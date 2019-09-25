Нью-Йорк, США, , 04:40 — REGNUM Невыдача виз членам российской делегации для их участия в Генассамблее ООН — это позор для Вашингтона, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров телеканалу «Россия».

Комментируя ситуацию с невыдачей Штатами виз российской делегации, Лавров заявил:

«Просто позор для этой державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции. Просто позор, самый настоящий».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в работе Генассамблеи ООН не смогли участвовать десять членов российской делегации, поскольку им отказали в американской визе.

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