Петропавловск-Камчатский, , 03:39 — REGNUM Камчатская прокуратура приступила к проверке дорожной аварии с участием школьного автобуса, сообщает «КамИнформ» со ссылкой на источник в ведомстве.

Сообщается, что в ходе проверки сотрудники прокуратуры установят, исполнялось ли российского законодательство при организации перевозки детей. Если же будут выявлены нарушения, то ведомство примет соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября на Камчатке легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом на 297-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. В автобусе на момент происшествия находились 22 человека, среди них — 18 детей. В результате ДТП один ученик получил ушибы.

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