Александр Лукашенко19 сентября проводит совещание по экономическим вопросам с рассмотрением пакета прогнозных документов на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Минск, , 13:29 — REGNUM В ходе совещания рассматриваются экономическая ситуация в 2019 году, оцениваются итоги года и пятилетки, проекты прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год.

Лукашенко заявил, что без экономического роста невозможно добиться роста благосостояния людей. При этом он отметил: «Однако меня настораживает, что он не только скромный, но и крайне неустойчивый. Эту тенденцию нужно менять».

«Прогноз на текущий год принимался действующим составом правительства. На прошлогоднем совещании я слышал доводы, что он выверен, обоснован и просчитан. Поэтому мои поручения, как письменные, так и озвученные публично, вы все знаете — все запланированное должно быть реализовано», — напомнил Лукашенко.

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