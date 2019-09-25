Нью-Йорк, США, , 04:27 — REGNUM Запуск работы Конституционного комитета Сирии и ситуацию «на земле» в сирийском Идлибе обсудили на встрече в Нью-Йорке министры иностранных дел России, Ирана и Турции, сообщили 25 сентября в пресс-службе МИД РФ.

«Кроме того, состоялся развернутый обмен мнениями по гуманитарной проблематике с акцентом на необходимость активизации международного содействия Сирии и поддержки процесса возвращения сирийцев в места постоянного проживания без политизации и предварительных условий», — сообщили в пресс-службе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Конституционный комитет Сирии, нацеленный на содействие Дамаску в разработке поправок в сирийскую конституцию, сформирован. Первое заседание состоится в Женеве (Швейцария) в конце следующего месяца.

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