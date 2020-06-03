Минск, , 14:36 — REGNUM Решение властей Белоруссии о том, чтобы в условиях пандемии SARS-CoV-2 не останавливать производство, помогло стране «выкрутиться» в условиях мирового экономического кризиса, связанного с эпидемией. Об этом 3 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по новому составу правительства в Минске.

«Хорошо, что мы так вывернулись, выкрутились в этой ситуации с пандемией, не остановили производство», — приводит слова Лукашенко пресс-служба белорусского президента.

Также он отметил, что мировой кризис не мог не отразиться на Белоруссии и указал, что, по его мнению, если бы производство в республике на тот момент было бы остановлено, его бы уже не удалось запустить вновь.

«Это только в сказке могло (бы) случиться», — подчеркнул президент республики.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что революции во время смены правительства Белоруссии не произойдет.