Минск, , 14:32 — REGNUM

Евразийский банк реконструкции и развития вновь оценил темпы роста экономики Белоруссии и пришёл к выводу, что в 2019 году ВВП республики вырастет на 1−1,5%. Об этом говорится в ежемесячном аналитическом обзоре банка.

ЕАБР считает, что во II полугодии драйвером роста белорусской экономики станет сельское хозяйство. Спрос на белорусскую продукцию предъявит основной рынок — российский, где наблюдаются рост экономики, доходов и ожидания увеличения бюджетных расходов.

ВВП Белоруссии испытает негативное влияние «со стороны реализованного в первом полугодии укрепления белорусского рубля и замедления потребительского спроса», считают эксперты банка. Они также отметили рост дефицита внешней торговли товарами Белоруссии, составившего $1,5 млрд в I полугодии.

Как сообщало ИА REGNUM, за 7 месяцев 2019 года ВВП Белоруссии вырос на 1,3%.

По данным Нацбанка РБ, за I полугодие Белоруссия наторговала товарами и услугами в плюс на $309,8 млн, что на 28% хуже показателя аналогичного периода 2018 года.

В целом же, согласно указам Александра Лукашенко, ВВП Белоруссии по итогам года должен вырасти на 4%, однако независимые белорусские эксперты и международные организации сомневались в обоснованности такого оптимизма. Белстат оценил рост ВВП в I полугодии в 0,9% (официальный прогноз — 1,8%).