервые запретили акцию в память о событиях на Тяньаньмэнь

15:52 01.06.2020 Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на территории Швейцарии за минувшие сутки увеличилось на 9 и стало составлять 30 871. Об этом 1 июня рассказали в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. Подробности в материале: В Швейцарии за сутки выявили девять случаев заражения SARS-CoV-2

15:55 01.06.2020 В мае 2020 года индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Южной Кореи составил 41,3 пункта, что на 0,3 пункта ниже по сравнению с прошлым месяцем. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию IHS Markit. Читайте подробнее: Индекс PMI производственного сектора Южной Кореи достиг минимума

15:56 01.06.2020 Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 8 человек. Такие данные 1 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 1 июня сообщили шведские газеты Fria Tider и Aftonbladet. Подробности в материале: В Швеции за сутки скончались 8 пациентов с COVID-19

16:13 01.06.2020 Коронавирусом в Грузии инфицированы 104 ребенка, в том числе 72 — в возрасте от 0 до 14 лет, сообщил на брифинге в администрации правительства Грузии директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Амиран Гамкрелидзе. Подробности в материале: Коронавирус в Грузии выявили у 104 детей

16:30 01.06.2020 Палата для больных COVID-19. Украина. (сс) Mstyslav Chernov

16:32 01.06.2020 Банк Luminor, работающий в странах Прибалтики и контролируемый американским фондом Blackstone, объявил о падении активов за первый квартал 2020 года на 13,492 млрд евро и убытках в 21,192 млн евро. Об этом 1 июня пишет портал Dienas Business со ссылкой на свои источники. Об этом: Названы убытки банка Luminor в первом квартале 2020 г

16:40 01.06.2020 Еврокомиссия утвердила латвийскую программу помощи туроператорам в размере 800 000 евро. Об этом пишет 1 июня портал Dienas Business со ссылкой на свои источники. По данным журналистов, программа предусматривает прямую компенсацию компаниям, которые были вынуждены оплатить досрочную репатриацию туристов на родину в связи со вспышкой коронавируса, и закрытием границ в других странах. Помощь будет оказана через Латвийский центр потребителей. Подробности в материале: Еврокомиссия утвердила программу помощи туроператорам Латвии

16:47 01.06.2020 Директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе еще раз объяснил гражданам, для чего они должны носить защитные маски, и как они помогают предотвратить заражение. Он подчеркнул, что коронавирус никуда не делся, поэтому предаваться иллюзиям нельзя. Об этом: Гражданам Грузии объяснили, для чего нужны маски

17:20 01.06.2020 Если эпидемиологическая ситуация в Латвии позволит, то организация очного обучения с 1 сентября 2020 года будет приоритетной для младших (с 1-го по 6-й) классов. Об этом заявила глава минобразования страны Илга Щуплинска в интервью Латвийскому радио. «Летнее время мы посвятим тому, чтобы понять — как улучшить учебный процесс, если он останется удалённым. В первую очередь очное обучение вернётся в младшие классы, для старших процесс удалённого обучения может быть сохранён», — сказала Щуплинска. Подробности в материале: Глава минобразования Латвии рассказала об обучении школьников осенью

18:19 01.06.2020 Оба черногорских аэропорта — Подгорица и Тиват — открылись 1 июня на прием рейсов из стран, которые утвердил национальный координационный совет по борьбе с коронавирусом. Подробности в материале: В Черногории открылись аэропорты

18:41 01.06.2020 Количество выявленных случаев заражения коронавирусом перевалило в Чили за отметку в 100 тыс., сообщает 1 июня минздрав страны. По данным ведомства, заражение коронавирусом подтверждено у 105 159 человек. При этом за последние сутки был выявлен 5471 такой случай. Читайте также: В Чили выявлено более 100 тыс. заражённых коронавирусом

18:57 01.06.2020 В Испании за последние 24 часа не зафиксировано ни одного случая летального исхода пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает министерство здравоохранения страны. Об этом: В Испании за сутки не зафиксировано летальных исходов от COVID-19

19:02 01.06.2020 Глава израильского минздрава пообещал не возвращать тотальный карантин, если граждане будут вести себя ответственно. Новый министр здравоохранения Израиля Юлий Эйдельштейн заявил о том, что и анализы на коронавирус теперь будут брать по-новому. Об этом: Израиль меняет принцип тестирования граждан на коронавирус

19:06 01.06.2020 Учёный предположил, что источником новой инфекции, значительно более опасной для человека, чем COVID-19, может стать домашняя птица. Подробности в материале: Британский учёный предсказал пандемию болезни страшнее COVID-19

19:07 01.06.2020 В одну из школ г. Калифея прибыл сегодня греческий премьер-министр Кирьякос Мицотакис, чтобы поприветствовать учеников, которые сегодня вернулись к занятиям. Об этом сообщает 1 июня AMNA. Премьер-министр поговорил с детьми на переменах и отметил, что им явно очень не хватало компании за время карантина. «Чем играть на детских площадках или на улицах, где нет никакого порядка и никакого присмотра, конечно, им будет более безопасно в школе», — считает Мицотакис. Читайте также: Премьер-министр Греции: школьникам безопаснее в школе, чем на улице

19:10 01.06.2020 Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Канаде преодолело отметку в 91 тыс. человек, сообщает 1 июня канадское министерство здравоохранения. После выявления за последние сутки 835 заразившихся общее число инфицированных составляет 91 351. Читайте также: Число зараженнных коронавирусом превысило в Канаде 91 тыс

19:11 01.06.2020 По данным навечер понедельника, в Италииумерли33 475человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на60(днём ранее — на75). Выздоровели158 355человек, за день этот показатель увеличился на848(днем ранее — на1874). Читайте подробнее: Коронавирус в Италии: за сутки выявлено менее 200 новых случаев

19:16 01.06.2020 В понедельник одновременно с рядом других учреждений культуры в Италии возобновили работу и Музеи Ватикана.Посетителей немного, не наблюдается ничего похожего на обычные очереди длиной в несколько десятков метров, передает Affari Italiani.Посетители музеев должны соблюдать установленные санитарные правила, прежде всего — сохранять дистанцию между собой. Подробности в материале: Ватиканские музеи возобновили работу: очередей нет

19:18 01.06.2020 Власти Сицилии не намерены вводить каких-либо ограничений по количеству туристов, прибывающих на остров, заявил глава региона Нелло Музумечи.Единственной обязательной мерой предосторожности станет прохождение проверки на теплосканере в аэропорту. Также гости Сицилии — добровольно — смогут воспользоваться услугами приложения для мобильных телефонов для «медицинского сопровождения поездки».Доступ жителей других регионов Италии и других стран на Сицилию будет открыт 3 июня. Об этом: На Сицилии для туристов не будет никаких ограничений — губернатор

19:21 01.06.2020 Президент Италии Серджо Маттарелла во вторник, 2 июня, в День республики посетит городок Кодоньо, где в феврале 2020 года были зафиксированы первые в Италии случаи распространения коронавируса.В городок, расположенный в окрестностях Милана, формальный глава государства отправится сразу после традиционной торжественной церемонии у римского Алтаря Отечества. Читайте подробнее: Президент Италии в День республики посетит город, откуда началась эпидемия

19:22 01.06.2020 Италия готова закрыть границы с теми странами, руководители которых «не уважают» итальянцев, заявил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо.Речь идет в первую очередь о Греции, власти которой приняли решение отправлять на 14-дневный карантин прибывающих из «зон риска», в том числе из северной части Италии.Все решения, принимаемые внутри ЕС, должны обеспечивать равные права для всех, эпидемия в Италии находится под контролем, ее пик давно пройден, инициативы Греции и ряда других стран несправедливы, полагают в МИД Италии. Читайте также: МИД Италии пригрозил закрытием границ со странами, «где нас не уважают»

19:24 01.06.2020 За три месяца? с марта по май 2020 года? из-за эпидемии коронавируса и вызванных ею ограничений аэропорты Италии недосчитались 45 миллионов пассажиров, такие данные опубликовали эксперты профильной бизнес-ассоциации Assaeroporti.12 миллионов «потерянных» пассажиров пришлись на март (когда только начали вводиться ограничительные меры), 16 миллионов — на апрель, 17 миллионов — на май (в мае ограничения уже начали смягчаться, но на этот месяц обычно приходится значительный рост числа иностранных туристов).Никогда прежде отрасль не испытывала проблем такого рода масштаба, под угрозой по-прежнему находятся многие компании и многие тысячи рабочих мест, отметил глава ассоциации Фабрицио Палендзона. Подробности в материале: За время эпидемии аэропорты Италии лишились 45 миллионов пассажиров

19:27 01.06.2020 Власти Греции должны пересмотреть свое решение об ограничении доступа в страну жителей четырех северных итальянских провинций, заявил губернатор Венето (Венеция) Лука Дзайа.Греция является часть ЕС и частью шенгенской зоны, власти страны должны «убрать этот идиотизм», вернув равные правила для всех, сказал Дзайа.Как сообщалось ранее, власти Греции приняли решение отправлять на 14-дневный карантин прибывающих из «зон риска», в том числе из северной части Италии. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в ответ предупредил о возможности закрыть границу с Грецией. Читайте также: Губернатор Венеции призвал власти Греции отменить «идиотские» ограничения

19:54 01.06.2020 Иранские власти перенесли с 1 на 10 июня 2020 года дату возобновления автомобильного и железнодорожного сообщения с Туркменией. Об этом: Открытие границы Туркмении с Ираном перенесли с 1 на 10 июня

20:07 01.06.2020 Пик числа заражений и массовой заболеваемости COVID-19 в странах Центральной и Южной Америки еще не пройден, заявил 1 июня на брифинге в Женеве Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения. По его словам, из десяти стран мира, сообщивших о наибольшем числе выявленных заражений, пять находятся в Центральной и Южной Америке. Читайте также: ВОЗ: Центральная и Южная Америка не дошли до пика эпидемии коронавируса

20:11 01.06.2020 Поступление больного в больницу. Бродно (Польша). (сс) Borys Kozielski

20:23 01.06.2020 По мнению израильского профессора Эрана Сегаля, наблюдаемая в последнее время в Израиле серия выявляемых новых случаев заражения коронавирусом не свидетельствует о наступлении второй волны эпидемии. По мнению профессора Сегаля, до завершения первой волны эпидемии должно пройти еще какое-то время, а все последние случаи являются продолжением еще февральских-мартовских заражений и распространения коронавируса. Читайте также: Израильский профессор не считает, что идет вторая волна коронавируса

20:44 01.06.2020 Новый тип больных COVID-19, уже прозванный «суперзаразным», обнаружен в Израиле. По словам доктора Ади Штерн, картина заражения коронавирусом, которую отслеживают израильские медики, указывает на существование каких-то людей, «более заразных» по сравнению с другими. Эти предполагаемые источники заражения получили даже собственное название «суперзаразных» или «суперраспространителей». Читайте также: В Израиле обсуждают «суперзаразных» носителей коронавируса

20:53 01.06.2020 В Турции за последние сутки выявлено 827 новых случаев заражения коронавирусом, 23 пациента скончались, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Об этом: В Турции за сутки выявлено более 800 случаев заражения коронавирусом

21:14 01.06.2020 Протест против карантина во Франкфурте-на-Майне. (сс) photoheuristic.info

23:13 01.06.2020 Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире преодолело отметку в шесть млн, сообщает 1 июня официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На сегодняшний день, в течение которого в разных странах мира было зафиксировано 122 917 случаев заражения коронавирусом, общее число заражённых, зарегистрированных в мире, составляет 6 057 853. Читайте также: ВОЗ: в мире более шести млн человек заражены коронавирусом

23:31 01.06.2020 Закрытие границ Тунисом на фоне пандемии будет отменено 27 июня. Решение принято сегодня, 1 июня, возглавляемой тунисским премьер-министром Элиасом Фахфахом Национальной комиссией по борьбе с COVID-19. Таким образом, будут открыты и сухопутные и воздушные границы Туниса. Кроме того, откроются границы между городами, но гораздо раньше — с 4 июня. Подробности в материале: Власти Туниса назвали сроки открытия границ

23:58 01.06.2020 О закрытии города Тринидад (Боливия) в связи с угрозой распространения коронавируса сообщает 1 июня боливийское правительство. Город закрыт для въезда и выезда с 1 июня. Внутри Тринидада действует режим самоизоляции. Об этом: Боливийский город Тринидад закрыли на карантин

00:09 02.06.2020 В Белоруссии коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у 3600 детей. Об этом: В Белоруссии COVID-19 выявлен у 3600 детей

00:23 02.06.2020 Национальный институт общественного здравоохранения Косово вечером 1 июня сообщил, что в результате обследования 172 образцов в крае было выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Подробности в материале: В Косово выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом

00:23 02.06.2020 В министерстве здравоохранения Северной Македонии 1 июня сообщили, что в результате обследования 727 образцов на территории страны было выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Северной Македонии выявлено 89 случаев заражения коронавирусом

00:24 02.06.2020 В министерстве здравоохранения Албании 1 июня сообщили о том, что за последние сутки в стране было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Албании выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

00:33 02.06.2020 Решение продлить режим чрезвычайной ситуации в Доминиканской республике еще на 12 дней принял сенат государства, 1 июня сообщает издание Caribe. Читайте также: Сенат Доминиканской республики проголосовал за продление режима ЧС

01:01 02.06.2020 Четыре новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлены за сутки в Приднестровье, и их общее число достигло 989, сообщает оперативный штаб республики по ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом: В Приднестровье за сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом

01:11 02.06.2020 Во Франции со 2 мая начинается второй этап выхода из карантина, отменяющий ряд введённых в марте из-за коронавируса ограничений. Поездки по стране теперь не ограничиваются радиусом 100 км от дома, постепенно начинают работать музеи, рестораны и предприятия туристического бизнеса «зелёной» зоны. Читайте подробнее: Франция начинает второй этап отмены карантина

03:21 02.06.2020 В Турции за прошедшие сутки выявили 827 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджи на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: В Турции за сутки выявили 827 зараженных коронавирусом

03:27 02.06.2020 В Чили за прошедшие сутки выявили 5741 случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны. Читайте также: Число зараженных коронавирусом в Чили превысило 100 тыс

04:10 02.06.2020 В Мексике число пациентов, умерших от осложнений коронавирусной инфекции, превысило 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава. Читайте также: В Мексике число умерших пациентов с COVID-19 превысило 10 тыс

04:30 02.06.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось до 526 447, сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения. Читайте далее: В Бразилии зарегистрировали более 526 тысяч случаев заражения коронавирусом

05:21 02.06.2020 В Перу за прошедшие сутки число зараженных коронавирусом нового типа увеличилось на 5563 человека, сообщает пресс-служба перуанского минздрава. Об этом: В Перу количество случаев заражения коронавирусом превысило 170 тыс

07:11 02.06.2020 Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Южной Корее увеличилось на 38 и составило 11 541, сообщается на сайте центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC). Читайте подробнее: В Южной Корее зарегистрировали еще 38 случаев заражения коронавирусом

07:31 02.06.2020 Косово открыло границы для въезда и выезда. При этом лица, въезжающие в Косово и получившие негативный результат в результате прохождения теста на короновирус (не раньше, чем за 4 дня до въезда), освобождаются от обязательного для остальных лиц, пересекающих границу, недельного пребывания на самоизоляции. Подробности в материале: В Косово вновь открылись рестораны и кафе

07:32 02.06.2020 На трёх норковых фермах в нидерландской провинции Брабант у животных обнаружен коронавирус. На ещё одной ферме в провинции Лимбург идёт проверка на наличие коронавируса. Об этом: На трёх норковых фермах в Нидерландах обнаружен коронавирус

07:33 02.06.2020 Стремясь привлечь туристов, Албания открыла сухопутные границы — въехать в страну можно из Италии, Северной Македонии, Черногории и Косово. Туристов будут ждать чистые пляжи трех морей — Адриатического, Эгейского и Ионичекого, а также отели и другие удобства. Читайте также: Албания открылась для туристов

07:35 02.06.2020 31 мая посол Ирана в Ашхабаде заявил, что в связи с постепенным ослаблением ограничений на фоне глобальной вспышкой коронавирусной инфекции (COVID-19) Иран и Туркменистан договорились вновь открыть границы 10 июня. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: Иран и Туркменистан откроют границы впервые после вспышки COVID-19

07:39 02.06.2020 1 июня глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана заявил, что 81 иранец умер от коронавирусной инфекции за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 7878. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: Джаханпур: 81 иранец с COVID-19 умер за последние 24 часа

07:41 02.06.2020 1 июня в 12:00 общепит, а также концертные залы, кинотеатры и музеи в Нидерландах возобновили свою работу, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Общепит в Нидерландах возобновил работу

07:44 02.06.2020 Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индии достигло 198 706, сообщает пресс-служба индийского минздрава. Об этом: В Индии число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 200 тыс

07:54 02.06.2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала граждан Ирака придерживаться строгих мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. Подробности в материале: В ВОЗ призвали граждан Ирака соблюдать меры самозащиты

08:07 02.06.2020 Правительство Ирака отвергло слухи об открытии религиозных учреждений для паломников из других стран. Читайте подробнее: Власти Ирака не готовы открыть границы для паломников

08:10 02.06.2020 Президент призвал новое правительство в ближайшее время подготовить план восстановления экономики Косово после кризиса, вызванного COVID-19 (хотя, стоит отметить, экономика Косово и без пандемии нуждалась бы в таком плане). Об этом: Глава Косово Тачи призвал Хоти без промедления занять пост премьер-министра

08:15 02.06.2020 Люди в масках в Камеруне в период пандемии. (сс) Johnkekam

08:19 02.06.2020 Президент Кении УхуруКеньятта выразил обеспокоенность в связи со стремительным ростом числа случаев заражения коронавирусом в восточноафриканском государстве. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Кении в настоящее время составляет 2021, в том числе 69 случаев — с летальным исходом. Читайте также: Лидер Кении обеспокоен ростом случаев заражения коронавирусом в стране

08:19 02.06.2020 1 июня Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) на очередном брифинге отчитался о ситуации с коронавирусом в стране. Подробности в материале: 103 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Нидерландах

08:27 02.06.2020 Количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 на территории Китая за прошедшие сутки составило 5 человек. Об этом 2 июня сообщает на своем сайте Государственный комитет по делам здравоохранения КНР. Читайте подробнее: В Китае за сутки выявили пять случаев заражения SARS-CoV-2

08:37 02.06.2020 Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе 1 июня на заседании дал поручение комитетам по юридическим вопросам и здравоохранению разработать законопроект о штрафах граждан, которые не носят маски и не соблюдают другие рекомендации минздрава. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте подробнее: В Грузии разработают законопроект о штрафах за нарушение масочного режима

08:44 02.06.2020 В мае 2020 года в Южной Корее зафиксировали спад индекса потребительских цен. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны. Подробности в материале: В Южной Корее в мае зафиксировали спад индекса потребительских цен

08:51 02.06.2020 Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Бразилии превысило 526 тысяч человек. Об этом 2 июня сообщает телеканал CNN со ссылкой на бразильский минздрав. Об этом: В Бразилии число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 526 тыс

09:00 02.06.2020 За прошедшие сутки на территории Колумбии было выявлено 1 110 новых зараженных коронавирусом. Об 2 июня сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети Twitter. Об этом: В Колумбии за сутки выявили 1110 случаев заражения SARS-CoV-2

09:02 02.06.2020 В Грузии начали разрабатывать комплекс мер, который позволит провести в стране выборы так, чтобы они не стали причиной распространения коронавируса. Об этом спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе сообщил во время заседания, передает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте также: В Грузии начали разрабатывать комплекс мер по проведению выборов

09:05 02.06.2020 Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Перу перевалило за 170 тысяч человек. Об этом 2 июня сообщает телеканал CNN со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Об этом: В Перу за сутки выявили 5563 случая заражения коронавирусом

09:13 02.06.2020 За минувшие сутки на территории Великобритании от COVID-19 скончалось ещё 215 человек. Об этом 2 мая рассказал на брифинге британский министр культуры Оливер Дауден, его слова приводит телеканал Sky News. Подробности в материале: В Великобритании за сутки от COVID-19 скончались 215 человек

09:21 02.06.2020 В ЮАР на неделю отложили открытие школ, чтобы предоставить руководству учебных заведений больше времени на подготовку принять учащихся. Читайте подробнее: Угроза коронавируса: в ЮАР отложили открытие школ

09:31 02.06.2020 Закрытие пунктов обмена валюты в Грузии позволило укрепить курс национальной валюты, но это все равно было ошибкой. Так прокомментировал ситуацию в стране финансист Вахтанг Хомизурашвили, 1 июня сообщает агентство Report Подробности в материале: Закрытие пунктов обмена валюты в Грузии было ошибкой — финансист

09:33 02.06.2020 На Украине за сутки выявили 328 новых случаев заражения, при этом выздоровели 388 пациентов. Об этом: На Украине за сутки выявили 328 случаев заражения коронавирусом

09:37 02.06.2020 За последние сутки в Грузии выявлено два новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Информацию об этом 2 июня разместили на сайте Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили два случая заражения коронавирусом

09:57 02.06.2020 81% респондентов в Малави сообщили, что не боятся коронавируса и больше обеспокоены проблемой голода. В настоящее время в южноафриканской стране зарегистрировано 284 случая заболевания COVID-19. Об этом: Жители Малави больше боятся голода, чем коронавируса — опрос

10:05 02.06.2020 Работников минздрава Украины протестируют на коронавирус, некоторых из них отправят на самоизоляцию, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Читайте подробнее: У сотрудника минздрава Украины выявили коронавирус

10:07 02.06.2020 Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индии за прошедшие сутки возросло свыше чем на 8,1 тысячи и стало составлять 198 706. Это 2 июня следует из данных индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Подробности в материале: В Индии за сутки выявили свыше 8,1 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

10:20 02.06.2020 За прошедшие сутки количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Германии составило 213. Об этом 2 июня сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Об этом: В Германии число выявленных случаев SARS-CoV-2 превысило 182 тысячи

10:21 02.06.2020 На одной из американских военных баз в Южной Корее подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Читайте подробнее: На базе США в Южной Корее выявили еще один случай заражения коронавирусом

10:34 02.06.2020 Тайваньские компании планируют в скором времени начать производство тестов на коронавирус, которые смогут показать результат в течение 15 минут. Об этом 2 июня сообщает Международное радио Тайваня. Читайте подробнее: На Тайване планируют начать производство экспресс-тестов на коронавирус

10:40 02.06.2020 Пять футболистов «Барселоны» перенесли заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией. Читайте также: Пять футболистов «Барселоны» выздоровели после заражения коронавирусом

10:49 02.06.2020 К увольнению прислуги и сотрудников своей команды из-за пандемии коронавируса приступил британский музыкант Элтон Джон. Об этом написали журналисты британской газеты Daily Mail. Читайте подробнее: Элтон Джон из-за пандемии увольняет музыкантов и прислугу — Daily Mail

10:51 02.06.2020 В Ростовской области за сутки подтверждено ещё 253 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число носителей SARS-CoV-2, по данным на утро 2 июня, достигло 5 тыс. 195 человек. Читайте подробнее: В Ростовской области за сутки выявили 253 случаев заражения коронавирусом

10:54 02.06.2020 Впервые с 25 мая на территории Таиланда была зафиксирована смерть пациента от COVID-19. Об этом 2 июня рассказал на пресс-брифинге в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусом страны Тхависин Висануйотхин. Подробности в материале: В Таиланде впервые с 25 мая скончался пациент с COVID-19

10:57 02.06.2020 Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе 1 июня на брифинге сообщила, что занятия в школах в этом году могут начаться позже, чем обычно. Об этом сообщает агентство Black Sea Press. Об этом: Учебный процесс в Грузии может быть перенесен — минздрав

11:03 02.06.2020 Количество новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Токио впервые с середины мая текущего года за сутки составляет более 30 человек. Об этом 2 июня сообщает телеканал NHK. Подробности в материале: В Токио за сутки выявили более 30 случаев заражения SARS-CoV-2

11:04 02.06.2020 Обозначение социальной дистанции на траве в парке в Сан-Франциско. (сс) Christopher Michel

11:28 02.06.2020 Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо объявил о мерах по ослаблению ограничений на проведение ряда публичных мероприятий в западноафриканской стране. В соответствии с новыми директивами, стране будут возобновлены богослужения, конференции, свадьбы, похороны и другие мероприятия, в которых принимают участие до 100 человек. Об этом: В Гане начнут снимать ограничения на публичные мероприятия

11:29 02.06.2020 Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер заявила, что у нее есть «высокий уровень беспокойства» по поводу возможности распространения вируса во время протестов. «На многих ранних дневных мероприятиях, которые действительно были мирным протестом, люди были в масках. Когда наступила ночь … мы видели меньше масок, и это вызывает беспокойство», — сказала она. Читайте также: Губернатор Мичигана на фоне беспорядков сняла карантин раньше срока

11:33 02.06.2020 Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер считает нужным, чтобы люди, участвующие в протестах, прошли тест на коронавирус, поскольку социальное дистанцирование затруднено в больших толпах. Читайте также: Мэр Вашингтона хочет, чтобы протестующие сдали тест на коронавирус

11:38 02.06.2020 За минувшие сутки в Грузии было подтверждено два новых случая коронавируса, в результате чего общее число выявленных случаев достигло 796 человек. Как сообщила журналистам на традиционном брифинге 2 июня медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, оба случая зафиксированы в селе Марети Марнеульского муниципалитета, где два дня назад появился новый источник коронавируса. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявлено два случая заражения коронавирусом

11:40 02.06.2020 Первый пациент из числа беженцев-рохинджа скончался на территории Бангладеш от COVID-19. Об этом 2 июня сообщает издание The Straits Times. Об этом: В Бангладеш от COVID-19 скончался беженец-рохинджа

11:53 02.06.2020 Чиновники общественного здравоохранения в США всё больше обеспокоены тем, что протесты, происходящие примерно в 75 городах страны, приведут к возобновлению случаев заражения коронавирусом. Соответствующее опасение выразила Маймуна Маджумдер, эпидемиолог Бостонской детской больницы и Гарвардской Медицинской школы. Читайте подробнее: Эпидемиолог из США: кризис здравоохранения начался раньше коронавируса

12:05 02.06.2020 Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что страна потеряет $1,6 млрд в 2020 году из-за карантинных мер, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции. Читайте также: Уганда потеряет $1,6 млрд в 2020 году из-за карантинных мер — Мусевени

12:06 02.06.2020 Занятия в детских садах и школах южнокорейского города Инчхон, расположенных в районах Пупхён-гу и Кеян-гу, начнутся после 10 июня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Управления образования Инчхона. Читайте подробнее: В ряде школ южнокорейского Инчхона продлили режим дистанционного обучения

12:07 02.06.2020 Грузия пока не готова впускать туристов из Армении из-за того, что там неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Такое заявление 1 июня сделал руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе в эфире телеканала «Пирвели». Подробности в материале: Туристов из Армении в Грузию пока не пустят — Гамкрелидзе

12:12 02.06.2020 Все лица, прибывающие на территорию Швеции, должны следовать действующим в стране рекомендациям. В свою очередь, Гражданское агентство по чрезвычайным ситуациям Швеции создаст специальный сайт, чтобы привлечь внимание туристов и разъяснить некоторые моменты в отношении принятых ограничительных мер. Об этом 1 июня сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter. Читайте также: Туристов в Швеции обяжут соблюдать действующие правила

12:15 02.06.2020 В Швеции персоналу столичного транспорта предоставят возможность пройти тестирование с целью выявления у них коронавирусной инфекции. Речь идет не только о водителях транспортных средств, вагонов Стокгольмского метрополитена, но и всех лиц, занятых в предоставлении транспортных услуг в столице. Об этом 1 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Об этом: В Стокгольме проверят на коронавирус сотрудников общественного транспорта

12:20 02.06.2020 За последние сутки на территории Польши было выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 июня сообщает польский минздрав. Читайте подробнее: В Польше за сутки выявили 107 случаев заражения SARS-CoV-2

12:30 02.06.2020 За последние 24 часа на территории Эстонии впервые за почти три месяца пандемии не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 2 июня сообщает департамент здоровья страны. Читайте также: В Эстонии за стуки не выявили новых случаев заражения SARS-CoV-2

12:35 02.06.2020 Опубликованный 2 июня совместный приказ греческих министров развития, защиты граждан, труда и внутренних дел определяет правила поведения при посещении пляжей. Читайте также: В Греции установлены правила посещения пляжей

12:40 02.06.2020 Пандемия коронавирусной инфекции приведет к увеличение спроса среди населения на вакцинацию. Рост желающих прививаться против сезонного гриппа был зафиксирован в Швеции еще до вспышки вируса SARS-CoV-2. Однако шведские фармацевтические производители не могут гарантировать, что вакцины против сезонного гриппа хватит на всех желающих. Об этом 2 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Об этом: Эффект коронавируса: в Швеции наблюдается спрос на вакцинацию

12:46 02.06.2020 Новый сезон 2020−2021 годов начнет с задержкой на три месяца в декабре 2020 года Нью-Йоркская Метрополитен-опера. Об этом заявил генеральный директор Метрополитен-оперы Питер Гелб в интервью американской газете The New York Times. Читайте подробнее: В Метрополитен-опере отменили все осенние представления

12:52 02.06.2020 Страны — члены ЕС смогут получить средства специальных фондов Евросоюза на борьбу с экономическими последствиями пандемии только в том случае, если их руководители покажут, что намерены «проводить реформы», заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Если руководители государств не смогут показать, с помощью каких именно реформ они рассчитывают стимулировать экономический рост, то, «естественно», никаких денег они не получат, сказал Домбровскис.Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявлял, что средства «антикоронавирусных» фондов будут предоставляться странам — членам ЕС без всяких условий. Подробности в материале: Евросоюз начал ставить условия для получения «антикоронавирусных» средств

12:53 02.06.2020 Два депутата парламента Уганды были арестованы после проведения демонстрации с призывом полностью закрыть границу с Южным Суданом, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Читайте также: Депутаты в Уганде выступили за закрытие границы с Южным Суданом

12:54 02.06.2020 Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Африканского континента превысило 150 тысяч человек. Об этом 2 июня сообщает представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в регионе. Читайте также: Количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 в Африке превысило 150 тысяч

12:55 02.06.2020 Власти Австрии рассчитывают открыть границу с Италией в середине июня 2020 года, передает информагентство ANSA со ссылкой на осведомленные источники.В Вене ждут, когда число новых заражённых в Италии, прежде всего в ее северных (в том числе граничащих с Австрией) провинциях, сократится еще более значительно, чем это уже произошло. 3 июня возобновится сообщение между регионами Италии, через некоторое время после этого, по мнению властей Австрии, станет ясно, действительно ли число заражённых больше не будет расти.1 июня глава МИД Италии Луиджи Ди Майо подверг резкой критике действия отдельных стран ЕС (прежде всего Греции), открывающих границы для всех, кроме Италии, и заявил, что если эти решения не будут пересмотрены, Италия готова со своей стороны закрыть границы с такими странами. Об этом: СМИ: Австрия откроет границу с Италией в середине июня

12:56 02.06.2020 3 июня глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва проведет видеоконференцию с представителями южнокорейских дипломатических миссий в странах АСЕАН. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны. Читайте также: Сеул намерен развивать сотрудничество со странами АСЕАН

12:58 02.06.2020 По словам государственного эпидемиолога Агентства общественного здравоохранения Швеции Андерса Тегнелла, в настоящее время «абсолютно ясно», что Швеция уже преодолела пик пандемии коронавирусной инфекции. По словам специалиста, для такого развития эпидемиологической ситуации действует два фактора. Об этом 2 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter. Об этом: Швеция преодолела пик пандемии коронавируса — госэпидемиолог

12:58 02.06.2020 Во вторник в Италии возобновили работу еще 50 музеев и археологических парков.В частности, открылись для посетителей парки в Остии, Аквилее и Неаполе, а также крупнейшие государственные музеи и галереи Феррары, Турина и Флоренции.Днем ранее возобновили работу римский Колизей и музеи Ватикана. 3 июня возобновится допуск посетителей во флорентийскую галерею Уффици.Во всех открытых музеях действуют правила санитарной безопасности, от посетителей требуют в первую очередь соблюдать дистанцию. Подробности в материале: В Италии возобновили работу еще 50 крупных музеев

13:01 02.06.2020 На территории Афганистана за прошедшие сутки было зафиксировано 759 новых зараженных коронавирусом. Об этом 1 июня сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав. Читайте также: В Афганистане за стуки выявили 759 случаев заражения SARS-CoV-2

13:05 02.06.2020 Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Литве за минувшие 24 часа увеличилось на 4 и достигло 1 682. Об этом 2 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19. Читайте также: В Литве за сутки выявили четыре случая заражения SARS-CoV-2

13:07 02.06.2020 В Швеции число скончавшихся пациентов от COVID-19 превысило 4 400 человек. 1 июня журналисты шведской газеты Fria Tider сообщили, что данная цифра для Швеции с ее чуть более десятимиллионным населением, выше, чем во всех вместе взятых 54 странах Африки. Читайте также: Количество погибших от COVID-19 в Швеции выше, чем в Африке — Fria Tider

13:13 02.06.2020 Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, рассказал журналистам, какие меры безопасности будут применять во время парламентских выборов в 2020 году. Об этом 2 июня сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте также: В Грузии рассказали о новых правилах во время голосования

13:44 02.06.2020 Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Бельгии за прошедшие стуки составило только 98 человек. Об этом 2 июня рассказали в кризисном штабе минздрава страны. Читайте также: За сутки в Бельгии выявили только 98 случаев заражения SARS-CoV-2

13:51 02.06.2020 В Швеции за последнюю неделю выросли объемы тестирования на выявление коронавирусной инфекции среди населения. За прошедший семидневный период было проведено чуть менее 36 500 тестов. Однако этого все равно не достаточно. Об этом 2 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter. Об этом: В Швеции выросло количество проводимых тестов на коронавирус

13:53 02.06.2020 Свыше 3 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом впервые за два месяца выявлено на территории Ирана за прошедшие сутки. Об этом 2 июня рассказал официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN. Подробности в материале: В Иране за сутки выявили более 3 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

13:54 02.06.2020 Лидирующую позицию пятую неделю подряд в американском кинопрокате занимает хоррор «Первая ведьма» («The Wretched»). Об этом сообщили журналисты издания Independent. Читайте также: Хоррор «Первая ведьма» возглавил американский прокат

13:59 02.06.2020 Главы МИД Южной Кореи и Таджикистана провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом 2 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Подробности в материале: Глава МИД Южной Кореи созвонилась с коллегой из Таджикистана

14:05 02.06.2020 После стабилизации эпидемиологической ситуации, напрямую связанную с пандемией коронавирусной инфекции в Швеции постепенно возобновляют свою работу общественные места и государственные учреждения. Теперь пришла очередь и музеев, некоторые из которых откроют свои двери для посетителей уже 24 июня. Об этом 2 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter. Читайте также: В Швеции откроются музеи — Dagens Nyheter

14:08 02.06.2020 Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора поздравил Никола Пашиняна с днем рождения, пожелав премьер-министру Армении и членам его семьи здоровья и скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции, а также договорился о скорой личной встрече с ним. Об этом сегодня 2 июня проинформировала пресс-служа президента Белоруссии. «Лидеры обсудили ход борьбы с пандемией в обеих странах, обменялись опытом по реагированию на имеющиеся вызовы, — сказано в официальном сообщении. — Александр Лукашенко и Никол Пашинян также обсудили тематику двустороннего сотрудничества, продолжение реализации ранее намеченных проектов в различных сферах. Они договорились встретиться в ближайшее время, чтобы лично обсудить эти и другие актуальные вопросы». Подробности в материале: Пашинян и Лукашенко договорились встретиться в ближайшее время

14:22 02.06.2020 Многие пациенты, которые переболели COVID-19, жаловались на потерю обоняния. При этом у некоторых из них рецепторы так и не восстановились, поэтому обоняние и вкус могут к ним не вернуться уже никогда. Об этом со ссылкой на американских врачей сообщает газета The Wall Street Journal. Подробности в материале: Названы необратимые последствиях коронавируса для организма

14:23 02.06.2020 За последнюю неделю в Швеции снова был зафиксирован самый высокий уровень смертности от COVID-19 на душу населения. Однако государственный эпидемиолог Швеции считает, что данные цифры «несопоставимы» для сравнения с другими странами. Об этом 2 июня сообщила шведская газета Expressen. Об этом: Эпидемиолог прокомментировал показатели смертности от COVID-19 в Швеции

14:25 02.06.2020 Общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на территории Индонезии в настоящее время превысило 27,5 тысячи человек. Об этом 2 июня сообщает минздрав страны. Читайте также: Количество выявленных случаев SARS-CoV-2 в Индонезии превысило 27,5 тысячи

14:32 02.06.2020 Ожидается, что вторая волна заражения, которую многие опасаются, придет осенью, когда условия снова станут более благоприятными для вируса. Тогда, по словам государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, «в течение осени будет понятно, какие страны добились успеха, а какие справились менее успешно». Об этом 2 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter. Об этом: Госэпидемиолог Швеции о вспышках коронавируса: «Придется уже бороться»

14:47 02.06.2020 Власти Южной Кореи и Казахстана ведут переговоры о передаче Сеулу останков легендарного народного героя, борца за независимость и руководителя антияпонского народного ополчения Хон Бом До. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник. Об этом: Казахстан передаст Южной Корее останки руководителя антияпонского ополчения

14:49 02.06.2020 Решение уехать в Калифорнию после завершения пандемии и открытия границ принял российский актер, звезда сериала «Молодежка» Александр Соколовский. Об этом он сообщил в радиоэфире передачи «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой», вышедшем на «Русском радио». Читайте подробнее: Актер «Молодежки» Соколовский после пандемии намерен уехать в США

14:50 02.06.2020 Временный госпиталь для больных COVID-19. (сс) DMY

14:52 02.06.2020 За последние сутки в Киргизии коронавирус диагностировали у 28 местных жителей. Всего выявлено 1 845 случаев заражения. Об этом: В Киргизии 2/3 выявленных зараженных коронавирусом уже выздоровели

14:56 02.06.2020 Стоимость междугородных перевозок на микроавтобусах в Грузии будет увеличена. Об этом 2 июня сообщает телеканал «Имеди» со ссылкой на представителя транспортной компании Okriba Мариам Эльбакидзе. Подробности в материале: В Грузии подорожает проезд в междугородних автобусах

15:03 02.06.2020 И мыть руки, и носить маску — хорошо, но есть нюанс, рассказал в интервью Ynet пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер. Читайте также: В ВОЗ разъяснили, что лучше — помыть руки или надеть маску

15:13 02.06.2020 Конкурс рисунков, лучшие из которых станут иллюстрациями для новой книги «Икабог», запустила автор «Гарри Поттера» — британская писательница Джоан Роулинг. Об этом она сообщила в своем микроблоге в Twitter. Читайте также: Джоан Роулинг запустила конкурс детских рисунков для новой книги

15:18 02.06.2020 В Катаре за сутки выявили 1 тыс. 826 случаев заражения коронавирусом. Об этом: За сутки в Катаре выявили свыше 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

15:26 02.06.2020 Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 65 человек тогда, как день назад было зафиксировано всего 8 летальных случаев протекания болезни, то есть более чем в восемь раз меньше. Такие данные 2 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 2 июня сообщили шведские газеты Fria Tider и Aftonbladet. Читайте также: В Швеции за сутки скончались 65 пациентов с COVID-19

15:28 02.06.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что открытие во Франции со 2 июня кафе, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, является свидетельством «возвращения счастливых дней». Соответствующую запись политик 2 июня разместил на своей странице в соцсети Twitter. Читайте также: Макрон считает открытие кафе во Франции «возвращением счастливых дней»

15:29 02.06.2020 Со 2 июня в большинстве штатов Нигерии возобновляется работа мест отправления культа и гостиниц в рамках второго этапа ослабления карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Читайте подробнее: В Нигерии начали открывать религиозные организации и гостиницы

15:33 02.06.2020 Съемки седьмой части франшизы «Миссия невыполнима» возобновят в сентябре, сообщил актер Саймон Пегг, исполняющий роль Бенджи Данна. Об этом написали журналисты издания Variety. Об этом: Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» планируют возобновить в сентябре

15:34 02.06.2020 2 июня министерство просвещения Израиля заявило о закрытии еще 13 школ и детсадов по причине выявления среди учеников и педагогов коронавируса. Читайте также: Угроза коронавируса: в Израиле сообщили о закрытии еще 13 школ и детсадов

15:35 02.06.2020 В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) за сутки выявили 596 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В ОАЭ за сутки выявили около 600 случаев заражения коронавирусом

15:36 02.06.2020 Последний звонок и бал для выпускников школ в Южной Осетии пройдут, соответственно, 17 и 18 июня. Об этом агентству «Рес» рассказала министр образования и науки республики Натали Гассиева. Подробности в материале: В Южной Осетии определены даты последнего звонка и выпускного бала

15:40 02.06.2020 Общее число выявленных случаев коронавируса в мире растет, что ухудшает прогноз в отношении второй волны эпидемии, заявил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер. Об этом: Вторая волна эпидемии коронавируса будет — ВОЗ

15:47 02.06.2020 Несколько крупных итальянских театров возобновят свою деятельность (после вызванного эпидемией перерыва) представлениями на открытом воздухе и онлайн-постановками.В частности, неаполитанский театр Сан-Карло планирует в июле 2020 года провести первый в новом «сезоне» спектакль на одной из крупнейших площадей города (Piazza del Plebiscito). Зрителям представят «Тоску» Пуччини. Сцена будет разделена на несколько уровней, что позволит артистам сохранять дистанцию. Объявили о подготовке к возобновлению деятельности (в разных форматах) и руководители ряда других театров, в частности, Лирического театра Кальяри и музыкального — Флоренции. Подробности в материале: Итальянские театры откроют «сезон» представлениями на открытом воздухе

15:48 02.06.2020 За первые сутки после открытия наземных пограничных пунктов в Черногорию въехали 492 иностранных гражданина. Об этом 2 июня сообщили в управлении пограничной полиции. Подробности в материале: За один день открытых границ в Черногорию въехали почти 500 иностранцев

15:50 02.06.2020 Некоторые карантинные ограничения на Украине сохранятся в течение всего лета и осени, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Подробности в материале: На Украине карантин могут продлить после 22 июня — Ляшко

15:51 02.06.2020 Соглашение о кредите Азиатского банка развития (АБР) грузинскому правительству подписали 2 июня министр финансов Грузии Иване Мачавариани и директор постоянного представительства банка в Грузии Шейн Розенталь. Об этом сообщает пресс-служба финансового ведомства. Об этом: Азиатский банк развития выделил Грузии кредит на $100 млн

15:54 02.06.2020 За прошедшие сутки число выявленных в Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 852. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба республиканского минздрава. Об этом: В Белоруссии за сутки выявили 852 случая заражения SARS-CoV-2

16:10 02.06.2020 Высокопоставленный чиновник израильского министерства здравоохранения сообщил изданию Times of Israel, что ограничения в связи с коронавирусом будут вновь введены, если будет выявлено более 100 случаев заболевания в день, которые в основном не связаны с одной локальной вспышкой. Читайте также: В Израиле могут снова ввести карантин из-за коронавируса — Times of Israel

16:13 02.06.2020 Планы НАТО по проведению весной 2020 года масштабных учений «Defender Europe» и отказ ряда европейских стран от участия в них под предлогом пандемии коронавируса говорят в пользу версии об искусственном происхождении SARS-CoV-2 и задействовании его в «спецоперации». Об этом говорится в аналитической статье Института Русских стратегий «Военно-стратегическое сопровождение атаки COVID». Об этом: Эксперты назвали пандемию возможной военной спецоперацией

16:34 02.06.2020 В Нидерландах за последние сутки зафиксировано 102 новых случая заражения коронавирусом, пять пациентов скончались, сообщает национальный институт здравоохранения. Читайте подробнее: В Нидерландах за сутки выявлено более 100 случаев заражения SARS-CoV-2

16:49 02.06.2020 За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на пять. Об этом 2 июня пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC). Читайте подробнее: В Латвии за сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом

16:58 02.06.2020 В период эпидемии коронавируса Италия «дала образец Европе и миру», заявил формальный глава государства президент Серджо Маттарелла.2 июня, в День республики, Маттарелла посетил городок Кодоньо (в окрестностях Милана), где в конце февраля 2020 года были зафиксированы первые в Италии случаи распространения коронавируса.Все граждане страны, а особенно те, кто боролся с вирусом, показали пример смелости, мужества и альтруизма, что и позволило приблизиться к победе над эпидемией, сказал Маттарелла в ходе своего выступления в Кодоньо. Читайте также: Италия в период эпидемии дала образец Европе и миру — президент

17:08 02.06.2020 Активность, проявляемая коронавирусом сейчас, в десятки раз меньше, чем она была в начале весны, заявил 2 июня главврач больницы Сан-Раффаэле (Милан, Италия) Альберто Зангрильо, передаёт RAI Television. Об этом: Врач из Милана заявил, что активность вируса сейчас и в марте несопоставимы

17:09 02.06.2020 Коалиция в Латвии договорилась о разделе по сферам, направляемых в течении двух ближайших лет на восстановление экономики 2 млрд евро. Об этом, как пишет портал Diena. lv, заявил 2 июня премьер-министр страны Кришьянис Кариньш журналистам. «Если на прошлой неделе мы лишь договорились о выделении этой суммы, сейчас пришли к соглашению о поддержке трёх конкретных направлений», — сказал Кариньш. Читайте также: Премьер-министр Латвии рассказал о поддержке «трёх конкретных направлений»

17:15 02.06.2020 Латвийский Центр по профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями (SPKC) обновил список европейских стран, которые не рекомендованы к посещению для граждан Латвии. Об этом пишет 2 июня портал LSM. Читайте подробнее: В Латвии обновили список не рекомендованных к посещению стран

17:19 02.06.2020 С 9 июня латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic возобновляет полёты из Риги в Париж. Об этом 2 июня сообщил исполнительный директор компании Мартиньш Гаус порталу LSM. «Возобновляя полёты постепенно АirBaltic думает о безопасности и комфорте пассажиров», — сказал он. Читайте также: AirBaltic с 9 июня возобновит рейсы из Риги в Париж

17:28 02.06.2020 Представители политических партий Латвии, которые входят в правящую коалицию, во время совещания по сотрудничеству приняли решение о выделении 32 млн евро на поддержку сферы культуры во время пандемии. Об этом сообщил 2 июня министр культуры Латвии Наурис Пунтулис. «Сегодня у культуры хороший день. Это решение показывает, что культура не является сиротой для нашего кабинета», — сказал Пунтулис. Читайте подробнее: В Латвии выделят 32 млн евро на преодоления кризиса в сфере культуры

17:59 02.06.2020 Представители Центра исследования общественного мнения (SKDS) провели опрос среди 1000 жителей Латвии, чтобы выяснить, как поменял коронавирус их обычный режим и объёмы работы. Об этом пишет 2 июня портал LSM. Читайте подробнее: На «удалёнку» в Латвии во время пандемии перешли 22% сотрудников — опрос

18:04 02.06.2020 За последние сутки в Таджикистане коронавирус выявлен у 87 человек — всего 4100 подтверждённых случаев. Читайте также: Коронавирус в Таджикистане: за неделю ни одного летального исхода

18:14 02.06.2020 Посол США в Латвии Джон Карвайл передал представителям минобразования Латвии и минздраву страны 1000 литров дезинфицирующего средства и 22 500 пар нестерилизованных одноразовых перчаток. Об этом пишет 2 июня портал Nra.lv. По данным журналистов, проект, стоимость которого оценивается в размере $15 000, непосредственно реализовали представители посольства США в Латвии и Бюро по закупкам минобороны Латвии. Об этом: Посол США передал школьникам Латвии средство для дезинфекции рук и перчатки

18:40 02.06.2020 Власти Кипра составили список из 19 европейских стран, чьих граждан ждут на курортах острова уже в июне. Подробности в материале: Власти Кипра сообщили, туристов из каких стран пустят на курорты уже в июне

18:43 02.06.2020 С полуночи среды в Италии будет вновь разрешено перемещение жителей между регионами страны на любых видах транспорта.Никаких документов иметь при себе не требуется, никакого контроля за перемещениями не предусмотрено.Также будет открыта государственная граница, граждане Италии смогут выезжать в те страны, где ограничения уже также сняты. На вокзалах и в аэропортах предусмотрен контроль с помощью термосканеров, также в общественных местах по-прежнему необходимо носить маску. Читайте также: Власти Италии отменяют запрет на перемещение между регионами

18:45 02.06.2020 В бакалавриате Иностранного университета Перуджи будет открыт курс по подготовке специалистов по борьбе с чрезвычайными ситуациями нового типа, в частности с пандемиями, передает Il Messaggero.Таково веяние времени, подобные специалисты нужны, чтобы вовремя просчитывать возможные риски тех или иных ситуаций для человеческого сообщества в условиях глобализации, отметили в беседе с журналистами издания авторы программы. Об этом: В университете Перуджи будут готовить специалистов по борьбе с пандемиями

19:08 02.06.2020 По данным навечер вторника, в Италииумерли33 530человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на55(днём ранее — на60). Выздоровели160 092человека, за день этот показатель увеличился на1737(днем ранее — на848). Читайте также: Коронавирус в Италии: число заражённых снизилось до 40 тысяч

19:37 02.06.2020 Национальный координационный совет Черногории 2 июня провозгласил конец эпидемии коронавируса. Институт общественного здравоохранения сообщил, что прошло 28 дней с момента выявления последнего случая заражения. Первый случай выявили 17 марта. Читайте также: В Черногории объявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

20:48 02.06.2020 Тбилисский международный аэропорт готовится к открытию международного авиасообщения и приему иностранных путешественников, что планируется с 1 июля. По информации министерства экономики и устойчивого развития Грузии, глава министерства Натия Турнава 2 июня ознакомилась с работами, которые проводятся в аэропорту для обеспечения безопасного обслуживания пассажиров в условиях пандемии коронавируса. Читайте подробнее: Тбилисский аэропорт готовится к открытию авиасообщения

20:54 02.06.2020 Грузия готова к тому, чтобы с 1 июля принимать у себя туристов из стран Евросоюза с соблюдением всех норм безопасности. По информации министерства экономики и устойчивого развития Грузии, об этом министр Натия Турнава заявила в ходе видеоконференции с послами стран ЕС, которая состоялась 2 июня по инициативе руководителя представительства Евросоюза в Грузии Карла Харцела. В онлайн-конференции участвовали послы 20 стран. Подробности в материале: Грузия примет туристов из ЕС с соблюдением всех норм безопасности — министр

21:14 02.06.2020 Американское правительство через Агентство США по международному развитию (USAID) выделило $500 тысяч (34,8 млн рублей) на меры по профилактике коронавирусной инфекции в Туркмении. Читайте подробнее: Власти США выделили $500 тысяч на лекции по гигиене в Туркмении

21:23 02.06.2020 В Турции за сутки выявлено 786 новых случаев заражения коронавирусом, 22 пациента скончались, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Читайте также: В Турции за сутки выявлено 786 случаев заражения коронавирусом

22:46 02.06.2020 В Таджикистане большая часть задействованных ранее в лечении пациентов с COVID-19 медицинских учреждений постепенно возвращаются к обычному режиму работы. После проведения полной дезинфекции всех помещений большинство таджикистанских больниц смогут приступить к работе в обычном режиме. Об этом: Больницы в Таджикистане возвращаются к прежнему режиму работы

22:50 02.06.2020 Количество случаев заражения коронавирусом за последние сутки во всем мире выросло на 113 тыс. и превысило отметку в 6,1 млн, сообщает 2 июня официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным ВОЗ, после смерти за сутки 4242 заболевших количество умерших от COVID-19 превысило в мире 376 тыс. человек. Читайте также: ВОЗ: число зараженных коронавирусом превысило в мире 6,1 млн человек

23:09 02.06.2020 В мире за сутки зафиксировано 113 198 новых случаев заражения коронавирусом, 4242 пациента скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 113 тысяч случаев заражения коронавирусом

23:34 02.06.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло в Пакистане за последние сутки на 3938, сообщает 2 июня правительство страны. Всего в Пакистане зафиксировано 76 398 фактов заражения коронавирусом. Читайте также: В Пакистане число зараженных коронавирусом превысило отметку в 76 тыс

23:50 02.06.2020 Это уже не первая акция Норвегии по поддержке стран Западных Балкан в борьбе с коронавирусом. В апреле Норвегия передала Северной Македонии 25 аппаратов ИВЛ. Позднее эта скандинавская страна предоставила средства на закупку данных аппаратов Косово. Об этом: Норвегия передала Македонии 20 аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом

23:51 02.06.2020 1 июня правительство Косово одобрило инициативу о подготовке пакета соглашений с международными финансовыми институтами для получения кредитов на поддержку экономики Косово в период кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом: Албанская диаспора передала Косово 670 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

23:53 02.06.2020 С 28 мая в крае отменено действие индивидуального графика выхода граждан на улицу, разрешена деятельность кафе и ресторанов. С 1 июня срок обязательной самоизоляции для въезжающих в страну сокращен с 14 до 7 дней. От лиц, прошедших тест на коронавирус и получивших отрицательный результат не раньше, чем за четыре дня до въезда, самоизоляция после въезда в край не требуется. Подробности в материале: В Косово выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом

00:58 03.06.2020 В Великобритании за прошедшие сутки скончались 324 пациента от осложнений COVID-19, сообщает пресс-служба британского департамента здравоохранения и соцзащиты. Читайте также: В Великобритании число жертв COVID-19 приблизилось к 40 тыс

01:36 03.06.2020 Во Франции за прошедшие сутки 107 человек скончались от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба французского минздрава. Подробности в материале: Во Франции более ста человек скончались от осложнений COVID-19 за сутки

01:49 03.06.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Египте увеличилось на 1152 и достигло 27 536, сообщается на странице египетского министерства здравоохранения в Facebook. Об этом: В Египте начало снижаться количество новых случаев заражения коронавирусом

02:00 03.06.2020 В связи со второй волной распространения инфекции власти приняли решение о повторном введении ограничительных мер в ряде городов. Читайте подробнее: В Северной Македонии выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом

02:00 03.06.2020 Всего в Албании выявлен 1161 случай заражения коронавирусом. На сегодняшний день в стране 240 активных случаев, из них свыше половины приходится на Тирану, где за последнюю неделю было выявлено около ста новых случаев заражения COVID-19, причем большинство случаев заражения произошли не в результате контакта с уже выявленными зараженными, что означает, что процесс распространения инфекции вышел из-под контроля. Подробности в материале: В Албании выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом за сутки

02:01 03.06.2020 Полеты из Эквадора в США и обратно будут возобновлены с 3 июня, а авиасообщение с европейскими странами будет восстановлено с июля, сообщает издание El Universo. Подробности в материале: В Эквадоре решили возобновить авиасообщение с США — СМИ

02:23 03.06.2020 Количество подтвержденных летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Бразилии возросло на рекордные 1262 и достигло 31 199, сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Бразилии зарегистрировали более 31 тысячи умерших от COVID-19

02:34 03.06.2020 Военнослужащий Национальной гвардии США в штате Миннесота заразился коронавирусом нового типа, передает телеканал CNBC со ссылкой на представителя ведомства. Читайте подробнее: Военнослужащий Нацгвардии США заразился в Миннесоте коронавирусом

02:42 03.06.2020 31 833 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы на территории Колумбии после получения положительных результатов тестов еще 1340 пациентов, 2 июня сообщается на странице в Twitter колумбийского министерства здравоохранения. Об этом: В Колумбии число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 31000

04:16 03.06.2020 В Мексике за прошедшие сутки 470 человек скончались в результате болезней, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава. Подробности в материале: В Мексике за сутки 470 человек умерли от осложнений COVID-19

05:42 03.06.2020 Власти Уганды планируют эвакуировать 2400 граждан страны из-за рубежа в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил глава угандского МИД Сэм Кутеса на пресс-конференции. Об этом: Власти Уганды намерены вывезти 2,4 тыс. своих граждан из-за границы

06:19 03.06.2020 Южно-Африканский суд признал введенные в стране из-за коронавируса карантинные ограничения неконституционными или незаконными, сообщает пресс-служба отделения Высшего суда в провинции Гаутенг. Читайте также: Суд в ЮАР признал ряд карантинных мер в стране неконституционными

06:28 03.06.2020 Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса объявила на своих территориях Конфедерация коренных народов Эквадора, заявил глава организации Марлон Варгас 2 июня на пресс-конференции. Читайте также: В Эквадоре объявили режим ЧС в районах Амазонии из-за пандемии коронавируса

06:41 03.06.2020 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Южной Корее увеличилось до 11 590, из них 46 — выявлены за последние сутки, 3 июня сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC). Читайте подробнее: В Южной Корее выявили 46 случаев заражения коронавирусом

07:20 03.06.2020 Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Германии возросло на 342 и сейчас составляет 182 370, сообщается на сайте института Роберта Коха. Читайте также: В Германии за сутки зарегистрировали 342 случая заражения SARS-CoV-2

07:24 03.06.2020 В Канаде число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 92 399, сообщает пресс-служба минздрава страны. Об этом: Число случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 92 тыс

07:58 03.06.2020 Мясокомбинат в нидерландском г. Хелмонд (провинция Брабант) закрыт на дополнительные две недели в связи со вспышкой коронавируса среди его работников. Все работники в течении этих двух недель будут находится в карантине. Комбинат был закрыт на прошлой неделе. Читайте также: В Нидерландах из-за коронавируса закрыт мясокомбинат

08:00 03.06.2020 В Индии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 207 615, сообщает пресс-служба индийского минздрава. Читайте подробнее: В Индии число зараженных коронавирусом превысило 200 тыс. человек

08:06 03.06.2020 В Израиле за сутки выявили 116 случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Израиле за сутки выявили 116 случаев заражения коронавирусом

08:09 03.06.2020 Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за минувшие сутки возросло на 342 и стало составлять 182 370. Об этом 3 июня сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте также: В Германии число выявленных случаев SARS-CoV-2 за сутки составило 342

08:12 03.06.2020 2 июня глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 64 иранца умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, так что общее число смертей от COVID-19 в стране возросло до 7942. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: 64 иранца с COVID-19 умерли за последние 24 часа

08:17 03.06.2020 В Индии за сутки выявили 8 тыс. 900 случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 200 тыс

08:29 03.06.2020 За минувшие сутки на территории Канады было выявлено 259 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 июня сообщает минздрав страны. Подробности в материале: В Канаде за сутки выявили 259 случаев заражения SARS-CoV-2

08:29 03.06.2020 После состоявшейся 1 июня в Амстердаме демонстрации существует реальная опасность появления новых заражений коронавирусом. Об этом заявил председатель правления роттердамской больницы имени Эразма Эрнст Кюйперс. Он назвал весьма реальной возможность, что среди демонстрантов были лица, заражённые коронавирусом. Об этом: Амстердамская демонстрация может привести к росту заражений коронавирусом

08:41 03.06.2020 Застрявшие в Доминиканской Республике после отмены авиасообщения на фоне пандемии коронавирусной инфекции российские туристы возвращаются на родину. Вывозной рейс авиакомпании Azur Air вылетел из Ла-Романы накануне вечером, 2 июня. Об этом сообщил руководитель отделения посольства РФ в Пунта-Кане Михаил Евдокимов. Читайте также: Более сотни туристов возвращаются в РФ из Доминиканы

08:45 03.06.2020 Новый случай смерти от COVID-19 зафиксирован в Грузии 2 июня. Об этом грузинскому «Общественному телевидению» рассказала глава Болнисского центра общественного здоровья Мака Мамардашвили. Подробности в материале: В Грузии зафиксировали новый случай смерти от COVID-19

08:50 03.06.2020 Общее число летальных исходов COVID-19 на территории Бразилии за прошедшие сутки увеличилось на 1 262 и теперь составляет более 31 тысячи. Об этом 3 июня сообщает минздрав страны. Читайте также: В Бразилии за сутки скончались более 1,2 тыс. пациентов с COVID-19

08:53 03.06.2020 Международные организации выделят на помощь Йемену порядка $1,35 млрд. Читайте также: Йемену могут выделить порядка $1,35 млрд — ООН

08:54 03.06.2020 Южная Корея поставила на Мадагаскар медицинское оборудование общей стоимостью 770 млн вон (~$630 тыс.). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи на Мадагаскаре. Читайте подробнее: Южная Корея предоставила гуманитарную помощь Мадагаскару

09:22 03.06.2020 Из ЮАР в Южную Корею Корею вернутся 28 человек. Об этом 2 мая сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом: Угроза коронавируса: в Южную Корею из ЮАР вернутся 28 человек

09:37 03.06.2020 В течение последних суток в Грузии выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Новые данные 2 июня разместили на сайте Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом

10:05 03.06.2020 За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у семи граждан. С начала пандемии в республике подтверждено 399 положительных тестов на новую инфекцию, 11 пациентов скончались. Подробности в материале: В Крыму выявили ещё семь носителей коронавируса

10:10 03.06.2020 Злоумышленники проникли в алкогольный магазин в Йоханнесбурге, когда тот был закрыт на время запрета на продажу алкоголя, введенного в рамках общенационального карантина в связи с пандемией коронавируса. Кражу обнаружили после частичного снятия ограничений. Читайте также: В ЮАР злоумышленники ограбили алкогольный магазин с помощью подкопа

10:11 03.06.2020 На Украине число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом выросло до 24 823. Выздоровели 10 440 человек и умерли 735 пациентов. Об этом: На Украине за сутки выявили 483 случая заражения коронавирусом

10:30 03.06.2020 Будущие вакцины от коронавируса могут не выработать у человека долгосрочный иммунитет. Об этом заявил министр национального развития Сингапура Лоуренс Вон, сообщает 3 июня издание The Straits Times. Миру нужно готовиться к долгосрочной борьбе с SARS-CoV-2, полагает министр. Подробности в материале: Власти Сингапура не верят в долгосрочный эффект вакцины от COVID-19

10:34 03.06.2020 За последние сутки в Крыму выписали из больниц 12 пациентов, госпитализированных ранее с коронавирусом. Выздоровевших за весь период в регионе — 259 человек. Читайте также: В Крыму выписали из больниц 12 граждан после коронавируса

10:47 03.06.2020 За сутки в обсерваторы Крыма поместили ещё 80 человек, в общей сложности там находится более тысячи граждан. Читайте также: В Крыму за сутки отправили в обсерватор 80 приезжих граждан

10:48 03.06.2020 Оборот международного аэропорта «Рига» в первом квартале 2020 года упал на 10,2% (до 12,24 млн евро) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Убытки воздушной гавани составили 704 105 евро. Об этом пишет 3 июня портал Tvnet.lv. Читайте подробнее: Названы убытки аэропорта «Рига» в первом квартале 2020 г

10:53 03.06.2020 В апреле 2020 года объём средств, потраченный в Южной Корее на онлайн-покупки, увеличился на 12%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны. Подробности в материале: Объём онлайн-торговли в Южной Корее в апреле вырос на 12,5%

10:55 03.06.2020 За минувшие сутки в Грузии выявлено четыре новых случая коронавируса, в том числе один — в так называемом «сабурталинском кластере». Об этом журналистам сообщил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе. Подробности в материале: Коронавирус в Грузии: выявили четыре новых случая заражения

11:09 03.06.2020 Три депутата Верховной рады Украины находятся на больничном из-за коронавируса. Читайте подробнее: Три депутата Рады взяли больничные из-за COVID-19

11:30 03.06.2020 В Южной Корее одобрили проект третьего дополнительного бюджета. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Правительство Южной Кореи одобрило проект третьего дополнительного бюджета

11:41 03.06.2020 Кафе и ресторанам в столице Грузии позволят использовать дополнительные площади и земельные участки для размещения столиков и обслуживания посетителей, заявил на заседании столичного правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе. Подробности в материале: Кафе и ресторанам в Тбилиси предоставят дополнительные пространства

11:41 03.06.2020 В Крыму наращивают проведение лабораторных исследований на коронавирус, за сутки сделали более 1000 тестов на новую инфекцию. Об этом: В Крыму за сутки провели более тысячи исследований на SARS-CoV-2

11:42 03.06.2020 Пункты обмена валюты в Грузии смогут открыться с 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка страны. Читайте также: Нацбанк Грузии объявил об открытии пунктов обмена валюты

11:45 03.06.2020 В Танзании заявили о снижении числа случаев заражения коронавирусом в стране. Читайте подробнее: Минздрав Танзании сообщил о снижении числа случаев заражения коронавирусом

11:45 03.06.2020 Южная Корея будет закупать антивирусный препарат «Ремдесивир», который может помочь при лечении коронавирусной инфекции. Соответствующее разрешение на поставки медикамента дало министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов страны. Об этом сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения Республики Корея (KCDC). Подробности в материале: Южная Корея начнёт закупать «Ремдесивир» для лечения COVID-19

11:46 03.06.2020 Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии за последние сутки возросло на 10 и стало составлять 1880. Об этом 3 июня сообщает эстонский департамент здоровья. Об этом: В Эстонии за сутки выявили 10 случаев заражения SARS-CoV-2

11:48 03.06.2020 Сообщения о том, что Китай в начале пандемии коронавируса скрывал от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) данные о COVID-19, не соответствуют действительности. Об этом 3 июня заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Подробности в материале: В КНР опровергли сообщения о сокрытии данных от ВОЗ в начале эпидемии

11:50 03.06.2020 За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на восемь. Об этом 3 июня пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC). Читайте подробнее: В Латвии за сутки выявили восемь случаев заражения коронавирусом

12:00 03.06.2020 Положительный результат дал тест на коронавирус у футболиста японского клуба «Нагоя» Му Канадзаки. Об этом: В японском футбольном клубе выявлен случай заражения коронавирусом

12:06 03.06.2020 Президент Уганды Йовери Мусевени отложил открытие школ страны для учащихся выпускных классов еще на один месяц. Общее число случаев заражения коронавирусом в Уганде достигло 457. Подробности в материале: Угроза коронавируса: в Уганде отложили открытие школ

12:13 03.06.2020 Карантин в Литве может быть полностью прекращён уже 16 июня, однако при этом останется действовать режим чрезвычайной ситуации, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 июня. Об этом премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис написал сегодня на своей странице в социальной сети Facebook. Об этом: Премьер Литвы допускает снятие карантина, но режим ЧС останется в силе

12:23 03.06.2020 Три новых случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки выявили в Южной Осетии. Об этом 3 июня агентству «Рес» рассказала заместитель главы комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева. Подробности в материале: В Южной Осетии за сутки выявили три случая заражения коронавирусом

12:24 03.06.2020 Несмотря на то, что уровень заражения коронавирусной инфекцией в Италии понизился и новых зараженных в стране выявляется все меньше, для возобновления туризма стране нужно принять самые разные меры безопасности. Такое мнение 3 июня высказала в ходе онлайн-брифинга Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) эксперт в области чрезвычайных ситуаций отделения Кэтрин Смолвуд. Подробности в материале: В ВОЗ дали оценку ситуации с SARS-CoV-2 в Италии

12:27 03.06.2020 Германия планирует снять запрет на путешествия в страны — члены ЕС, а также Великобританию, Исландию, Норвегию, Лихтенштейн и Швейцарию с 15 июня. Читайте подробнее: Берлин планирует позволить поездки в станы Европы с 15 июня

12:33 03.06.2020 Существует угроза повторного всплеска коронавируса в мире, если вирус не купировать, то вторая волна может стать разрушительной. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Об этом: В ВОЗ допустили «разрушительную» вторую волну коронавируса

12:46 03.06.2020 Правящая партия «Грузинская мечта» во время предстоящей предвыборной программы может отказаться от встреч с избирателями в регионах. Об этом 2 июня рассказал журналистам исполнительный секретарь этой партии Ираклий Кобахидзе, сообщает агентство Black Sea Press.

13:02 03.06.2020 На сегодняшний день ни одна страна Европы не может похвастаться выработанным иммунитетом к COVID-19. Такое заявление в ходе онлайн-брифинга сделала старший специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций Европейского регионального бюро ВОЗ Катрин Смолвуд. Читайте также: В ВОЗ заявили об отсутствии иммунитета к COVID-19 у стран Европы

13:10 03.06.2020 Министр здравоохранения Эфиопии заявил журналистам, что в ближайшие четыре месяца стране потребуется 131 миллион масок для лица Читайте подробнее: Эфиопии потребуется более 130 млн медицинских масок — минздрав

13:36 03.06.2020 Южная Корея делится опытом проведения выборов в период пандемии коронавируса с другими странами. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Национальной избирательной комиссии. Об этом: Южная Корея делится опытом проведения выборов с другими странами — KBS

13:38 03.06.2020 Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Литвы возросло до 1684 человек. Об этом 3 июня сообщает сайт правительства страны, посвященный борьбе с SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Литве за сутки выявили два новых случая заражения SARS-CoV-2

13:45 03.06.2020 Граница между Абхазией и Россией будет открыта синхронно. Об этом 2 июня рассказал на встрече с депутатами абхазского парламента президент Абхазии Аслан Бжания, сообщает «Апсадгьыл-инфо». Читайте подробнее: Президент Абхазии рассказал о возможном открытии границы с Россией

13:47 03.06.2020 Работа над вторым сезоном популярного сериала Netflix «Ведьмак» может начаться в конце июля. Об этом сообщили журналисты издания Redanian Intelligence. Подробности в материале: Съемки второго сезона сериала «Ведьмак» могут возобновить в июле

13:51 03.06.2020 В Иране за сутки выявили 3 тыс. 134 случая заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Иране за сутки выявили 3134 случая заражения коронавирусом

13:54 03.06.2020 Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил благодарность России за вклад в борьбу с распространением коронавируса нового типа. Об этом он заявил 3 июня в ходе онлайн-брифинга. «Я благодарен нашим партнерам в Российской Федерации, Германии, Великобритании, Польше за их вклад в нашу оперативную работу», — сказал Клюге. Об этом: ВОЗ поблагодарила Россию за вклад в борьбу с пандемией

13:59 03.06.2020 Правительство Южной Кореи выделит 111,5 млрд вон (~$91,6 млн) на поддержку фармацевтических компаний, занимающихся разработкой методов лечения и вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: В Южной Корее выделят $92 млн на разработку методов лечения COVID-19

14:18 03.06.2020 В Латвии необходимо смягчить ряд требований к безопасной санитарной дистанции в ресторанах, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила 3 июня глава отдела надзора Продовольственно-ветеринарной службы Латвии (PVD) Татьяна Марченко в ходе вебинара. «Требование к безопасной санитарной дистанции следует сохранить во внутренних помещениях, что касается столиков расположенных на свежем воздухе, там оно может быть смягчено», — сказала Марченко. Читайте также: В Латвии могут смягчить ряд требований к безопасной дистанции в ресторанах

14:23 03.06.2020 В Кувейте за сутки выявили 710 случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Кувейте за сутки выявили 710 случаев заражения коронавирусом

14:28 03.06.2020 Открытие границ между регионами Италии — сигнал о том, что страна готова принимать и иностранных туристов, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.Власти не осуществляют какого-либо контроля за перемещениями внутри страны, эпидемиологическая ситуация под контролем, туристы спокойно могут приезжать и быть уверенными в собственной безопасности, отметил министр.Перемещение граждан между регионами страны вновь разрешено с полуночи 3 июня. Подробности в материале: МИД Италии: страна готова принимать иностранных туристов

14:29 03.06.2020 Авиакомпания «Турецкие авиалинии» (Turkish Airlines) в июне возобновит полёты в Германию, Швейцарию, Австрию, Нидерланды, Данию и Швецию. Об этом сообщил представитель авиакомпании. Читайте подробнее: «Турецкие авиалинии» готовятся возобновить полёты в шесть стран

14:31 03.06.2020 Граждане, намеренные посетить Сардинию, должны пройти регистрацию на «антикоронавирусном» разделе сайта администрации региона, соответствующее распоряжение подписал губернатор Сардинии Кристиан Солинас.Без подтверждения регистрации прибывающие не смогут пройти контроль в портах и аэропортах острова.Мониторинг прибывающих граждан ведется с целью недопущения нового распространения коронавируса на острове, отмечают местные власти.Перемещение граждан между регионами Италии вновь разрешено с 3 июня. Постановление властей Сардинии касается как иностранных туристов, так и жителей других регионов Италии. Читайте также: Власти Сардинии обязали туристов проходить регистрацию

14:33 03.06.2020 Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ о присвоении нескольким десяткам врачей и исследователей почетного звания кавалера республики.Награждены, в частности, врачи из Ломбардии, вылечившие «первого пациента» — носителя коронавируса в Италии, медики из других регионов страны, сотрудники исследовательских центров Милана и Рима.О намерении наградить борцов с коронавирусом почетными званиями формальный глава государства сообщил 2 июня, в День Республики, во время посещения Кодоньо — городка в окрестностях Милана, где в конце февраля 2020 года были зафиксированы первые в Италии случаи распространения коронавируса. Подробности в материале: Президент Италии наградил борцов с коронавирусом званиями кавалеров

14:38 03.06.2020 Решение властей Белоруссии о том, чтобы в условиях пандемии SARS-CoV-2 не останавливать производство, помогло стране «выкрутиться» в условиях мирового экономического кризиса, связанного с эпидемией. Об этом 3 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по новому составу правительства в Минске. Подробности в материале: Лукашенко считает, что Белоруссия «вывернулась» в ситуации с пандемией

14:38 03.06.2020 Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал граждан страны соблюдать карантинные меры, поскольку число заражённых коронавирусом в стране продолжает увеличиваться. Об этом глава государства сообщил в социальных сетях. Читайте подробнее: Глава Южной Кореи призвал жителей страны соблюдать карантинные меры

14:41 03.06.2020 Государственный эпидемиолог Агентства общественного здравоохранения Швеции Андерс Тегнелл признал, что с самого начала пандемии Швеции следовало принять больше мер для ограничения распространения коронавируса. Об этом 3 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. «Если мы столкнемся с этой же болезнью (COVID-19), имея в виду, что мы знаем о ней сегодня, то я думаю, мы окажемся на полпути между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир», — заявил Тегнелл. Подробности в материале: В Швеции признали необходимость введения больших мер против COVID-19

14:45 03.06.2020 Эксперты заявляют о растущей дискриминации в отношении лиц, предположительно, зараженных коронавирусом в Мозамбике. Подробности в материале: Пациенты с COVID-19 в Мозамбике подвергаются угрозам — ВВС

14:54 03.06.2020 В Южной Корее продолжают выписывать из больниц военнослужащих, у которых ранее был выявлен коронавирус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте также: В Южной Корее увеличилось число военных, вылеченных от COVID-19

15:05 03.06.2020 Количество жертв коронавируса в Киргизии увеличилось до 20 человек. За минувшие сутки в стране умерли три местных жителя. Читайте подробнее: Еще три человека умерли от коронавируса в Киргизии. Один из них врач

15:09 03.06.2020 Чехия и Словакия с 4 июня текущего года полностью откроют совместную границу, ранее закрытую из-за пандемии коронавируса, для свободного движения граждан и перемещения грузов. Об этом 3 июня сообщает агентство ЧТК. Читайте также: Чехия и Словакия откроют общую границу с 4 июня

15:18 03.06.2020 Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 8 человек. Такие данные 3 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 3 июня сообщила шведская газеты Fria Tider. Об этом: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 74 человека

15:22 03.06.2020 На Украине к средине июня возобновят международное авиасообщение, заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль. Читайте подробнее: На Украине рассказали о сроках возобновления авиасообщения

15:25 03.06.2020 Лена Эйнхорн, известный шведский врач и обладатель докторской степени в области вирусологии, решительно критикует стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом. Теперь она заявляет, что шведская стратегия недавно перешла на «чистое искажение фактов». Об этом 2 июня сообщила шведская газета Fria Tider. Подробности в материале: Эффект коронавируса: Минздрав Швеции обвинили в искажении фактов

15:30 03.06.2020 За прошедшие сутки на территории Швейцарии было выявлено 19 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом 3 июня сообщили в швейцарском Федеральном офисе общественного здравоохранения. Об этом: В Швейцарии за сутки выявили 19 случаев заражения коронавирусом

15:34 03.06.2020 Участие российского президента Владимира Путина в виртуальном саммите, посвящённом разработке вакцины от коронавируса, не предполагается. Об этом сообщил 3 июня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Президент России не будет участвовать в виртуальном саммите по вакцинам

15:34 03.06.2020 Пациенты с COVID-19 оказались среди более чем 100 000 человек, эвакуированных из прибрежных районов в западных штатах Индии, когда циклон надвигался на Мумбаи. Читайте подробнее: Пациенты с COVID-19 эвакуированы из больниц в Мумбаи из-за мощного циклона

15:41 03.06.2020 В Дании приостановили обучение в одной из средних школ, расположенной в Роскилле. Администрация образовательного учреждения приняла такое решение после того, как несколько учеников сдали положительный тест на коронавирус после поездки в Швецию. Об этом 3 июня сообщила шведская газета Fria Tider. Об этом: Угроза коронавируса: в Дании временно закрыли школу

15:48 03.06.2020 Решение о полной отмене на территории Болгарии режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации и связанных с ним мер с 15 июня текущего года приняли власти Болгарии. Об этом 3 июня рассказал глава правительства страны Бойко Борисов, его слова приводит Болгарское национальное радио. Читайте также: В Болгарии с 15 июня полностью отменят режим ЧС

15:53 03.06.2020 3 июня глава МИД Южной КореиКан Гён Хвапровела видеоконференцию с представителями южнокорейских дипломатических миссий в странах АСЕАН. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны. Подробности в материале: Глава МИД Южной Кореи созвонилась с сотрудниками дипмиссий в странах АСЕАН

15:55 03.06.2020 Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Приднестровье за прошедшие сутки выросло на 11 и стало составлять 1004. Об этом 3 июня сообщает оперативный штаб республики по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили 11 случаев заражения SARS-CoV-2

15:56 03.06.2020 Египет. Фото: russian.news.cn

16:13 03.06.2020 В настоящее время правительство Швеции оказывает давление на иностранных дипломатов, чтобы исправить ухудшающийся имидж страны на международной арене в связи с пандемией коронавируса. Об этом 3 июня со ссылкой Aftonbladet сообщила шведская газета Fria Tider. Подробности в материале: Власти Швеции оказывают давление на иностранных дипломатов — Fria Tider

16:14 03.06.2020 Согласно оценкам Шведского государственного стипендиального комитета, ожидается, что этой осенью примерно 550 000 студентов получат учебные гранты. Их количество увеличится примерно на 100 000 по сравнению с началом учебного 2019 года. В ведомстве заявили, что такая потребность в государственной поддержке со стороны студентов является прямым следствием пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 3 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте также: Эффект коронавируса: в Швеции все больше студентов не могут оплатить учебу

16:16 03.06.2020 Специалисты Университета Лёнчёпинга в Швеции в настоящее время изучают, могут ли разные группы крови влиять на восприимчивость к коронавирусу SARS-CoV-2 и степени протекания заболевания COVID-19. Об этом 3 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Подробности в материале: Ученые выясняют связь между тяжестью протекания COVID-19 и группой крови

17:15 03.06.2020 Дезинфекционные работы в больницы Душанбе. Фото: khf. tj

17:22 03.06.2020 Губернаторство Ватикана на несколько дней предоставило право бесплатного входа в ватиканские музеи для всех медиков, ведущих борьбу с COVID-19.

17:24 03.06.2020 От 2 до 3% жителей Израиля заразились коронавирусом, что категорически недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Подробности в материале: У жителей Израиля нет коллективного иммунитета к коронавирусу: исследование

17:25 03.06.2020 Более 600 медсестер во всем мире умерли от COVID-10, и более 230 000 медицинских работников заразились этим вирусом. Читайте подробнее: Более 600 медсестер по всему миру умерли от COVID-19

17:31 03.06.2020 С 3 июня вступает в силу решение правительства Латвии об отмене требования обязательного ответственного поведения в течение 14 дней по возращению из-за границы в отношении жителей 24-х стран Европейского союза. Об этом, как пишет портал Lsm. lv, сообщил в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. Читайте также: В Латвии разрешили жителям 22 стран ЕС не соблюдать карантин

18:46 03.06.2020 Число умерших от COVID-19 в Британии увеличилось за сутки ещё на 359 человек, сообщает 3 июня минздрав страны. С учётом новых жертв общее число умерших выросло в Британии до 39 728 человек. Читайте также: В Британии за сутки от COVID-19 умерли ещё 359 человек

19:10 03.06.2020 По данным навечер среды, в Италииумерли33 601 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на71(днём ранее — на 55). Выздоровели 160 938человек, за день этот показатель увеличился на846(днем ранее — на 1737). Подробности в материале: Коронавирус в Италии: число заражённых продолжает снижаться

19:30 03.06.2020 Больше половины заразившихся коронавирусной инфекцией в Таджикистане — 56% — выздоровели и находятся дома. Об этом: Https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=965447637253791&id=100013

19:36 03.06.2020 С 25 июня в Киргизии начнут работать детские оздоровительные лагеря. С 5 июня возобновятся автомобильные пассажирские перевозки и авиасообщение между регионами. Подробности в материале: Детские оздоровительные лагеря в Киргизии начнут работать уже с 25 июня

19:40 03.06.2020 В Токио подсветка на мосту Rainbow Bridge (Мост Радуги) снова загорелась красным. Таким образом власти города сигнализируют о том, что ситуация с COVID-19 вновь становится серьезнее, и жителям нужно быть осторожнее. Подробности в материале: В Японии за сутки выявлен 51 случай COVID-19

19:54 03.06.2020 Власти стран ЕС должны принимать решения об открытии своих границ с другими странами Евросоюза на основе четких принципов и без дискриминации какой-либо другой страны, заявили в пресс-службе Еврокомиссии.Высказывание было обращено властям Австрии, которые открыли границы со всеми странами, кроме Италии. Об этом: Власти ЕС призвали Австрию не дискриминировать граждан Италии

20:00 03.06.2020 В Италии наблюдается устойчивое снижение темпов распространения коронавирусной инфекции, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Джузеппе Конте. Читайте также: В Италии заявили о замедлении распространения коронавируса во всех регионах

20:09 03.06.2020 Италия должна воспользоваться вызванным коронавирусом кризисом для того, чтобы преодолеть структурные проблемы в управлении и «перепроектировать» страну, заявил на пресс-конференции премьер-министр Джузеппе Конте. Он также отметил, что число новых заражённых продолжает снижаться, по мнению Конте, это доказывает верность выбранной правительством стратегии. При этом не все меры поддержки были оказаны гражданам и бизнесу вовремя, признал Конте: по его словам, правительство готово вновь принести за это извинения и решить все проблемы в кратчайшие сроки. Читайте также: Премьер Италии: нужно воспользоваться кризисом и перепроектировать страну

20:13 03.06.2020 Вице-премьер Армении Тигран Авинян объявил о введении в стране масочного режима. По его словам, этот режим должны соблюдать все, кроме детей до шести лет и людей, занимающихся спортом и велопрогулками.

20:16 03.06.2020 Дезинфекционные работы в Душанбе. Фото: khf. tj

20:42 03.06.2020 В Израиле за сутки умер один пациент с COVID-19.

20:51 03.06.2020 Всемирная организация здравоохранения считает возможным возобновить тестирование гидроксихлорохина в качестве препарата от COVID-19, сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Читайте подробнее: ВОЗ разрешила возобновить испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19

20:59 03.06.2020 Все пациенты с выявленным заражением коронавирусом прибыли накануне в Абхазию из Москвы. Об этом: У семи курсантов в Абхазии выявлено заражение коронавирусом

20:59 03.06.2020 В Италии за последние сутки зафиксирован 321 новый случай заражения коронавирусом, 71 пациент с COVID-19 скончался, сообщает департамент гражданской защиты страны. Об этом: В Италии за сутки выявлен 321 случай заражения коронавирусом

21:02 03.06.2020 Грузия намеревается в ближайшее время начать экспорт медицинских защитных масок в соседние страны, в том числе в Россию, Израиль, Бельгию, Австрию, Италию и США. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. Подробности в материале: Грузия будет экспортировать маски, в том числе в Россию

21:27 03.06.2020 В Турции за сутки выявлено 867 новых случаев заражения коронавирусом, 24 пациента с COVID-19 скончались. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Об этом: В Турции за сутки выявлено 867 новых инфицированных коронавирусом

22:01 03.06.2020 В маске. Египет. Фото: russian.news.cn

23:08 03.06.2020 В мире за последние сутки зафиксировано 93 246 новых случаев заражения коронавирусом, 3621 пациент скончался, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 93 тысяч инфицированных коронавирусом

23:54 03.06.2020 Во Франции за последние сутки от COVID-19 умер 81 человек, сообщает 3 июня BFMTV, ссылаясь на данные Главного управления здравоохранения. С учётом этих данных, во Франции в списках умерших от COVID-19 числится 29 021 человек. Читайте также: Во Франции умерли от COVID-19 свыше 29 тыс. человек

00:11 Из-за предпринимаемых правительством Туркмении мер по профилактике проникновения коронавируса на территорию страны «Туркменские железные дороги» вводят новые правила для пассажиров, желающих попасть в приграничные районы. Об этом: «Нужно больше справок»: в Туркмении усилили контроль за пассажирами поездов

00:38 Вакцину от коронавируса в США будут производить пять компаний, им обеспечат доступ к дополнительному финансированию со стороны правительства, 3 июня пишет газета The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники. Подробности в материале: В США назвали компании, которые будут производить вакцину от коронавируса

02:24 Внутренние авиаперелеты, которые были приостановлены в Боливии из-за распространения коронавируса, частично возобновлены, 3 июня сообщает издание El Deber со ссылкой на боливийского министра по вопросам общественных работ, услуг и жилья Ивана Ариасу. Подробности в материале: В Боливии частично восстановили внутреннее авиасообщение — СМИ

02:27 В Чили за прошедшие сутки выявили 4942 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Чили за сутки выявили почти 5 тыс. зараженных коронавирусом

04:11 В Мексике за прошедшие сутки от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 1092 человека, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава. Читайте подробнее: В Мексике за сутки умерли более тысячи пациентов с COVID-19

04:53 В Бразилии за прошедшие сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 1349 человек, сообщает пресс-служба бразильского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Бразилии за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом

06:06 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Южной Корее увеличилось за сутки на 39 и достигло 11 629, сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC). Подробности в материале: В Южной Корее выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом

07:00 182 764 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Германии после подтверждения положительных результатов теста 394 пациентов, 4 июня сообщается на сайте института Роберта Коха. Подробности в материале: В Германии зафиксировали еще 394 случая заражения SARS-CoV-2

07:40 В Киргизии на прошедшие сутки выявили 28 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает республиканский штаб по борьбе с распространением COVID-19. Читайте подробнее: В Киргизии выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

08:11 В Кении подтвердили 123 новых случая заражения коронавирусом за сутки, в результате чего общее число заражений достигло 2216. Читайте подробнее: В Кении за сутки выявили 123 случая заражения коронавирусом

08:15 За минувшие сутки на территории Бразилии выявили более 28 тысяч новых заразившихся коронавирусом. Об этом 4 июня сообщает минздрав страны. Читайте также: В Бразилии за сутки выявили более 28 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:26 Свыше 1 тысячи пациентов за минувшие сутки скончались на территории Мексики от COVID-19. Об этом 4 июня сообщает El Economista со ссылкой на минздрав страны. Об этом: В Мексике за сутки скончались более 1 тыс. пациентов с COVID-19

08:33 Немецкая авиакомпания Lufthansa возобновит полёты в Южную Корею с середины июня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании. Подробности в материале: Авиакомпания Lufthansa возобновит полёты в Южную Корею с 24 июня

08:37 Один активный случай и четырех носителей коронавируса без симптомов выявили на территории Китая за минувшие сутки. Об этом 4 июня говорится в сообщении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Читайте также: В Китае за сутки выявили пять случаев заражения SARS-CoV-2

08:38 В Ираке за сутки выявили 781 случай заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Ираке за сутки выявили около 800 случаев заражения коронавирусом

08:39 Все жители Стокгольмского региона, имеющие явные симптомы COVID-19, смогут пройти тестирование на выявление коронавирусной инфекции. С соответствующим выступила финансовый управляющий столицы Швеции Ирен Свенониус. Об этом 3 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Об этом: Жители Стокгольма смогут пройти тестирование на коронавирус

08:45 3 июня глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 70 иранцев с COVID-19 скончались за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: COVID-19 унёс жизни 70 иранцев за последние 24 часа

08:45 Во время общения с журналистами Sveriges Radio государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что он видит потенциал для улучшения проделанной работы властей по купированию последствий пандемии коронавирусной инфекции. Однако его комментарий нашел полное непонимание в правительстве Швеции, так как министр социального обеспечения и здравоохранения Лена Халленгрен считает, что Тегнелл не представил никаких предложений по возможным мерам со своей стороны. Об этом 3 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter. Подробности в материале: Власти Швеции о коронавирусе: «сложно сказать, что можно было еще сделать»

08:51 3 июня министр иностранных дел Южной Кореи приняла участие в видеоконференции представителей МИД шести стран, в рамках которой стороны обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства. Читайте подробнее: Главы МИД шести стран обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

08:52 По итогам мая 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих машин в Литве составили 2,2 тыс. экземпляров, что на 54% меньше, чем год назад. Об этом сообщает портал AutoTyrimai со ссылкой на госпредприятие «Регитра». Такое «проседание» авторынка связано с пандемией нового коронавируса. Об этом: Продажи машин на авторынке Литвы упали на 54%

09:01 За прошедшие сутки на территории Таиланда было выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом и все они является «ввозными» в страну. Об этом 4 июня сообщил на пресс-брифинге пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией страны Тхависин Висануйотхин. Об этом: В Таиланде за сутки выявили 17 новых «ввозных» случаев заражения SARS-CoV-2

09:08 Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл дал понять, что властям страны следовало бы сделать больше для борьбы с коронавирусной инфекцией. Данным комментарием Тегнелл, возможно, сам того не подозревая, спровоцировал массу ответных реакций. Его слова уже прокомментировала ответственный министр шведского здравоохранения. В свою очередь, лидер парламентской партии Христианских демократов Эбба Буш заявила, что правительство просто «провалилось». Об этом 3 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter. Читайте подробнее: Лидер парламентской партии Швеции о COVID-19: «правительство провалилось»

09:09 Продажи билетов на концерты, которые возобновятся в ближайшее время, начинаются в Венской опере с 4 июня. Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте оперы. Читайте подробнее: Венская опера возобновит работу в июне

09:12 За прошедшие 24 часа на территории Германии ещё 30 пациентов скончались от COVID-19. Об этом 4 июня сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру минзрава страны. Читайте подробнее: В Германии за сутки скончались 30 пациентов с COVID-19

09:12 Губернатор Экваториальной провинции ДР Конго призвал жителей страны соблюдать спокойствие и продолжать принимать меры предосторожности после того, как в регионе подтвердили новую вспышку лихорадки Эбола, происходящую на фоне пандемии коронавируса. Подробности: Жителей ДР Конго призвали соблюдать осторожность на фоне двух эпидемий

09:12 В Грузии осенью может начаться вторая волна распространения коронавируса, и к этому нужно подготовиться. Об этом 3 июня заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния, сообщает агентство Report. Подробности в материале: Жителей Грузии предупредили о возможной второй волне коронавируса

09:14 В министерстве социального обеспечения и здравоохранения Финляндии заявили, что защита лица не является действенной мерой и не сдерживает распространение коронавирусной инфекции. Свои выводы чиновники основывали на результатах проведенных исследований. Об этом 3 июня сообщила финская газета Svenska Yle. Читайте подробнее: Минздрав Финляндии: защита лица не сдерживает распространение коронавируса

09:19 Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Индии за последние сутки увеличилось более чем на 9,3 тысяч и превысило 219 тысяч человек. Это 4 июня следует из данных индийского данные министерства здравоохранения и семейного благополучия. Читайте подробнее: В Индии число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 216 тысяч

09:23 За последние сутки интервью с государственным эпидемиологом Швеции Андерсом Тегнеллом, в котором он заявил, что он предпринял бы больше мер c целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Швеции, распространилось во всех мировых СМИ. Возможно, сам Тегнелл не ожидал такой ответной реакции как в Швеции, так и за рубежом. Однако теперь он заявляет, что не является более критически настроенным, чем ранее, а действующая стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом является «хорошей». Об этом 3 июня сообщило шведское издание SVT Nyheter. Читайте подробнее: Эпидемиолог Швеции: «Мы по-прежнему считаем, что стратегия хорошая»

09:26 На Украине зафиксировали более 25 тыс. случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: На Украине побит рекорд суточного прироста случаев заражения коронавирусом

09:28 Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что второй волны коронавирусной инфекции в стране не ожидается. Об этом: В Турции не ожидают вторую волну коронавирусной инфекции — минздрав

09:29 3 июня в ходе пресс-конференции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подтвердил, что с 15 июня жители страны могут выезжать в отпуск в Европу. Рютте заявил, что он исходит из того, что 15 июня уровень опасности в отношении 12 европейских будет снижен с оранжевого (только поездки по необходимости) до жёлтого. Об этом: Нидерланды откроют выезд в 12 стран

09:33 На сегодняшний день в мире выявлено более 6,2 млн носителей вируса SARS-CoV-2. Такие данные по состоянию на 3 июня приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом: ВОЗ: свыше 6,2 млн человек в мире заболели COVID-19

09:41 В апреле 2020 года дефицит платёжного баланса Южной Кореи составил $3,12 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи (ЦБ). Подробности в материале: Экспорт товаров из Южной Кореи в апреле сократился на 24,8%

09:45 Москва в общей сложности потратит на борьбу с коронавирусом порядка 250 млрд рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Читайте подробнее: Собянин рассказал о расходах Москвы на борьбу с коронавирусом

09:45 Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию предоставило гуманитарную помощь Ливану. Об этом: Власти Турции предоставили продовольственную помощь Ливану

09:48 В течение последних суток в Грузии выявили один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Информацию об этом 4 июня опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили один случай заражения коронавирусом

09:49 Китайская компания Foton планирует поставлять за границу инновационные автомобили скорой помощи. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru. Разработка и сборка современных автомобилей скорой помощи ведется совместно с подразделением Beiqi. Производство спецавто идёт быстрыми темпами — в самом начале пандемии нового коронавируса министерство промышленности КНР сделало автокомпании заказ на автомобили скорой помощи с отрицательным давлением, в которых полностью изолирована кабина водителя и ограничен контакт медперсонала с перевозимым пациентом. Подробности в материале: Компания Foton готовит для экспорта инновационные машины скорой помощи

09:54 Посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи сослался на жестокие санкции со стороны США во время пандемии, заявив, что эти ограничения достигли уровня преступления против человечности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 июня. Подробности в материале: Постпред Ирана: санкции достигли уровня преступлений против человечества

09:55 С 4 апреля по 3 июня 21,52 млн домохозяйствам в Южной Корее, столкнувшихся с трудностями из-за пандемии коронавируса, получили единовременную финансовую помощь. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства внутренних дел и безопасности страны. Подробности в материале: 99% домохозяйств в Южной Корее получили единовременную финансовую помощь

09:58 3 июня Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) на очередном брифинге сообщил, что число жертв коронавируса увеличилось на 10 человек. Накануне сообщалось о 5 новых жертвах. Смертность от коронавируса составляет теперь 5977 человек. Как и прежде, в данных RIVM учитываются только коронапациенты, которые прошли тест на заражение. Об этом: Число жертв COVID-19 в Нидерландах увеличилось на 10 человек

10:25 По итогам мая 2020 года японские автолюбители приобрели 123 781 новую легковушку (без учета мини-каров с объемом мотора до 660 куб. см.), что на 41,8% меньше прошлогоднего уровня. Об этом сообщает Японская ассоциация автодилеров (JADA). Об этом: Реализация новых авто в Японии в мае сократилась на 41,8%

10:26 Международный аэропорт Тбилиси. (сс) Gmaisuradze15

10:29 Конца пандемии COVID-19 на этом этапе в Грузии не ожидают, заявила министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе в эфире телекомпании «Имеди». Читайте подробнее: Минздрав Грузии: конца пандемии мы пока не ожидаем

10:34 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 1142 случая заражения коронавирусом. 30 человек умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19. 871 пациент уже здоровы. Читайте также: В Косово за сутки выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом

10:37 3 июня в Нью-Дели состоялась церемония передачи 25 тыс. масок ветеранам Корейской войны (1950 — 1953 гг), проживающих в Индии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники. Об этом: Южная Корея предоставила 25 тыс. масок ветеранам Корейской войны в Индии

10:42 Девять новых случаев заражения коронавирусом выявлено в клубах английского Чемпионшипа. Подробности в материале: В Чемпионшипе выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом

10:45 За минувшие сутки в Грузии подтвержден только один новый случай коронавируса, сообщила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая 4 июня утром. Подробности в материале: За сутки в Грузии выявлен один случай заболевания коронавирусом

10:51 Пленарные заседания парламента (кнессета) Израиля 4 июня отменены из-за того, что депутат от «Объединённого арабского списка» Сами Абу Шахаде заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 4 июня сообщил сам депутат на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Депутат парламента Израиля заразился SARS-CoV-2

10:51 Новые случаи коронавируса, которые были бы результатом отмены целого ряда ограничений, в Грузии пока не фиксируются, заявила в эфире телекомпании «Имеди» министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе. Читайте подробнее: Грузия: новых случаев вируса в результате отмены ограничений пока нет

10:57 Быстрое и значительное вливание средств в здравоохранение в сочетании с жёсткими санитарными ограничениями позволили врачам в Израиле успешно бороться с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 4 июня РИА Новости. Врач-инфекционист Галина Гольцман отметила, что Израиль первым прекратил авиасообщение с Китаем, а также закрыл границы. Людей сразу стали отправлять на самоизоляцию по мере их возвращения из-за рубежа. Дома престарелых моментально изолировали, родственников не пускали в учреждения. Около половины смертельных случаев в стране пришлось именно на такие учреждения. Об этом: Израильские врачи объяснили низкую смертность в стране от COVID-19

10:59 В генетической последовательности у нового типа коронавируса учёные обнаружили уникальную вставку. Как выяснили биоинформатики из Кембриджского университета с использованием искусственного интеллекта, она идентична части человеческого белка и расположена в той части генома, которая предположительно определяет возможность проникновения вируса внутрь человеческой клетки. Читайте подробнее: Учёные раскрыли уникальную особенность коронавируса

11:02 В Грузии пока до конца не определили те правила, по которым будут пропускать в страну прибывающих из-за границы туристов, заявила в эфире телекомпании «Имеди» министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе. Читайте подробнее: В Грузии пока не определились, как будут пропускать туристов из-за границы

11:03 В Тетрицкаройском муниципалитете края Квемо-Картли Грузии строгий карантин будет снят. Об этом 4 июня сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария во время заседания правительства. Подробности в материале: В Тетрицкаройском муниципалитете Грузии снимут строгий карантин — Гахария

11:23 Выручка 12 млн небольших торговых точек в Китае, участвующих в платёжной системе Alipay, показала по итогам мая рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это следует 4 июня из доклада компании Alipay, сообщает агентство Синьхуа. Читайте также: Торговля в Китае начинает восстанавливаться — доклад Alipay

11:33 Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Йемена. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Читайте подробнее: Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Йемена — KBS

11:36 Соединенные Штаты направили в Россию самолет со второй партией аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом 4 июня сообщили в посольстве США в Москве. Подробности в материале: США направили вторую партию аппаратов ИВЛ в Россию

11:48 Новые проекты компаний в Грузии государство обеспечит гарантией 90% банковского кредита. Об этом 4 июня заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте также: Премьер-министр Грузии о компаниях: «Будут поддерживаться государством»

11:51 Ограничительные меры будут вновь введены в городах Скопье, Тетово, Куманово, Ликова, Штип и муниципалитетах Боговина, Теарца, Егуноц и Желия. В будние дни выход граждан на улицу в период с 21:00 до 5:00 без специального разрешения запрещен. В остальных городах комендантский час будет действовать в пятницу, субботу и воскресенье с 16:00 до 5:00. Читайте также: Угроза коронавируса: правительство Северной Македонии вернуло ограничения

12:05 Жёлтая фаза «эпидемиологического светофора» началась 3 июня в столице Эквадора Кито, что означает возобновление коммерческой деятельности после санитарных запретов. Об этом сообщает издание Comercio. Подробности в материале: В столице Эквадора разрешили торговать и перевозить пассажиров

12:09 Власти Саудовской Аравии закрыли 32 предприятия, нарушивших карантинные меры, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией. Читайте также: Угроза коронавируса: в Саудовской Аравии закрыли свыше 30 предприятий

12:11 3 июня министр объединения Южной Кореи провел видеоконференцию с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН), с которым обсудил вопрос оказания помощи КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства. Читайте подробнее: Представители Южной Кореи и ООН обсудили вопрос оказания помощи КНДР

12:19 Посольство США в Танзании предупредило о высокой вероятности заражения коронавирусом в деловой столице страны, Дар-эс-Саламе. Однако министр здравоохранения Танзании Умми Мвалиму в понедельник, 1 июня, выступила с заявлением, что число активных случаев COVID-19 в Дар-эс-Саламе сократилось до четырех. Тем не менее, министр не предоставила полную статистику по числу заболевших в стране, что вызвало критику со стороны ВОЗ. Читайте также: В посольстве США обеспокоены ситуацией с COVID-19 в Танзании

12:25 Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Литве за минувшие сутки выросло на три и теперь составляет 1687. Об этом 4 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19. Об этом: В Литве за сутки выявили три случая заражения SARS-CoV-2

12:39 На фоне стабильно низкого уровня заражения коронавирусной инфекций Кипр намерен ускорить выход из карантинного режима. Так, третий этап постепенного отмены ранее введённых из-за пандемии ограничительных мер в стране будет завершён к 24 июня вместо 14 июля, как планировалось ранее. Об этом заявил министр здравоохранения Константинос Иоанну. Об этом: Кипр ускорил снятие карантинных мер

12:42 Двусторонние отношения России и Республики Конго, а также ситуацию с коронавирусом обсудили российский посол в республике Георгий Чепик и председатель местного сената Пьер Нголо. Сообщение об этом опубликовано на странице посольства РФ в Браззавиле в Facebook. Читайте также: Посол России и глава сената Конго обсудили ситуацию с коронавирусом

12:58 Военные учения Defender Europe 2020, на которых планируется отработать переброску войск американских и которые ранее были отложены из-за пандемии SARS-CoV-2, начались на территории Польши. Об этом 4 июня сообщает Польское телевидение. Об этом: В Польше стартовали военные учения Defender Europe 2020

13:01 В Чебоксарах проводится прокурорская проверка в связи с собранием предпринимателей, которые работают на центральном рынке и требуют включить ярмарочную деятельность в первый этап снятия ограничений. Читайте подробнее: Прокуратура Чувашии разбирается с собранием предпринимателей

13:02 Президент Украины Владимир Зеленский согласился заплатить штраф за свой визит в кафе в городе Хмельницкий. Читайте подробнее: Зеленский может заплатить штраф за посещение кафе в Хмельницком

13:05 Правительство Турции направило медицинскую помощь в Нигер в целях облегчения положения населения в условиях карантинных меры, вызванных угрозой распространения коронавируса. Читайте также: Турция передала Нигеру новую партию медицинской помощи

13:17 Объединенные Арабские Эмираты возобновят транзитные рейсы национальных авиакомпаний через аэропорты страны, заявил 4 июня представитель Национального управления по контролю за чрезвычайными ситуациями ОАЭ Сейф ад-Дахери. Читайте также: В ОАЭ возобновят транзитные рейсы через аэропорты страны

13:18 На Ямале большинство новых случаев коронавирусной инфекции с клиническими проявлениями приходятся 4 июня на Новый Уренгой. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в ЯНАО подтверждено 2 534 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 1314 человек, 11 скончались. Об этом: На ямале за сутки выявлено 55 случаев заражения коронавирусом

13:37 После того, как 3 июня полиция Стокгольма разогнала тысячи протестующих в центре Стокгольма, с призывом к участникам акции обратился министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг, который призвал соблюдать правила, действующие в период пандемии коронавируса, и проводить митинги и акции протеста в онлайн-режиме. Об этом 4 июня сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter. Подробности в материале: Министр внутренних дел Швеции призвал митингующих проводить онлайн-протесты

13:38 За минувшие сутки на Филиппинах было выявлено 634 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, в результате чего общее число зараженных возросло до 20 382. Об этом 4 июня сообщает минздрав страны. Об этом: На Филиппинах за сутки выявили 634 случая заражения SARS-CoV-2

13:41 В музее римского Квиринальского дворца открыта масштабная выставка работ Рафаэля Санти, приуроченная к 500-летию со дня смерти художника, передает информагентство ANSA. Предполагалось, что это будет главной выставкой года в Италии, теперь у нее появился и второй смысл — это первое крупное арт-событие после снятия в Италии большей части ограничений, отмечают авторы издания. На выставке представлены 200 работ художника, предоставленных музеями разных стран. Как и в других галереях Италии, доступ посетителей открыт, но ограничен, они должны соблюдать меры санитарной безопасности, в первую очередь — держать дистанцию. Об этом: В Риме открыли первую «посткоронавирусную» выставку — работ Рафаэля

13:43 Коронавирус возник в лаборатории в китайском Ухане и распространился по миру из-за несчастного случая, заявил бывший руководитель британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав в интервью Telegraph. Подробности в материале: Экс-глава Ми-6 заявил об искусственном происхождении коронавируса

13:43 В апреле 2020 года объем розничных продаж в ЕС сократился на 11,1%, в еврозоне — на 11,7% в сравнении с показателями предыдущего месяца, сообщили в статистической службе Евросоюза.В марте 2020 года также фиксировалось снижение — на 10,1% в странах ЕС и на 11,1% в странах еврозоны.Объемы розничных продаж резко снизились из-за пандемии и введенных ограничений, но по той же причине в апреле заметно выросли объемы продаж онлайн — на 11,9% в Евросоюзе и на 10,9% в еврозоне, отметили также статистики. Читайте также: В ЕС снизились объемы розничной торговли и выросли показатели онлайн-продаж

13:45 Пока нет никаких доказательств и никаких оснований считать, что коронавирусом можно заразиться через пищевые продукты, заявил глава итальянского Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.Тем не менее следует считать обоснованной практику дополнительной обработки продуктов и тщательного гигиенического контроля в отношении как самих продуктов, так и их упаковки, добавил он. Об этом: Врачи Италии: нет оснований считать, что COVID-19 передаётся через продукты

13:46 За минувшие сутки на территории Индонезии было выявлено 595 новых зараженных коронавирусом. Об этом 4 июня сообщает индонезийское министерство здравоохранения. Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 595 случаев заражения SARS-CoV-2

13:48 Вечером 3 июня полиция Стокгольма разогнала многотысячную акцию протеста после того, как участники акции попытались прорваться к Королевскому дворцу. Однако поддержка шведских активистов массовых волнений в США, где уже неделю не прекращаются протесты, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в результате его задержания полицейскими, не собирается прекращаться, несмотря ни на продолжающуюся пандемию, ни на установленные ограничения. Теперь полиция в Швеции ожидает массовых протестов 4 июня в Мальмё, расположенном на юге страны. Об этом 4 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter. Подробности в материале: В Швеции готовятся к новым многотысячным протестам — SVT Nyheter

13:50 За сутки из больниц Севастополя выписали двух пациентов после перенесённого коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в городе поправился уже 141 человек. Об этом: Ещё двоих севастопольцев выписали из больниц после коронавируса

13:51 Во втором квартале 2020 года реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Южной Кореи может сократиться больше чем на 2%. Об сообщает KBS со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов Хон Нам Ги. Читайте подробнее: ВВП Южной Кореи во втором квартале может упасть на 2% — минфин

13:54 Более 90% учеников шестого класса старшей школы Танзании приступили к занятиям после карантина. Об этом: Более 90% выпускников в Танзании приступили к занятиям после карантина

13:54 За сутки более сотни граждан, желающих попасть в Севастополь, сдали тесты на коронавирус. Днём ранее эта цифра была в три раза больше. Читайте подробнее: Более ста человек сдали тесты на коронавирус, чтобы попасть в Севастополь

13:59 За прошедшие сутки на территории США было выявлено свыше 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 июня сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране. Об этом: В США за сутки выявили свыше 19 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

14:04 Правительство Турции планирует возобновить авиасообщение с 40 странами уже в июне 2020 года. Читайте также: Турция планирует возобновить авиасообщение с 40 странами в июне

14:06 В связи с ростом недовольства жителей Швеции действиями властей по преодолению последствий продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции поддержка правительства и Агентства общественного здравоохранения «резко» упала. Теперь действия центрального правительства одобряют лишь 45% респондентов. Об этом 4 июня сообщила шведская газета Fria Tider. Об этом: Эффект коронавируса: в Швеции резко упала оценка действий правительства

14:09 Вечером 3 июня в центре Стокгольма прошли многотысячные акции протеста в поддержку непрекращающихся акций протеста в городах США. Подобные события ранее произошли и в центре Парижа. Поводом протестов произошла смерть афроамериканца Джорджа Флойда, вызванной в результате «механической асфиксии» в результате его задержания полицейскими. Организаторы акции в Стокгольме обратились к властям с просьбой провести акцию протеста, и хотя столичные полицейские Швеции знали, что в центре Стокгольма соберется более 50 человек, они заявили, что не смогли отказать людям в праве на протест. Об этом 4 июня сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter. Подробности в материале: Полиция Швеции о прошедших протестах: «Мы не могли им отказать собираться»

14:09 В Молдавии за последние сутки о COVID-19 вылечились 146 пациентов, общее число выздоровевших превысило 5 тыс. человек. Об этом 4 июня сообщили в министерстве здравоохранения страны. Читайте также: В Молдавии от COVID-19 вылечились более 5000 человек

14:10 Взятие анализа на коронавирус. Германия. © Raimond Spekking. Wikimedia Commons

14:10 Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Ирана за последние сутки увеличилось почти на 3,6 тысяч и стало составлять более 164 тысяч человек. Об этом 4 июня рассказал официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN. Подробности в материале: В Иране число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 164 тысяч

14:16 За прошедшие 24 часа на территории Бельгии от COVID-19 умерло 28 пациентов. Об этом 4 июня рассказали в кризисном штабе бельгийского минздрава. Об этом: В Бельгии за сутки скончались 28 пациентов с COVID-19

14:22 В результате организованных массовых протестов, прошедших в Стокгольме вечером 3 июня, произошли стычки с полицией. Теперь же правоохранители сообщают, что по прошествии данных беспорядков будет организовано тщательное расследование, так как столкновения с силами правопорядка были засняты с помощью полицейских дронов. Об этом 4 июня сообщила шведская газета Aftonbladet. Об этом: В Стокгольме начнут проверки после массовых беспорядков — Aftonbladet

14:22 Вероятность возникновения второй волны коронавируса, о которой предупредил директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин: «Эксперты ВОЗ дружно заявляют о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции, а в качестве возможной причины как зарубежные, так и российские ученые небезосновательно рассматривают снятие ограничительных мер и погодные условия. Разумеется, все это может повлиять на новый рост числа случаев заболевания, но летнее время с относительно стабильной солнечной и жаркой погодой в целом является неблагоприятным периодом времени для распространения ОРВИ, в том числе COVID-19. Это, а вдобавок и появление определенной иммунной прослойки, вероятнее всего, обусловит медленно затухающее течение инфекции либо с убывающими по своей выраженности волнами. Гораздо больший интерес представляет то, как коронавирусная инфекция, относящаяся к сезонным заболеваниям, проявит себя с наступлением холодов». Читайте также: Гораздо интересней, что будет зимой: о второй волне коронавируса

14:30 Главы МИД Южной Кореи провели 3 июня телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов, включая борьбу с коронавирусом и экспортные ограничения. Об сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Об этом: Главы МИД Южной Кореи и Японии обсудили ряд вопросов

14:30 В сентябре 2020 года может начаться вторая волна коронавируса, к этому необходимо готовиться. Об этом заявил директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге. Читайте подробнее: В ВОЗ допустили вторую волну коронавируса в сентябре

14:31 Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Малайзии за прошедшие сутки увеличилось на 277 и теперь составляет 8 247. Об этом 4 июня сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Малайзии за сутки выявили 277 случаев заражения коронавирусом

14:39 В Кувейте за сутки выявили 526 случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Кувейте за сутки выявили 526 случаев заражения коронавирусом

14:43 Компании Renault во Франции одобрили выдачу кредита на сумму в 5 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя. Подробности в материале: Компания Renault получит кредит в размере 5 млрд евро под госгарантии

14:50 За минувшие сутки на территории Финляндии впервые за два месяца не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом 4 июня сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития страны. Об этом: В Финляндии впервые за два месяца не выявили случаев заражения SARS-CoV-2

15:03 По итогам мая 2020 года в России самой покупаемой новой моделью стала Lada Granta. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Согласно данным АЕБ, продажи Lada Granta в отчётный месяц составили 5726 экземпляров, что на 48% меньше уровня реализации прошлого года. Читайте подробнее: Названа самая популярная в России модель авто в мае

15:05 Воздушное сообщение с 40 странами планируют восстановить в июне турецкие власти, однако России среди них нет. Это следует из заявления министра транспорта и инфраструктуры Турции Адиля Караисмаилоглу, переданного телеканалом NTV. Подробности в материале: Турция не планирует восстанавливать авиасообщение с Россией в июне

15:06 Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поставило оборудование для диагностики коронавируса 80 странам, сообщили 4 июня в пресс-службе организации. Читайте подробнее: В МАГАТЭ отчитались о поставках оборудования для диагностики COVID-19

15:07 Общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Румынии за сутки увеличилось на 238 и стало составлять 19 907. Об этом 4 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны. Читайте также: В Румынии за сутки выявили 238 случаев заражения коронавирусом

15:11 Власти Швеции приняли решение о предоставлении всем гражданам, наблюдающим за собой симптомы коронавирусной инфекции, возможности пройти тестирование на коронавирус. Об этом 4 июня сообщила шведская газета Expressen. Читайте также: Тестирование на коронавирус смогут пройти все жители Швеции — Expressen

15:16 Смертность от коронавируса в Северной Македонии в два раза выше, чем в соседних Косово и Албании вместе взятых. Однако, стоит отметить, что и тестов на коронавирус в стране проводится в разы больше. Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 120 случаев заражения коронавирусом

15:18 Германия продлевает ограничения социальных контактов до 29 июня. russian.news.cn

15:22 По итогам января — апреля 2020 года продажи на рынке автомобилей с пробегом выросли в пяти регионах России. Об этом 4 июня сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат». Читайте также: В пяти регионах РФ с начала года выросли продажи подержанных авто

15:23 Религиозные лидеры Уганды призвали правительство страны разрешить возобновление работы религиозных организаций, в том числе церквей и мечетей. Читайте также: Религиозные лидеры Уганды выступили за открытие церквей и мечетей

15:24 Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом в Киргизии разрешил снять ограничения на посещение мечетей, церквей и религиозных учреждений с 8 июня. Об этом: Жителям Киргизии разрешат посещать церкви и мечети с 8 июня

15:33 4 июня в 15:20 по местному времени в Стокгольме состоится пресс-конференция, организуемая правительством Швеции. Ожидается, что в общении с журналистами примут участие премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, его заместитель Исабелла Лёвин, министр здравоохранения Лена Халленгрен и директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлссон. По информации журналистов Dagens Nyheter, правительство планирует снять ограничения на передвижение внутри Швеции. Об этом 4 июня сообщила шведская газета Expressen. Об этом: В Швеции планируют снять ограничения на передвижение — Expressen

15:35 Кризис из-за пандемии коронавируса имеет особенность — бьет одновременно по всем, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. э. н Михаил Перельман. Подробности в материале: У пандемии нет бенефициаров: бизнес находится в стадии выживания

15:38 Во время купания в водоемах Италии летом 2020 года необходимо сохранять дистанцию не менее метра от других людей, такие указания содержатся в своде правил, утвержденном Высшим институтом здравоохранения. Также гражданам предписано соблюдать и другие нормы санитарной безопасности — в частности, регулярно мыть и обрабатывать руки, а также следить за тем, чтобы метровую дистанцию от других людей (как на пляже, так и в воде) соблюдали и дети. Организациям этой сферы в свою очередь рекомендовано пускать на пляжи по предварительной записи, измерять посетителям температуру и не пускать на пляжи тех, у кого она выше 37,5, обеспечить посетителей средствами санитарной защиты, а также не впускать на пляж слишком много граждан, что сделало бы соблюдение дистанции невозможным. Читайте также: Власти Италии обязали купальщиков сохранять дистанцию в воде

15:39 Жителей Танзании призвали использовать местные лекарственные растения, в частности листья древесного растения ним, для лечения COVID-19. Читайте также: Жителей Танзании призвали использовать «народные средства» от COVID-19

15:40 В Киргизии считают необходимым требовать у всех прибывающих в республику пассажиров справки об отсутствии коронавируса, полученных за три — пять дней до вылета в страну. Об этом: У всех прибывающих в Киргизию потребуют справки об отсутствии коронавируса

15:42 В Таджикистане «отсутствует вакцина, нет специфического лечения коронавируса, поэтому повода расслабляться и ослаблять усилия нет», — представители ВОЗ не разделяют оптимизм местных чиновников. Об этом: Расслабляться рано — ВОЗ о коронавирусе в Таджикистане

15:43 До 7 лет тюрьмы грозит израильтянину, злостно нарушившему предписания о нераспространении коронавируса. В случае, о котором сообщил минздрав Израиля, речь идет о действительно вопиющем нарушении, когда карантинные меры были нарушены подтвержденным больным и его родными. Мужчина, знавший о своем диагнозе, в конце мая отправился на многолюдное мероприятие по поводу похорон своего родственника в городе Ришон-ле-Цион. Читайте подробнее: Злостно нарушившему карантин жителю Израиля грозит 7 лет тюрьмы

15:46 Иностранные граждане, а также лица без гражданства, которые в настоящее время находятся в Киргизии, смогут выехать из республики в срок до 1 июля 2020 года без оформления выездных виз и требования наличия регистрации по месту пребывания. Об этом: Действие «зеленого коридора» для иностранцев в Киргизии продлили до 1 июля

15:50 Президент Ирана Хасан Рухани считает ситуацию, сложившуюся на данный момент с распространением коронавируса в стране, неопределенной. Такое заявление 4 июня размещено на официальном сайте иранского лидера после того, как в стране было выявлено рекордное число заразившихся SARS-CoV-2. Читайте также: Рухани оценил ситуацию с SARS-CoV-2 в Иране

15:55 Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 20 человек. Такие данные 4 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 4 июня сообщила шведская газета Aftonbladet. Подробности в материале: В Швеции за сутки скончались 20 пациентов с COVID-19

15:58 4 июня президент Южной Кореи провел телефонный разговор с королём Испании, с которым обсудил сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента. Подробности в материале: Лидеры Южной Кореи и Испании обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19

15:58 Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Белоруссии за минувшие сутки возросло на 685 и стало составлять 45 981. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба республиканского минздрава. Читайте также: В Белоруссии за сутки выявили 865 случаев заражения SARS-CoV-2

16:12 Шесть сотрудников полиции Кении обвиняются в убийствах граждан во время комендантского часа, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Читайте также: В Кении полицейских обвиняют в убийствах местных жителей

16:15 Въезд в Швецию сезонным рабочим будет разрешён со следующей недели — с 8 июня, сообщили 4 июня в пресс-службе шведского правительства. Речь идёт о людях, которые намерены приехать в Швецию на заработки и временно будут трудоустроены на лесохозяйственных, сельскохозяйственных предприятиях, а также фирмах, занятых в сфере огородничества. Об этом: Сезонных рабочих разрешено пропускать в Швецию с 8 июня

16:44 Режим ЧС в Латвии, введённый 13 марта, будет снят 9 июня. Об этом заявил 4 июня премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на заседании правительства. «Мы выйдем из режима чрезвычайной ситуации, как и планировалось, 9 июня», — сказал Кариньш. Об этом: Латвия выходит из режима ЧС 9 июня — Кариньш

16:51 Представители министерства среды и регионального развития (VARAM) Латвии сообщили о доступности 41,5 млн евро из фондов ЕС в качестве помощи для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом пишет 4 июня портал Diena.lv. Подробности в материале: Латвия может привлечь из фондов ЕС 41,5 млн евро

16:53 Турция передала Нигеру новую партию медицинской помощи. msb.gov.tr

16:59 Служба государственных доходов (СГД) Латвии отчиталась о выплате жителям страны двухмесячных пособий по простою. За весь период с 13 марта в стране было выплачено 32 942 831 млн евро, пишет портал Db.lv. Подробности в материале: В Латвии назвали сумму, выплаченную в качестве пособий по простою

17:06 В Латвии за минувшие сутки скончался пациент с COVID-19. Умерший находился в возрастной группе от 80 до 85 лет, страдал рядом хронических заболеваний. Об этом 4 июня пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC). Подробности в материале: В Латвии скончался пациент с COVID-19

17:08 По новому прогнозу Центробанка ЕС ВВП еврозоны в 2020 году снизится на 8,7%, прогноз пересмотрен в сторону ухудшения, заявила глава ведомства Кристин Лагард.Это базовый сценарий, подготовлены еще два — более и менее оптимистический, отметила Лагард.Вместе с тем в Центробанке ЕС пересмотрели в сторону улучшения прогноз инфляции на 2020 год (0,3% вместо 1,1%). Об этом: Центробанк ЕС: в 2020 году ВВП еврозоны снизится на 8,7%

17:10 Спровоцированный эпидемией экономический кризис вернёт экономику Италии к показателям 20-летней давности, заявил премьер-министр Джузеппе Конте. Правительство, предприниматели и все граждане должны сделать необходимые выводы, преодолеть тяжелые последствия можно будет только совместными усилиями, одним из направлений работы должно стать радикальное снижение бюрократических барьеров, отметил Конте. По ранее опубликованному прогнозу правительства снижение ВВП Италии в 2020 году составит около 10%, дефицит бюджета 2020 года составит более 10%, а госдолг увеличится на 20% ВВП до 155% ВВП. Об этом: Из-за кризиса экономика Италии вернётся на 20 лет назад — премьер-министр

17:11 Все футбольные арбитры, обслуживающие игры высшего и первого дивизионов чемпионата Италии по футболу (серий А и В), прошли проверку на коронавирус в национальном спортивном центре в Коверчано.Результаты всех тестов — отрицательные.Прерванный из-за эпидемии в марте 2020 года розыгрыш чемпионата Италии будет возобновлен 20 июня. Подробности в материале: Все футбольные арбитры Италии сдали отрицательные тесты на коронавирус

17:42 На 1 июня в Латвии зарегистрирован 76 441 безработный. Об этом пишет 4 июня портал Lsm. lv со ссылкой на данные Государственного агентства занятости (NVA). По данным NVA, уровень фактической безработицы в стране достиг 13%, что является самым высоким показателем с 2012 года. Подробности в материале: Названо количество безработных в Латвии на 1 июня

17:52 По данным израильского института Гартнера (Национального центра по контролю заболеваемости), меньше всего шансов заболеть COVID-19 у детей в возрасте 3−4 лет. Подробности в материале: Ученые определили возраст, в котором дети меньше всего подвержены COVID-19

17:56 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования родственникам врача-фтизиатра центра семейной медицины Кара-Кульджинского района Альберта Исмаилова, умершего после заражения коронавирусом. Об этом: Президент Киргизии выразил соболезнования родным умершего от COVID-19 врача

17:56 Объем промышленного производства в Латвии в апреле упал на 9,2%. Об этом 4 июня пишет портал Lsm. lv со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ). Подробности в материале: Объем промышленного производства в Латвии в апреле упал на 9,2%

18:02 До сих пор в рабочей группе представителей министерств и предпринимателей Латвии не достигнуто соглашение о поддержке туристической отрасли, в наиболее сильной степени пострадавшей от пандемии коронавируса. Об этом, как пишет портал Lsm. lv, сообщил 4 июня глава латвийской Ассоциации гостиниц и ресторанов Янис Пиннис журналистам. «В данный момент обсуждается возврат в качестве прямой дотации 20% от общего объема уплаченного в прошлом году компаниями отрасли налога на рабочую силу. Это поможет предприятиям погасить задолженность по зарплате», — сказал он. Подробности в материале: В Латвии обсуждают программу помощи представителям туристической отрасли

18:35 Уровень безработицы в Латвии в апреле составил 9%, что выше среднего показателя по Европейскому союзу. Об этом свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat. Согласно обнародованным данным, в среднем в апреле безработица в странах ЕС равнялась 6,6%, в еврозоне — 7,3%. Читайте подробнее: Безработица в странах ЕС в апреле выросла до 6,6%

18:35 «3 июня в трех лабораториях были проведены лабораторные исследований у 469 человек. У одного выявлен коронавирус нового типа. Он прибыл в Монголию 26 мая на чартерным рейсом Москва — Улан-Батор». Читайте также: В Монголии выявили еще одного человека с COVID — прилетел из Москвы

18:40 Минздрав Латвии готовит предложения о смягчении мер в отношении разрешённого числа людей на публичных мероприятиях. Об этом сообщает информационное агентство ЛЕТА со ссылкой на свои источники. По данным источников, решение по данному вопросу будет принято правительством страны до 9 июня. Предполагается, что в Латвии разрешат проведение публичных мероприятий в закрытых помещениях численностью до 100 человек, и до 300 — на открытом воздухе. Подробности в материале: В Латвии могут смягчить требования к числу людей на публичных мероприятиях

18:41 В США с момента введения ограничительных мер из-за угрозы эпидемии коронавируса количество заявок на пособие по безработице составило 42 млн. Об этом: В США на прошедшей неделе встали на учёт по безработице 1,87 млн граждан

18:43 Представители руководства Всемирной организации здравоохранения продолжают переговоры с министром иностранных дел Туркмении Рашидом Мередовым и министром здравоохранения Нурмухамметом Аманнепесовым о визите в страну миссии экспертов-эпидемиологов. Подробности в материале: Комиссию ВОЗ обещают в ближайшие две недели пустить в Туркмению

18:50 Эпидемия коронавируса в Италии достигла пика 28 марта 2020 года, когда за день было зафиксировано 6106 новых заражений, сказано в совместном докладе национального Высшего института здравоохранения и национальной службы статистики Istat. В марте общее число заражённых составило 113 011, в апреле этот показатель снизился до 94 257 новых заражённых, в мае (по состоянию на 25 мая) — до 18 706 новых случаев, сказано в докладе. Об этом: Пик эпидемии в Италии был пройден 28 марта — врачи

18:54 В апреле 2020 года смертность в Италии выросла на 33,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сказано в совместном докладе национального Высшего института здравоохранения и национальной службы статистики Istat. Это меньше, чем за март 2020 года, когда, по данным статистиков, смертность выросла почти в полтора раза (на 48,6%) в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. В марте 2020 года умерших было на 26 350 больше, чем в том же месяце в 2019 году, в апреле 2020 года — на 16 283 больше. Подробности в материале: В апреле 2020 года смертность в Италии выросла на треть

19:10 По данным навечер четверга, в Италииумерли33 689человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на88(днём ранее — на71). Выздоровели161 985человек, за день этот показатель увеличился на957(днем ранее — на846). Число подтвержденных носителей увеличилось на177(днем ранее — на321). Подробности в материале: Коронавирус в Италии: менее 200 новых заражений за сутки

19:39 Восстановление пассажиропотока в сфере авиаперевозок до докризисного уровня может окончиться лишь к 2023 году, при этом просуществовать до лета 2021 года в отрасли смогут далеко не все. Об этом заявила председатель совета директоров S7 Татьяна Филева в интервью «Ъ FM». «Кризис сейчас тяжелый, мы ожидаем восстановления не ранее 2023 года. Обычно авиакомпании зарабатывают летом и теряют зимой. Заработать этим летом не получится, следовательно, надо дотянуть до лета 2021 года. Это, конечно, непросто, и, наверное, не всем удастся», — заявила Филева. Об этом: «Дотянуть до 2021 года» — авиакомпании быстрого восстановления не ждут

19:52 По итогам 2020 года рынок автомобилей в России может упасть почти на треть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня заявил директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский. «Мы прогнозируем, что по итогам 2020 года рынок может упасть на 30%. Моментально в ближайшее время взлететь и сохранять хорошую динамику он не сможет, участникам рынка, в особенности покупателям, в любом случае понадобится время на восстановление», — заявил Каменский. Подробности в материале: «Сохранять хорошую динамику не сможем» — что ждёт авторынок в 2020 году?

20:42 Больничная палата для пациентов с COVID-19 в Иране. (сс) Mohammad Mohsenifar. Mehr News Agency

20:54 В Великобритании за последние сутки выявлено 1805 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 176 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны. Подробности в материале: В Великобритании за сутки выявлено более 1,8 тысячи заражённых SARS-CoV-2

21:15 С четверга 4 июня руководство косовским минздравом осуществляет министр из рядов Демократической лиги Косово Арменд Земай. Глава нового правительства Косово Авдулла Хоти заявил, что новое правительство подготовило долгосрочный план по борьбе с коронавирусом и восстановлению экономики. Вот только общественности этот план пока не представили. Об этом: В Косово выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом