Псков, , 11:54 — REGNUM В аварии с рейсовым автобусом в Новоржевском районе Псковской области, по уточнённым данным, пострадали пять человек — четыре ребёнка и взрослый, сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на УМВД по региону.

По информации издания, мальчик 2010 года рождения и девочка 2005 года рождения получили ушибы, у девочек 2008 года рождения и 2003 года рождения — переломы носа и ключицы соответственно.

Женщина 1963 года рождения получила сотрясение головного мозга и перелом лопатки.

Все пострадавшие в аварии госпитализированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус опрокинулся сегодня, 29 ноября, около 8:30 на 2-м километре автодороги Новоржев — Кудеверь. В салоне в момент аварии находились десять человек, в том числе семь детей, которые ехали в школу. Водитель автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением.

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