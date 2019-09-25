Нью-Йорк, США, , 05:29 — REGNUM Япония высоко ценит обещание, данное верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, не производить и не использовать ядерное оружие, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ в ходе дебатов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Абэ подчеркнул, что лидер Исламской Республики пообещал ему «не обладать, не производить и не использовать ядерное оружие». По словам японского премьер-министра, Хаменеи дал гарантии исполнения своего обещания.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретился в Иране с верховным лидером Исламской Республики аятоллой Али Хаменеи. Глава японского правительства в ходе встречи пытался убедить Хаменеи пойти на переговоры с США, однако тот отказался.

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