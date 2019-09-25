О преступлении Трампа c Зеленским и электоральном бандитизме: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум.
- Испанию назвали «местом преступления» Трампа с Зеленским;
- Лавров назвал позором невыдачу виз членам российской делегации;
- Япония оценила обещание Ирана не производить ядерное оружие;
- Стали известны темы встречи России, Ирана и Турции по Сирии;
- Систему выборов в Петербурге Памфилова назвала «электоральным бандитизмом».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 12:00 мск.
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