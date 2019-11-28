Багаевский район, Ростовская область, , 13:09 — REGNUM В Ростовской области в дорожную аварию попал автобус с детьми. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России 28 ноября.

На трассе Ростов — Семикаракорск столкнулись «ВАЗ» 2112, в котором находились два человека, и школьный автобус ПАЗ с десятью детьми.

«В результате ДТП дети не пострадали, пострадали два человека из легкового автомобиля. Для доставки детей в школу выделен дополнительный автобус из станицы Багаевской», — уточнили в ведомстве.

Пострадавшие переданы медикам.