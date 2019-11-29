Новоржев, , 11:09 — REGNUM В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, по предварительным данным, пострадали трое детей.

Авария произошла около 8:30 на 2-м км автодороги Новоржев — Кудеверь в Новоржевском районе.

Автобус следовал по маршруту Иваньково — Новоржев. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением — автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Следственные органы начали проверку по факту аварии.