Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 19:03 — REGNUM Во Владимирской области возбуждено административное расследование по факту ДТП, в котором пострадали восемь детей — пассажиры школьного автобуса. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники установят все обстоятельства ДТП: состояние дороги, роль водителей микроавтобуса с детьми и легкового автомобиля ВАЗ-21 099 в аварии, соблюдение Правил дорожного движения и требований безопасности при перевозке организованной группы детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 15 ноября на 65-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума» школьный микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся. В салоне микроавтобуса находились 11 человек, в том числе восемь детей. Четверо из них были госпитализированы.

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