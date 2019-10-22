После встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом 17 октября турецкие власти заявили о приостановке своей военной операции в Сирии на пять дней. Турция настаивает на отводе курдских вооруженных формирований на 30 км от границы и на сдаче ими тяжёлого вооружения. При выполнении этих условий Турция готова прекратить свою операцию. Все новости — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Военная операция Турции в Сирии — трансляция

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий солдат

08:12 18.10.2019 Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, комментируя результаты турецко-американских переговоров в Анкаре и текущую обстановку в районе проведения операции «Источник мира», на вопрос о присутствии подразделений вооруженных сил Турции в регионе после приостановления операции ответил: «Приостановить — не означает вывести наших военнослужащих и размещенные там силы. Мы будем там находиться и продолжим свое присутствие». Читайте также: МИД Турции: приостановление операции не означает вывода войск

08:14 18.10.2019 «Мы лично будем следить за тем, что нужно будет предпринять нашим присутствующим в регионе силам, а также кадрам разведки, и чего им делать не нужно. То есть мы уделим вопросу максимальное внимание, будем проводить проверки», — сказал министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

08:14 18.10.2019 Вице-президент США Майк Пенс на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 2019 [tccb.gov.tr]

08:17 18.10.2019 Министерство обороны Турецкой Республики со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместило запись, в которой заявило, что число нейтрализованных в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии боевиков Рабочей партии Курдистана и ее сирийского продолжения, Отрядов народной обороны, достигло 702 человек. Читайте также: В ходе турецкой операции «Источник мира» нейтрализовано 702 террориста

08:17 18.10.2019 Москва надеется получить от Анкары информацию о соглашении Соединенных Штатов и Турции о приостановке военной операции в Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: В Кремле прокомментировали соглашение США и Турции по Сирии

08:19 18.10.2019 По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу отметил: «Нашей целью было удаление террористов из региона. На сегодняшних переговорах, прошедших под проницательным руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, мы получили то, что желали. Американская сторона признает важность и функциональность зоны безопасности с точки зрения защиты законных интересов Турции в сфере обеспечения безопасности». Читайте также: МИД Турции: мы получили от США все, что хотели

08:23 18.10.2019 Майк Пенс и Реджеп Тайип Эрдоган. 2019. Источник: tccb.gov.tr

08:37 18.10.2019 Лидеры Европейского союза (ЕС) приняли к сведению приостановку военной операции, начатой Турцией в Сирии, и призвали Анкару отказаться от нее и вывести свои войска, сообщает Le Figaro. «Европейский совет принимает к сведению заявление Соединенных Штатов и Турции о перерыве во всех военных операциях. Он вновь призывает Турцию прекратить свои военные действия и вывести свои силы», — говорится в заявлении, принятом лидерами ЕС в конце первого дня саммита в Брюсселе. Подробнее в материале: Лидеры ЕС призвали Анкару вывести свои войска из Сирии

08:38 18.10.2019 Руководство «Благотворительного фонда Барзани» объявило кампанию по сбору денег на помощь пострадавшим от турецкой агрессии на севере Сирии. Подробности в материале: «Благотворительный фонд Барзани» ищет средства на помощь сирийским курдам

08:43 18.10.2019 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером», сообщает The Hill. Читайте подробнее: Трамп назвал Эрдогана сильным человеком и «чертовски хорошим лидером»

08:44 18.10.2019 Президент США Дональд Трамп так прокомментировал договоренность о пятидневном прекращения огня в военной операции Турции на севере Сирии: «Миллионы жизней будут спасены». Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

08:52 18.10.2019 Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и министр обороны США Джеймс Маттис в Пентагоне. Вашингтон [(cc) The White House]

09:12 18.10.2019 Решение Анкары приостановить военную операцию «Источник мира» в Сирии поприветствовал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Сообщение главы ООН было распространено 18 октября. Читайте также: Генсек ООН одобрил приостановку Турцией военной операции в Сирии

09:17 18.10.2019 Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар прокомментировал результаты турецко-американских переговоров в Анкаре относительно приостановления операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии в обмен на уход боевиков Отрядов народной обороны из зоны безопасности. Он резюмировал: «Операция «Источник мира» была приостановлена на 5 дней в обмен на гарантии вывода боевиков Отрядов народной обороны за пределы зоны безопасности и оставление ими систем тяжелого вооружения». Подробности в материале: Северный Кипр: Турция отстояла свою позицию в Сирии

09:20 18.10.2019 Министерство обороны Турецкой Республики со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместило запись, к которой были приложены видеоматериалы с изображением некоторых террористов, сдавшихся турецким военнослужащим в ходе операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. На видео можно увидеть, как сдавшиеся боевики принимают выданную им пищу. Читайте также: Сдавшийся в Сирии террорист попросил прощения у Турции

09:22 18.10.2019 В рамках операции «Источник мира» в районе Расулайн на турецко-сирийской границе подразделениями Вооруженных сил Турции был обнаружен крупнейший склад вооружений во всем округе. После проведения поисково-разведочных работ также было захвачено большое количество боеприпасов. Читайте также: Турецкие солдаты захватили огромный склад террористов в Расулайне

09:28 18.10.2019 Турецкое новостного агентство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой заявило, что силы США эвакуировали четыре свои базы из города Айн-эль-Араба (на курдском языке известного как Кобани) на турецко-сирийской границе, уничтожив две из них при помощи боевых самолётов. Читайте подробнее: СМИ Турции: США уничтожили свои базы в Айн-эль-Арабе

10:01 18.10.2019 Майкл Помпео и Майк Пенс на переговорах в Анкаре

10:04 18.10.2019 Столкновения и обстрелы в районе сирийского города Рас-эль-Айн вновь возобновились, вопреки договоренности между Турцией и США о прекращении турецкими ВС военной операции «Источник мира» в Сирии. Об этом 18 октября сообщает агентство Reuters. Читайте подробнее: В районе сирийского Рас-эль-Айн возобновились столкновения и обстрелы — СМИ

10:26 18.10.2019 Читайте статью шеф-редактора Восточной редакции ИА REGNUMСтанислава Тарасова «Эрдоган стал метаться между Путиным и Трампом»

11:18 18.10.2019 Стрельба в городе Рас-эль-Айн на севере Сирии возобновилась. Об этом 18 октября сообщает телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на курдские источники. Подробности в материале: Подразделения ВС Турции возобновили операцию на севере Сирии — СМИ

11:22 18.10.2019 Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прибыл в Иракский Курдистан для переговоров с официальными лицами региона. Подробности в материале: Глава МИД Франции прибыл в Иракский Курдистан

12:17 18.10.2019 Европейский совет принял к сведению приостановку военных действий Турции на севере Сирии. Об этом: Евросовет выступил против боевых действий ВС Турции в Сирии

12:48 18.10.2019 Главнокомандующий Демократическими силами Сирии Мазлум Абди заявил, что принимает соглашение о прекращении огня с Турцией в некоторых районах страны. Об этом: Глава ДСС согласился на перемирие с Турцией в ряде районах Сирии

13:20 18.10.2019 Представители сирийских курдов сообщили, что войска Турции нарушили режим перемирия, объявленного по договорённости между Анкарой и Вашингтоном, и ведут обстрелы городов на севере Сирии. Об этом 18 октября сообщает курдское издание Rudaw. Подробности в материале: Сирийские курды возложили ответственность за срыв перемирия на Турцию

13:45 18.10.2019 Страны Евросоюза не смогли согласовать общие санкции против Турции, связанные с военной операцией Анкары «Источник мира» в Сирии, заявил 18 октября будущий глава Евросовета Шарль Мишель. Читайте подробнее: В Евросоюзе не смогли согласовать связанные с Сирией санкции против Турции

14:00 18.10.2019 Протест в Берлине против военной операции Турции «Источник мира». 10.10.2019 . (cc) Leonhard Lenz

14:21 18.10.2019 Ответственность за обострение ситуации в Сирии несет международное сообщество, написал на своей странице в Twitter лидер одной из двух правящих партий страны (либералов) Никола Дзингаретти. Реакция международного сообщества оказалась слабой, поскольку во многих странах думали о собственных интересах больше, чем обо всем остальном, отметил он. Подробности в материале: Либералы Италии: в обострении в Сирии виновно международное сообщество

14:31 18.10.2019 Информация о продолжающихся обстрелах турецкими военнослужащими курдских формирований в рамках операции «Источник мира» на севере Сирии не соответствует действительности, заявил 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Читайте подробнее: Эрдоган опроверг сообщения о продолжении обстрелов в Сирии

14:38 18.10.2019 Бесполетная зона протянется вдоль сирийско-турецкой границы на 440 км. Об этом заявил 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters. Читайте также: Эрдоган: длина бесполетной зоны в Сирии составит 440 км

15:10 18.10.2019 Временное прекращение операции Турции в Сирии, достигнутое на переговорах Анкары и Вашингтона, «должно быть закреплено и продолжено». Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). Парламентарий также считает преждевременным говорить о преодолении кризиса. Подробности в материале: Железняк: Конгресс продолжает разработку санкций против Турции

15:12 18.10.2019 В Совфеде склонны позитивно воспринимать достижение США и Турцией соглашения по турецкой военной операции в Сирии. «Пока сам факт прекращения военной операции, конечно же, обнадеживает, но что будет дальше, пока совершенно не ясно, и решается явно не Вашингтоном, не его договоренностями и санкциями», — написал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в Facebook. Читайте также: Косачёв: что будет после договоренности США и Турции о прекращении операции

15:19 18.10.2019 По данным ООН, свыше 2 тыс. 300 сирийских курдов, среди которых преимущественно женщины и дети, ищут убежище в Иракском Курдистане. Об этом: Порядка 2,3 тыс. сирийских курдов ищут убежища в Иракском Курдистане — ООН

15:25 18.10.2019 Критика властей Италии в отношении военной операции Турции в Сирии может серьезно осложнить отношения двух стран, заявил посол Турции в Италии Мурат Салим Эзенли. Он призвал власти Италии как можно скорее пересмотреть свою позицию по данному вопросу. Читайте подробнее: Посол Турции: критика со стороны властей Италии осложнит наши отношения

15:36 18.10.2019 Очередную фазу мер, направленных на урегулировании в Сирии, намерен обсудить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным на предстоящих переговорах в Сочи. Об этом сообщает 18 октября агентство Anadolu. Читайте также: Эрдоган намерен обсудить с Путиным новые шаги по Сирии

16:21 18.10.2019 Курдские женщины jan Sefti

16:29 18.10.2019 В Сирии сообщают о жертвах среди мирных жителей в результате атак турецкой армии.

16:34 18.10.2019 Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии если обещанный Вашингтоном отвод курдских отрядов не будет выполнен, заявил 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле. По словам Эрдогана, если отвод курдских вооруженных формирований не будет сорван до вечера 22 октября, то задача по созданию «зоны безопасности» будет выполнена. «Если США сдержат свое слово до вечера вторника, то вопрос зоны безопасности будет решен. В противном случае операция продолжится с тех рубежей, на которых была остановлена», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

16:54 18.10.2019 Встреча лидеров Франции, Германии и Британии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом может состояться в Лондоне, заявил 18 октября французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Британии Борис Джонсон выразили своё желание участвовать в этой встрече. Макрон заявил, что такая четырёхсторонняя встреча может состояться в Лондоне «в ближайшие недели». Напомним, ранее Франция, Германия и Британия, а также ряд других стран ЕС жёстко высказались против турецкой военной операции в Сирии. Кроме того, их представители в ООН составили соответствующее совместное заявление по данному вопросу.

17:23 18.10.2019 Для обсуждения на встрече с президентом Турции Эрдоганом есть ещё целый комплекс вопросов, помимо военной операции Анкары в Сирии, заявила 18 октября канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Брюсселе. По её словам, Германия не желает смешивать вопросы взаимодействия с Турцией в вопросе беженцев с дискуссиями на тему турецкой военной операции в Сирии. Таким образом Ангела Меркель ответила на вопрос журналистов об отношении к угрозам Эрдогана пустить миллионы беженцев в Европу. Кроме того, канцлер Германии заявила, что обеспокоенность Турции на тему безопасности понятна, но военная операция вызывает новые страдания местного населения.

17:47 18.10.2019 Турецкие военные планируют создать 12 наблюдательных пунктов в «зоне безопасности» на территориях северной Сирии, заявил 18 октября журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По информации телеканала NTV, об этом Эрдоган заявил в Стамбуле. Напомним, так называемая «зона безопасности» на 30 км вглубь территории Сирии, заявлена в качестве одной из главных целей турецкой военной операции «Источник мира», направленной против РПК и сирийских курдов.

18:15 18.10.2019 Ангела Меркель bundeskanzlerin. de

18:50 18.10.2019 Сообщения о продолжающихся на севере Сирии боях не подрывают веру госсекретаря США Майка Помпео в успех перемирия. Об этом Помпео заявил 18 октября в интервью изданию Politico. По словам Помпео, в зоне вооружённого конфликта Турции и сирийских курдов нет нормальной системы командования и эта ситуация усугубляется наличием там большого числа нерегулярных вооружённых формирований. «Не знаю точно, что там происходит, но ощущение таково, что политические договорённости, сформулированные вчера, окажутся успешными», — заявил Помпео. «У нас есть дополнительная закрытая информация, позволяющая предположить, что путь к успеху пока открыт. Но мы должны приложить усилия, чтобы это действительно произошло», — добавил глава госдепа США.

19:21 18.10.2019 Курды jan Sefti

19:23 18.10.2019 Президент США Дональд Трамп заявил о новых переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу приостановления Турцией военной операции на севере Сирии. Об этом Трамп сообщил 18 октября на своей странице в Twitter. По словам Трампа, президент Турции рассказал ему о незначительных обстрелах в зоне операции, которые быстро прекратились. «Только что говорил с президентом Турции Эрдоганом. Он сказал мне, что был незначительный снайперский и артиллерийский обстрел, который быстро прекратился», — сообщил Трамп. Он подчеркнул, что Эрдоган выразил сильное желание, чтобы эта «пауза» оправдала себя. «Курды тоже хотят этого, чтобы было принято окончательное решение», — написал президент США.

19:46 18.10.2019 Сирийский государственный флаг установлен над КПП в городе Кобани, расположенном на сирийско-турецкой границе, сообщает 18 октября РИА Новости. В город, также известный под названием Айн-аль-Араб, вошли подразделения сирийских правительственных войск. Это произошло после заключения соглашения между Дамаском и сирийскими курдами. Бойцы местных курдских военных формирований заявляют, что вместе с сирийской армией вдвое быстрее отразят турецкую агрессию. Корреспондент агентства отмечает, что между сирийскими военными и курдскими ополченцами конфликтов не возникает, а мирные жители тепло приветствовали колонну сирийской армии, вошедшую в Кобани.

20:45 18.10.2019 Одним из результатов турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии стало ослабление авторитета НАТО и поставило под вопрос эффективность этой организации, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе. По его мнению, события последних дней в Сирии — грубая ошибка Запада и НАТО. «Я думаю, что это надолго ослабило наш авторитет среди местных партнеров, боровшихся вместе с нами. Я также думаю, что это ставит под вопрос эффективность функционирования НАТО», — заявил Макрон. Президент Франции подчеркнул, что в этой ситуации Турция и три страны Европы должны скоординировать свои действия.

21:07 18.10.2019 Ситуация на северо-востоке Сирии, где приостановлена военная операция Турции, спокойная, но в городе Рас эль-Айн идут уличные бои, сообщил 18 октября на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, представители ООН не следят за обстановкой на местах, но пользуются информацией «от достоверных источников «на земле». «Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявляет, что ситуация, по некоторым данным, в большинстве районов спокойная, за исключением города Рас эль-Айн, где сегодня продолжались обстрелы», — сказал Дюжаррик.

21:13 18.10.2019 Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провел пресс-конференцию для иностранных журналистов, где на вопрос «Среди тех, кто осудил операцию «Источник мира» в Сирии есть и ваши союзники по НАТО. Как вы оцениваете поведение ваших союзников, ведущих переговоры с режимом Башара Асада?» ответил: «Если страны-члены НАТО отступают от основных принципов альянса, это не означает, что так же поступит и Турция». Читайте подробнее: Эрдоган: мы не отступим от принципов НАТО, как наши союзники

21:14 18.10.2019 Преподаватель катарского университета Хамада бин Халифы мавританского происхождения Мухаммад бин Мухтар аш-Шанкити заявил, что турецкая операция «Источник мира» нанесла мощный удар по планам расчленения Сирии странами с колониальным прошлым. Читайте подробнее: Мавританский эксперт: Турция не позволила расчленить Сирию

21:17 18.10.2019 Глава турецко-бангладешской группы межпарламентского сотрудничества депутат Партии справедливости и развития от Агры Экрем Челеби заявил: «Наша «заноза» не мирное население, а исключительно террористы. Турецкая армия на протяжении всей истории защищала все народы, и обеспечивала свой протекторат. Мы выражаем дружественному и братскому нам Бангладеш благодарность за поддержку им нашей операции». Об этом: Бангладеш поддерживает турецкую операцию «Источник мира» в Сирии

21:22 18.10.2019 Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «На настоящий момент, конечно, террористические группировки зону безопасности в Сирии не покинули. Для этого мы выделили им 120 часов. Только после того, как они уйдут, нам с США предстоит там многое сделать, я в это верю». Читайте также: Эрдоган: террористы ещё не покинули зону безопасности в Сирии

21:23 18.10.2019 Курды jan Sefti

21:24 18.10.2019 Председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели в своем письменном заявлении прокомментировал соглашение Турции и США по поводу операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Он подчеркнул: «Наша партия находит компромисс, достигнутый между делегациями Турции и США очень ценным». Об этом: Турецкие националисты: соглашение с США по Сирии очень ценно

21:29 18.10.2019 Турецкий эксперт по вопросам безопасности Абдуллах Агар прокомментировал ситуацию, которая сложилась на севере Сирии после заключения соглашения по операции «Источник мира» между Турцией и США. Он заявил: «Складывающаяся ситуация открыла путь к новому относительно целей операции уравнению. Можно говорить о картине, где мы будем углублять диалог с Россией и режимом Башара Асада относительно эффективности модели зоны безопасности. То, как режим и Россия будут относиться к присутствию Турции в зоне безопасности, как они выстроят отношения с Отрядами народной обороны и то, допустят ли они продолжения присутствия террористов в регионе или нет, станет определяющим фактором этих процессов». Об этом: Турецкий эксперт: Турция углубит диалог с Россией в Сирии

21:31 18.10.2019 Министр обороны США Марк Эспер провёл телефонные переговоры с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром, посвящённые ситуации на северо-востоке Сирии, сообщает 18 октября RT со ссылкой на пресс-службу Пентагона. Глава Пентагона призвал турецкого коллегу обеспечить соблюдение перемирия на северо-востоке Сирии и напомнил о мирном населении территорий, занятых турецкими военными. Эспер, в частности, напомнил о необходимости обеспечения их безопасности. Кроме того, он ещё раз подтвердил, что США не будут присутствовать в турецкой «зоне безопасности» на территории Сирии и продолжат эвакуацию своих войск.

21:34 18.10.2019 Двенадцатилетние сирийские сестры-близнецы Ханде и Абир Алакиль, 6 лет назад потерявшие отца во время бомбардировок Алеппо и получившие убежище в Турции, написали для проводящих операцию «Источник мира» турецких военнослужащих наполненные словами благодарности письма. Они написали: «Мы вас очень любим. Да прибудет с вами сила Всевышнего Аллаха. Таких богатырей, как вы, не сможет одолеть ни одна сила в мире. Вы наша надежда. Может, кто-то и пытается быть подобным вам, но им никогда не понять вашей храбрости. Турция надеется на вас. Будьте осторожны». Подробности в материале: Сирийские девочки написали для турецких военных трогательные письма

21:37 18.10.2019 Турецкие эксперты считают, что по результатам соглашения, достигнутого между Турцией и США относительно операции «Источник мира» на севере Сирии, мечтам Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны о создании на северо-востоке Сирии федерации положен конец, а территориальная целостность Сирии защищена. Читайте также: Турецкие эксперты: мечтам террористов о федерации в Сирии положен конец

21:49 18.10.2019 Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал для иностранных журналистов ситуацию на северо-востоке Сирии после достижения с США соглашения относительно операции «Источник мира». Он заявил: «Речь идёт о регионе, протяженностью 440 и глубиной 32 километра. В то же время, например, в Камышлы расположены подразделения российских сил и режима Башара Асада. Мы знаем, что и они недовольны присутствием в регионе террористических группировок». Подробности в материале: Эрдоган: мы знаем, что Россию не устраивают террористы в регионе

21:52 18.10.2019 Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провёл телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает 18 октября Telegram-канал иранского МИД. МИД Ирана сообщает, что Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсуждали ситуацию в Сирии, особенно в зоне турецкой военной операции «Источник мира». «Глава МИД Ирана, продолжая свои консультации с властями государств региона, обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу последние события, в особенности ситуацию на севере Сирии», — указано в сообщении МИД Ирана. Детали телефонного разговора не сообщаются.

21:53 18.10.2019 Преподаватель катарского университета Хамада бин Халифы мавританского происхождения Мухаммад бин Мухтар аш-Шанкити заявил: «Турецкая операция «Источник мира» оказала большое влияние на международный баланс сил. Двуличные западные страны предали Турцию. Они оставили ее одну в тяжёлое время. Но больше всех от турецкой операции эти самые страны и проиграли, потому что Турция не нуждается в западе настолько же, насколько запад нуждается в ней». Подробности в материале: Мавританский эксперт: от турецкой операции больше всех проиграл запад

21:58 18.10.2019 Аналитика: что там теперь понапридумывают «отцы-идеологи» пресловутого «Великого Курдистана», ветвь которых сидит и в Лондоне, — предугадать не берёмся. В то же время, частичное изменение риторики самого Трампа после соглашения Эрдоган-Пенс в Анкаре (мол, «сирийские курды — герои», «хорошие парни» и т.д.) говорит о том, что Вашингтон пока и не торопится окончательно сдать в архив «курдскую карту». Полностью — Турция: «Перемирия не будет, это пауза»

22:51 18.10.2019 СМИ сообщают о гибели мирных жителей на северо-востоке Сирии. Где же перемирие?

23:18 18.10.2019 Бойцы курдского отряда народной обороны Kurdishstruggle

23:58 18.10.2019 Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Майком Пенсом tccb.gov.tr

06:21 19.10.2019 Переломный момент на переговорах по Сирии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американским вице-президентом Майком Пенсом произошёл, когда турецкий лидер потребовал установить точный временной интервал прекращения огня, сообщает Reuters. По словам источника, знакомого с ходом переговоров, Эрдоган предложил промежуток времени длинной в сутки или в двое суток. Это американскую сторону не устроило, поскольку Пенс счёл такой интервал слишком коротким. В итоге было решено дать курдам время отойти от границ за 120 часов. Когда был решён этот вопрос, Пенс и Эрдоган договорились и по другим вопросам. Читайте также: Переломный момент на переговорах с Пенсом по Сирии инициировал Эрдоган

08:23 19.10.2019 Российские журналисты впервые побывали на покинутой американскими военными базе в провинции Алеппо на севере Сирийской Арабской Республики. Читайте подробнее: Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии

18:20 19.10.2019 Турецкие военные возобновят операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, если достигнутая между Анкарой и Вашингтоном договоренность не будет выполнена. Об этом 19 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Читайте подробнее: Эрдоган пригрозил курдам продолжить «сносить головы»

02:39 20.10.2019 Министерство национальной обороны Турецкой Республики 19 октября опровергает сообщение «Сил демократической Сирии» (СДС) о том, что турки препятствуют выходу бойцов СДС из города Рас-эль-Айн в сирийской провинции Хасеке, заявлено в коммюнике минобороны Турции. Турецкое минобороны заявило, что «абсолютно никаких» помех выводу «террористов» не было. Утверждается, что выход курдских отрядов идёт в «рамках достигнутых договоренностей» между Анкарой и Вашингтоном. Читайте подробнее: Минобороны Турции ответило на заявление курдов о саботаже перемирия

03:40 20.10.2019 Глава вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Мазлюм Кобани в ближайшие дни, возможно, прибудет в Вашингтон, сообщил телеканал CNN. Как сообщает телеканал, этот вопрос эмиссары СДС сейчас обсуждают с представителями Вашингтона, не входящими в число сотрудников администрации президента США Дональда Трампа. Пока не достигнуто конкретных договорённостей. Читайте подробнее: Командующий отрядами сирийских курдов может вскоре посетить США

04:02 20.10.2019 Курдские отряды покинут близлежащие с турецкой границей районы после того, как Турция даст возможность эвакуировать оставшиеся в городе Рас-эль-Айн подразделения и гражданских лиц, сообщает 19 октября Associated Press (AP). По заявлению официального представителя коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Эльдара Халиля, эвакуацию из Рас-эль-Айна планируется провести в ближайшие сутки. Только после выхода из этого города курдские бойцы покинут объявленную Турцией 30-километровую пограничную «зону безопасности», заявил Халиль. Читайте также: Курды уйдут от турецкой границы только после эвакуации из Рас-эль-Айна

04:58 20.10.2019 США продолжает вывод своего воинского контингента из Сирии, сейчас он ограничивается примерно двумястами человек, сообщает агентство Associated Press. По сообщению агентства, одна группа американских военнослужащих остаётся на западе Сирии, ещё несколько — на востоке. Полный вывод контингента войск США может занять порядка двух недель. Читайте также: В Сирии осталась пара сотен военнослужащих США

05:06 20.10.2019 Воинский контингент США. (сс) The U.S. Army

07:02 20.10.2019 Для борьбы с террористами из Сирии в Ирак будут переброшены около 1 тыс. военнослужащих армии США. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. [[[quote-0]]]

Читайте также: Петагон: из Сирии в Ирак будет передислоцирована 1 тыс. военных