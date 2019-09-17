Минск, , 04:47 — REGNUM О раскрытии схемы незаконной переправки в Россию с Украины оружия и наркотиков заявил председатель белорусского государственного таможенного комитета Юрий Сенько на телеканале «Беларусь 1».

По словам Сенько, Белоруссия была транзитной страной в этой преступной схеме. Оружие переправлялось с Украины в Белоруссию, затем в Литву, а потом — в Россию.

Также переправлялись с Украины наркотики. Это происходит уже не первый год, причём контрабанда наркотиков усиливается, отметил Сенько. Основные потребители, по его словам, — это российские получатели.

Белорусский представитель отметил, что схема раскрыта белорусскими таможенниками совместно с комитетом госбезопасности Белоруссии. В рамках этой работы в России найдено много контрабандного оружия, привезённого с Украины, в том числе девять тысяч боеприпасов, автоматы, винтовки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские пограничники заявили, что с начала текущего года им удалось предотвратить незаконное перемещение через границу свыше 1,3 млн пачек сигарет.

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