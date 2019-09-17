Чего не обещали США и как обманывает «Нафтогаз Украины»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум.
- На границе Таджикистана с Киргизией произошёл вооруженный конфликт;
- Готов ли Трамп помогать Саудовской Аравии;
- «Нафтогаз Украины» поймали на вранье;
- В Белоруссии пресечена контрабанда оружия и наркотиков с Украины в Россию;
- Крыму предложили вернуть второе название.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 12:00 мск.
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