Киев, , 17:26 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» не предоставляет потребителям полной и точной информации по возможной покупке газа на зиму, и таким образом, потребители могут быть введены в заблуждение.

С таким заявлением выступил Антимонопольный комитет Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если цена на газ зимой будет ниже, чем оплачена по акции в сентябре, то придется оплатить новый объем газа по новой, пусть и ниже, цене. А за уже приобретенный средства не вернутся — просто этот объем будет «ждать», пока цена вновь повысится. А если цена так и останется ниже, то перерасчет будет возможен только после 1 апреля. И это не просто теория: действующая цена на природный газ для населения в августе 2019 года составляла 4770 грн за тысячу кубометров и была на 226 грн ниже цены по акции», — говорится в объяснении комитета.

Антимонопольный комитет рекомендовал «Нафтогазу Украины» и региональным газоснабжающим компаниям прекратить распространение неполной и неточной информации, поскольку это содержит «признаки нарушения» законодательства.

«И вот так во всем: что они не делают — не идут дела. Превратить в профанацию и выхолостить любую здравую идею и начинание», — комментирует эксперт по энергетике Валентин Землянский.

Специалист отмечает, что правительство имеет все возможности зафиксировать цену на отопительный сезон в своем постановлении и снять этот вопрос на полгода. А за это время, подчеркивает Землянский, разработать более действенный механизм ценообразования отвечающий социально-экономическим реалиям.

«И делать это надо до принятия бюджета, поскольку цена на газ напрямую влияет на размер субсидий», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в начале сентября «Нафтогаз Украины» с пафосом объявил об акции — украинцам предложили заранее закупить газ на отопительный сезон. Согласно условиям акции, потребитель может приобрести до 25 тыс. кубометров газа до 25 сентября по «низкой летней цене» и использовать его в течение отопительного сезона. Для этого нужно обратиться в региональную газовую компанию, подписать дополнительное соглашение и внести предоплату.