Рейсовый автобус, в котором находились десять пассажиров, в том числе семь детей, опрокинулся 29 ноября в Псковской области. Дети ехали в школу. Известно, что пострадали как минимум пять человек — четыре ребёнка и взрослый.

Pskov.sledcom.ru ДТП. Новоржевский район. 29.11.2019

12:40 29.11.2019 Рейсовый автобус опрокинулся около 8:30 на 2-м километре автодороги Новоржев — Кудеверь в Новоржевском районе Псковской области.

12:43 29.11.2019 Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением — автобус съехал в кювет и опрокинулся. Читайте об этом: Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области

12:48 29.11.2019 На момент аварии в салоне автобуса было десять пассажиров: трое взрослых и семь детей — они ехали в школу. По уточнённым данным, пострадали пять человек — четыре ребёнка и взрослый.

12:50 29.11.2019 По данным УМВД России по Псковской области, мальчик 2010 года рождения и девочка 2005 года рождения получили ушибы, у девочек 2008 года рождения и 2003 года рождения — переломы носа и ключицы соответственно. Женщина 1963 года рождения получила сотрясение головного мозга и перелом лопатки.

12:53 29.11.2019 Все пострадавшие в аварии госпитализированы. Подробности: Четверо детей пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Псковской области

12:55 29.11.2019 Авария произошла на 2-м километре автодороги Новоржев — Кудеверь в Новоржевском районе. Скриншот с gtrkpskov.ru, YouTube

13:01 29.11.2019 «В лечебные учреждения будет госпитализировано четверо, трое из них дети», — сообщили в администрации Псковской области. Об этом: Пострадавшим в аварии псковским школьникам оказана экстренная помощь

13:06 29.11.2019 Детей доставят в Детскую областную клиническую больницу в Псков. Сейчас с пострадавшими в ДТП школьниками работают психологи.

13:16 29.11.2019 Предварительная причина ДТП с рейсовым автобусом в Новоржевском районе Псковской области — образовавшаяся на данном участке автодороги гололедица. Читайте также: Гололёд мог стать причиной аварии автобуса с детьми в Псковской области

13:28 29.11.2019 По данным МЧС России по Псковской области, всего с 21 по 27 ноября 2019 года пожарные и спасательные подразделения региона 18 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 16 человек.

13:43 29.11.2019 ДТП. Новоржевский район. 29.11.2019 . pskov.sledcom.ru

14:03 29.11.2019 В Псковской области будет проведена проверка безопасности организации школьных перевозок. Такое поручение сделал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в связи с ДТП с рейсовым автобусом в Новоржевском районе, в котором пострадали дети. Читайте об этом: Псковские школьные перевозки ждут проверки после аварии с автобусом

14:04 29.11.2019 В Новоржевском районе Псковской области проводится проверка в связи с ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадали дети. Об этом 29 ноября сообщили в областном следственном управлении СКР. Уточняется, что проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Читайте подробнее: ДТП со школьниками: псковский СК проводит проверку

14:09 29.11.2019 Из автобуса, перевернувшегося в Новоржевском районе Псковской области, дети выбирались через заднее окно, сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на очевидцев аварии.

14:10 29.11.2019 «Когда подошёл ближе, через две минуты — все, кто ехал, уже выбрались, все были на дороге. Возможно, у всех был испуг, шок, но никто не плакал, не охал, звонили близким», — сообщил очевидец аварии.

14:27 29.11.2019 Детская областная клиническая больница. Псков, detoblmedpskov.ru

14:42 29.11.2019 По данным ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации ДТП в Новоржевском районе привлекались две единицы техники, пять человек.

14:56 29.11.2019 Михаил Ведерников, pskov.ru

15:01 29.11.2019 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку по факту аварии с автобусом, перевозившим школьников, в Новоржевском районе.

15:03 29.11.2019 Напомним, в феврале 2019 года в Калужской области на скользкой дороге перевернулся и разбился автобус, в котором ехали дети из Смоленской области. В результате ДТП погибли семь человек — трое детей и четверо взрослых. После той трагедии вопрос безопасности школьных перевозок поднимался и на федеральном уровне.

15:06 29.11.2019 В Псковской области проблема организации школьных перевозок неоднократно поднималась депутатами. Так, например, в ходе октябрьской сессии регионального парламента депутат Псковского областного собрания Оксана Лазарева (фракция «Единая Россия») обращала внимание на качество автобусов, которые выделены для перевозки школьников в Плюсском районе.

15:08 29.11.2019 «Такое ощущение, что эти автобусы делаются для школьников начальных классов. Расстояние между рядами очень маленькое, комфортно сесть туда старшему школьнику или взрослому практически невозможно. Эти же автобусы нам дают для поездок в Псков. Ехать на них невозможно», — заявила депутат Оксана Лазарева. По её словам, проблема поднимается не первый раз, но никакой реакции нет.

15:10 29.11.2019 По уточнённым данным ГУ МЧС России по Псковской области, рейсовый автобус, перевернувшийся утром 29 ноября в Новоржевском районе, успел доехать до деревни Макарово. Здесь, по предварительным данным регионального управления ГИБДД, на дороге образовалась гололедица.

15:20 29.11.2019 [[[video-0]]] Источник: следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области

16:30 29.11.2019 Пострадавший в ДТП автобус. pskov.sledcom.ru

17:16 29.11.2019 Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова заявила «Псковской Ленте Новостей», что после проведения проверки по факту ДТП с автобусом будут сделаны необходимые выводы. «Сначала необходимо провести проверку: дорожных условий, транспортного средства, самого водителя. После нее и узнаем, что действительно послужило причиной ДТП», — сказала Соколова. По словам детского омбудсмена Псковской области, при перевозке дети «должны быть пристегнуты, должны перевозиться с маячками».

18:00 29.11.2019 Четверо школьников и учительница пострадали в аварии в Новоржевском районе, уточняет ГТРК «Псков». Девятилетний мальчик и три девочки в возрасте от 11 до 16 лет доставлены в Детскую областную клиническую больницу в Псков с ушибами и переломами.

18:08 29.11.2019 «ДТП произошло на хорошей асфальтированной дороге, но местность здесь холмистая, и этот участок дороги находится под уклоном — возможно, утром дорога была очень скользкой», — сообщает ГТРК «Псков».

18:38 29.11.2019 «Водитель перед выездом на маршрут прошёл предрейсовый медицинский осмотр, признаков алкогольного опьянения не выявлено», — заявили в компании «Псковпассажиравтотранс», которой принадлежит перевернувшийся автобус. Читайте также: В Псковской области выясняют, почему автобус с детьми попал в ДТП

18:42 29.11.2019 До восьми возросло количество детей, госпитализированных в результате ДТП с автобусом в Псковской области. Ранее сообщалось о четырех помещенных в больницу детях и учительнице. Состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД России по Псковской области.

18:47 29.11.2019 «Псковпассажиравтотранс» уточняет: в ДТП под Новоржевом попал не школьный, а рейсовый автобус. Этот автобус совершал рейс по регулярному пригородному маршруту № 131 Новоржев — Иваньково. На нём дети регулярно добираются до школы.

18:49 29.11.2019 Автобус находился в технически исправном состоянии: 24 октября 2019 года он прошёл очередной государственный технический осмотр и перед выездом на линию был осмотрен контролёром по проверке технического состояния автомототранспортных средств, заявили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Автобус оборудован ремнями безопасности, тахографом и блоком ГЛОНАСС.

18:51 29.11.2019 Водитель перед выездом на маршрут прошёл предрейсовый медицинский осмотр, признаков алкогольного опьянения не выявлено. Скоростной режим водитель автобуса не нарушал, что подтверждается показаниями тахографа: двигался со скоростью 20−40 км/ч. В момент ДТП дорожные условия были следующие: на участке дороги с асфальтовым покрытием под уклон была гололедица. «Водитель автобуса в момент аварии проявил профессионализм, который, без преувеличения, позволил избежать трагических последствий», — заявили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

18:55 29.11.2019 Глава Новоржевского района Псковской области Софья Пугачева сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что держит ситуацию с аварией под личным контролем и находится на постоянной связи с родителями пострадавших в ДТП детей. «От администрации района будет оказана вся необходимая помощь пострадавшим», — заявила Софья Пугачева.

19:08 29.11.2019 В результате аварии с автобусом в Новоржевском районе Псковской области помощь медиков потребовалась четырём детям и четырём взрослым. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала глава Новоржевского района Софья Пугачева. По её словам, в автобусе находилось десять школьников, двое взрослых и водитель. Четверо детей и четверо взрослых, в том числе трое родителей, находятся на обследовании в Пскове. «По результатам обследований будет принято решение о дальнейшем лечении», — сообщила Пугачева. Об этом: После ДТП с перевернувшимся автобусом медики Пскова обследуют 8 человек

19:35 29.11.2019 vk.com sofya_pugacheva

20:32 29.11.2019 Глава Новоржевского района Псковской области Софья Пугачева проинформировала о состоянии детей, пострадавших в результате сегодняшнего ДТП с рейсовым автобусом. Напомним, дети были доставлены в Псков. «Дети устроены в палатах, чувствуют себя лучше. Находятся под наблюдением врачей. Сразу после поступления в приемное отделение Псковской областной детской клинической больницы они прошли обследования. Конечно, пережить такой стресс сложно даже взрослому. Главное, что все живы. Возвращаемся домой с усталыми родителями», — сообщила Пугачева на своей странице в соцсети.

21:13 29.11.2019 Глава Новоржевского района Псковской области Софья Пугачева. vk.com sofya_pugacheva

21:51 29.11.2019 Пострадавшим в ДТП детям оказывают помощь и медики, и психологи. Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

21:53 29.11.2019 Только с начала учебного года в РФ произошло несколько аварий с автобусами, перевозящих детей в школы. В Яльчикском районе Чувашии 9 сентября 2019 года школьный автобус вылетел в кювет, ранения получили три человека. 6 октября на Камчатке легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом, в котором ехали 18 детей. В результате ДТП один ученик получил ушибы. В Ростовской области в дорожную аварию попал школьный автобус ПАЗ с десятью детьми — школьники, к счастью, не пострадали. Во Владимирской области утром 15 ноября школьный микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся. В салоне микроавтобуса было восемь детей, четверо получили травмы.

21:54 29.11.2019 После аварии с автобусом в Новоржевском районе Псковской области госпитализированы восемь детей. Это подтвердила вечером 29 ноября глава района Софья Пугачева.

22:03 29.11.2019 Психологическая помощь детям, пострадавшим в ДТП. Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

22:11 29.11.2019 В аварии также пострадала учительница — она госпитализирована в Островскую межрайонную больницу. Об этом: Восемь детей госпитализированы после аварии с автобусом в Псковской области

14:48 Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 30 ноября посетила Псковскую областную детскую клиническую больницу, куда накануне госпитализировали пострадавших в ДТП детей. Емельянова навестила не только школьников, пострадавших при аварии рейсового автобуса под Новоржевом, но также девочек, получивших травмы при другой аварии — в Себежском районе, сообщает «Псковское агентство информации».

14:49 «Четыре ребенка были доставлены в первой половине дня. Ещё четыре почувствовали себя плохо позднее и обратились в местную больницу. Их госпитализировали позже», — пояснил заместитель председателя комитета здравоохранения Денис Сачков.