Вашингтон, , 03:16 — REGNUM Вашингтон не обещал защищать Эр-Рияд, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

По словам президента Штатов, несмотря на расчёты Эр-Рияда, американская сторона не обещала саудовцам защиты. В частности, атака на саудовские нефтеперерабатывающие заводы — это не нападение на Соединённые Штаты.

«Тем не менее мы им, разумеется, помогли бы. Они — замечательные союзники», — заявил Трамп.

Он отметил, что Вашингтон и Эр-Рияд договорятся, что делать в связи со случившимся. Но американская сторона старается избежать нового конфликта, хотя иногда этого и не миновать.

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Напомним, ранее Трамп, комментируя атаку дронов на Saudi Aramco 14 сентября, заявил, что Штаты «не хотят ни с кем войны». Тем не менее, по его словам, ответственным за нападение на саудовские предприятия в Вашингтоне считают Тегеран.

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