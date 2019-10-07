Минск, , 13:24 — REGNUM В связи с замедлением темпов развития белоруской экономики в 2019 году международное агентство Standard & Poor’s Global Ratings снизило свой годовой прогноз по ВВП Белоруссии с 2% до 1,2%. Об этом говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.

Причиной ухудшения прогноза названа апрельская история с «загрязнением» нефтепровода «Дружба», по которому оба белорусских НПЗ получали российскую нефть. В итоге снизились объёмы её переработки, что повлияло не только на предприятия отрасли.

Эксперты агентства не сомневаются, что до конца 2019 года Белоруссия получит запанированные на год 18 млн т российской нефти. При этом они констатировали отсутствие «компенсации» от России за «загрязнение «Дружбы».

Нефтепродукты — основной экспортный товар Белоруссии. Однако S&P посмотрело на проблему шире, отметив, что на долю России и ЕС приходится 70% белорусского экспорта. Замедление темпов роста российской экономики негативно повлияет на внешнюю торговлю Белоруссии.

В целом S&P видит перспективы экономического роста в Белоруссии хуже, «чем в странах с аналогичным уровнем экономического развития», прогнозируя средние темпы роста ВВП Белоруссии в 2020—2022 годах до 2%. Больший экономический рост сдерживает отказ правительства от реформ «по политическим причинам», что способствует сохранению множества убыточных госпредприятий, сдерживает приток прямых иностранных инвестиций и усугубляется такими внутренними проблемами, как старение населения.

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