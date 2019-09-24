Санкт-Петербург, , 21:54 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова считает выборную систему в Петербурге «муниципально-электоральным бандитизмом». По ее словам, более 85% времени и сил ЦИК затратил в прошедшем электоральном цикле на кампанию, к которой почти не имел отношения — на муниципальные выборы в северной столице.

«Наши специалисты, включая членов ЦИК, почти все время там находились, пытаясь остановить муниципально-электоральный бандитизм. Выборы в Санкт-Петербурге никак не избавятся от застарелых родовых травм. На днях мы смотрели архив, оказалось, что многие аналогичные проблемы на выборах в Санкт-Петербурге были и 25 лет назад, но не в такой степени, как ныне. Чтобы обеспечить доступ к выборам только «своим», прятали участки, давали не те адреса. Кандидаты идут сдавать документы, а некуда. Закрывали участки», — заявила Памфилова в интервью «Российской газете».

Сначала, пояснила Памфилова, когда поступили первые жалобы из Петербурга, ЦИК направил в ряд муниципальных избиркомов своих сотрудников.

«Навстречу выходили братки и преграждали дорогу. Ни руководства муниципалитетов, ни сотрудников правоохранительных органов невозможно было днем с огнем отыскать. В результате на всех этапах приходилось вмешиваться: регистрации, подсчета голосов, ввода данных протоколов в ГАС «Выборы», — добавила председатель ЦИК.

Напомним, 2 тыс. жалоб поступило в петербургский Горизбирком на нарушения в ходе кампании, около 1 тыс. исков было зарегистрировано в судах. Это рекордный показатель для России, а по мнению некоторых членов Горизбиркома, и для мира. Уже после Единого дня голосования 8 сентября в муниципальных избиркомах вместо суток почти две недели подводили итоги выборов, по нескольку раз пересчитывая несколько сотен бюллетеней, из-за чего одни кандидаты теряли места в советах, а другие, чаще всего связанные с «Единой Россией» и прежним руководством муниципалитета, их приобретали.

«Пришлось делать специальное заявление, это беспрецедентная вещь: длительно не вводят итоги в ГАС «Выборы», есть попытки опять «пересчитать» бюллетени, если не понравился расклад. К сожалению, мы не видим ответа правоохранительных органов Санкт-Петербурга, хотя материалы направляли неоднократно, но пока реакции нет. Как следствие — полная безнаказанность породила беспрецедентное хамство, наглость, преступное пренебрежение законом. В связи со сложившейся ситуацией мы подготовили пакет предложений о реформировании всей этой системы», — заявила Элла Памфилова.

Ранее депутат Госдумы Олег Нилов назвал «плевком в петербургскую полицию» тот факт, что на петербургских участках даже в день голосования и в ночь подсчета появлялись какие-то бородатые спортивные мужчины, которые оттесняли наблюдателей от стола с бюллетенями, мешая контролировать подсчет, а полицейские никак не препятствовали этому процессу.

На заседании Госдумы Нилов призвал возбудить уголовное дело из-за нарушений на участках в Приморском районе Петербурга, так как, убежден депутат, «там силовики охраняют, как зеницу ока, вот этого председателя-преступника, вот этих вот фальсификаторов». Он также призвал отказаться от «муниципального фильтра» — сбора 10% подписей муниципальных депутатов, — необходимого для выдвижение на губернаторские посты, так как, по его мнению, именно ради этого «Единая Россия» продолжает «расшибать лоб ради стопроцентного результата» на мунвыборах.

«Нужно, конечно же, графу против всех вводить, чтобы не было борьбы нанайских мальчиков. Выборы вот в таком виде — это точно не выборы, а кампания по легитимизации нужных людей», — заключил парламентарий.

Предыдущие кампании 2014 и 2016 года в Петербурге последовательно становились «самыми грязными» в России, вызывая гнев Центризбиркома, должностей лишились предыдущие руководители Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алексей Пучнин и Виктор Панкевич, впрочем, на их карьере это сказалось мало.