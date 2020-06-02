Женева, Швейцария, , 22:48 — REGNUM Количество случаев заражения коронавирусом за последние сутки во всем мире выросло на 113 тыс. и превысило отметку в 6,1 млн, сообщает 2 июня официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, после смерти за сутки 4242 заболевших количество умерших от COVID-19 превысило в мире 376 тыс. человек.

По официальным данным ВОЗ, к вечеру 2 июня общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире составляет 6 194 533, летальных исходов зарегистрировано 376 320.

Как сообщало ИА REGNUM, ВОЗ отмечает самый высокий рост эпидемии коронавируса в Северной, Центральной и Южной Америке.

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