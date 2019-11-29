Новоржев, , 12:21 — REGNUM Пострадавшим в аварии с рейсовым автобусом школьникам из Новоржевского района Псковской области оказана экстренная помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«В лечебные учреждения будет госпитализировано четверо, трое из них дети», — сообщили в администрации.

Уточняется, что детей доставят в Детскую областную клиническую больницу в Псков. Сейчас с пострадавшими в ДТП школьниками работают психологи.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников держит на личном контроле вопрос оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейсовый автобус опрокинулся сегодня, 29 ноября, около 8:30 на 2-м километре автодороги Новоржев — Кудеверь в Новоржевском районе Псковской области. В салоне в момент аварии находились десять человек, в том числе семь детей, которые ехали в школу.

В ДТП пострадали четыре ребёнка и взрослый. 9-летний мальчик и 14-летняя девочка получили ушибы, 11-летняя и 15-летние девочки — переломы носа и ключицы соответственно. С сотрясением головного мозга и переломом также госпитализирована 56-летняя женщина.

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