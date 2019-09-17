Минск, , 16:16 — REGNUM По итогам первой оценки валового внутреннего продукта Белоруссии за январь-август его объём в текущих ценах составил 83,9 млрд белорусских рублей, что на 1,1% больше в сопоставимых ценах уровня января — августа 2018 года. Об этом сообщает Национальный статистический комитет республики.

«Индекс-дефлятор ВВП в январе — августе 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,8%», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, президентскими указами и постановлениями совмина Белоруссии запланирован рост ВВП на 4%. Независимые эксперты, МВФ и другие международные финансовые организации усомнились в обоснованности таких амбициозных планов ещё в 2018 году и представили свои менее оптимистичные прогнозы.

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