Мбандака, , 09:07 — REGNUM Губернатор Экваториальной провинции ДР Конго призвал жителей страны соблюдать спокойствие и продолжать принимать меры предосторожности после того, как в регионе подтвердили новую вспышку лихорадки Эбола, происходящую на фоне пандемии коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление Бобо Болоко Болумбу.

Губернатор призвал жителей мыть руки, не здороваться за руки и не прикасаться к больным.

Напомним, что ранее министр здравоохранения ДР Конго Этени Лонгондо заявил, что причина смерти четырех человек, скончавшихся 18 мая в городе Мбандака, — лихорадка Эбола. Население города составляет около миллиона человек.

По данным министерства здравоохранения страны, в настоящее время в стране подтвердили 11 случаев заражения Эболой.

По словам репортеров, в конце апреля правительство ДР Конго готовилось объявить о полном окончании второй крупной вспышки лихорадки Эбола, жертвами которой с августа 2018 года стали более 2000 человек, однако в стране подтвердили новые случаи заражения.

Кроме того, в настоящее время в ДР Конго подтвердили более 3000 случаев заражения коронавирусом.

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