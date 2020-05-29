Стокгольм, , 17:22 — REGNUM Количество умерших от COVID-19 достигло в Швеции 4350 человек, сообщил 29 мая на пресс-конференции главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.

По его словам, на сегодняшний день в стране зафиксировано 36 476 случаев заражения коронавирусом.

«На сегодняшний день зарегистрировано 4350 смертей, случаев заражения — 36 476. На этой неделе мы видим небольшой тренд на увеличение числа выявленных случаев заражения среди молодых людей. Мы связываем это с наращиванием числа тестирований», — заявил Тегнелл.

Напомним, ранее в Швеции было заявлено, что обязательное тестирование на коронавирус будет распространено не только на медиков, но и на полицейских и пожарных.

«При этом число пациентов в отделениях интенсивной терапии, продолжает убывать, что может свидетельствовать о спаде распространения коронавируса», — добавил Тегнелл.

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