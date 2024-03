В Сингапуре выздоровевших пациентов с диагнозом COVID-19 можно будет выписывать из больниц без проведения подтверждающих тестов на отсутствие коронавируса через 21 день после постановки диагноза. Об этом 29 мая со ссылкой на министерство здравоохранения Сингапура сообщает газета The Straits Times.

Короткометражный фильм по заказу британского телеканала BBC, в котором рассказывается о жизни в самоизоляции, снял американский кинорежиссер Мартин Скорсезе . Об этом сообщили журналисты издания The Hollywood Reporter.

29 мая открывается глобальный онлайн-кинофестиваль We Are One («Мы едины»). В течение десяти дней поклонники киноискусства смогут смотреть лучшие фестивальные работы последних лет. Сделать это можно бесплатно в ограниченное время. Также все зрители могут перечислить средства в благотворительный фонд для борьбы с пандемией коронавируса.

Полнометражные художественные картины, короткометражные ленты, музыкальные шоу предоставили ведущие киносмотры и конкурсы мира, среди них форумы в Берлине, Каннах, Венеции, Сан-Себастьяне, Токио. Всего будет демонстрироваться более ста фильмов.

