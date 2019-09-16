Симферополь, 16 сентября 2019, 16:55 — REGNUM Крымские греки выступили с инициативой присвоить российскому полуострову второе официальное название — Таврида. Об этом 16 сентября журналистам заявил зампредседателя Совета министров Крыма — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская предлагала переименовать на полуострове все улицы, названных именем Петра Войкова.
Подробности: Поклонская не нашла поддержки в борьбе с революционером Войковым в Крыму