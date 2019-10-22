Приостановка военной операции Турции в Сирии — трансляция
Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, комментируя результаты турецко-американских переговоров в Анкаре и текущую обстановку в районе проведения операции «Источник мира», на вопрос о присутствии подразделений вооруженных сил Турции в регионе после приостановления операции ответил: «Приостановить — не означает вывести наших военнослужащих и размещенные там силы. Мы будем там находиться и продолжим свое присутствие».
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«Мы лично будем следить за тем, что нужно будет предпринять нашим присутствующим в регионе силам, а также кадрам разведки, и чего им делать не нужно. То есть мы уделим вопросу максимальное внимание, будем проводить проверки», — сказал министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.
Министерство обороны Турецкой Республики со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместило запись, в которой заявило, что число нейтрализованных в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии боевиков Рабочей партии Курдистана и ее сирийского продолжения, Отрядов народной обороны, достигло 702 человек.
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Москва надеется получить от Анкары информацию о соглашении Соединенных Штатов и Турции о приостановке военной операции в Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу отметил:
«Нашей целью было удаление террористов из региона. На сегодняшних переговорах, прошедших под проницательным руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, мы получили то, что желали. Американская сторона признает важность и функциональность зоны безопасности с точки зрения защиты законных интересов Турции в сфере обеспечения безопасности».
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Майк Пенс и Реджеп Тайип Эрдоган. 2019. Источник: tccb.gov.tr
Лидеры Европейского союза (ЕС) приняли к сведению приостановку военной операции, начатой Турцией в Сирии, и призвали Анкару отказаться от нее и вывести свои войска, сообщает Le Figaro.
«Европейский совет принимает к сведению заявление Соединенных Штатов и Турции о перерыве во всех военных операциях. Он вновь призывает Турцию прекратить свои военные действия и вывести свои силы», — говорится в заявлении, принятом лидерами ЕС в конце первого дня саммита в Брюсселе.
Подробнее в материале: Лидеры ЕС призвали Анкару вывести свои войска из Сирии
Руководство «Благотворительного фонда Барзани» объявило кампанию по сбору денег на помощь пострадавшим от турецкой агрессии на севере Сирии.
Подробности в материале: «Благотворительный фонд Барзани» ищет средства на помощь сирийским курдам
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером», сообщает The Hill.
Читайте подробнее: Трамп назвал Эрдогана сильным человеком и «чертовски хорошим лидером»
Президент США Дональд Трамп так прокомментировал договоренность о пятидневном прекращения огня в военной операции Турции на севере Сирии: «Миллионы жизней будут спасены».
Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.
Решение Анкары приостановить военную операцию «Источник мира» в Сирии поприветствовал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Сообщение главы ООН было распространено 18 октября.
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Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар прокомментировал результаты турецко-американских переговоров в Анкаре относительно приостановления операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии в обмен на уход боевиков Отрядов народной обороны из зоны безопасности. Он резюмировал: «Операция «Источник мира» была приостановлена на 5 дней в обмен на гарантии вывода боевиков Отрядов народной обороны за пределы зоны безопасности и оставление ими систем тяжелого вооружения».
Подробности в материале: Северный Кипр: Турция отстояла свою позицию в Сирии
Министерство обороны Турецкой Республики со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместило запись, к которой были приложены видеоматериалы с изображением некоторых террористов, сдавшихся турецким военнослужащим в ходе операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. На видео можно увидеть, как сдавшиеся боевики принимают выданную им пищу.
Читайте также: Сдавшийся в Сирии террорист попросил прощения у Турции
В рамках операции «Источник мира» в районе Расулайн на турецко-сирийской границе подразделениями Вооруженных сил Турции был обнаружен крупнейший склад вооружений во всем округе. После проведения поисково-разведочных работ также было захвачено большое количество боеприпасов.
Читайте также: Турецкие солдаты захватили огромный склад террористов в Расулайне
Турецкое новостного агентство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой заявило, что силы США эвакуировали четыре свои базы из города Айн-эль-Араба (на курдском языке известного как Кобани) на турецко-сирийской границе, уничтожив две из них при помощи боевых самолётов.
Читайте подробнее: СМИ Турции: США уничтожили свои базы в Айн-эль-Арабе
Столкновения и обстрелы в районе сирийского города Рас-эль-Айн вновь возобновились, вопреки договоренности между Турцией и США о прекращении турецкими ВС военной операции «Источник мира» в Сирии. Об этом 18 октября сообщает агентство Reuters.
Читайте подробнее: В районе сирийского Рас-эль-Айн возобновились столкновения и обстрелы — СМИ
Читайте статью шеф-редактора Восточной редакции ИА REGNUMСтанислава Тарасова «Эрдоган стал метаться между Путиным и Трампом»
Стрельба в городе Рас-эль-Айн на севере Сирии возобновилась. Об этом 18 октября сообщает телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на курдские источники.
Подробности в материале: Подразделения ВС Турции возобновили операцию на севере Сирии — СМИ
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прибыл в Иракский Курдистан для переговоров с официальными лицами региона.
Подробности в материале: Глава МИД Франции прибыл в Иракский Курдистан
Европейский совет принял к сведению приостановку военных действий Турции на севере Сирии.
Об этом: Евросовет выступил против боевых действий ВС Турции в Сирии
Главнокомандующий Демократическими силами Сирии Мазлум Абди заявил, что принимает соглашение о прекращении огня с Турцией в некоторых районах страны.
Об этом: Глава ДСС согласился на перемирие с Турцией в ряде районах Сирии
Представители сирийских курдов сообщили, что войска Турции нарушили режим перемирия, объявленного по договорённости между Анкарой и Вашингтоном, и ведут обстрелы городов на севере Сирии. Об этом 18 октября сообщает курдское издание Rudaw.
Подробности в материале: Сирийские курды возложили ответственность за срыв перемирия на Турцию
Страны Евросоюза не смогли согласовать общие санкции против Турции, связанные с военной операцией Анкары «Источник мира» в Сирии, заявил 18 октября будущий глава Евросовета Шарль Мишель.
Читайте подробнее: В Евросоюзе не смогли согласовать связанные с Сирией санкции против Турции
Ответственность за обострение ситуации в Сирии несет международное сообщество, написал на своей странице в Twitter лидер одной из двух правящих партий страны (либералов) Никола Дзингаретти. Реакция международного сообщества оказалась слабой, поскольку во многих странах думали о собственных интересах больше, чем обо всем остальном, отметил он.
Подробности в материале: Либералы Италии: в обострении в Сирии виновно международное сообщество
Информация о продолжающихся обстрелах турецкими военнослужащими курдских формирований в рамках операции «Источник мира» на севере Сирии не соответствует действительности, заявил 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Читайте подробнее: Эрдоган опроверг сообщения о продолжении обстрелов в Сирии
Бесполетная зона протянется вдоль сирийско-турецкой границы на 440 км. Об этом заявил 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
Читайте также: Эрдоган: длина бесполетной зоны в Сирии составит 440 км
Временное прекращение операции Турции в Сирии, достигнутое на переговорах Анкары и Вашингтона, «должно быть закреплено и продолжено». Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). Парламентарий также считает преждевременным говорить о преодолении кризиса.
Подробности в материале: Железняк: Конгресс продолжает разработку санкций против Турции
В Совфеде склонны позитивно воспринимать достижение США и Турцией соглашения по турецкой военной операции в Сирии.
«Пока сам факт прекращения военной операции, конечно же, обнадеживает, но что будет дальше, пока совершенно не ясно, и решается явно не Вашингтоном, не его договоренностями и санкциями», — написал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в Facebook.
Читайте также: Косачёв: что будет после договоренности США и Турции о прекращении операции
По данным ООН, свыше 2 тыс. 300 сирийских курдов, среди которых преимущественно женщины и дети, ищут убежище в Иракском Курдистане.
Об этом: Порядка 2,3 тыс. сирийских курдов ищут убежища в Иракском Курдистане — ООН
Критика властей Италии в отношении военной операции Турции в Сирии может серьезно осложнить отношения двух стран, заявил посол Турции в Италии Мурат Салим Эзенли. Он призвал власти Италии как можно скорее пересмотреть свою позицию по данному вопросу.
Читайте подробнее: Посол Турции: критика со стороны властей Италии осложнит наши отношения
Очередную фазу мер, направленных на урегулировании в Сирии, намерен обсудить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным на предстоящих переговорах в Сочи. Об этом сообщает 18 октября агентство Anadolu.
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В Сирии сообщают о жертвах среди мирных жителей в результате атак турецкой армии.
Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии если обещанный Вашингтоном отвод курдских отрядов не будет выполнен, заявил 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле.
По словам Эрдогана, если отвод курдских вооруженных формирований не будет сорван до вечера 22 октября, то задача по созданию «зоны безопасности» будет выполнена.
«Если США сдержат свое слово до вечера вторника, то вопрос зоны безопасности будет решен. В противном случае операция продолжится с тех рубежей, на которых была остановлена», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.
Встреча лидеров Франции, Германии и Британии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом может состояться в Лондоне, заявил 18 октября французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Британии Борис Джонсон выразили своё желание участвовать в этой встрече.
Макрон заявил, что такая четырёхсторонняя встреча может состояться в Лондоне «в ближайшие недели».
Напомним, ранее Франция, Германия и Британия, а также ряд других стран ЕС жёстко высказались против турецкой военной операции в Сирии. Кроме того, их представители в ООН составили соответствующее совместное заявление по данному вопросу.
Для обсуждения на встрече с президентом Турции Эрдоганом есть ещё целый комплекс вопросов, помимо военной операции Анкары в Сирии, заявила 18 октября канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Брюсселе.
По её словам, Германия не желает смешивать вопросы взаимодействия с Турцией в вопросе беженцев с дискуссиями на тему турецкой военной операции в Сирии.
Таким образом Ангела Меркель ответила на вопрос журналистов об отношении к угрозам Эрдогана пустить миллионы беженцев в Европу.
Кроме того, канцлер Германии заявила, что обеспокоенность Турции на тему безопасности понятна, но военная операция вызывает новые страдания местного населения.
Турецкие военные планируют создать 12 наблюдательных пунктов в «зоне безопасности» на территориях северной Сирии, заявил 18 октября журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По информации телеканала NTV, об этом Эрдоган заявил в Стамбуле.
Напомним, так называемая «зона безопасности» на 30 км вглубь территории Сирии, заявлена в качестве одной из главных целей турецкой военной операции «Источник мира», направленной против РПК и сирийских курдов.
Сообщения о продолжающихся на севере Сирии боях не подрывают веру госсекретаря США Майка Помпео в успех перемирия.
Об этом Помпео заявил 18 октября в интервью изданию Politico.
По словам Помпео, в зоне вооружённого конфликта Турции и сирийских курдов нет нормальной системы командования и эта ситуация усугубляется наличием там большого числа нерегулярных вооружённых формирований.
«Не знаю точно, что там происходит, но ощущение таково, что политические договорённости, сформулированные вчера, окажутся успешными», — заявил Помпео.
«У нас есть дополнительная закрытая информация, позволяющая предположить, что путь к успеху пока открыт. Но мы должны приложить усилия, чтобы это действительно произошло», — добавил глава госдепа США.
Президент США Дональд Трамп заявил о новых переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу приостановления Турцией военной операции на севере Сирии.
Об этом Трамп сообщил 18 октября на своей странице в Twitter.
По словам Трампа, президент Турции рассказал ему о незначительных обстрелах в зоне операции, которые быстро прекратились.
«Только что говорил с президентом Турции Эрдоганом. Он сказал мне, что был незначительный снайперский и артиллерийский обстрел, который быстро прекратился», — сообщил Трамп.
Он подчеркнул, что Эрдоган выразил сильное желание, чтобы эта «пауза» оправдала себя.
«Курды тоже хотят этого, чтобы было принято окончательное решение», — написал президент США.
Сирийский государственный флаг установлен над КПП в городе Кобани, расположенном на сирийско-турецкой границе, сообщает 18 октября РИА Новости.
В город, также известный под названием Айн-аль-Араб, вошли подразделения сирийских правительственных войск. Это произошло после заключения соглашения между Дамаском и сирийскими курдами.
Бойцы местных курдских военных формирований заявляют, что вместе с сирийской армией вдвое быстрее отразят турецкую агрессию.
Корреспондент агентства отмечает, что между сирийскими военными и курдскими ополченцами конфликтов не возникает, а мирные жители тепло приветствовали колонну сирийской армии, вошедшую в Кобани.
Одним из результатов турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии стало ослабление авторитета НАТО и поставило под вопрос эффективность этой организации, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.
По его мнению, события последних дней в Сирии — грубая ошибка Запада и НАТО.
«Я думаю, что это надолго ослабило наш авторитет среди местных партнеров, боровшихся вместе с нами. Я также думаю, что это ставит под вопрос эффективность функционирования НАТО», — заявил Макрон.
Президент Франции подчеркнул, что в этой ситуации Турция и три страны Европы должны скоординировать свои действия.
Ситуация на северо-востоке Сирии, где приостановлена военная операция Турции, спокойная, но в городе Рас эль-Айн идут уличные бои, сообщил 18 октября на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, представители ООН не следят за обстановкой на местах, но пользуются информацией «от достоверных источников «на земле».
«Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявляет, что ситуация, по некоторым данным, в большинстве районов спокойная, за исключением города Рас эль-Айн, где сегодня продолжались обстрелы», — сказал Дюжаррик.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провел пресс-конференцию для иностранных журналистов, где на вопрос «Среди тех, кто осудил операцию «Источник мира» в Сирии есть и ваши союзники по НАТО. Как вы оцениваете поведение ваших союзников, ведущих переговоры с режимом Башара Асада?» ответил: «Если страны-члены НАТО отступают от основных принципов альянса, это не означает, что так же поступит и Турция».
Читайте подробнее: Эрдоган: мы не отступим от принципов НАТО, как наши союзники
Преподаватель катарского университета Хамада бин Халифы мавританского происхождения Мухаммад бин Мухтар аш-Шанкити заявил, что турецкая операция «Источник мира» нанесла мощный удар по планам расчленения Сирии странами с колониальным прошлым.
Читайте подробнее: Мавританский эксперт: Турция не позволила расчленить Сирию
Глава турецко-бангладешской группы межпарламентского сотрудничества депутат Партии справедливости и развития от Агры Экрем Челеби заявил: «Наша «заноза» не мирное население, а исключительно террористы. Турецкая армия на протяжении всей истории защищала все народы, и обеспечивала свой протекторат. Мы выражаем дружественному и братскому нам Бангладеш благодарность за поддержку им нашей операции».
Об этом: Бангладеш поддерживает турецкую операцию «Источник мира» в Сирии
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «На настоящий момент, конечно, террористические группировки зону безопасности в Сирии не покинули. Для этого мы выделили им 120 часов. Только после того, как они уйдут, нам с США предстоит там многое сделать, я в это верю».
Читайте также: Эрдоган: террористы ещё не покинули зону безопасности в Сирии
Председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели в своем письменном заявлении прокомментировал соглашение Турции и США по поводу операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Он подчеркнул: «Наша партия находит компромисс, достигнутый между делегациями Турции и США очень ценным».
Об этом: Турецкие националисты: соглашение с США по Сирии очень ценно
Турецкий эксперт по вопросам безопасности Абдуллах Агар прокомментировал ситуацию, которая сложилась на севере Сирии после заключения соглашения по операции «Источник мира» между Турцией и США. Он заявил: «Складывающаяся ситуация открыла путь к новому относительно целей операции уравнению. Можно говорить о картине, где мы будем углублять диалог с Россией и режимом Башара Асада относительно эффективности модели зоны безопасности. То, как режим и Россия будут относиться к присутствию Турции в зоне безопасности, как они выстроят отношения с Отрядами народной обороны и то, допустят ли они продолжения присутствия террористов в регионе или нет, станет определяющим фактором этих процессов».
Об этом: Турецкий эксперт: Турция углубит диалог с Россией в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер провёл телефонные переговоры с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром, посвящённые ситуации на северо-востоке Сирии, сообщает 18 октября RT со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Глава Пентагона призвал турецкого коллегу обеспечить соблюдение перемирия на северо-востоке Сирии и напомнил о мирном населении территорий, занятых турецкими военными.
Эспер, в частности, напомнил о необходимости обеспечения их безопасности.
Кроме того, он ещё раз подтвердил, что США не будут присутствовать в турецкой «зоне безопасности» на территории Сирии и продолжат эвакуацию своих войск.
Двенадцатилетние сирийские сестры-близнецы Ханде и Абир Алакиль, 6 лет назад потерявшие отца во время бомбардировок Алеппо и получившие убежище в Турции, написали для проводящих операцию «Источник мира» турецких военнослужащих наполненные словами благодарности письма. Они написали: «Мы вас очень любим. Да прибудет с вами сила Всевышнего Аллаха. Таких богатырей, как вы, не сможет одолеть ни одна сила в мире. Вы наша надежда. Может, кто-то и пытается быть подобным вам, но им никогда не понять вашей храбрости. Турция надеется на вас. Будьте осторожны».
Подробности в материале: Сирийские девочки написали для турецких военных трогательные письма
Турецкие эксперты считают, что по результатам соглашения, достигнутого между Турцией и США относительно операции «Источник мира» на севере Сирии, мечтам Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны о создании на северо-востоке Сирии федерации положен конец, а территориальная целостность Сирии защищена.
Читайте также: Турецкие эксперты: мечтам террористов о федерации в Сирии положен конец
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал для иностранных журналистов ситуацию на северо-востоке Сирии после достижения с США соглашения относительно операции «Источник мира». Он заявил: «Речь идёт о регионе, протяженностью 440 и глубиной 32 километра. В то же время, например, в Камышлы расположены подразделения российских сил и режима Башара Асада. Мы знаем, что и они недовольны присутствием в регионе террористических группировок».
Подробности в материале: Эрдоган: мы знаем, что Россию не устраивают террористы в регионе
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провёл телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает 18 октября Telegram-канал иранского МИД.
МИД Ирана сообщает, что Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсуждали ситуацию в Сирии, особенно в зоне турецкой военной операции «Источник мира».
«Глава МИД Ирана, продолжая свои консультации с властями государств региона, обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу последние события, в особенности ситуацию на севере Сирии», — указано в сообщении МИД Ирана.
Детали телефонного разговора не сообщаются.
Преподаватель катарского университета Хамада бин Халифы мавританского происхождения Мухаммад бин Мухтар аш-Шанкити заявил: «Турецкая операция «Источник мира» оказала большое влияние на международный баланс сил. Двуличные западные страны предали Турцию. Они оставили ее одну в тяжёлое время. Но больше всех от турецкой операции эти самые страны и проиграли, потому что Турция не нуждается в западе настолько же, насколько запад нуждается в ней».
Подробности в материале: Мавританский эксперт: от турецкой операции больше всех проиграл запад
Аналитика: что там теперь понапридумывают «отцы-идеологи» пресловутого «Великого Курдистана», ветвь которых сидит и в Лондоне, — предугадать не берёмся. В то же время, частичное изменение риторики самого Трампа после соглашения Эрдоган-Пенс в Анкаре (мол, «сирийские курды — герои», «хорошие парни» и т.д.) говорит о том, что Вашингтон пока и не торопится окончательно сдать в архив «курдскую карту».
Полностью — Турция: «Перемирия не будет, это пауза»
СМИ сообщают о гибели мирных жителей на северо-востоке Сирии. Где же перемирие?
Переломный момент на переговорах по Сирии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американским вице-президентом Майком Пенсом произошёл, когда турецкий лидер потребовал установить точный временной интервал прекращения огня, сообщает Reuters.
По словам источника, знакомого с ходом переговоров, Эрдоган предложил промежуток времени длинной в сутки или в двое суток. Это американскую сторону не устроило, поскольку Пенс счёл такой интервал слишком коротким.
В итоге было решено дать курдам время отойти от границ за 120 часов. Когда был решён этот вопрос, Пенс и Эрдоган договорились и по другим вопросам.
Читайте также: Переломный момент на переговорах с Пенсом по Сирии инициировал Эрдоган
Российские журналисты впервые побывали на покинутой американскими военными базе в провинции Алеппо на севере Сирийской Арабской Республики.
Читайте подробнее: Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
Турецкие военные возобновят операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, если достигнутая между Анкарой и Вашингтоном договоренность не будет выполнена. Об этом 19 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Читайте подробнее: Эрдоган пригрозил курдам продолжить «сносить головы»
Министерство национальной обороны Турецкой Республики 19 октября опровергает сообщение «Сил демократической Сирии» (СДС) о том, что турки препятствуют выходу бойцов СДС из города Рас-эль-Айн в сирийской провинции Хасеке, заявлено в коммюнике минобороны Турции.
Турецкое минобороны заявило, что «абсолютно никаких» помех выводу «террористов» не было. Утверждается, что выход курдских отрядов идёт в «рамках достигнутых договоренностей» между Анкарой и Вашингтоном.
Читайте подробнее: Минобороны Турции ответило на заявление курдов о саботаже перемирия
Глава вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Мазлюм Кобани в ближайшие дни, возможно, прибудет в Вашингтон, сообщил телеканал CNN.
Как сообщает телеканал, этот вопрос эмиссары СДС сейчас обсуждают с представителями Вашингтона, не входящими в число сотрудников администрации президента США Дональда Трампа. Пока не достигнуто конкретных договорённостей.
Читайте подробнее: Командующий отрядами сирийских курдов может вскоре посетить США
Курдские отряды покинут близлежащие с турецкой границей районы после того, как Турция даст возможность эвакуировать оставшиеся в городе Рас-эль-Айн подразделения и гражданских лиц, сообщает 19 октября Associated Press (AP).
По заявлению официального представителя коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Эльдара Халиля, эвакуацию из Рас-эль-Айна планируется провести в ближайшие сутки. Только после выхода из этого города курдские бойцы покинут объявленную Турцией 30-километровую пограничную «зону безопасности», заявил Халиль.
Читайте также: Курды уйдут от турецкой границы только после эвакуации из Рас-эль-Айна
США продолжает вывод своего воинского контингента из Сирии, сейчас он ограничивается примерно двумястами человек, сообщает агентство Associated Press.
По сообщению агентства, одна группа американских военнослужащих остаётся на западе Сирии, ещё несколько — на востоке. Полный вывод контингента войск США может занять порядка двух недель.
Читайте также: В Сирии осталась пара сотен военнослужащих США
Для борьбы с террористами из Сирии в Ирак будут переброшены около 1 тыс. военнослужащих армии США. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Читайте также: Петагон: из Сирии в Ирак будет передислоцирована 1 тыс. военных
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что договорённость о прекращении огня на северо-востоке Сирии в целом соблюдается, сообщает 20 октября агентство Reuters.
По словам Эспера, «в целом» режим прекращения огня соблюдается. Министр обороны США отметил, что видит «стабилизацию на линиях».
Читайте подробнее: Министр обороны США: прекращение огня на севере Сирии в целом соблюдается
Демократические силы Сирии (ДСС), состоящие преимущественно из курдских повстанцев, приступили к выводу своих войск из приграничного города Рас-эль-Айна.
Подробности в материале: Сирийские курды начали вывод войск из приграничного города Рас-эль-Айна
Страны-члены НАТО организовали специальный кризисный штаб в связи с турецкой агрессией на севере Сирии.
Читайте также: Страны НАТО создали кризисный штаб для оценки ситуации на севере Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщили 20 октября в администрации турецкого лидера.
Читайте подробнее: Эрдоган и Джонсон обсудили ситуацию в Сирии
Авиабаза Клейб, ранее принадлежавшая США, уничтожена в Сирии. Об этом сообщает SANA со ссылкой на свои источники.
Подробности в материале: Военные США уничтожили собственную авиабазу в Сирии — СМИ
Членство Турции в Североатлантическом альянсе должно быть приостановлено. Об этом 20 октября сообщила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL.
Читайте также: Ле Пен обвинила Турцию в нарушении критериев пребывания в НАТО
765 боевиков курдских формирований нейтрализованы с начала военной операции «Источник мира» на территории Сирии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Читайте подробнее: Эрдоган заявил о ликвидации 765 «террористов» в ходе операции в Сирии
Вооруженные силы Турции очистили от членов незаконных вооруженных формирований в Сирии территорию площадью в 1,5 тыс. кв. км. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед гражданами в Стамбуле.
Читайте также: Турция «освободила» в Сирии территорию площадью в 1,5 тыс. кв. км — Эрдоган
Город Рас-эль-Айн, расположенный в сирийской провинции Хасака, полностью заняли представители вооруженных сил (ВС) Турции. Об этом сообщил корреспондент агентства SANA.
Подробности в материале: Военные Турции взяли под контроль сирийский Рас-эль-Айн
Вооруженные силы (ВС) Турции в рамках операции «Источник мира» в Сирии возьмет «под свою защиту» зону безопасности. Об этом заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед гражданами в Стамбуле.
Читайте подробнее: Эрдоган: ВС Турции возьмут зону безопасности «под свою защиту»
За минувшие сутки боевиками незаконных вооруженных формирований 18 раз были обстреляны несколько населенных пунктов в Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
«19 октября по уточнённым данным зафиксировано 18 обстрелов», — сказал Алексей Бакин.
Об этом: ЦПВС: Боевики 18 раз за сутки обстреляли населенные пункты в Сирии
Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии. Об этом заявила РИА Новости сирийский депутат Джансет Казан.
Читайте подробнее: Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии
Лидер курдской партии Сирии «Движение за демократическое общество» Алдар Хелиль выступил против раскола государства на несколько частей.
Читайте подробнее: Курдский политик выступил против развала Сирии
Представители Демократических сил Сирии (ДСС) объявили о гибели 16 своих бойцов за последние сутки.
Об этом: Бои в Сирии: погибли 16 курдов
Операция «Источник мира» направлена исключительно против террористов, которые пытались создать террористическое государство возле турецкой границы. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на открытии Международного форума TRT World Forum в Стамбуле. Об этом 21 октября сообщило агентство Anadolu Agency.
Об этом: Чавушоглу: у границ Турции пытались создать террористическое государство
Группа военнослужащих США была замечена при пересечении сирийско-иракской границы. Об этом 21 октября передает Reuters со ссылкой на очевидцев.
Об этом: Группу военнослужащих США перебросили из Сирии в Ирак — СМИ
Вооруженные силы США эвакуировали членов семей ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из сирийского лагеря для беженцев «Эль-Хоул».
Об этом: Военные США эвакуировали из Сирии членов семей террористов — СМИ
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и ситуацию в Сирии, об этом 21 октября сообщается на сайте Кремля.
Подробности в материале: Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию в Сирии
В понедельник, 21 октября, у посольства Турции в Риге проходит акция протеста против вторжения армии Турции в Сирию. Мероприятие стартовало на улице Андрея Пумпура в 08:30 утра (местное время).
Читайте также: В Риге проходит акция против вторжения армии Турции в Сирию
Власти Сирии и курды заинтересованы в том, чтобы Россия помогла сторонам наладить совместный диалог. Об этом 21 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции после переговоров с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой.
Об этом: Дамаск и курды заинтересованы в построении диалога с помощью РФ — Лавров
Жители курдского города Камышлы, расположенного недалеко от турецкой границы, провожали вооруженные силы США, покидающие город, ругательствами.
Читайте также: Жители сирийского Камышлы провожали военных США ругательствами — СМИ
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган пообещал «предпринять необходимые шаги» по Сирии после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 21 октября сообщает NTV.
«Завтра мы отправляемся в Россию. Мы обсудим этот процесс с господином Путиным, а после предпримем необходимые шаги», — заявил президент Турции на форуме в Стамбуле, который был посвящен глобализации.
Об этом: Эрдоган намерен принять «необходимые шаги» по Сирии после встречи с Путиным
В вопросе санкций США руководствуются «волчьим» принципом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» — таким волчьим принципом по-крыловски руководствуются отдельные представители Сената США в отношении России. Никаким другим образом невозможно аргументировать абсурдное предложение сенатора от Демократической партии США Боба Менендеса ввести санкции против нашей страны за то, что президент Трамп решил вывести войска из Сирии», — заявил Железняк.
Читайте подробнее: В Госдуме отреагировали на санкции США в связи выводом войск из Сирии
Власти Ирана выступили против планов Турции по установлению контрольно-пропускных пунктов на севере Сирии.
Читайте также: Власти Ирана выступили против создания Турцией КПП на севере Сирии
Жители сирийского города Эль-Камышлы забросали уходящих из Сирии американских военных помидорами, камнями и нецензурными выражениями, сообщает 21 октября агентство Hawar, сопроводив публикацию видеороликом.
Видеозапись демонстрирует «тёплые проводы» колонны бронеавтомобилей военных США.
Агентство утверждает, что это является реакцией на решение Вашингтона «сдать» своих курдских союзников Турции.
Россия поддерживает постоянный контакт с Башаром Асадом как по линии военного ведомства, так и через спецпредставителя президента РФ Александра Лаврентьева, сообщил 21 октября журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Об этом представитель Кремля сообщил на фоне готовящейся встречи президента России Владимира Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Встреча будет посвящена ситуации в Сирии и пройдёт 22 октября.
«Я хотел бы сказать, что, несомненно, ситуация в контексте с турецкой операцией, она очень подробно и обстоятельно обсуждалась между нашими представителями и Асадом», — сказал Юрий Ушаков.
По его словам, все основные новости по этому вопросу можно будет рассматривать по итогам встречи президента РФ с президентом Турции.
«Действительно, мне кажется очень важная, интересная, содержательная и существенная встреча», — подчеркнул помощник президента РФ, говоря о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана.
Анкара не пойдёт на переговоры с формированиями сирийских курдов, так как считает их террористами, заявил 21 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Об этом турецкий президент заявил в ходе своего выступления в Стамбуле.
«Мы, как и раньше, будем называть террористов террористами. Мы никогда не садились за стол переговоров с террористической структурой и не сядем впредь», — заявил Эрдоган.
При этом президент Турции отметил, что государства, выступившие против турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии, продемонстрировали этим свою солидарность с террористами.
Вооруженные силы Турции оборудовали пункт наблюдения к югу от сирийского города Рас эль-Айн, сообщает 21 октября государственный сирийский телеканал Ikhbariya.
«Турецкие оккупанты устроили пункт наблюдения в захваченной ими деревне Салиха южнее Рас эль-Айна», — сообщает телеканал.
Стоит отметить, что, по сообщениям турецких СМИ, сирийский приграничный город Рас эль-Айн уже захвачен турецкими военными и их союзниками из числа «сирийской оппозиции». По данным других источников, там продолжаются уличные бои с переменным успехом.
Глава Пентагона Марк Эспер заявил на пресс-конференции в Кабуле, что Соединенные Штаты «не обязаны защищать курдов» от Турции, которая является «давним союзником» США по НАТО.
Подробности в материале: «Мы не обязаны защищать курдов от союзника по НАТО» — министр обороны США
Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, выступая на TRT World Forum с речью, посвященной причинам начала операции «Источник мира» в Сирии, заявил: «День за днём Рабочая партия Курдистана усиливалась, росла частота ее нападений на Турцию. Особенно это проявлялось на северо-востоке Сирии. Несмотря на то, что мы неоднократно говорили об этом нашим союзникам, некоторые из них, особенно США, даже после разгрома ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжили поставлять ей оружие».
Об этом: Турция: США продолжили поставки оружия террористам после разгрома ИГ*
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на TRT World Forum в Стамбуле заявил: «Турецкая Республика как государство никогда на протяжении 17−18 лет, пока наша партия у власти, не вела и не ведёт переговоров с террористическими группировками, это не случится и впредь».
Читайте также: Президент Эрдоган: мы не ведём переговоров с террористами
Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, выступая на TRT World Forum с речью, в которой коснулся целей проведения операции «Источник мира» в Сирии, заявил: «Несмотря на то, что происходило в действительности, с самого начала нашей операции против нее выдвигались совершенно неправдоподобные обвинения и велась грязная пропаганда».
Читайте также: МИД Турции: против нашей операции в Сирии велась грязная пропаганда
Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар ответил на вопросы журналистов насчёт приостановления турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии. Он заявил: «Это не прекращение огня, операция была приостановлена в соответствии с совместным заявлением. Наше право на самооборону против нападений или в условиях открытой враждебности перманентно».
Об этом: Минобороны Турции: наше право на самооборону перманентно
Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу на заседании TRT World Forum в Стамбуле по поводу приостановленной по соглашению с США операции «Источник мира» в Сирии заявил: «Из 120 часов у террористов осталось 35, чтобы уйти из зоны безопасности. Если они не сделают этого, мы возобновим операцию».
Подробности в материале: МИД Турции: мы возобновим операцию, если террористы не уйдут
Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар в своей речи, посвященной приостановлению турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии на пресс-конференции заявил: «У нас никогда не было тайных намерений в Сирии. Однако, когда мы создаем зону безопасности, становится ясно, что на самом деле тайные намерения есть у тех, кто поставляет террористам Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны оружие и боеприпасы».
Подробности в материале: Минобороны Турции: у нас никогда не было тайных намерений в Сирии
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на TRT World Forum и посвященной приостановлению турецкой операции «Источник мира» в Сирии, заявил: «Турция не покушается на земли какой-либо страны, на свободу и интересы какого-либо общества, знайте это».
Читайте также: Президент Эрдоган: ни на чью территорию мы не покушаемся
Министерство обороны США рассматривает возможность сохранения «некоторых сил» в Сирии для защиты нефтяных месторождений, заявил журналистам в Кабуле глава Пентагона Марк Эспер.
Читайте подробнее: Пентагон может оставить «некоторые силы» в Сирии для защиты нефтяных полей
Сирийские правительственные войска подтягивают тяжёлое вооружение на линию соприкосновения с турецкими военными и союзным им боевикам, сообщает 21 октября сирийское информагентство SANA.
Агентство утверждает, что эти меры сирийские военные предпринимают в качестве подготовки к окончанию периода пятидневного прекращения огня.
Уточняется, что на позиции встаёт тяжёлая артиллерия и реактивные системы залпового огня (РСЗО).
Североатлантический альянс должен создать свою зону безопасности на северо-востоке Сирии у границы с Турцией, заявила 21 октября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung.
По её словам, такая зона должна контролироваться международными силами при участии России и Турции.
Крамп-Карренбауэр заявила, что ситуация в Сирии начала негативно влиять на обстановку в Европе. Она отметила, что до сих пор Берлин и Брюссель были слишком пассивны в этих вопросах.
Это предложение глава минобороны ФРГ намерена выдвинуть на встрече руководителей оборонных ведомств стран НАТО 24−25 октября.
Власти Ирака боятся появления на территории страны террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за военной операции Турции на северо-востоке Сирии, заявил глава иракского минфина Фуад Хусейн, сообщает газета The Washington Post.
По его словам, террористические ячейки всё ещё остаются на территории Ирака. Он отмечает, что нестабильность в Сирии может привести к активизации исламистских боевиков на иракской территории.
«Вновь мы сталкиваемся с угрозой войны», — заявил он.
Подробности в материале: Ирак опасается угрозы войны из-за турецкой операции в Сирии
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон высмеяла письмо американского лидера Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Она опубликовала на своей странице в Twitter вымышленное шутливое письмо президента Джона Кеннеди генсеку СССР Никите Хрущеву по поводу Карибского кризиса.
«Убирай свои ракеты с Кубы. Все тогда скажут: «Ура! Хрущев! Ты лучший!» А если не уберешь, все скажут «что за подонок» и будут обзывать твою помойную страну», — говорится в шутке.
Также шутливое письмо содержит ненормативную лексику и оканчивается фразой «звякну тебе попозже», а также мысленными объятьями лидеров США и СССР.
Подробности в материале: Клинтон пошутила про Карибский кризис в стиле письма Трампа Эрдогану
Вертолеты военно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, сообщают РИА Новости.
Ранее аэродром использовался американскими войсками после освобождения Ракки от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечается, что войска США использовали аэродром Табка на протяжении двух лет и даже разместили там свою военную базу.
Читайте также: Российские вертолеты приземлились на бывшей американской базе в Сирии
Лидер Рабочей партии Курдистана (РПК) Джамиль Байик призвал сирийских курдов не покидать север Сирии и продолжать оказывать сопротивление турецким агрессорам.
Об этом: Лидер РПК призвал сирийских курдов не покидать север страны
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к продлению срока соглашения о прекращении огня между Турцией и курдами на севере Сирии.
Подробности в материале: Макрон призвал к продлению перемирия между Турцией и сирийскими курдами
Турция, которая начала на северо-востоке Сирии масштабную военную операцию, и курды похожи на дерущихся на детской площадке детей. Такое сравнение сделал президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Техасе. Об этом сообщает телеканал BBC.
«Как два ребёнка во многом, вы позволяете им подраться, а затем вы их разнимаете», — сказал американский лидер.
Об этом: Трамп сравнил конфликт Турции и курдов в Сирии с дракой детей
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что агрессия Турции на севере Сирии нарушает нормы международного права.
Подробности в материале: Глава МИД Германии: Турция в Сирии нарушает нормы международного права
Если власти США не выполнят своих обещаний по выводу курдских формирований «Сил народной самообороны» с северо-востока Сирии, Турция готова возобновить военную операцию «Источник мира». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.
Читайте также: Эрдоган назвал условия возобновления военной операции Турции в Сирии
Всего несколько часов осталось до окончания приостановки военной операции Турции в Сирии. Как сообщало ИА REGNUM, она была объявлена на 120 часов 17 октября.
Президент Сирии Башар Асад встретился на передовой линии в провинции Идлиб с сирийскими военнослужащими, сообщает 22 октября SANA.
Подробности в материале: Асад встретился на передовой в Идлибе с сирийскими военными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что единственные легитимные вооруженные силы на территории республики по обращению руководства Сирии — это вооруженные силы России.
Если США не выполнят данные Анкаре обещания, Турция готова вновь начать операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, причём «с большой решительностью». Такое заявление сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Читайте также: Президент Сирии назвал Эрдогана вором
Президент Сирии Башар Асад назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана вором. Об этом он заявил сегодня, 22 октября, во время посещения сирийских войск на одном из участков фронта в провинции Идлиб, сообщает порталEl Fagr.
Асад обвинил главу Турции в том, что он украл у Сирийской Арабской Республики её нефть и пшеницу, а теперь хочет похитить часть сирийской земли с её природными богатствами.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах возобновить военную операцию «Источник мира» в Сирии, если Соединенные Штаты по истечении 120 часов не выполнят договоренности по отводу курдских сил, сообщает 22 октября Anadolu.
Читайте также: Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии
Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани высоко оценил роль США на Ближнем Востоке, даже несмотря на вывод войск из Сирии.
Подробности в материале: Барзани высоко оценил вклад США в безопасность Ближнего Востока
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября отклонил предложение, сделанное его французским коллегой Эммануэлем Макроном,о «продлении режима прекращения огня» в Сирии, сообщает Le Figaro.
Подробнее в материале: Режим прекращения огня в Сирии: Эрдоган отклонил предложение Макрона
Объединенное командование вооруженных сил Ирака потребовало вывести со своей территории американские подразделения, переброшенные туда из Сирии. Соответствующее официальное заявление было распространено 22 октября, передает телеканал Al-Sumaria.
Читайте подробнее: Покинувших Сирию военных США призвали уехать из Ирака
В Госдуме осудили угрозы госсекретаря Майка Помпео начать войну против Турции, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.
«Угрозы господина Помпео начать войну против Турции — партнера Вашингтона по НАТО — говорят сами за себя. Убежден, что с такой деструктивной позицией, какую выбирает США в отношении Турции, американскому руководству не добиться положительных сдвигов и не прекратить военных действий», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
Подробности в материале: Помпео напомнили о самой сильной армии в Европе среди стран НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган исключил курдских повстанцев в качестве возможного фактора, который будет играть роль в политическом процессе будущей Сирии.
Об этом: Эрдоган: в будущем Сирии курдским повстанцам нет места
Предложение создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией, с которым выступила министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сначала необходимо изучить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля отметил, что озвученное предложение является новой инициативой и пока на этот счёт какая-либо сформулированная позиция отсутствует.
Подробности в материале: Инициатива ФРГ о зоне безопасности в Сирии требует изучения — Песков
В результате турецкой агрессии на севере Сирии регион покинули тысячи беженцев, 7 тыс. из которых перешли границу с Иракским Курдистаном.
Читайте также: В Иракский Курдистан прибыли 7 тыс. беженцев из Сирии
Турецкая армия возвела новый наблюдательный пункт в населённом пункте на северо-западе провинции Хасака. Речь идёт о поселении Салха. Оно расположено на западной окраине приграничного города Рас Аль-Айн.
Данный наблюдательный пункт первый, который создан на только что захваченной турецкой армией территории на северо-востоке Сирии.
Подробности в материале: Турция создала новый наблюдательный пункт на захваченной территории Сирии
Выведенные из Сирии американские войска не останутся в Ираке, а будут возвращены домой, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Об этом 22 октября сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Это заявление Эспер сделал во время визита в Саудовскую Аравию. По словам главы Пентагона, он обсудит этот вопрос с министром обороны Ирака.
«Наша цель — вернуть выведенные из Сирии американские войска в США, а не оставлять их в Ираке на долгий срок», — сообщил Эспер.
Читайте подробнее: Глава Пентагона: выведенные из Сирии военные вернуться в США
«Все силы США, которые вышли из Сирии, получили разрешение на въезд в Курдистан для транзита за пределы Ирака. Этим силам не разрешается оставаться в Ираке», — сказано в заявлении иракских военных.
Читайте подробнее: Власти Ирака не разрешат военным США из Сирии остаться в стране
Инициатива главы военного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр об организации отдельной зоны безопасности в Сирии вызвала раздражение других членов НАТО, заявил 22 октября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Об этом сообщило информагентство Reuters.
«После того как вчера прозвучало это предложение руководства ХДС, мы получаем вопросы от целого ряда наших союзников и, бесспорно, видим раздражение среди наших партнеров», — цитирует агентство слова Хайко Мааса.
При этом глава МИД ФРГ отметил, что в НАТО создание такой зоны безопасности на севере Сирии не обсуждается.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи длятся уже пять часов и часть вопросов президенты решают, удаляя всех остальных членов делегаций, сообщает 22 октября источник в окружении главы российского государства.
По его информации, в определённый момент Владимир Путин и Реджеп Эрдоган закрылись в переговорной комнате один на один и лишь спустя некоторое время пригласили других членов делегации.
Напомним, основная тема встречи президентов России и Турции — ситуация на северо-востоке Сирии и турецкая военная операция «Источник мира».
«Ожидаем, что временное перемирие станет постоянным к концу дня», — сообщил представитель Белого дома Хоган Гидли.
Читайте подробнее: В США надеются, что прекращение огня в Сирии «станет постоянным»
Представители курдских вооружённых формирований проинформировали США об отводе всех своих отрядов из 30-км зоны возле сирийско-турецкой границы, сообщает 22 октября Agence France-Presse.
Отвод курдских формирований от границы был главным условием соглашения США и Турции о 120-часовой паузе в военных действиях.
Напомним, срок приостановки турецкой военной операции на севере Сирии истекает 22 октября в 22:00.
Обеспечением отвода курдских отрядов от границы Сирии с Турцией будут заниматься военная полиция России и пограничная служба Сирийской Арабской Республики, сообщается в российско-турецком меморандуме, принятом 22 октября в Сочи.
С полудня 23 октября военная полиция РФ и погранслужба Сирии начинают обеспечение отвода всех курдских вооружённых формирований на 30 км от границы с Турцией.
На этот процесс в меморандуме отводится 150 часов. Отсчёт времени должен начаться в 12:00 23 октября.
Трамп одобрил выделение $4,5 млн на поддержку «Белых касок» в Сирии.
Курдское ополчение заявило о полном отводе своих формирований из «безопасной зоны» на сирийско-турецкой границе. Объявление было сделано за несколько часов до истечения срока прекращения огня, объявленного ранее Турцией по соглашению с США.
Читайте подробнее: Курдское ополчение заявило о полном выходе с севера Сирии
Около 500 сторонников террористических группировок сбежали из тюрем, располагавшихся на северо-востоке Сирии и оставшихся без охраны, сообщил 22 октября журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Тюрьмы, из которых сбежали террористы, остались без охраны после начала турецкой военной операции, артобстрелов и авиаударов.
«Был период более двух суток, когда часть охраны была снята, в результате этого часть, по нашим оценкам, до пятисот тех, кто находился в этих лагерях … сбежали. Сейчас естественно, как нас убеждают, принимаются меры», — сказал Сергей Шойгу.
В ходе военной операции Турции на северо-востоке Сирии могли иметь место военные преступления, заявил 22 октября министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу CNN.
По словам Эспера, он получал сообщения о преступлениях турецких военных против мирных жителей и бойцов курдского ополчения.