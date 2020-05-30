Пекин, , 07:54 — REGNUM Рынок морепродуктов в городе Ухань (Китай) не был первоначальным источником нового коронавируса, заявили китайские учёные из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний (CDC). Об этом пишет газета «Daily Mail».

Проведённые исследования показали, что версия о возникновении вспышки на самом рынке неверна — все изученные образцы животных показали полное отсутствие у них COVID-19. По словам исследователей, животные на этом рынке не могли заразить покупателей.

«Мы думали, что рынок морепродуктов заражен вирусом, но теперь оказалось, что рынок — скорее жертва. Новый коронавирус существовал задолго до этого», — заявил глава центра Гао Фу.

Полученная информация позволила сделать вывод, что коронавирус начал распространяться от зараженного человека, который посетил рынок. При этом его личность не установлена.

Напомним, о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане китайские власти сообщили 31 декабря 2019 года. Тогда было установлено, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, а заболевание позже получило название COVID-19.

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