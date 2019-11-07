В Омске 6−7 ноября 2019 года состоится XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Тема форума — «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества». Откроется масштабное мероприятие выставкой высоких технологий, посвящённой экспортному потенциалу России и Казахстана. Также запланированы различные панельные сессии. Впервые в программе саммита — форум молодёжных лидеров России и Казахстана. Планируется, что 7 ноября в работе форума межрегионального сотрудничества примут участие президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Roscongress.org XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана

06:03 06.11.2019 В Омске 6 ноября стартовал XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Организаторами мероприятия выступают Минэкономразвития России и Министерство национальной экономики Казахстана при поддержке Фонда Росконгресс. Об этом: Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана стартует в Омске

06:20 06.11.2019 На 7 ноября в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества двух стран запланирована встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Подробнее: Встреча Путина и Токаева в Омске запланирована на 7 ноября

06:37 06.11.2019 Владимир Путин пригласил Касым-Жомарта Токаева на форум в Омск в апреле 2019 года. Незадолго до этого, в марте, Токаев возглавил Казахстан взамен ушедшего в отставку Нурсултана Назарбаева. Об этом: Владимир Путин пригласил нового главу Казахстана в Омск

06:50 06.11.2019 В рамках XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске 7 ноября откроют центральный спортивный комплекс Хоккейной академии «Авангард». Об этом сообщили в правительстве Омской области. Открытие спорткомплекса входит в культурную программу масштабного форума. В честь этого события состоится товарищеский матч между детскими командами (2009 год рождения). На льду сразятся воспитанники хоккейных клубов «Авангард» (Россия) и «Барыс» (Казахстан). Подробности в материале: В Омске откроют центральный спорткомплекс Хоккейной академии «Авангард»

07:15 06.11.2019 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее подтвердил своё участие в казахстанско-российском форуме в Омске. Подробнее: Президенты Казахстана и России обсудят в Омске межрегиональное развитие

07:21 06.11.2019 Заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев отметил, что республика нуждается в более прочной кооперации с высшими учебными заведениями Омской области. «Чтобы иметь хороший пул специалистов, нам нужна прочная кооперация», — подчеркнул Торебаев. Читайте также: Казахстан нуждается в усилении связей с вузами Омска — министр торговли

07:32 06.11.2019 Кайрат Торебаев [Анна Рыжкова © ИА REGNUM]

07:48 06.11.2019 На XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящем в Омске, губернатор Омской области Александр Бурков заявил о важности кооперации с предприятиями Казахстана. «Для нас важна кооперация с предприятиями Казахстана», — подчеркнул глава Омского региона. По его словам, экономические и производственные связи между странами были выстроены исторически: «И нам необходимо сегодня, на мой взгляд, идти дальше». Читайте также: Омский губернатор: «Для нас важна кооперация с предприятиями Казахстана»

07:56 06.11.2019 Александр Бурков [Анна Рыжкова © ИА REGNUM] Александр Бурков на церемонии подписания документов [Анна Рыжкова © ИА REGNUM]

08:18 06.11.2019 Заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев 6 ноября на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана заявил о большом интересе со стороны бизнеса к сотрудничеству. По его словам, речь идёт и о сельском хозяйстве, и о промышленности. «Наши компании рвались на выставку (в Омск — прим. ИА REGNUM), нам приходилось делать селекцию», — сказал Торебаев. «Это экономика взаимоотношений в действии. Поэтому мы будем продолжать работать, сотрудничать, интересов много», — отметил он. В целом, Торебаев считает, что России и Казахстану «есть, что предложить друг другу». Поэтому дальнейшее сотрудничество продолжится. Читайте подробнее: Казахстанский замминистра в Омске: «Наши компании рвались на выставку»

08:33 06.11.2019 Казахстан на сегодняшний день имеет ключевое значение для Омской области. Об этом на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана заявил губернатор Омской области Александр Бурков. «Сегодня для Омской области Казахстан имеет ключевое значение. Это главный партнёр. Если брать внешнеторговый оборот, то четверть — это конечно отношения с Казахстаном. По 2018 году это было порядка 240 миллиардов долларов. В этом году за восемь месяцев мы наблюдаем рост на 22% товарооборота Омской области и Казахстана», — подчеркнул Бурков. По его словам, Омская область и Казахстан «взаимно развивают» товарно-экономические отношения, что «очень важно». «На территории Омской области сегодня действуют 192 предприятия с участием казахстанской стороны», — подытожил Александр Бурков. Читайте подробнее: «Для Омской области Казахстан имеет ключевое значение»: Бурков

08:36 06.11.2019 Выставка [Анна Рыжкова © ИА REGNUM] Ассоциация казахстанского автобизнеса на выставке [Анна Рыжкова © ИА REGNUM]

08:48 06.11.2019 Вице-спикер Госдумы Александр Жуков посетил стэнд Алтайского края на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске 6 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев.

08:53 06.11.2019 Алтайский край принимает участие в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит 6 — 7 ноября в Омске. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев и разместил несколько фотографий на своей странице Facebook.

09:01 06.11.2019 В рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоялась пленарная сессия «Развитие приграничного торговли: евразийский акцент» с участием директора департамента евразийской интеграции и стран СНГ Минэкономразвития России Рафаэла Абрамяна, вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбека Сапарова, председателя совета директоров «Группы компаний «Титан», члена генерального совета «Деловой России» Михаила Сутягинского и других.

09:09 06.11.2019 «Аграрный сектор Казахстана — один из самых быстроразвивающихся секторов экономики, обеспечивающий не только продовольственную безопасность страны, но и её социально-политическую стабильность. В Казахстане за последние пять лет производство сельхозпродукции и продукции переработки увеличилось в полтора раза», — заявил на пленарной сессии «Развитие приграничного торговли: евразийский акцент» вице-министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров.

09:19 06.11.2019 На сегодняшний день до 80% зерноуборочных комбайнов на полях Казахстана — из России. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров.

09:21 06.11.2019 Отсутствие таможенных барьеров позволяет развивать сотрудничество между Россией и Казахстаном на должном уровне — Айдарбек Сапаров.

09:23 06.11.2019 Панельная сессия №1. «Развитие приграничной торговли: евразийский акцент». Первый вице-министр министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров [Анна Рыжкова © ИА REGNUM]

09:31 06.11.2019 Впервые Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоялся именно в Омске — это было в 2003 году. «С тех пор Форум является эффективной межгосударственной площадкой, ставшей важным институтом политико-экономического взаимодействия двух стран. Спустя 16 лет, совершив своеобразный круг, Форум возвращается в Омскую область, где зародилась традиция его проведения», — говорится в сообщении областного правительства.

09:44 06.11.2019 Коллективная экспозиция предприятий Алтайского края представлена в Омске, где сегодня, 6 ноября, проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств. Свои технологические разработки демонстрируют семь инновационных производственных компаний. Читайте подробнее: Алтай участвует в форуме, посвящённом сотрудничеству России и Казахстана

09:45 06.11.2019 Делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко принимает участие в Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

09:50 06.11.2019 Омск продолжает готовиться к приёму высокопоставленных гостей в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В частности, 7 ноября в Омске запланирована встреча президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Как сообщили омские массмедиа, центральные дороги Омска 5 ноября помыли кипятком, что, однако, в итоге привело к гололедице на некоторых участках. Подробности в материале: В Омске дороги к приезду Путина мыли кипятком

09:50 06.11.2019 Сопредседатель совета торгово-промышленной палаты РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики Герман Клименко сказал, что в сфере информационных технологий сформирован пласт избалованных работников. Читайте также: В России сформирован пласт избалованных программистов — представитель ТПП

09:55 06.11.2019 На вопросы журналистов ответил сопредседатель совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики Герман Клименко [Анна Рыжкова © ИА REGNUM]

09:57 06.11.2019 Торговый представитель Казахстана в России Нурлан Борамбаев, посетивший сегодня, 6 ноября, стенд Алтайского края на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, пообещал до конца 2019 года привезти в Алтайский край делегацию Казахстана для изучения экспортных возможностей промышленности и сельского хозяйства. Цитата со страницы пресс-секретаря алтайского губернатора Дмитрия Негреева Подробности в материале: Вести с форума: Казахстан намерен плотнее сотрудничать с Алтаем

09:58 06.11.2019 Татарию с Казахстаном связывают давние экономические и культурные отношения. За последние два года товарооборот превысил $700 млн. Глава республики Рустам Минниханов на одной из встреч отметил наличие потенциала для доведения этого показателя до $1 млрд. В вузах Татарии на сегодня также обучаются более 1,3 тыс. казахстанских студентов.

10:00 06.11.2019 В 2017 году в рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске делегация Татарии подписала соглашение о сотрудничестве с Актюбинской областью Казахстана.

10:01 06.11.2019 Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых выступил на панельной сессии «Развитие несырьевого экспорта между Казахстаном и Россией» на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске 6 ноября. Тема выступления — «Развитие экспорта услуг в сфере туризма на примере Алтайского края». Цитата со страницы пресс-секретаря алтайского губернатора Дмитрия Негреева в Facebook.

10:06 06.11.2019 На предыдущем Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошёл в ноябре 2018 года, Татария представила участникам свой туристический потенциал. Фото с официального сайта республики. tatarstan.ru

10:08 06.11.2019 В рамках российско-казахстанского форума в Омске стартовала панельная сессия «Женское предпринимательство как драйвер роста креативной экономики». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в зале, в основном, находятся женщины.

10:18 06.11.2019 Макет новой ледовой «Арены Омск» станет одним из центральных экспонатов мультимедийного стенда «Россия» на выставке XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Новую «Арену Омск» — шестиэтажное здание площадью 60 тыс. кв. м — планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. В ней смогут разместиться до 12 тыс. зрителей. Проект реализуется в формате государственно-частного партнерства. Об этом: На российско-казахстанском форуме представят проект ледовой «Арены Омск»

10:22 06.11.2019 Казахстан является важнейшим стратегическим партнером Оренбургской области. Это обусловлено приграничным положением региона. На Оренбургскую область приходится самый протяжённый участок российско-казахстанской границы, составляющий 1876 километров. Оренбуржье граничит с Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областями. Объем взаимной торговли Оренбургской области с Казахстаном за период с 2003 по 2018 год увеличился в 1,9 раза и достиг 806,8 млн долларов США. Оренбуржье поставляет в Казахстан природный газ, сырую нефть, нефтепродукты, кокс, продукцию машиностроения, продовольственные товары, черные и цветные металлы, цемент, удобрения. Из Казахстан регион получает продукцию топливно-энергетического комплекса, черные металлы и изделия из них, хромовую руду, кварцит, продукты неорганической химии.

10:33 06.11.2019 Макет «Арена Омск» [Instagram]

10:39 06.11.2019 В Омске 6 ноября в региональном парке информационных технологий открылся Форум молодёжных лидеров России и Казахстана. Мероприятие, собравшее более 100 человек, проходит в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Участники молодёжного форума обсудят возможности взаимодействия и совместные проекты. Планируется презентация двусторонних молодёжных инициатив. Об этом: Форум молодёжных лидеров России и Казахстана открылся в Омске

10:57 06.11.2019 Форум молодежных лидеров России и Казахстана [omskportal.ru]

11:14 06.11.2019 В рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана подписано соглашение между ПАО «ВымпелКом» и правительством Омской области. Подписи в документе поставили губернатор Омской области Александр Бурков и руководитель департамента по работе с госсектором ПАО «ВымпелКом» Михаил Звягинцев. Цель двустороннего соглашения сроком на пять лет — развитие цифровой экономики на территории региона. «Взаимодействие сторон коснётся вопросов развития новых информационно-телекоммуникационных технологий в направлении построения «умного города» и развития инфраструктуры, в том числе транспортной, на территории Омской области, использования технологии анализа больших данных для решения задач повышения качества жизни и безопасности жителей, проведения городских опросов и других социально-значимых мероприятий, а также для увеличения туристического потока, анализа миграции трудового населения. Стороны планируют осуществлять обмен опытом и информацией по вопросам, относящимся к предмету соглашения, а также создавать рабочие и, при необходимости, экспертные группы для целей реализации соглашения», — говорится в сообщении областного правительства.

11:36 06.11.2019 Александр Бурков на выставке [Анна Рыжкова © ИА REGNUM]

11:41 06.11.2019 Губернатор Омской области Александр Бурков и проректор МГИМО Сергей Шитьков 6 ноября в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана подписали документ о развитии кадрового потенциала Омской области. По информации областного правительства, речь идёт о развитии взаимодействия в вопросах науки, образования, повышения квалификации и переподготовки кадров в интересах региона. МГИМО намерен обеспечить целевую подготовку специалистов, которые в перспективе усилят кадровый потенциал Омской области. Читайте подробнее: Омская область будет развивать кадровый потенциал с помощью МГИМО

11:52 06.11.2019 В рамках российско-казахстанского форума в омском ИТ-Парке открылась диалоговая площадка по добровольчеству. В том числе на площадке обсуждался опыт российских и омских волонтёров в проведении масштабных проектов и акций. «Это особенно актуально для гостей форума, поскольку 2020 год объявлен в Казахстане Годом добровольца. Омские активисты выразили готовность принять участие в будущем событии», — сообщили в правительстве Омской области.

12:11 06.11.2019 Высокие технологии возможности регионов России и Казахстана [roscongress.org]

12:13 06.11.2019 Молодёжные лидеры России и Казахстана встретились в Омске 6 ноября в рамках Форума молодёжных лидеров двух стран. Молодёжное мероприятие, в свою очередь, проходит в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. По словам замруководителя Росмолодёжи Андрея Платонова, ведомство уделяет большое внимание гуманитарному взаимодействию на пространстве СНГ. В том числе важное место занимает развитие двусторонних отношений в сфере молодёжного сотрудничества с Казахстаном. На форуме планируется подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве между молодёжными общественными организациями Казахстана и России. Читайте также: Молодёжные организациями России и Казахстана будут сотрудничать

12:47 06.11.2019 Руководитель блока развития филиала Национальной компании «Казахстан темир жолы» (КТЖ) Нурбол Нургалиев заявил, что основные решения, которые подводят к оптимизации численности, пройдут в 2020—2021 годах. Читайте также: «Казахстанские железные дороги» идут к оптимизации численности работников

12:47 06.11.2019 Президент РФ Владимир Путин7 ноября посетит город Омск, где проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Об этом сообщает сайт Кремля. Также в Омск прибудет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Тема российско-казахстанского форума — «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества». Уточняется, что главы государств проведут отдельную встречу, на которой обсудят «актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня». Об этом: Официально: 7 ноября Путин посетит Омск

12:54 06.11.2019 Высокие технологии возможности регионов России и Казахстана [roscongress.org]

13:00 06.11.2019 Пришло время на законодательном уровне наделить приграничные субъекты Российской Федерации и Республики Казахстан особым статусом и преференциями, предусмотрев возможность дополнительного финансирования мероприятий, направленных на всестороннее развитие «приграничья», уменьшение оттока населения вглубь наших стран. Об этом заявила и. о. вице-губернатора, заместителя председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике Оренбургской области Наталья Левинсон в рамках XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Омске. «На западных границах РФ отмечен положительный опыт приграничного взаимодействия на основе создания евро-регионов. Что нам мешает его адаптировать на юго-восточном направлении? Оренбургская область готова выступить пилотным регионом в таком проекте», — сказала Левинсон. Об этом: Оренбуржье готово стать пилотным, ориентируясь на опыт евро-регионов

13:09 06.11.2019 Уже завтра, 7 ноября, президента РФ ждут в Омске. А до этого Владимир Путин посетил столицу Омской области в августе 2018 года. В том числе в рамках своей прошлогодней поездки президент прогулялся по историческому центру города, пообщался с омичами, сделал с ними совместное фото, расписался в дневниках школьников Об этом: Путин получил от омичей «царский» подарок

13:17 06.11.2019 Владимир Путин с жителями Омска. 2018 [kremlin.ru]

13:29 06.11.2019 Одна из главных тем Форума молодёжных лидеров России и Казахстана — «Медиа в новой реальности: сотрудничество без границ». 6 ноября в Омске состоялась дискуссионная площадка с таким названием, объединившая журналистов и блогеров обеих стран. Как сообщили в областном правительстве, участники обсудили работу в соцсетях и сторителлинг, развитие механизмов создания совместных ресурсов российско-казахстанского молодёжного сотрудничества, а также роль и место молодёжных СМИ и блогеров в формировании информационной политики.

13:34 06.11.2019 На международной выставке «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана» предприятия Алтайского края представили современные технологические разработки. Одно из предприятий-участников — завод «Зиас Машинери» из Новоалтайска. «Мы привезли на выставку наши инновационные разработки. Например, продукт работы нашего 3D-принтера — отпечатанную на нем 3D-форму, а также пакетные вихревые насадки, которые изготавливаем на заводе. Это наполнители ректификационных колонн для перегонки нефти. Благодаря им повышается коэффициент полезного действия работы установки и в целом стабильность колонны для перегонки нефти. Ими пользуется весь мир, а производителя в России не было», — рассказал генеральный директор компании Константин Денисенко.

13:40 06.11.2019 И. о. заместителя председателя правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике Наталья Левинсон на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Омске, назвала малый и средний бизнес связующим звеном в приграничной торговле, именно на этот вид бизнеса Оренбуржье делает ставку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. Наталья Левинсон выступила на панельной сессии «Развитие приграничной торговли: евразийский акцент». «Дифференцируя структуру взаимной торговли, мы сегодня делаем ставку на малый и средний бизнес, который является связующим звеном в приграничной торговле. Но ему надо активнее помогать. С одной стороны, расширять меры поддержки потенциальным экспортерам, с другой — обеспечивать условия для комфортного взаимодействия», — сказала и. о. вице-губернатора. Читайте также: В развитии торговли с Казахстаном Оренбуржье делает ставку на малый бизнес

13:41 06.11.2019 Высокие технологии возможности регионов России и Казахстана [roscongress.org]

13:43 06.11.2019 Опыт сотрудничества Алтайского края и Казахстана в сфере туризма на XVI Форума межрегионального сотрудничества представил начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. Чиновник напомнил, что Алтай имеет ряд соглашений с различными акиматами Республики Казахстан, действуют отраслевые меморандумы, налажены связи между бизнес-сообществами, объединениями предпринимателей. Кроме того, реализуются крупные совместные российско-казахстанские проекты в сфере туризма, в том числе в рамках деятельности Международного координационного совета «Наш общий дом — Алтай» (в него входят шесть приграничных регионов четырех стран — России, Китая, Монголии, Казахстана). Важным направлением этой работы является, в том числе проведение Международного туристско-спортивного фестиваля «Большой Алтай. Great Altai». В этом году он прошел на территории Алтайского края.

13:46 06.11.2019 Заместитель директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи РФАлексей Галюжин заявил, что Омский государственный технический университет будет реализовывать программу подготовки государственных служащих в сфере цифровизации и цифровой информации. Читайте также: Преподаватели ОмГТУ обучат чиновников цифровой трансформации

13:48 06.11.2019 В рамках Форума молодёжных лидеров России и Казахстана 6 ноября молодые дипломаты обсудили сотрудничество двух стран. Встреча такого формата прошла на «полях» молодёжного форума впервые. Главной темой стала концепция развития «горизонтальной дипломатии» — идеи неформального взаимодействия молодых сотрудников внешнеполитических ведомств в возрасте до 35 лет. Подробности в материале: На российско-казахстанском форуме обсудили «горизонтальную дипломатию»

13:48 06.11.2019 Начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых, выступая на XVI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сказал о том, что необходимо интегрировать туристские комплексы и турпродукты регионов Сибирского федерального округа в международное туристское пространство, встраивать их в более сильные проекты, интенсивно продвигаемые различными институтами. «Одним из примеров таких проектов является поддерживаемый Всемирной туристской организацией трансграничный маршрут «Шелковый путь». Вхождение в него при поддержке Ростуризма и Российского экспортного центра стало бы существенным фактором, способствующим увеличению взаимных турпотоков», — подчеркнул Евгений Дешевых.

13:51 06.11.2019 Наталья Левинсон. Сессия «Развитие приграничной торговли евразийский акцент» [roscongress.org]

13:53 06.11.2019 В рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России торговый представитель Казахстана в Российской Федерации Нурлан Борамбаев и министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов обсудили сотрудничество на единой цифровой платформе. По словам Евгения Зрюмова, единая цифровая платформа (маркетплейс) позволит обмениваться лучшими IТ-решениями компаний Алтайского края и Республики Казахстан и более успешно развивать сотрудничество между ними. «Мы можем четко отслеживать показатели созданной продукции, чтобы обеспечить ее качество для заказчиков, которые сотрудничают именно на нашей единой платформе. В том числе на платформе используются механизмы взаиморасчетов», — пояснил алтайский чиновник.

14:10 06.11.2019 И.о. вице-губернатора, заместителя председателя правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике Оренбургской области Наталья Левинсон назвала важным и пока недоиспользованным резервом для приграничного сотрудничества кооперационные проекты, которые являются главной целью национального проекта «Международная кооперация и экспорт». «Оренбуржье, находясь на передовой линии международного и приграничного сотрудничества, готово к работе. Задача — выходить на крупные совместные проекты, позволяющие получать максимальную прибыль и ее справедливое распределение. А для этого нужно минимизировать конкуренцию друг с другом на пространстве ЕАЭС, чтобы объединить наши преимущества и конкурировать с партнерами из третьих стран», — сказала она на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Омске.

14:16 06.11.2019 Президенты России и Казахстана на отдельной встрече в Омске 7 ноября обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня, сообщили в правительстве Омской области, анонсируя визит глав государств.

14:57 06.11.2019 В день старта российско-казахстанского форума в Омске открылся культурно-образовательный центр «Эрмитаж-Сибирь». Читайте подробнее: В Омске открылся центр «Эрмитаж-Сибирь»

15:45 06.11.2019 Открытие Центра «Эрмитаж-Сибирь», состоявшееся в Омске в день старта российско-казахтанского форума, — одно из самых долгожданных событий этого года, признают власти Омской области. Реконструкция здания шла несколько лет и её завершение «стало возможным благодаря консолидации усилий федерального министерства культуры и правительства Омской области». Общая сумма работ — порядка 700 миллионов рублей, в том числе 70% из федерального бюджета, 30% — из областного.

15:49 06.11.2019 Первый заместитель министра промышленности Омской области Максим Сушков заявил, что около 3 тыс. компаний в регионе используют информационно-коммуникационные технологии при работе с клиентами. Всего в регионе зарегистрировано 29 тыс. предприятий. Читайте также: Цифровой трансформацией в Омске занято 10% предприятий

16:01 06.11.2019 В первый день работы XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана 6 ноября подписано 17 документов о сотрудничестве. Об этом сообщили в правительстве Омской области. На площадках форума обсуждалось развитие несырьевого экспорта, приграничной торговли с учетом евразийского акцента, вопросы женского предпринимательства, цифровой трансформации и другие. Об этом: Российско-казахстанский форум: итоги первого дня

16:43 06.11.2019 Казахстан занимает первое место среди торговых партнёров Омской области. По данным областного правительства, за восемь месяцев текущего года внешнеторговый оборот составил 218,8 млн долларов, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 21,6%. При этом, на экспорт приходится 59%. Это машиностроительная продукция, продовольственные товары и сырьё, продукция химической промышленности, каучук, металлы и изделия из них. Омская область сотрудничает с Казахстаном в сферах культуры, образования и здравоохранения, а также в направлении социального предпринимательства.

17:04 06.11.2019 Делегация из Казахстана может принять участие в молодежном форуме «Каспий», который ежегодно проводится в Дагестане. С такой инициативой на полях Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске выступил дагестанский министр по делам молодежи Камил Саидов. «Предложил направить делегацию Казахстана в качестве участников молодежного форума «Каспий-2020». В 2012 году казахская молодежь уже приезжала в Дагестан, и связь с ребятами поддерживается до сих пор», — сказал министр по итогам совещания с участием руководителей региональных органов исполнительной власти двух стран, ответственных за реализацию молодежной политики. Об этом: Казахстанскую делегацию пригласили на молодежный форум в Дагестан

17:10 06.11.2019 В рамках форума молодых лидеров России и Казахстана в Омске 6 ноября обсудили перспективы сотрудничества двух стран в области молодёжной политики. «Сотрудничество Омской области с Республикой Казахстан во многом уже выстроено как по федеральным, так и по региональным проектам. Сегодня мы, можно сказать, «сверяем часы». Я уверен, что форум молодёжных лидеров даст серьёзный стимул для улучшения взаимоотношений нашего региона и Казахстана, встраивания новых интересных идей в систему уже сложившихся проектов. Омская область готова поделиться накопленным опытом, например, в области волонтёрства. Мы передаём наработки по этой теме и казахстанским коллегам, и другим регионам России», — прокомментировал глава регионального минспортаДмитрий Крикорьянц.-

17:47 06.11.2019 6 ноября в Омском региональном парке информационных технологий работали дискуссионные площадки, собравшие более 100 молодых представителей России и Казахстана. В частности, много задач рассмотрели на площадке по добровольчеству, где собрались активисты различных волонтёрских организаций и движений. Как сообщили в областном правительстве, Волонтёры Победы высказали пожелания об организации совместной работы по увековечиванию исторической памяти о Великой Отечественной войне, о создании видеоархива ветеранов Казахстана, а также международном субботнике по благоустройству памятных мест в обеих странах. Субботник планируют провести 25 апреля 2020 года. Также омичи планируют передать казахстанским волонтёрам свой опыт по участию в Параде Победы.

19:18 06.11.2019 Заседание Российско-Казахстанского делового совета стало одним из ключевых событий первого дня XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Дискуссии в рамках заседания прошли под общей темой «Современные аспекты экономической кооперации», призванной раскрыть аспекты повышения эффективности взаимодействия между странами. В заседании приняли участие представители торгово-промышленных палат обеих стран, крупного бизнеса и власти, сообщили в Росконгрессе.

20:14 06.11.2019 Герман Клименко ИА REGNUM Директор Центра исследований развития предпринимательства, НПП РК «Атамекен» Магжан Мадиев ИА REGNUM Панельная сессия № 5. Казахстан и Россия цифровая трансформация ИА REGNUM

20:17 06.11.2019 Церемония подписания соглашений о сотрудничестве в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске ИА REGNUM

20:20 06.11.2019 XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске ИА REGNUM

20:53 06.11.2019 Отдельным блоком дискуссии стали истории успеха, представленные компаниями. Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов представил кейс «Энергетика 4.0: вызовы и сотрудничество в условиях четвертой промышленной революции», а директор по продажам ООО «Восточная техника» Евгений Лысаков рассказал об электроснабжении нефтегазовых месторождений и других автономных объектов и новых решениях, применяемых предприятием в этой отрасли.

21:17 06.11.2019 Большой интерес участников вызвал технологический кейс компании ИНГК — проект по локализации производства поршневого компрессора Borsig ZM, который уже является нашумевшим, благодаря перспективе поднять российскую компрессию на совершенно новый уровень в ближайшие несколько лет.

22:05 06.11.2019 Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко заявил, что Россия и Казахстан могли бы наладить сотрудничество в области розничной торговли.

22:35 06.11.2019 Председатель Комитета по женскому предпринимательству Наталия Комарова ИА REGNUM Заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Лаззат Рамазанова ИА REGNUM Председатель правления АО Фонд развития предпринимательства «Даму» Гаухар Бурибаева ИА REGNUM Панельная сессия № 4. Женское предпринимательство как драйвер роста креативной экономики ИА REGNUM

22:58 06.11.2019 Падалко также заявил: «Нам надо активнее делиться информацией друг о друге, устраивать совместные обсуждения, участвовать в выставках, проводить презентации — то есть любыми путями активизировать совместную деятельность и отменить все барьеры».

23:33 06.11.2019 Экспоцентр в Омске ИА REGNUM

04:32 6 ноября на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в рамках выставки «Высокие технологии: возможности России и Казахстана» компания AB InBev Efes анонсировала начало закупки электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для своих заводов на территории России. В числе первых получателей электроэнергии объявлены заводы в Омске и Клину (Московская область). Поставки в адрес предприятия в Омске уже начались, уточнили в областном правительстве.

04:56 В Концертном зале Омской филармонии 6 ноября состоялся многонациональный гала-концерт «Меридианы «Единения», приуроченный к XVI Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Участниками гала-концерта стали более 600 артистов из 13 районов региона. Зал вместил более тысячи зрителей. Подробности в материале: Российско-казахстанский форум: на концерте выступили сотни артистов

05:06 Торговый представитель Республики Казахстан в Российской Федерации Нурлан Борамбаев высказал высокую заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Алтайским краем. «У нас есть интересные предложения для совместной работы. В первую очередь планируем собрать делегацию из Казахстана, приехать к вам в гости. Мы посмотрим, как сегодня развивается регион, чем вы богаты, посмотрим и промышленность, и сельхозтоваропроизводителей», — заявил Нурлан Борамбаев.

05:11 По словам губернатора Омской области Александра Буркова, в регионе проживают представители более 120 национальностей, действуют более 60 национально-культурных объединений. В вузах и колледжах Омска обучаются более 12 тысяч жителей Казахстана. Казахский язык изучают в семи школах Омской области. В Омском госуниверситете действует центр изучения казахского языка.

05:46 Туристический поток граждан Казахстана на территорию Алтайского края в 2018 году превысил 20 тысяч человек и увеличился в сравнении с 2017 годом на 6%. Для отдыха и туризма жители Казахстана чаще всего выбирают Белокуриху и Яровое, отмечают алтайские чиновники.