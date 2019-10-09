Минск, 9 октября, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Всемирный банк ухудшил свой прогноз по темпам роста экономики Белоруссии в 2019 году с 1,8% (июльский прогноз) до 1,5%. Об этом говорится в опубликованном 9 октября докладе банка.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский зайчики

Согласно октябрьскому обзору, ВВП будет ниже прогнозов не только в Белоруссии, но и у её главного экономического партнёра — России. По прогнозу ВБ, российская экономика в этом году прирастёт на 1%.

Эксперты банка считают, что в ближайшие два года ВВП Белоруссии вырастет на 1,3% и 1,2%. Они также прогнозируют рост ВВП России на 1,7% и 1,8% соответственно в 2020 и 2021 годах.

Напомним, согласно подписанным в 2018 году Александром Лукашенко указам, ВВП Белоруссии в 2019 году должен вырасти на 4%. В августе ЕАБР вновь оценил экономику Белоруссии и пришёл к выводу, что в 2019 году её ВВП вырастет на 1−1,5%. Белстат проинформировал, что за январь-август объём ВВП в текущих ценах составил 83,9 млрд белорусских рублей, что на 1,1% больше в сопоставимых ценах уровня января — августа 2018 года.

Лукашенко 19 сентября заявил, что рост ВВП «не только скромный, но и крайне неустойчивый». Обращаясь к руководству республики, он пригрозил: «Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные — от премьер-министра — уйдете на покой. Я вас предупреждал в прошлом году в это время, когда делали планы на 2019 год».

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