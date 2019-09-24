Мадрид, , 22:00 — REGNUM Американские демократы признают, что в данный момент они как никогда близко подошли к инициированию процесса импичмента в отношении Дональда Трампа — вопреки тому, что до следующих президентских выборов остается всего год, пишет испанское издание ABC. Президент США, со своей стороны, сам сделал шаг на топкую почву, признав, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским 25 июля упоминал Джо Байдена и дела его сына на Украине. «Даже для президента, привыкшего переступать через традиционные способы управления, требование расследовать поведение возможного политического противника в обмен на оказание военной помощи может оказаться шагом за грань», — отмечает СМИ.

Дональд Трамп The White House

Свою роль в скандале сыграла и Испания — в качестве места, где произошло приписываемое Трампу злоупотребление властью. Побеседовав по телефону с Зеленским, американский президент попросил своего специального представителя по вопросам Украины Курта Волкера организовать неофициальную встречу представителей двух правительств. Она состоялась в Мадриде. С украинской стороны присутствовал Андрей Ермак, помощник Зеленского, а Трамп отправил своего личного адвоката Рудольфа Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка.

Демократы, составляющие большинство в палате представителей в Конгрессе, считают, что как в телефонном разговоре с Зеленским, так и устами Джулиани на мадридской встрече Трамп пообещал одобрить перевод Украине 250 миллионов долларов в качестве военной помощи, если там займутся расследованием деятельности Байденов. Ранее этот денежный перевод был одобрен парламентом, но Белый дом без объяснений приостановил его до сентября.