Багаевский район, Ростовская область, 28 ноября 2019, 13:09 — REGNUM В Ростовской области в дорожную аварию попал автобус с детьми. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России 28 ноября.
На трассе Ростов — Семикаракорск столкнулись «ВАЗ» 2112, в котором находились два человека, и школьный автобус ПАЗ с десятью детьми.
«В результате ДТП дети не пострадали, пострадали два человека из легкового автомобиля. Для доставки детей в школу выделен дополнительный автобус из станицы Багаевской», — уточнили в ведомстве.
Пострадавшие переданы медикам.